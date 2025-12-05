Danemarca își reduce ajutorul pentru Kiev la jumătate în 2026
MainNews.ro, 5 decembrie 2025 20:20
Danemarca va reduce ajutorul financiar pentru Ucraina la 1,2 miliarde de euro în 2026, aproape la jumătate față de anul curent. Decizia vine pe fondul ajustărilor bugetare și după anunțurile similare din partea Italiei și SUA. Prim-ministra Mette Frederiksen subliniază că sprijinul rămâne esențial pentru securitatea Europeană. Danemarca va reduce ajutorul financiar pentru Ucraina la
• • •
Acum 30 minute
20:30
Primarul PNL din Olteni a fost pus sub acuzare de DNA pentru abuz în serviciu. Ancheta a descoperit că acesta a gestionat ilegal ajutoarele sociale, generând un prejudiciu de peste 2 milioane de lei. În urma perchezițiilor, procurorii au găsit 251.860 de euro și alte sume în locuința sa. Primarul PNL din Olteni, acuzat de
20:20
Acum 2 ore
19:30
Un judecător stagiar din Baia Mare a amendat o firmă de recuperări creanțe cu opt amenzi de câte o mie de lei fiecare, pentru abuzuri în procesul de recuperare a creditelor cesionate. Firma a încercat să pună presiune pe debitori, știind că dreptul de a acționa în instanță era prescris. Această situație evidențiază abuzurile din
19:20
Germania respinge sfaturile externe, afirmă Johann Wadephul, ministrul de Externe, în răspuns la strategia de securitate a lui Donald Trump care anticipa o „dispariţie civilizaţională" a Europei. Wadephul subliniază importanţa libertăţii de exprimare și independența ordinii constituționale. SUA rămân aliatul principal al Germaniei în NATO. Germania respinge sfaturile externe privind strategia de securitate a lui
19:10
Nicușor Dan a implementat „legea Nordis”: avansurile pentru locuințe sunt destinate exclusiv acestora # MainNews.ro
Legea Nordis, recent promulgată de Nicușor Dan, introduce reguli stricte pentru achiziția de locuințe aflate în fază de proiect, limitând avansurile și protejând cumpărătorii. Avansurile nu pot depăși 15% și trebuie depuse în conturi separate, iar nerespectarea regulilor atrage amenzi. Legea vizează creșterea încrederii în piața imobiliară. Legea Nordis a fost promulgată de președintele Nicușor
19:10
Gala Mari Sportivi organizată de ProSport a celebrat performanțele remarcabile ale canoistilor Florin Arteni și Florin Lehaci, medaliați cu argint la Campionatul Mondial de canotaj. Dorin Alupei a mulțumit pentru premiu, evidențiind contribuțiile tuturor celor implicați și subliniind importanța menținerii steagului sus. Gala Mari Sportivi 2025 a fost organizată de ProSport pentru a premia performanțele
Acum 4 ore
18:30
Un susținător al lui Călin Georgescu a fost obligat de Tribunalul Maramureș să plătească 50.000 de lei unui bărbat pe care l-a amenințat și insultat în comentarii pe Facebook. Decizia ilustrează consecințele legale ale comportamentului agresiv online. Procesul a fost inițiat de Vasile Vlaşin după amenințările primite. Un susținător al lui Călin Georgescu a fost
18:20
Germania va crește pensiile începând cu 1 ianuarie 2026, stabilind un procent de 48% din salariul mediu. Reforma adoptată de Bundestag va costa statul miliarde de euro, generând controverse printre tineri. Pensiile vor rămâne la acest nivel până în 2031, asigurând o viață mai decentă pensionarilor. Bundestagul a adoptat reforma pensiilor, stabilind pensia la 48%
18:10
Guvernul analizează măsuri de protecție pentru consumatorii vulnerabili în contextul expirării plafonării prețurilor la gaz pe 1 aprilie 2026. Premierul Bolojan a exprimat îngrijorări privind posibila creștere a facturilor și a anunțat că Ministerul Muncii va prezenta o informare detaliată până la finalul anului. Guvernul analizează măsuri de protecție pentru consumatorii vulnerabili înainte de expirarea
18:10
Un băiat de 13 ani a fost obligat de talibani să execute public pe ucigașul familiei sale în Afganistan, într-un stadion plin. Executația, confirmată de Curtea Supremă a emiratului islamic, ridică întrebări grave despre drepturile omului și brutalitatea regimului taliban în urma revenirii la putere. Băiat de 13 ani obligat de talibani să execute public
