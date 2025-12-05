UPDATE Tragerea la sorți a Cupei Mondiale: Putem ajunge cu americanii în grupă
National.ro, 5 decembrie 2025 21:50
Tragerea la sorți a grupelor de la Cupa Mondială 2026 tocmai a început, în „Kennedy Center" din Washington, cu un spectacol grandios. Miliarde de fani ai fotbalului s-au delectat, pentru început, cu interpretarea magistrală a „Nessun Dorma", de către Andrea Bocelli. UPDATE2: Dacă trece de barajele cu Turcia și Slovacia/Kosovo, România se va bate în Grupa D a […]
• • •
Acum 10 minute
22:10
22:10

Guvernul Bolojan a anunțat intrarea în procesul de reformă a primelor 17 companii de stat, într-un demers de restructurare profundă care, prin rigoare și disciplină bugetară a fost luată în ședința de vineri, când Executivul a aprobat Memorandumul privind implementarea Reformei 9 (CNR9), coordonată de vicepremierul Oana Gheorghiu. Printre companiile vizate se numără TAROM, Metrorex […]
Acum 30 minute
21:50
Acum 2 ore
21:20
Tragerea la sorți a Cupei Mondiale provoacă un moment viral: Infantino îl evită pe Kevin Hart, iar Heidi Klum strălucește la 52 de ani # National.ro
Tragerea la sorți a Cupei Mondiale a transformat Washington DC în epicentrul fotbalului mondial, iar ceremonia a oferit nu doar stabilirea grupelor, ci și un moment stânjenitor care a devenit instantaneu viral. În timp ce personalități din sport, film și divertisment umpleau sala elegantului Kennedy Center, președintele FIFA, Gianni Infantino, a fost protagonistul unui episod […]
21:20
21:20

În ultimele 48 de ore, o „dezvăluire" a făcut înconjurul internetului, ca un ultim cartuș tras înainte de votul de duminică pentru alegerea primarului general al Capitalei. Candidatul Ciprian Ciucu s-a repezit să țopăie precum Mircea Geoană și a promovat „ancheta" fără să verifice datele publice. Așa-zisele dezvăluiri despre sursa banilor investiți de familia Băluță […]
20:40
Pace în Ucraina? Discuții tensionate în Europa despre posibile concesii teritoriale ale Kievului # National.ro
Ucraina devine din nou subiectul principal al discuțiilor diplomatice europene, pe fondul ideii tot mai vehiculate că obținerea păcii ar putea necesita anumite concesii teritoriale din partea Kievului, potrivit unor informații publicate de El País. Deși această opțiune nu este dezbătută public, ea circulă în cercurile diplomatice drept o soluție dificilă, dar considerată de unii […]
Acum 4 ore
19:40
Tragerea la sorți a Cupei Mondiale: România află pe cine poate întâlni, dacă va câștiga play-off-ul # National.ro
Tragerea la sorți a grupelor de la Cupa Mondială 2026 tocmai a început, în „Kennedy Center" din Washington, cu un spectacol grandios. Miliarde de fani ai fotbalului s-au delectat, pentru început, cu interpretarea magistrală a „Nessun Dorma", de către Andrea Bocelli. Știre în curs de actualizare…
Acum 8 ore
16:10
Criza apei din Prahova. Bolojan anunță că e „foarte posibil” ca din această seară să fie reluată alimentarea locuințelor cu apă. Dar nu sunt garanții că e și potabilă – VIDEO # National.ro
După ce s-a întors din vizita de la Viena și a condus, vineri, ședința de Guvern, premierul Ilie Bolojan a vorbit despre criza apei din Prahova, județ în care, de zile întregi, un număr mare de oameni nu au apă curentă. Situație care afectează deopotrivă locuințe, agenți economici, dar și spitale. „Am fost întrebat și […]
16:00
Știai că respirația profundă reduce nivelul de cortizol în doar 2 minute? Iată tehnicile simple de calmare imediată # National.ro
Trăim adesea pe „repede înainte": muncă, trafic, responsabilități, stres. Corpul reacționează prin eliberarea de cortizol – hormonul stresului. Pe termen scurt, acesta ne ajută să facem față situațiilor dificile. Dar atunci când nivelul de cortizol rămâne ridicat constant, apar probleme: insomnie, anxietate, tensiune arterială crescută, scăderea imunității. Vestea bună? Cercetările arată că doar 2 minute […]
15:30
De necrezut: Petrecere de final de an la Ministerul Muncii, cu „taxă” de participare! Angajații, sărbătoriți pe banii lor! Cum arată invitația # National.ro
Dacă tot se apropie finalul de an și vin Sărbătorile de iarnă, în ciuda perioadei grele și a măsurilor de austeritate decise de Guvern, încă se mai organizează petreceri la locul de muncă. Pentru a marca, festiv, încheierea anului. La fel pare că se va întâmpla și la ministerul Muncii, condus de către social-democratul Florin […]
15:00
„Europa va fi de nerecunoscut”. Noua Strategie de Securitate a SUA, publicată de Casa Albă # National.ro
