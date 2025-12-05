Moldova la Bruxelles: Aderare la UE și angajamentul pentru reforme

06:10

Indivizii reținuți după ce un camion cu armament a fost oprit la Vama Leușeni–Albița sunt din regiunea separatistă transnistreană. Autoritățile moldovene au efectuat rețineri după descoperirea unui transport suspect de armament. Anchetele continuă, iar securitatea națională rămâne o prioritate. Cei doi indivizi reținuți la Vama Leușeni-Albița sunt din regiunea separatistă transnistreană Camionul cu armament a … Articolul Reținuți după oprirea unui camion cu armament din Transnistria la vamă apare prima dată în Main News.