18:00
Casa Poporului din București, a doua cea mai mare clădire administrativă din lume, se degradează vizibil, cu daune cauzate de vreme și lipsa investițiilor. De la crăpături și infiltrații de apă, la vegetație crescută în ziduri, clădirea simbol al Epocii de Aur riscă să se transforme într-o ruină. A doua cea mai mare clădire administrativă
17:30
Alina Bica, fost procuror-șef al DIICOT, oferă asistență juridică celor cu mandate europene de arestare, inclusiv lui Dani Mocanu. Ea explică pașii necesari pentru gestionarea acestor situații și cum rezidența în Italia poate crește șansele de a evita extrădarea în România. Detalii importante despre asistența juridică disponibilă. Alina Bica, fost procuror-șef al DIICOT, s-a reprofilat
17:10
Premierul Ilie Bolojan a anunțat reformarea a 17 companii de stat, printre care TAROM și Metrorex, în cadrul unui proces de analiză. Scopul este îmbunătățirea performanței acestora, cu bugete aprobate rapid. Reformele vizează listarea la bursă, reorganizarea sau închiderea companiilor neviabile. Guvernul Bolojan a identificat 17 companii de stat pentru reformă, inclusiv TAROM și Metrorex
17:10
Haine de lux și produse Chanel domină viața elitei din Coreea de Nord, în timp ce majoritatea populației se confruntă cu foamete extremă. Disparitățile economice cresc, iar sărăcia afectează grav cetățenii obișnuiți, în timp ce comercianții cu legături politice se îmbogățesc. Executiile sunt folosite ca avertisment împotriva acumulării de bogăție. Elite din Coreea de Nord
Acum 6 ore
16:30
În România, primarii sunt în alertă după ce DNA a deschis o anchetă privind fraudele cu ajutoare sociale. Violeta Cătălina Ionescu, primarul comunei Olteni, este acuzată de abuz în serviciu și fraudă de 2,2 milioane lei. Procurorii investighează și angajați ai primăriei pentru complicitate. Procurorii DNA investighează primarul din Olteni, acuzat de abuz în serviciu
16:20
Premierul moldovean Alexandru Munteanu a discutat la Bruxelles despre reformele necesare aderării la UE, subliniind importanța unui parteneriat credibil. Întâlnirile cu lideri europeni, inclusiv Antonio Costa și Kaja Kallas, au evidențiat angajamentul Moldovei de a oferi stabilitate și progres în regiune. Premierul moldovean Alexandru Munteanu s-a întâlnit la Bruxelles cu lideri europeni pentru a discuta
16:10
Un polițist local din Arad a fost trimis în judecată pentru purtare abuzivă, după ce a lovit un bărbat pe 14 iulie 2023. Incidentul a dus la decesul victimei, care a fost agresată de agenți. Cazul ridică probleme grave privind violența în rândul forțelor de ordine. Detalii și context în articol. Un polițist local din
16:10
Reprezentanții americani au reiterat sprijinul pentru dezvoltarea apărării României în cadrul consultărilor bilaterale din Germania. Discuțiile s-au axat pe cooperarea în domeniul apărării, consolidarea interoperabilității și importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea NATO. Parteneriatul strategic între România și SUA este esențial. Consultări între România și SUA s-au desfășurat la Stuttgart pe teme de
16:10
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că pensiile nu vor fi indexate în 2026 cu rata inflației. Într-un briefing de presă, Bolojan a afirmat că nu există spații fiscale pentru a schimba deciziile actuale. Aceste declarații ridică neliniști în rândul pensionarilor privind evoluția veniturilor lor viitoare. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că pensiile nu vor crește
16:10
Air India a recuperat un Boeing 737-200 uitat la aeroportul din Kolkata timp de 13 ani. Avionul, parcă uitat de autorități, a fost livrat inițial în 1982 și a trecut prin mai multe operatori. Acesta a fost retras din serviciu în 2012, dar nu a fost dezmembrat. Un incident care ilustrează deficiențele administrative ale companiei.