Casa Albă a publicat joi, în mare taină, Noua Strategie de securitate națională a președintelui SUA, Donald Trump. Un document ce conține analize dure la adresa Europei și pune accent pe relația cu Rusia, acordând mai puțină atenție Orientului Mijlociu și Africii. Strategia precizează cu privire la obiectivele administrației Trump pentru Europa că este prioritară […]
Acum 12 ore
13:30
Cloudflare a picat din nou/S-a raportat o nouă întrerupere, compania investighează problema # National.ro
Serviciile Cloudflare au picat din nou, vineri, 5 decembrie, la aproape trei săptămâni după un alt incident, care a făcut ca site-uri din multe țări, inclusiv din România, să aibă probleme în a fi accesate. Cloudflare a raportat probleme care afectează Dashboard-ul și API-urile asociate, conform digi24.ro. Cloudflare – o companie americană ce furnizează servicii […]
13:30
Are doar 10 ani și cântă în cinci limbi: povestea Anelissei Mănescu, „fetița cu voce de aur” din campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # National.ro
La prima vedere, e o fetiță ca oricare alta. Râde, se joacă, merge la școală. Dar când începe să cânte, o sală întreagă amuțește. Anelisse Mănescu, o copilă de doar 10 ani, a devenit una dintre cele mai promițătoare voci ale generației sale. Cântă în cinci limbi, are zeci de trofee și o siguranță pe […]
12:30
Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion! Prognoza ANM pe patru săptămâni, până pe 5 ianuarie 2026 # National.ro
Sunt informații actualizate, ce vin de la meteorologi, din care aflăm cum se anunță a fi vremea de Crăciun, dar și de Revelion și în primele zile ale anului 2026. Cum se apropie tot mai mult perioada Sărbătorilor de iarnă, mulți sunt de pe acum cu gândul la Crăciun și Revelion și la ce vor […]
12:00
Cel mai recent sondaj înaintea alegerilor din Capitală. Diferență mică între primele două locuri # National.ro
Ce arată cel mai recent sondaj ale cărui date au fost aflate cu doar câteva zile înainte ca locuitorii Capitalei să se prezinte la vot, pentru a-și exprima opțiunea în cadrul scrutinului din 7 decembrie? Cum arată topul candidaţilor în funcţie de intenţia de vot? Până la alegerile locale parțiale ce vor fi organizate în […]
11:30
11:30

Premierul României ar fi făcut un pas important în viața personală, în mare taină. Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit cu partenera lui, Ioana. S-a însurat în secret premierul Bolojan? Involuntar, cel mai probabil, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a „dat din casă", iar din spusele acesteia reiese că șeful Guvernului s-a căsătorit. Vestea […]
10:40
Imagini incredibile! O mașină a zburat ca o rachetă peste un sens giratoriu, în Oradea – VIDEO # National.ro
Un accident desprins parcă din filme a avut loc recent într-un sens giratoriu din Oradea. Momentul în care o mașină zboară pur și simplu peste alte două autoturisme aflate în trafic a fost surprins de o cameră de supraveghere. Accidentul a avut loc miercuri seară târziu, 3 decembrie, într-un sens giratoriu din Oradea. Mașina condusă […]
10:00
Accident grav în Capitală: Un bărbat a murit după ce a fost lovit de un motociclist, la intrarea în Pasajul Unirii # National.ro
Un accident cu urmări tragice a avut loc în noaptea de joi spre vineri în Capitală. Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost lovit de o motocicletă condusă de un tânăr. Pietonul – un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani – a decedat, în noaptea de joi spre vineri, după ce […]
Acum 24 ore
05:20
Horoscop 5 decembrie 2025 – Astăzi veți găsi o modalitate de a vă îmbunătăți viața familială # National.ro
BERBEC Astăzi, ceva neobișnuit vă poate afecta sănătatea sau munca. Va fi brusc și surprinzător. Pentru mulți, va aduce o mai mare libertate sau eliberare. Intervenția unuia dintre colegii de serviciu vă va fi de mare ajutor. TAUR Astăzi puteți alege să clasificați domeniile critice din viața dvs. sau puteți clarifica sau confirma o problemă. […]
4 decembrie 2025
22:40
Ciclonul Cassio afectează în aceste zile sudul și centrul Europei, iar efectele sale încep să fie resimțite și în România, potrivit avertizărilor transmise de ANM. Sistemul depresionar format în bazinul mediteranean a generat ploi torențiale, intensificări puternice ale vântului și instabilitate accentuată în mai multe țări europene. Fenomenul a fost denumit Cassio de Serviciul Meteorologic […]
Ieri
22:10
Superluna din decembrie poate fi observată în această noapte pe cer, oferind ultima ocazie din acest an pentru a admira fenomenul spectaculos numit și „Luna Rece". Este un moment așteptat de pasionații de astronomie, întrucât luminozitatea și dimensiunea aparentă ale satelitului natural sunt semnificativ amplificate atunci când se află în această poziție față de Pământ. […]
