Războiul UE-SUA, via Elon Musk

16:50

Vestea că ministrul Apărării dintr-o țară membră NATO a demisionat azi după ce s-a dovedit că studiile sale nu corespund cu realitatea înscrisă în CV urile oficiale a făcut înconjurul planetei în doar câteva ore. Un dezastru de imagine pentru România, pentru leadershipul de la București, poate chiar pentru NATO, cel puțin în ochii rușilor […]