15:20
O dronă a survolat Republica Moldova în raionul Ștefan Vodă, în apropierea frontierei cu Ucraina, fiind detectată la o altitudine de doar 100 de metri. Incidentul a fost raportat de Poliția de Frontieră, iar Ministerul Apărării confirmă că drona nu a fost monitorizată din cauza altitudinii scăzute. O dronă a survolat Republica Moldova în zona
15:20
Un grup de familii din Italia a dat în judecată Facebook, Instagram și TikTok pentru efectele nocive asupra copiilor. Aceste platforme sunt acuzate de atragerea minorilor, crearea dependenței și nerealizarea restricțiilor de vârstă. Familiile cer soluții mai eficiente pentru protejarea sănătății mintale a copiilor. Familiile din Italia dau în judecată Facebook, Instagram și TikTok pentru
15:10
Universitatea Cluj a prelungit contractul lui Dan Nistor, mijlocașul de 37 de ani, jucător important în echipă. Cu 496 de meciuri în prima ligă, Nistor se apropie de recordul lui Ionel Dănciulescu. Contribuția sa a fost esențială în salvarea de la retrogradare și în finala Cupei României. Dan Nistor, mijlocașul de 37 de ani, a
15:10
Polițista câștigă bani pe OnlyFans postând conținut explicit: „Am făcut-o din necesitate” # MainNews.ro
Polițista din Buenos Aires, suspendată pentru conținut provocator postat pe rețele sociale, a câștigat până la 6 milioane de pesos pe OnlyFans. Într-un interviu, ea a explicat că a acționat din necesitate, având dificultăți financiare și probleme de sănătate, și a refuzat să fie implicată în trafic de persoane. Nicole Gabriela V., o agentă de
15:00
ANPC oferă sfaturi esențiale românilor pentru a evita ţeparii imobiliari. Este important să verificați autorizațiile de construcție și de branșare la utilități, să evitați clauzele abuzive și să solicitați transparența prețurilor și documentației. Protejați-vă investiția în imobiliare informându-vă corect. ANPC oferă ghiduri pentru români în prevenirea înșelătoriilor imobiliare Consumatorii trebuie să solicite autorizații de construcție
15:00
Parlamentarul Ninel Peia îi cere liderului PSD, Sorin Grindeanu, să susțină moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Cu 118 semnături adunate, Peia transmite mesajul într-un clip special, îndemnându-l pe Grindeanu să acționeze pentru a salva țara. Moțiunea promite schimbări semnificative. Ninel Peia, parlamentar, inițiază moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan Peia încurajează liderul PSD, Sorin
Acum 8 ore
13:20
Fostul CEO Google, Eric Schmidt, a ținut un avertisment grav cu privire la riscurile inteligenței artificiale, subliniind că aceasta poate fi hackuită pentru a deveni periculoasă. El a menționat că AI poate învăța comportamente dăunătoare, inclusiv cum să ucidă. Importanța securității în dezvoltarea AI este crucială. Eric Schmidt, fostul CEO Google, a avertizat asupra riscurilor
13:10
O fostă balerină braziliană, Luana Lopes Lara, a devenit cea mai tânără miliardară self-made, cu o avere de 1,3 miliarde de dolari, datorită succesului companiei de predicții financiare Kalshi. Avalanșa de venituri a detronat-o pe Lucy Guo și pe Taylor Swift, consolidându-i statutul în lumea afacerilor. Luana Lopes Lara, în vârstă de 29 de ani,
13:10
Președinta Maia Sandu a declarat zi de doliu național în Republica Moldova pe 20 noiembrie, când Ilie Ilașcu va fi înmormântat la București. Ceremonia funerară simbolică va avea loc la Chișinău, unde cei care l-au respectat pot
13:00
Ana Ciceală, candidatul susținut de SENS și Uniunea pentru Reforma Statului, reafirmă că nu se va retrage din cursa pentru Primăria București. Aceasta consideră discuțiile despre retragere o falsă problemă, insistând că bucureștenii trebuie să aleagă liderul dorit pentru capitală. Ultimul sondaj INSCOP arată o competiție strânsă între candidați. Ana Ciceală rămâne în cursa pentru … Articolul Bucureștenii, alegeți fără falsă problemă! apare prima dată în Main News.
