Bolojan dă vestea cea mare pentru Prahova și Dâmbovița: Reluarea livării apei se va face treptat, din această seară

16:00

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că un ministru nu poate să-şi asume răspunderea pentru deciziile pe care le iau oamenii din subordinea sa, motiv pentru care nu o va demite pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului. El a cerut, însă, ca până miercuri să aibă un raport clar cu ce s-a întâmplat şi cine este […] Articolul Premierul nu o demite pe Diana Buzoianu. Cum își argumentează decizia apare prima dată în PS News.