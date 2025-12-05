Coincidență uluitoare la Mondialul 2026: meciul de deschidere din 2010 se repetă, chiar în aceeași zi a calendarului!
Gazeta Sporturilor, 5 decembrie 2025 23:50
Tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026 a adus o situație rară și spectaculoasă: meciul de deschidere va fi Mexic - Africa de Sud, exact aceeași confruntare care a deschis Mondialul din 2010. Mai mult, partida va avea loc chiar pe 11 iunie, aceeași dată la care s-a jucat și duelul de acum 16 ani.Pe 11 iunie 2010, într-o atmosferă dominată de suporterii țării gazdă, Africa de Sud - Mexic 1-1 inaugura Campionatul Mondial găzduit de africani. ...
• • •
S-a concretizat un șoc la Campionatul Mondial: erau favorite la fazele finale, dar n-au prins nici sferturile! # Gazeta Sporturilor
Suedia a fost eliminată de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Chiar dacă au câștigat astăzi, 32-27 cu Coreea de Sud, suedezele nu mai au șanse la calificarea în sferturi ca urmare a rezultatului înregistrat în Angola - Brazilia, 26-32.În precedentele 4 ediții ale Campionatului Mondial, Suedia a accesat de fiecare dată faza sferturilor de finală. ...
Prima reacție a lui Mauricio Pochettino, selecționerul SUA, după ce a văzut adversarele de la CM 2026, inclusiv România # Gazeta Sporturilor
Selecționerul echipei naționale a Statelor Unite ale Americii, Mauricio Pochettino (53 de ani), a comentat rezultatele tragerii la sorți pentru faza grupelor a Campionatului Mondial din 2026. Țară gazdă, SUA este în grupa D, alături de Australia, Paraguay și echipa venită din barajul european D.Campionatul Mondial din 2026 va avea loc în 3 țări: SUA, Mexic și Canada. Se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie. ...
Datele și stadioanele unde ar juca România la Campionatul Mondial 2026, dacă se califică » Distanțele sunt URIAȘE # Gazeta Sporturilor
Naționala României a aflat în această seară adversarele pe care le-ar întâlni dacă va reuși să se califice la Campionatul Mondial din 2026, de vara viitoare, găzduit de SUA, Mexic și Canada. „Tricolorii” ar fi în Grupa D, alături de Statele Unite ale Americii, Australia și Paraguay, și ar debuta în competiție pe 13 iunie. Campionatul Mondial din 2026 va avea loc în 3 țări: SUA, Mexic și Canada. Se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie. ...
Câți spectatori vor fi la FCSB - Dinamo: „Pentru decembrie sunt cifre bune!” + Decizia finală pentru David Miculescu # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că la derby-ul cu Dinamo (sâmbătă, ora 20:30) sunt așteptați între 25 și 30 de mii de spectatori. Sâmbătă seara ne așteaptă un nou episod al derby-ului bucureștean între FCSB și Dinamo. Campioana en-titre va căuta să-și ia revanșa pentru eșecul din tur, 3-4. Roș-albaștrii au și mare nevoie de puncte în vederea clasării pe un loc de play-off. ...
Victoria cu România, luată ca model de jucătoarele maghiare: „Vom aborda cu același entuziasm meciul cu Danemarca” # Gazeta Sporturilor
Într-un meci important din grupa I a Campionatului Mondial de handbal feminin, Ungaria a fost provocată serios de Japonia și a fost nevoie de o revenire spectaculoasă pentru ca meciul să se încheie la egalitate, 26-26, rezultat care le-a calificat pe maghiare în sferturile de finală, pentru prima oară în 12 ani. ...
Purece a „ciupit” tare după eșecul de la Galați: „Mă simt UMILIT! Fac un apel public la cei care conduc această echipă” # Gazeta Sporturilor
Etapa a 19-a din Superligă a început cu un rezultat clar: Oțelul Galați - Unirea Slobozia 3-0, o victorie care îi urcă pe gălățeni provizoriu pe loc de play-off, în timp ce ialomițenii ajung la opt înfrângeri consecutive și se afundă tot mai mult în zona roșie a clasamentului.Pentru formația pregătită de Laszlo Balint (46 de ani) au marcat: Conrado (’13), Paulinho (’21) și Andrezinho (’77). ...