12:50
Primărița Violeta Cătălina Ionescu din Olteni, Teleorman, a fost pusă sub control judiciar de DNA pentru abuz în serviciu, acuzată de un prejudiciu de peste 2 milioane lei. În urma percheziției, procurorii au găsit 250.000 euro în locuința sa. Adriana-Cornelia Dima, inspector, este urmărită penal pentru complicitate. Primărița din Olteni, Violeta Cătălina Ionescu, a fost … Articolul Primăriță PMP din Teleorman, acuzată de abuz în serviciu și 250.000 euro găsiți acasă apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
12:20
Cloudflare a suferit o pană majoră pe 5 decembrie, afectând site-uri precum X (fost Twitter), Substack și Canva la nivel global. De asemenea, site-ul de monitorizare a întreruperilor, Down Detector, a fost indisponibil. Problema a fost cauzată de erori în furnizarea serviciilor Cloudflare, care acționează ca un proxy invers. O defecțiune majoră la Cloudflare a … Articolul Pană majoră Cloudflare afectează site-uri globale, inclusiv DownDetector apare prima dată în Main News.
12:20
Lia Savonea, șefa ÎCCJ, a primit o locuință de protocol pe Bulevardul Mareșal Constantin Prezan, în apropierea Arcului de Triumf. Apartamentul are 378,31 metri pătrați și a fost locuit anterior de Traian Băsescu și Adrian Năstase. Salariul lunar al acesteia este de 40.914 lei, conform declarației de avere. Lia Savonea, șefa ÎCCJ, a primit o … Articolul Salariul șefei ÎCCJ și istoricul locuinței de protocol Savonea apare prima dată în Main News.
12:10
Un parlamentar acuză USR de subminarea economiei naționale și solicită reintroducerea Articolului 165 în Codul Penal. Această inițiativă vine în contextul unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, tensionată de scandalul gestionării crizei apei. Detalii despre impactul politic și reacțiile liderilor. Un parlamentar propune reintroducerea Articolului 165 în Codul Penal pentru a incrimina subminarea economiei … Articolul Parlamentar acuză USR de subminarea economiei și cere Art. 165 înapoi apare prima dată în Main News.
12:10
Cătălin Chirilă a fost premiat pentru a treia oară la Gala Mari Sportivi ProSport 2025, după ce a câștigat medalia de aur în proba de canoe simplu masculin pe 1.000 de metri și medalia de bronz pe 500 metri la Campionatele Europene de la Racice. Sportivul a subliniat importanța curajului și a determinării în carieră. … Articolul Cătălin Chirilă, premiat pentru a treia oară la Gala Mari Sportivi 2025 apare prima dată în Main News.