21:30
Nicușor Dan apare în centrul unui clip care a fost declarat ilegal de Biroul Electoral de Circumscripție București, după ce înregistrarea video realizată în incinta Palatului Cotroceni a fost publicată pe rețelele de socializare. Decizia vizează materialul în care președintele apare alături de liderul USR, Cătălin Drulă, și europarlamentarul Vlad Voiculescu, într-un context considerat de […]
21:00
20:40
VIDEO Cum arată DN1 după ce s-a surpat la Comarnic. Va fi coșmar să mergi la munte de Sărbători # National.ro
DN1 se confruntă cu o nouă problemă majoră chiar înainte de Sărbători, după ce o alunecare de teren produsă la Comarnic a afectat stabilitatea șoselei pe unul dintre cele mai circulate drumuri din România. Pământul de sub carosabil s-a deplasat spre calea ferată, iar polițiștii au fost nevoiți să impună restricții de circulație pentru siguranța […]
19:40
În București nu se joacă doar o primărie, ci însăși supraviețuirea „Dreptei", iar lupta a devenit atât de feroce încât nici nu mai contează cine pune mâna pe sceptru. De ce spun asta? Pentru că, în final, „Dreapta" tot învinețită o să iasă. Când în aer plutește mirosul a 4 miliarde de euro, principiile devin […]
19:10
România, Grecia și Bulgaria își consolidează cooperarea în domeniul infrastructurii de transport # National.ro
Europa de Sud-Est a făcut, miercuri seară, un pas semnificativ în direcția unei integrări regionale mai profunde și a unei conectivități sporite, după ce Grecia, Bulgaria și România au semnat un memorandum de înțelegere pentru a stimula cooperarea transfrontalieră în domeniul infrastructurii de transport, informează un comunicat de presă al Comisiei Europene. Memorandumul de înțelegere […]
19:00
Demență totală. Guvernul scoate din piață toate soiurile de legume, fructe și cereale românești # National.ro
Guvernul vrea să desființeze Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, care, practic, testează, independent, orice sămânță care ajunge la fermieri. Desființarea organismului lasă România fără autorizări și certificate europene, astfel că soiurile românești de cereale, legume și fructe vor fi interzise în țara noastră. Conducerea institutului avertizează că siguranța alimentară va fi pusă […]
18:40
Evaluările bursiere ale Google, Meta, Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon și Tesla provoacă un amalgam de uimire și frică. Economistul austriac Joseph Schumpeter susținea că progresul este imposibil pe piețele competitive. Creșterea are nevoie de monopoluri pentru a se alimenta. Peter Thiel, cofondatorul Palantir, a spus ce mulți au considerat a fi o reformulare a dictonului […]
18:10
Ultimul plan de pace al lui Donald Trump pentru Ucraina a arătat că abordarea neconvențională și radicală a liderului de la Casa Albă în materie de diplomație comportă riscuri pe plan intern și geopolitic, dar și potențiale beneficii. Planul de pace solicită concesii dureroase din partea părților implicate, stabilește un termen scurt și implică diplomația […]
17:40
Presa olandeză titrează că doi membri din conducerea Damen din această țară au fost deja arestați, sub suspiciunea de încălcare „conștientă și intenționată" a sancțiunilor rusești într-un proiect major de construcție navală pentru pescuitul de crabi, aceasta fiind a doua anchetă deschisă împotriva companiei. Acest fapt complică și mai mult situația Șantierului Naval Damen Mangalia, […]
17:40
Dacă numele lui Ciprian Ciucu, edilul sectorului 6 aflat în cursa pentru fotoliul de primar general, le este destul de cunoscut locuitorilor Capitalei, nu același lucru se poate spune despre femeia ce se dovedește a avea un rol-cheie atât în viața sa familială, cât și profesională. Chiar dacă nu mulți știu cine este Angelina Ștefan, […]
17:20
Vincenzo Maccarone, fratele fostului atacant Massimo Maccarone, a fost condamnat la șase luni de închisoare pentru delapidare, după ce ar fi cheltuit în interes personal aproximativ 2 milioane de euro din averea pe care o administra pentru fostul fot
17:20
Vinicius Junior a fost din nou protagonistul unui moment tensionat cu suporterii adverși, în victoria Realului de la Bilbao, 3-0, deși nu a reușit să marcheze. După o fază ratată, când a pasat greșit și mingea a ajuns în corner pentru Athletic, Vini a protestat la tușier, iar publicul l-a taxat instant cu huiduieli. Răspunsul […] The post Vinicius nu are leac: scandal în Țara Bascilor! first appeared on Ziarul National.