„Mi-e rușine să mai ies în oraș!” » Jean Vlădoiu anunță schimbări masive la Slobozia: „Să vedem cine vrea să rămână” # Gazeta Sporturilor
Jean Vlădoiu, 57 de ani, antrenorul principal în acte la Unirea Slobozia, a comentat eșecul cu Oțelul Galați, 0-3, a opta înfrângere consecutivă din acest sezon.Pregătită de cuplul Andrei Prepeliță - Jean Vlădoiu, Unirea Slobozia a început formidabil sezonul, cu 18 puncte acumulate în primele 11 etape. Pentru ialomițeni a urmat o serie neagră, 8 înfrângeri la rând cu tot cu cea din această seară, 0-3 la Galați. ...
SCANDALUL izbucnit după tragerea la sorți a grupelor CM 2026 » FIFA, acuzată că a încălcat regulamentul # Gazeta Sporturilor
Miercuri seara a avut loc tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial din 2026, turneu final care se va juca vara viitoare în SUA, Mexic și Canada. După tragerea la sorți a izbucnit și primul scandal, în prim-plan cu președintele FIFA, Gianni Infantino (55 de ani), și președintele SUA, Donald Trump (79 de ani). ...
Cum s-a descurcat România în trecut cu adversarele pe care le are dacă se califică la Campionatul Mondial 2026 # Gazeta Sporturilor
Naționala României a aflat vineri seara numele adversarelor pe care le va avea la Campionatul Mondial din 2026, dacă va reuși să ajungă acolo, în urma barajului din luna martie. „Tricolorii” ar fi în Grupa D, alături de gazdele din Statele Unite ale Americii, Australia și Paraguay.De-a lungul istoriei, cu toate a jucat cel puțin o dată. ...
Mama lui Stefanos Tsitsipas, dezvăluiri despre relația fostului număr 3 ATP cu Paula Badosa: „Nu a fost ușor pentru el” # Gazeta Sporturilor
Yulia Salnikova, mama lui Stefanos Tsitsipas (27 de ani, locul 34 mondial) și fostă jucătoare, a vorbit despre mai multe lucruri legate de fiul ei: relația cu Paula Badosa, colaborarea cu Goran Ivanisevic, problemele cronice la spate.Discretă uneori, alteori vocală în tribună, Yulia Salnikova (61 de ani), mama lui Stefanos Tsitsipas și fostă jucătoare care a ajuns până pe locul 130 mondial la dublu, a oferit un rar, dar generos interviu pentru site-ul rus m.sports. ...
De la Washington, Răzvan Burleanu a comentat tragerea la sorți: „Grupa ne motivează enorm!” # Gazeta Sporturilor
Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a asistat la tragerea la sorți pentru grupele Campionatului Mondial din 2026. În caz că va trece de barajul din martie, România ar intra în grupa D, alături de SUA, Paraguay și Australia.Cu ochii pe tragerea la sorți au fost și reprezentanții echipei naționale de fotbal a României, având în vedere că „tricolorii” păstrează șanse de calificare la turneul final. ...
Primele reacții de la posibilele adversare ale României la Campionatul Mondial: „Ce tragere la sorți!” # Gazeta Sporturilor
Tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial din 2026 a avut loc vineri seară, iar România știe deja scenariul în care ar ajunge dacă va trece de baraj. Naționala lui Mircea Lucescu (80 de ani) va juca în Grupa D, alături de SUA, Australia și Paraguay, o grupă considerată accesibilă.La scurt timp după anunțarea grupelor, posibilele adversare ale „tricolorilor” au reacționat pe rețelele de socializare. ...
Ce au făcut înotătorii români în finale în a patra zi a Campionatelor Europene în bazin scurt de la Lublin # Gazeta Sporturilor
Daria Asaftei (16 ani), Darius Coman (18 ani) și Denis Popescu (22 de ani) au evoluat vineri seară în finalele probelor de 200 m bras feminin și masculin, respectiv 100 m spate, ei clasându-se pe locurile șase, cinci, respectiv șase.Trei înotători români au fost implicați în finale în a patra zi a Campionatelor Europene în bazin scurt de la Lublin.Primul care a intrat în concurs a fost Denis Popescu la 100 m spate. ...