12:10
Jakarta devine cel mai populat oraș din lume, depășind Tokyo, conform unui studiu ONU. Cu 42 de milioane de locuitori, Jakarta este urmată de Dhaka și Tokyo. Urbanizarea globală continuă să crească, iar megorașele ating un număr record. Află mai multe despre schimbările demografice și impactul urbanizării. Jakarta a devenit cel mai populat oraș din … Articolul Orașele gigant se reinventează: cine conduce acum lumea urbană? apare prima dată în Main News.
12:10
Ilan Șor și criptomoneda A7A5 facilitează eludarea sancțiunilor rusești printr-o rețea financiară complexă ce include companii din Rusia, Moldova și Kârgâzstan. Proiectul sprijinit de Kremlin a generat zeci de miliarde de dolari în tranzacții, contribuind la construcția unui sistem financiar paralel. A7A5, criptomoneda legată de Ilan Șor și Promsviazbank, ajută Rusia să eludeze sancțiunile occidentale … Articolul Ilan Șor și criptomoneda A7A5: soluții pentru eludarea sancțiunilor rusești apare prima dată în Main News.
11:20
Geoffrey Hinton, pionier al inteligenței artificiale, avertizează tinerii să aleagă cariere în meserii manuale, precum instalatorii, mai greu de înlocuit de tehnologie. El subliniază riscurile AI asupra locurilor de muncă și necesitatea de a explora opțiuni de carieră în afara domeniului tehnologic. Geoffrey Hinton, laureat al Premiului Nobel, avertizează despre impactul inteligenței artificiale asupra pieței … Articolul „Nașul” inteligenței artificiale: De ce să alegi o carieră de instalator? apare prima dată în Main News.
11:20
Premierul Ilie Bolojan anunță schimbări importante în sistemul de pensii, după ce proiectul pentru pensiile magistraților va fi validat de Curtea Constituțională. Aceste reforme vizează pensionarea la 65 de ani și revizuirea sistemelor anormale de pensionare din alte categorii profesionale. Premierul Ilie Bolojan a declarat că speră ca proiectul privind pensiile magistraților să fie validat … Articolul Bolojan reformează pensiile: urmează modificări pentru alte categorii apare prima dată în Main News.
11:10
NATO construiește o bază laser în Groenlanda pentru a proteja comunicațiile împotriva Rusiei și Chinei. Aceasta va folosi tehnologie avansată pentru a desfășura rapid date de la sateliți, asigurând o alternativă eficientă în fața interferențelor electronice. Noua stație va revoluționa modul de comunicare în regiune. NATO construiește o bază laser în Groenlanda pentru a îmbunătăți … Articolul Laser NATO ultra-performant în Groenlanda pentru a contracara Rusia și China apare prima dată în Main News.
11:10
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest, după ce Judecătoria Chișinău i-a prelungit mandatul de arestare pentru 30 de zile. Acesta este judecat în dosarul fraudei bancare și refuză să compare în fața instanței. Este acuzat de organizarea unei crime și spălare de bani, riscând până la 20 de ani de închisoare. Vladimir Plahotniuc a rămas după … Articolul Vladimir Plahotniuc, oligarh basarabean, rămâne în arest la Chișinău apare prima dată în Main News.
11:00
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost depusă în Parlament, fiind necesare 233 de voturi pentru aprobarea inițiativei „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”. Fostul premier Victor Ponta susține moțiunea, criticând reformele guvernului și acapararea statului de către USR. Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost depusă în Parlament … Articolul Moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, 233 de voturi necesare apare prima dată în Main News.
11:00
Dinamo se confruntă cu absențe importante în derby-ul cu FCSB, după ce Florentin Petre a anunțat că Musi și Armstrong nu vor juca din cauza problemelor medicale. Karamoko este, de asemenea, incert. Vedeți toate detaliile despre jucătorii indisponibili și pregătirea echipei pentru meciul crucial din SuperLiga. Alexandru Musi și Danny Armstrong vor lipsi din meciul … Articolul Absențele cruciale ale Dinamo în derby-ul FCSB-Dinamo apare prima dată în Main News.
