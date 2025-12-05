Războiul UE-SUA, via Elon Musk
QMagazine.ro, 6 decembrie 2025 01:40
Comisia Europeană a amendat vineri cu 120 de milioane de euro platforma X a lui Elon Musk, pentru așa-zisa încălcare a regulilor de transparență prevăzute în controversata lege privind serviciile digitale. Un act deja considerat ostil inclusiv de Casa Albă și care, mai mult ca sigur, nu va rămâne fără urmări. „Circulă zvonuri că Comisia […]
• • •
Alte ştiri de QMagazine.ro
Acum 2 ore
01:40
Comisia Europeană a amendat vineri cu 120 de milioane de euro platforma X a lui Elon Musk, pentru așa-zisa încălcare a regulilor de transparență prevăzute în controversata lege privind serviciile digitale. Un act deja considerat ostil inclusiv de Casa Albă și care, mai mult ca sigur, nu va rămâne fără urmări. „Circulă zvonuri că Comisia […]
Acum 8 ore
20:40
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Prahova a decis, vineri, reluarea alimentării cu apă a localităților afectate de criza de la Paltinu, apa putând fi folosită doar la grupurile sanitare momentan. „Conform pașilor care au fost realizați astăzi am reușit să luăm hotărârea ca începând din această noapte să dăm drumul la apă. Este […]
20:30
Premierul Ilie Bolojan a lăsat să se înțeleagă că nu are nicio intenție s-o demită pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, ca urmare a crizei apei, care a afectat peste 100.000 de persoane. În cadrul unui briefing de presă, premierul a vorbit și de situația existentă în județele Prahova și Dâmbovița. Bolojan a declarat că e […]
20:10
Viktor Orban: Vom afla dacă negocierile dintre SUA și Rusia vor avea succes sau dacă va prevala voința europenilor, care consideră că războiul trebuie să continue # QMagazine.ro
În zilele următoare se va decide dacă războiul Rusia-Ucraina se va extinde mai departe spre Europa sau „arșița războiului va fi redusă definitiv”, a declarat premierul ungar Viktor Orban vineri într-un interviu acordat postului de radio public, informează Agerpres. Potrivit lui Orban, „ne aflăm într-un moment interesant din istorie: dacă negocierile importante care au loc […]
Acum 12 ore
17:20
SUA cere europenilor să opună rezistență față de UE și să încurajeze partidele suveraniste # QMagazine.ro
Noua Strategie Națională de Securitate a SUA, dată publicității recent, prezintă orientarea administrației Trump față de provocările epocii, un loc de cinste fiind acordat relației cu Europa. Conform documentului, SUA cere statelor europene să opună rezistență politicii actuale a Bruxellesului, considerată falimentară, avertizând serios că în mai puțin de două decenii Europa își va pierde […]
15:20
Instanța Supremă sesizează CCR în legătură cu proiectul asumat de Bolojan privind reforma pensiilor magistraților # QMagazine.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție în unanimitate a decis sesizarea Curții Constituționale a României pentru controlul constituționalității în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților, se arată într-un comunicat al ÎCCJ. Instanța supremă a enumerat motivele pentru care consideră această lege ca fiind neconstituțională: discriminează magistrații față de alte categorii […]
15:00
Viktor Orban: Ne aflăm într-un moment interesant: dacă negocierile dintre SUA și Rusia vor avea succes sau dacă va prevala voința europenilor, care consideră că războiul trebuie să continue # QMagazine.ro
În zilele următoare se va decide dacă războiul Rusia-Ucraina se va extinde mai departe spre Europa sau „arșița războiului va fi redusă definitiv”, a declarat premierul ungar Viktor Orban vineri într-un interviu acordat postului de radio public, informează Agerpres. Potrivit lui Orban, „ne aflăm într-un moment interesant din istorie: dacă negocierile importante care au loc […]
Acum 24 ore
