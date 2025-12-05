SUA reduc valabilitatea permiselor de muncă. Sute de mii de migranți sunt afectați

16:00

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, după ședința de Guvern, că în această după-amiază va avea loc o ședință a Consiliului Județean pentru Situații de Urgență în care va fi votată reluarea alimentării rețelei cu apă afectată în urma reducerii nivelului din lacul Paltinu. Șeful Executivului spune că este foarte posibil ca alimentarea să reînceapă vineri seara, treptat, dar că autoritățile locale vor emite avertizări în privința potabilității apei, nefiind garantată siguranța apei de băut. Astfel, în primele zile apa va putea fi folosită mai ales pentru „spălat, la toalete, pentru instalații”. „Înseamnă un lucru foarte important și fiecare zi câștigată este importantă pentru oameni”, precizează Bolojan, care spune că, în zilele următoare, localitățile afectate vor avea apă potabilă în continuare prin rezervele de stat.