16:40
Bruxelles insistă ca 70% din conținutul produselor esențiale să fie „fabricat în Europa”, în contextul eforturilor de a acorda prioritate sectoarelor interne și de a reduce dependența de China. Totuși, strategia ar costa companiile din UE peste 10 miliarde de euro anual, obligându-le să cumpere componente europene mai scumpe, relatează Financial Times. Trei oficiali ai […] The post Costurile ”fabricat în Europa” first appeared on Ziarul National.
16:40
Emmanuel Macron, a avertizat asupra riscului „dezintegrării ordinii internaționale” în cadrul întâlnirii cu Xi Jinping la Beijing, pe fondul tensiunilor comerciale dintre China și Uniunea Europeană. „Ne confruntăm cu riscul dezintegrării ordinii internaționale care a adus pacea în lume timp de decenii. În acest context, dialogul dintre China și Franța este mai important ca niciodată”, […] The post Macron și ”Împăratul Roșu” promovează multilateralismul first appeared on Ziarul National.
16:10
Planul Europei de a sparge dominația Chinei asupra pământurilor rare începe la porțile Rusiei # National.ro
Cea mai mare instalație de pământuri rare din Europa, situată la marginea flancului estic al NATO, își intensifică producția de magneți ca parte a eforturilor regionale de a reduce dependența de importurile din China. Dezvoltată de compania canadiană Neo Performance Materials și inaugurată la mijlocul lunii septembrie, fabrica de magneți se află în orașul industrial […] The post Planul Europei de a sparge dominația Chinei asupra pământurilor rare începe la porțile Rusiei first appeared on Ziarul National.
16:10
Criza apei din Prahova: omul lui Buzoianu la Apele Române umblă prin instanțe după sporuri # National.ro
De câteva zile, de când a izbucnit scandalul generat de problemele de la barajul de la Paltinu, în urma cărora peste 100.000 de oameni din județele Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă, fiind nevoiți să se descurce cum pot pentru a avea apă de băut și să stea la cozi, cu sticle și […] The post Criza apei din Prahova: omul lui Buzoianu la Apele Române umblă prin instanțe după sporuri first appeared on Ziarul National.
16:10
Autoritățile locale, obligate să dea banii de investiții înapoi. Ministerul Dezvoltării susține că sunt nereguli # National.ro
Ministerul Dezvoltării a elaborat modelul de cerere prin care autoritățile locale vor putea solicita eșalonarea pentru banii de investiții pe care trebuie să-i dea înapoi. Ministerul arată că sumele trebuie restituite la bugetul de stat ca urmare a utilizării acestora cu nerespectarea prevederilor legale sau contractuale, iar cea mai mare dintre acestea depășește 8 milioane […] The post Autoritățile locale, obligate să dea banii de investiții înapoi. Ministerul Dezvoltării susține că sunt nereguli first appeared on Ziarul National.
16:00
Încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina pare că va fi negociată nu de diplomați și guverne responsabile, ci de intermediari și oportuniști care se poziționează pentru a profita de orice acord va fi încheiat. La Miami, ginerele lui Trump, Jared Kushner, și trimisul Steve Witkoff au purtat discuții cu Kirill Dmitriev, șeful fondului suveran de […] The post Încheierea războiului Rusia-Ucraina, negociată de intermediari și oportuniști first appeared on Ziarul National.
15:00
Sondaj INSCOP, cu trei zile înainte de alegeri. Cine conduce în cursa pentru Primăria Capitalei! # National.ro
Un sondaj INSCOP ale cărui date au fost făcute publice joi, așadar cu trei zile înaintea alegerilor pentru Primăria București, programate să aibă loc duminică, 7 decembrie, indică faptul că lupta pentru fotoliul de edil general al Capitalei se anunță cât se poate de strânsă. Sondajul INSCOP Research a fost realizat la nivelul municipiului București, […] The post Sondaj INSCOP, cu trei zile înainte de alegeri. Cine conduce în cursa pentru Primăria Capitalei! first appeared on Ziarul National.
