Germania respinge sfaturile externe privind strategia de securitate a lui Trump

Marian Vanghelie se confruntă cu o nouă problemă după scandalul de hărțuire, ANAF inițiind proceduri de executare silită pentru suma de 13,7 milioane lei. În urma unei decizii definitive, institția va valorifica bunurile imobile și va continua verificările pentru recuperarea creanței bugetare. Marian Vanghelie se confruntă cu o executare silită inițiată de ANAF pentru o … Articolul Marian Vanghelie, executat silit de ANAF pentru 13 milioane de lei după scandalul de hărțuire apare prima dată în Main News.