Primele reacții după tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial 2026: „N-arată rău, numai să ajungem acolo”” # Gazeta Sporturilor
Tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial din 2026 a avut loc vineri seară, la „Kennedy Center” din Washington, iar România știe deja ce o așteaptă dacă va reuși calificarea. Naționala lui Mircea Lucescu ar ajunge în Grupa D, alături de SUA, Australia și Paraguay, într-o grupă considerată accesibilă față de alte scenarii posibile. ...
Grupa MORȚII la Campionatul Mondial: Norvegia, ghinion la prima participare după 28 de ani # Gazeta Sporturilor
Grupa I pare a fi grupa morții la Campionatul Mondial din 2026. În aceeași serie au fost repartizate trei formații redutabile: Franța, Norvegia, Senegal și una dintre Irak, Bolivia și Surinam.Campionatul Mondial din 2026, pe care-l vor găzdui SUA, Canada și Mexic, va fi prima ediție la care participă 48 de echipe. ...
Primele reacții după tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial 2026 » România ar nimeri o grupă accesibilă dacă trece de baraj # Gazeta Sporturilor
Tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial din 2026 a avut loc miercuri seară, la „Kennedy Center” din Washington, iar România știe deja ce o așteaptă dacă va reuși calificarea. Naționala lui Mircea Lucescu ar ajunge în Grupa D, alături de SUA, Australia și Paraguay, într-o grupă considerată accesibilă față de alte scenarii posibile. ...
Medaliile de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, mai prețioase decât cele decernate la Paris 2024 # Gazeta Sporturilor
Medaliile de aur care îi vor recompensa pe campionii olimpici de la Milano Cortina 2026 (6–22 februarie) vor conține echivalentul a 800 de dolari, în urma creșterii înregistrate anul acesta de metalul prețios.Pentru un sportiv olimpic, strălucirea unei medalii reprezintă ceva greu de prețuit, este recompensa multor ani de muncă, durere și sacrificiu. ...
Sărbătoare generală în tabăra Ungariei, după calificarea dramatică în „sferturi”: bomboane de la Moș Crăciun și emoții puternice # Gazeta Sporturilor
Naționala de handbal feminin a Ungariei s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului Mondial, însă a trăit periculos meciul cu Japonia, încheiat la egalitate: 26-26. La finalul jocului, maghiarele s-au descătușat, au sărbătorit alături de propriii fani, au primit bomboane de la „Moș Crăciun”, iar câteva au trecut și prin niște episoade complicate. ...
Alexandru Chipciu, căpitanul Universității Cluj, și-a prelungit oficial contractul cu echipa ardeleană. Mijlocașul în vârstă de 36 de ani evoluează pentru FC Universitatea Cluj din august 2022, atunci când a venit de la rivala CFR.Cotat la 350.000 de euro de site-urile de specialitate, Alexandru Chipciu a bifat până acum 136 de apariții pentru Universitatea Cluj, marcând opt goluri și oferind tot atâtea pase decisive. ...
Fostul lider ATP și secretele recuperării după meciuri: „Primeam un smoothie scârbos, plin de spumă” # Gazeta Sporturilor
Andy Roddick (43 de ani), fost număr 1 ATP, campion de Grand Slam, a detaliat în podcast-ul său, „Served”, cum decurgea recuperarea după meci în timpul carierei sale, ce s-a schimbat de atunci și ce nu.Ideea de recuperare după o partidă, cu atât mai mult dacă este una lungă și solicitantă din punct de vedere fizic, a căpătat în timp o importanță din ce în ce mai mare. ...
„Surpriză” la FIFA » Donald Trump a primit primul Premiu pentru Pace: „Am oprit atât de multe războaie. În Congo ar mai fi murit 10 milioane de oameni” # Gazeta Sporturilor
Donald Trump, 79 de ani, a primit premiul FIFA pentru pace, o distincție prin care sunt recunoscute „acțiuni excepționale pentru pace și unitate” în lume. Este un trofeu înființat de curând de către președintele forului fotbalistic, fără ca acesta să fi informat Consiliul FIFA în prealabil.Încă de acum o lună, în momentul în care FIFA și președintele forului, Gianni Infantino, au anunțat înființarea premiului pentru pace, destinatarul acestuia era evident. ...