13:40
Călătorie cu „musafiri” neașteptați! Gândaci filmați în trenul spre aeroportul Otopeni! „Nu sunt rari, da-s mari!” # National.ro
Din rândul surprizelor de care se pot trezi că au parte pasagerii din trenurile CFR, pe durata călătoriei, fac parte și câteva insecte. Nu muște sau țânțari, ci… gândaci. E vorba despre o situație ce nu prea e ușor de trecut cu vederea, mai ales că, potrivit primelor informații, ar fi fost vorba despre un […] The post Călătorie cu „musafiri” neașteptați! Gândaci filmați în trenul spre aeroportul Otopeni! „Nu sunt rari, da-s mari!” first appeared on Ziarul National.
13:30
Putin e fericit. Cu un asemenea guvern de pufuleți isterici, România îi e o țară prietenă # National.ro
1. Incendii în aceeași zi într-un mall și la un târg de Crăciun din București. Vă dați seama ce scandal ar fi ieșit dacă USR nu era la guvernare? Din fericire, acestei înjghebări politice cu miasme oengiste i se restituie în aceste zile tot răul pe care l-a făcut. USR prostise multă lume în București […] The post Putin e fericit. Cu un asemenea guvern de pufuleți isterici, România îi e o țară prietenă first appeared on Ziarul National.
12:50
Avertismentul experților! Cu cât ar putea crește factura la gaze în 2026, din primăvară, când expiră plafonarea prețurilor # National.ro
Pe final de 2025, an marcat deja de scumpiri și de grija facturilor la principalele utilități, vin vești nu tocmai optimiste cu privire la o situație ce ar putea să aducă o nouă lovitură pentru buzunarele românilor, de această dată în primăvara anului viitor. Și anume de la 1 aprilie. E vorba despre facturile la […] The post Avertismentul experților! Cu cât ar putea crește factura la gaze în 2026, din primăvară, când expiră plafonarea prețurilor first appeared on Ziarul National.
11:10
Alertă medicală pentru pacienții cu diabet: Senzori de glicemie retraşi de pe piață, în 17 țări, după raportarea mai multor decese # National.ro
Îngrijorare în rândul pacienților cu diabet, după ce s-a aflat despre o situație raportată în cazul unor senzori de glicemie, care între timp au început să fie retrași masiv de pe piață. O amplă campanie de retragere de pe piaţă a unor senzori de glicemie este în desfăşurare în 17 ţări, inclusiv Franţa şi Statele […] The post Alertă medicală pentru pacienții cu diabet: Senzori de glicemie retraşi de pe piață, în 17 țări, după raportarea mai multor decese first appeared on Ziarul National.
10:50
De necrezut, dar adevărat: pensionarii români se împrumută la CAR pentru masa de Crăciun! # National.ro
Pe măsură ce se încheie un an greu, cu scumpiri, taxe tot mai împovărătoare și prea puțină speranță că lucrurile se vor schimba în bine, pentru mulți dintre pensionarii români apropierea Crăciunului aduce un drum spre Casele de Ajutor Reciproc (CAR). O situație tristă, dar cât se poate de adevărată – mulți vârstnici români apelează […] The post De necrezut, dar adevărat: pensionarii români se împrumută la CAR pentru masa de Crăciun! first appeared on Ziarul National.
10:10
Autoritățile dau vina de la una la alta în criza apei din Prahova. UDMR îl arată cu degetul pe „Dorel” # National.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat miercuri seară, referindu-se la criza apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa, generată de situaţia de la Paltinu, că uneori are impresia că „Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des şi ajunge la companii care sunt companii vitale”. El consideră necesar ca vinovaţii să plece din […] The post Autoritățile dau vina de la una la alta în criza apei din Prahova. UDMR îl arată cu degetul pe „Dorel” first appeared on Ziarul National.
05:40
BERBEC Nu trebuie să te gândești întotdeauna să ai ceva stabil dacă nu ai nevoie de asta acum, sau dacă persoana potrivită nu a apărut. Trebuie să începi să te gândești puțin la libertatea pe care o poți avea dacă pui corect problema. TAUR Nu poți vedea negativul tot timpul, în orice… Este foarte important […] The post Horoscop 4 decembrie 2025 – Astăzi este o zi foarte bună first appeared on Ziarul National.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:10
