Iran. Capitala Teheran este aproape de epuizarea rezervelor de apă. Din cauza uneia dintre cele mai secetoase perioade din ultimele decenii și a gestionării defectuoase a resurselor, rezervele de apă au ajuns la 8%. 

14:20

Președintele Nicușor Dan a declarat că din punctul său de vedere vinovăția pentru criza apei potabile din Dâmboviţa şi Prahova este la Apele Române. Precizările șefului statului vin în contextul în care mai multe persoane din PSD cu criticat-o pe ministra Mediului, Diana Buzoianu. ”În primul rând să nu uităm că suntem în ultima săptămână […]