Alisia Boiciuc, nominalizată la premiul de „cea mai bună tânără handbalistă” a Mondialului: „O jucătoare completă, o dublă amenințare” # Gazeta Sporturilor
Alisia Boiciuc (20 de ani), jucătoarea României, a fost nominalizată pe lista scurtă a celor mai bune tinere handbaliste de la Campionatul Mondial de handbal feminin din Olanda și Germania.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care contează. ...
Joyskim Dawa, mesaj înaintea derby-ului dintre FCSB și Dinamo: „Sper să revin în play-off, vreau să fiu pregătit 200%!” + „Play-off-ul nu este un vis, ci un obiectiv clar” # Gazeta Sporturilor
Fundașul camerunez Joyskim Dawa a vorbit înaintea derby-ului României dintre FCSB și Dinamo, programat sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30. Fundașul camerunez nu a mai jucat din martie, suferind o accidentare în timpul partidei dintre Camerun și Eswatini, scor 0-0, din preliminariile pentru Campionatul Mondial. Ligamentele genunchiului i-au fost afectate, fiind supus unei intervenții chirurgicale. ...
Lorena Ostase a rămas cu gândul la eșecul cu Ungaria: „Când îi vedem, ne doare inima” # Gazeta Sporturilor
Naționala României a câștigat clar vineri seara al doilea meci din grupa principală I de la Campionatul Mondial de handbal feminin, scor 37-17 contra reprezentativei din Senegal, și rămâne în grafic pentru a-și îndeplini obiectivul, o clasare în TOP 10. După meci, Lorena Ostase (28 de ani), unul dintre liderii naționalei, a tras primele concluzii. ...
La finalul unui meci dominat, Rebeca Necula a descris ultimele zile: „Am fost foarte supărate” + Mesajul pentru colega din naționala Elveției # Gazeta Sporturilor
România a trecut peste înfrângerea cu Ungaria și s-a răzbunat pe Senegal, obținând o victorie cu 37-17 în grupa principală I de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Una din cele mai bune jucătoare ale tricolorelor a fost Rebeca Necula (22 de ani), care a marcat 4 goluri.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care contează. ...
Etapa a 16-a din Liga 2 a început cu un gol marcat eronat la Chiajna! Chindia Târgoviște a deschis scorul în minutul 9, prin fundașul central Daniel Celea, însă reușita a venit după un offside uriaș, vizibil din prima reluare.La faza din care a înscris Celea, defensiva Chindiei părea, paradoxal, cea prinsă pozițional în faza defensivă, însă mingea a ajuns la fundașul târgoviștean, aflat clar în afara jocului. Asistentul nu a ridicat fanionul, iar golul a fost validat. ...
După 37-17 cu Senegal, selecționerul Mihăilă numește „obiectivul care ne-a rămas” la Campionatul Mondial: „De asta m-am bucurat foarte mult” # Gazeta Sporturilor
Ovidiu Mihăilă, 52 de ani, selecționerul echipei naționale de handbal feminin a României, a comentat victoria cu Senegal, 37-17, dar și parcursul echipei lui la acest turneu final.În al doilea meci din grupele principale, România a învins la 20 de goluri selecționata Senegalului. ...
Puștiul de la FCSB și-a aflat pedeapsa după eliminarea din debutul în Cupa României # Gazeta Sporturilor
Robert Necșulescu (18 ani) a primit verdictul după eliminarea suferită la debutul pentru prima echipă a FCSB. În partida pierdută categoric de campioană la Arad, 0-3 cu UTA, tânărul a fost protagonistul unui moment nefericit în minutul 34, atunci când arbitrul Andrei Roman l-a eliminat direct pentru un fault dur asupra lui Alexandru Benga, decizie confirmată ulterior de VAR. ...
Stadionul din Chiajna funcționează cu o „tabelă” inedită. Scorul în Concordia - Chindia a fost afișat într-un mod aparte, cu pancarte agățate în cuie bătute într-un perete.Suntem aproape în 2026, dar infrastructura multor cluburi autohtone, inclusiv a celor cu pretenții de promovare, continuă să lase de dorit. Cu tabela electronică nefuncțională, cei de la Chiajna s-au văzut nevoiți să improvizeze și au gândit un afișaj manual, cu pancarte bătute în cuie. ...