06:00
Renumită pentru aroma sa intensă și gustul profund, cafeaua turcească este una dintre cele mai prețuite tradiții culturale ale Turciei. Metodele sale unice de preparare și servire, alături de însemnătatea sa socială și istorică, transformă această băutură într-o experiență esențială pentru orice vizitator al Turciei. Cafeaua turcească a fost inclusă în 2013 pe Lista Patrimoniului […]
Ieri
22:10
BEC a decis retragerea din online a videoclipului în care apar Nicușor Dan, Vlad Voiculescu și Cătălin Drulă # QMagazine.ro
Biroul Electoral al Municipiului București a dispus retragerea de pe internet a înregistrării video realizate în incinta Palatului Cotroceni, în care apar președintele Nicușor Dan, candidatul USR Cătălin Drulă și consilierul prezidențial Vlad Voiculescu. Potrivit deciziei, materialul are caracter electoral și a fost realizat într-un spațiu instituțional al statului, cu implicarea președintelui în favoarea unui […]
19:30
Începe marea trezire la realitate. Premierul Belgiei: Cine crede cu adevărat că Rusia va pierde în Ucraina? Este o poveste, o iluzie # QMagazine.ro
Doar în ultimele 24 de ore s-au petrecut evenimente care semnalează clar începerea marii treziri la realitate a UE în privința războiului din Ucraina. În afară de Ursula von der Leyen, nimeni nu vrea să se atingă de activele rusești înghețate. Belicoasa Finlandă s-a răsucit brusc și spune că trebuie să ne pregătim pentru o […]
19:20
Începe marea trezire la realitate. Premierul Belgiei: Victoria Ucrainei e o poveste, o iluzie! # QMagazine.ro
Doar în ultimele 24 de ore s-au petrecut evenimente care semnalează clar începerea marii treziri la realitate a UE în privința războiului din Ucraina. În afară de Ursula von der Leyen, nimeni nu vrea să se atingă de activele rusești înghețate. Belicoasa Finlandă s-a răsucit brusc și spune că trebuie să ne pregătim pentru o […]
19:10
Începe marea trezire la realitate. Premierul Belgiei: Victoria Ucrainei e o fabulă, o iluzie! # QMagazine.ro
Doar în ultimele 24 de ore s-au petrecut evenimente care semnalează clar începerea marii treziri la realitate a UE în privința războiului din Ucraina. În afară de Ursula von der Leyen, nimeni nu vrea să se atingă de activele rusești înghețate. Belicoasa Finlandă s-a răsucit brusc și spune că trebuie să ne pregătim pentru o […]
18:40
Federica Mogherini, fostă șefă a diplomației Uniunii Europene, a demisionat din funcțiile deținute la Colegiul Europei din Bruges (Belgia) pe fondul anchetei pentru corupție care o are în centrul său, informează Agerpres. Mogherini a demisionat din funcția de rector al Colegiului Europei și din cea de director al Academiei Diplomatice a Uniunii Europene. Potrivit Parchetului […]
14:20
Buzoianu nu înțelege de ce ar trebui să demisioneze, ministerul Mediului îi ia apărarea, iar șeful sindicatului din Apele Române se roagă ca OMV să nu ne dea în judecată # QMagazine.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a preluat modelul șefului său, premierul Ilie Bolojan, și a decis să nu dea curs invitației de a se prezenta la Comisia Economică, Industrii și Servicii din Senat, unde urma să fie audiată în legătură cu dezastrul de la Paltinu. Documentele care infirmă minciuna În loc să fie nevoită să explice […]
10:50
Guvernul a prezentat, miercuri, măsurile pentru sprijinirea populației din localitățile din județele Prahova și Dâmbovița afectate de problemele de furnizare a apei și pentru remedierea situației, precizând că premierul Ilie Bolojan a coordonat acțiunile de intervenție și a menținut permanent legătura cu ministerele și instituțiile guvernamentale. „Guvernul, prin ministerele Afacerilor Interne, Mediului, Energiei, Sănătății și […]
10:40