10:50
România se află sub cod portocaliu de intensificări ale vântului, valabil până pe 6 decembrie. Viteze de până la 110 km/h sunt așteptate în zonele montane, iar în București, vântul va atinge 55 km/h. Dimineața se vor înregistra 10-11 grade, cu o răcire semnificativă duminică. Detalii meteo pentru weekend. România este sub avertizare de cod … Articolul Vremea pe 27 septembrie: prognoza ANM pentru alegerile din Capitală apare prima dată în Main News.
10:20
Un bărbat a fost salvat de pompieri de la etajul 16 al complexului Wang Fuk Court din Hong Kong, după un incendiu devastator soldat cu 83 de morți. Autoritățile au arestat trei bărbați pentru omor din culpă și au demarat o anchetă. Incendiul este considerat cel mai grav din oraș după Al Doilea Război Mondial. … Articolul Supraviețuitor descoperit la etajul 16 după incendiul din Hong Kong; 83 de morți apare prima dată în Main News.
10:20
Diplomatul rus Oleg Ozerov neagă că drona care a survolat Republica Moldova ar fi rusească, afirmând că nu există dovezi concrete. Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei a protestat ferm față de acest incident, reamintind nevoia de respect pentru suveranitate și securitate națională. Oleg Ozerov, diplomat rus în Moldova, susține că nu există dovezi că drona … Articolul Diplomatul rus la Chișinău despre drona care a survolat Moldova: Nu sunt dovezi apare prima dată în Main News.
10:20
Aplicația românească PLATIVE, creată de antreprenorii Alex Paczeika și Cristian Boa, se pregătește să cucerească Europa. Cu peste 120.000 de utilizatori activi, PLATIVE oferă funcționalități inovatoare pentru șoferi, inclusiv ajutor în trafic și gestionare documente auto, transformând astfel experiența de condus. Doi tineri români, Alex Paczeika și Cristian Boa, au dezvoltat aplicația PLATIVE pentru a … Articolul PLATIVE: Aplicația românească revine cu planuri de expansiune în Europa apare prima dată în Main News.
10:20
Marian Vanghelie, executat silit de ANAF pentru 13 milioane de lei după scandalul de hărțuire # MainNews.ro
Marian Vanghelie se confruntă cu o nouă problemă după scandalul de hărțuire, ANAF inițiind proceduri de executare silită pentru suma de 13,7 milioane lei. În urma unei decizii definitive, institția va valorifica bunurile imobile și va continua verificările pentru recuperarea creanței bugetare. Marian Vanghelie se confruntă cu o executare silită inițiată de ANAF pentru o … Articolul Marian Vanghelie, executat silit de ANAF pentru 13 milioane de lei după scandalul de hărțuire apare prima dată în Main News.
09:20
Secțiile Unite ale ICCJ se reunesc pe 5 decembrie 2025 pentru a analiza legea pensiilor speciale pentru magistrați. Proiectul PL-x 522/2025 va fi contestat la CCR pentru a verifica respectarea constituționalității. Opoziția a depus o moțiune de cenzură împotriva Guvernului pe acest subiect. Secțiile Unite ale ICCJ se reunesc pe 5 decembrie 2025 pentru a … Articolul ICCJ contestă la CCR legea pensiilor speciale prin Secțiile Unite apare prima dată în Main News.
09:10
Zeci de oameni, inclusiv oficiali, au adus un ultim omagiu lui Ilie Ilașcu la Palatul Național din Chișinău, înainte de înmormântarea sa cu onoruri militare la București. Activist pentru identitatea românească, Ilașcu a rămas un simbol al luptei pentru independența și integritatea Republicii Moldova. Ilie Ilașcu a fost omagiat la Palatul Național din Chișinău, unde … Articolul Chișinău aduce omagiu patriotului Ilie Ilașcu, înmormântat la București apare prima dată în Main News.
