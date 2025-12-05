Coincidență uluitoare la Mondialul 2026: meciul de deschidere din 2010 se repetă, chiar în aceeași zi a calendarului!

15:30

Gigantul francez Olympique Lyon se află din nou în centrul unui scandal, după ce prestigioasa publicație „L'Equipe” a dezvăluit că echipa trebuie să plătească sume uriașe companiilor de factoring din cauza unor transferuri care nu au avut loc niciodată.Este vorba despre cinci fotbaliști de la Botafogo, pentru care Lyon ar fi plătit o sumă în valoare de 120 de milioane de euro, dar care nu au călcat niciodată pe pământ francez. ...