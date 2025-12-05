UEFA amendează Ucraina cu 15.000 euro pentru banner anti-Rusia

10:50

România se află sub cod portocaliu de intensificări ale vântului, valabil până pe 6 decembrie. Viteze de până la 110 km/h sunt așteptate în zonele montane, iar în București, vântul va atinge 55 km/h. Dimineața se vor înregistra 10-11 grade, cu o răcire semnificativă duminică. Detalii meteo pentru weekend. România este sub avertizare de cod