Duminică are loc primul turneu caritabil de FIFA din România. Cine participă și unde ajung banii strânși # Gazeta Sporturilor
Duminică, pe 7 decembrie, începând cu ora 17:00 în clubul Interbelic din București va avea loc primul turneu caritabil de FIFA din România.Clubul Interbelic din București se transformă duminică! 32 de jucători, 16 echipe se vor juca FIFA, iar toate încasările urmează să fie donate Fundației Neuroatipic.„EAFC, sau FIFA cum îi spunem în popor, nu mai este doar un joc cu o manetă, a devenit o parte constantă a stilului de viață modern. ...
Japonia - Ungaria, în grupa României de la Campionatul Mondial » Biletul pentru sferturile de finală e pe masă! # Gazeta Sporturilor
Japonia și Ungaria se întâlnesc astăzi, de la ora 19:00, în runda secundă a grupei principale I de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații și imagini din Rotterdam Ahoy, și televizat pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2. ...
Lando Norris a fost cel mai rapid și în al doilea antrenament din Abu Dhabi, dar surprinde: „Nu sunt pe deplin fericit” # Gazeta Sporturilor
Lando Norris (26 de ani, McLaren) a înregistrat cel mai rapid tur și în a doua sesiune de antrenamente libere de la Abu Dhabi. Duminică, în Marele Premiu, britanicul pornește ca favorit la cucerirea titlului mondial la piloți.La fel ca în prima sesiune de antrenamente libere, și a doua sesiune a fost dominată de Lando Norris, urmat din nou de Max Verstappen. ...
Adrian Iencsi, 50 de ani, fost campion cu Rapid, a spus azi la GSP Live că alb-vișiniii sunt principalii favoriți la titlu. Și a numit cel mai bun fotbalist al liderului, în opinia lui.La capătul a 18 etape, Rapid ocupă locul 1 în Superliga, având 38 de puncte acumulate din 11 victorii, 5 remize și numai două eșecuri. ...
ȘOC în Ucraina! Decizie considerată SCANDALOASĂ: campioana europeană a acceptat cetățenia rusă # Gazeta Sporturilor
Oficialii ucraineni au condamnat ferm decizia campioanei europene la sărituri în apă și dublei participante la Jocurile Olimpice, Sofiya Lyskunova (23 de ani), de a renunța la cetățenia ucraineană și de a o accepta pe cea rusă. Federația Ucraineană de Sărituri în Apă a calificat decizia ei drept „categoric inacceptabilă” și intenționează să-i retragă toate premiile obținute până acum. ...
Au pus gând rău liderului neînvins: „Cât să mai câștige și ei?” » Plus o promisiune: „Nimeni nu mai vorbește de bani!” # Gazeta Sporturilor
Politehnica Iași a anunțat astăzi, într-o conferință de presă susținută de antrenorul Tibor Selymes și fotbalistul Ricardo Farcaș, că vrea să provoace primul eșec din acest sezon liderului Ligii a II-a, Corvinul Hunedoara.Poli se va confrunta cu hunedorenii duminică, de la ora 12:30, pe stadionul din Copou, în etapa a 16-a a campionatului. ...
Front comun în Superligă » Toate cluburile se alătură unei cauze importante: „Ne unim vocile pentru a transmite un mesaj clar” # Gazeta Sporturilor
Centrul FILIA, organizație neguvernamentală care militează pentru drepturile femeilor, a inițiat un demers de conștientizare asupra pericolului reprezentat de violențele comise asupra femeilor din România. În ultima etapă, toate cluburile din prima ligă s-au alăturat demersului, ieșind pe teren cu bannere de susținere a cauzei. Acum, echipele din Superligă au luat parte și la o campanie digitală comună. ...
Incredibil! Marko Dugandzic, aproape de o destinație surpriză la doar câteva zile după ce a devenit liber de contract # Gazeta Sporturilor
Marko Dugandzic (31 de ani), fostul atacant al celor de la FC Botoșani, CFR Cluj și Rapid, este foarte aproape de un nou transfer, la doar trei zile după ce și-a anunțat plecarea de la FC Seoul. Croatul a publicat mesajul despărțirii pe rețelele de socializare, iar numele său a fost imediat asociat cu o nouă destinație surpriză.În 2023, Rapid l-a vândut pe atacant la Al-Tai pentru 2 milioane de euro. ...
Feyenoord, la alt nivel » Tranzacție „de viitor” chiar înaintea partidei cu FCSB # Gazeta Sporturilor
Feyenoord, viitoarea adversară din Europa League a celor de la FCSB, a preluat controlul asupra stadionului pe care evoluează, după ce achiziționat un nou pachet de acțiuni ale companiei care administrează arena.Clubul a ajuns la o participație de 95% din acțiuni, după un efort considerabil, în ultimii ani. Tranzacția are ca scop maximizarea profitului, însă olandezii vor avea și obligații, în perioada imediat următoare. ...
Selecționerul Ovidiu Mihăilă, acuzat pentru eșecul de la Mondial: „Nu mai știu pe ce lume trăiesc” # Gazeta Sporturilor
România a ratat șansa a de a se califica în sferturile Campionatului Mondial, după înfrângerea din meciul cu Ungaria, scor 34-27.Vasile Stângă (68 de ani), lider în clasamentul all-time al golurilor pentru România, l-a criticat pe Ovidiu Mihăilă, selecționerul României, pentru deciziile greșite luate în timpul acestui meci. ...
El va arbitra FCSB - Dinamo! » A fost acuzat că ține cu campioana, iar Gigi Becali l-a lăudat recent: „Se vede pe fața lui” # Gazeta Sporturilor
Marian Barbu este arbitrul care va conduce de la centru derby-ul dintre FCSB și Dinamo, care se va juca sâmbătă, 6 decembrie, de la 20:30, în runda 19 din Superliga. Barbu, din Făgăraș, va fi ajutat de asistenții Mircea Grigoriu (București) și Adrian Vornicu (Iași). În camera VAR se vor afla Cătălin Popa și Valentin Porumbel. Florin Andrei va fi rezervă, iar Octavian Șovre va îndeplini rolul de observator. ...
Andrei Rațiu a spus ce adversare își dorește pentru România la Cupa Mondială: „Întotdeauna am vrut să joc cu el” # Gazeta Sporturilor
Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul dreapta de la Rayo Vallecano și al naționalei României, a spus în dialogul cu GSP.ro care sunt cele 3 echipe pe care și-ar dori ca „tricolorii” să le întâlnească în cazul unei calificări la Cupa Mondială din 2026. Vineri, 5 decembrie, începând cu 19:00, România va afla care sunt cele 3 echipe pe care le poate întâlni la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. ...
Rapid se pregătește de o perioadă de transferuri atipică, în raport cu cele din ultimele sezoane. Conducerea din Giulești intenționează să realizeze un mercato de iarnă care să consolideze lotul lui Constantin Gâlcă, pentru ca echipa să-și continue parcursul foarte bun din prima parte a campionatului.Vișiniii plănuiesc mai multe mutări importante, definite de certitudini și mai puțin de încercări. ...
Frauda secolului » Un club celebru a plătit 120 de milioane de euro pentru 5 jucători care nu au ajuns niciodată la club! # Gazeta Sporturilor
Gigantul francez Olympique Lyon se află din nou în centrul unui scandal, după ce prestigioasa publicație „L'Equipe” a dezvăluit că echipa trebuie să plătească sume uriașe companiilor de factoring din cauza unor transferuri care nu au avut loc niciodată.Este vorba despre cinci fotbaliști de la Botafogo, pentru care Lyon ar fi plătit o sumă în valoare de 120 de milioane de euro, dar care nu au călcat niciodată pe pământ francez. ...
Virgil van Dijk, desființat în direct după ultimul meci: „Un laș! Scapă nevinovat, vina e mereu a celorlalți” # Gazeta Sporturilor
Craig Burley (54 de ani), fost jucător la cluburi precum Chelsea, Celtic și Derby County, l-a criticat pe Virgil van Dijk (34 de ani) pentru prestația din remiza obținută de Liverpool pe Anfield, 1-1 cu Sunderland.Căpitanul „cormoranilor” a greșit o pasă, în urma căreia „pisicile negre” au deschis scorul pe Anfield, comițând astfel o nouă eroare în acest sezon. ...