A murit Rodica Stănoiu, o veche prietenă și colegă. Am întâlnit-o, prima dată, la Institutul de cercetări juridice, în 1974, când m-am angajat acolo. Ea lucra deja în institut, în departamentul de drept penal, condus de celebrul Vintilă Dongoroz. Tot în Institut lucra soțul ei, Șerban, un distins jurist, cu o cultură enciclopedică. 15 ani […]
Mai mult de 2 zile în urmă
19:40
Ucraina a atacat din nou conducta petrolieră Drujba, în regiunea Tambov din centrul Rusiei, a anunțat miercuri o sursă din cadrul serviciului militar de informații ucrainean GUR, informează Agerpres. Acesta este al cincilea atac ucrainean asupra conductei care furnizează petrol rusesc Ungariei și Slovaciei. Atacurile anterioare de acest fel au fost de fiecare dată efectuate […]
18:30
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat, miercuri, că a fost semnat contractul de achiziție a unei corvete ușoare din clasa HISAR de la Guvernul Turciei, în valoare de peste 220 de milioane de euro fără TVA. Potrivit unui comunicat al MApN, ceremonia de semnare a contractului interguvernamental de achiziție a corvetei s-a desfășurat, miercuri, la […]
13:50
Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea, a anunțat că urmează să realizeze încă trei investiții a căror valoare se apropie de 14 milioane de euro. Cele trei proiecte la care face referire Rădulescu sunt reabilitarea ansamblului Cula Greceanu, cea mai veche din țară, și consolidarea Ansamblului Culei Duca. Al treilea proiect vizează reabilitarea clădirii în […]
12:50
Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Victor Ponta a anunțat că ieri a semnat „cu toată convingerea” moțiunea de cenzură intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”. Grupul ”Pace întâi România” din Parlament anunță că a strâns numărul necesar de semnături pentru a depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Opoziția […]
12:10
„Oamenii cărora nu le place von der Leyen vor folosi asta împotriva ei”, a declarat un oficial UE după ce două personalități europene proeminente au fost reținute, scrie Politico. La exact un an de la începutul celui de-al doilea mandat de președintă a Comisiei, Ursula von der Leyen, deja afectată de întrebări privind angajamentul său […]
11:50
DIICOT. 33 de percheziții în trei județe pentru destructurarea unei rețele de traficanți de droguri # QMagazine.ro
Procurorii DIICOT au efectuat 33 de percheziții în județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș, inclusiv în două penitenciare, pentru destructurarea unei vaste rețele de traficanți care introducea droguri în închisori cu ajutorul unei avocate. Acuzațiile aduse membrilor rețelei sunt de trafic internațional de droguri, efectuare de operațiuni cu produse care au efecte psihoactive, spălare a banilor, […]
10:00
Secretarul de stat Pavel Nițulescu din Ministerul Energiei a declarat la Ploiești că energia pe care o producea centrala de la Brazi, oprită din cauza crizei apei de la Paltinu, va fi suplimentată din alte surse, urmând să fie pornite centrala de la Paroșeni și încă un grup la CEO Oltenia. „În momentul de față, […]
2 decembrie 2025
20:00
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută marți, în cadrul unei anchete în Belgia privind o posibilă fraudă în utilizarea fondurilor UE, a declarat pentru AFP o sursă apropiată cazului, informează Agerpres. Mogherini conduce în prezent Colegiul Europei din Bruges, iar ancheta se referă la presupuse fraude legate de formarea tinerilor diplomați, […]
19:20
După așa-zisul telefon de felicitare de la Trump de care nu am auzit decât de la Nicușor Dan, vine o a doua bizarerie: presa a difuzat ieri o presupusă scrisoare de felicitare de Ziua Națională adresată de președintele SUA omologului său român. Există o problemă: documentul nu poate fi regăsit în nicio sursă oficială, iar […]
17:40
De patru zile, 100.000 de persoane din județele Prahova și Dâmbovița nu mai primesc apă în sistemul centralizat din cauza creșterii apei dn barajul Paltinu cu aproximativ 12 metri. Situația, în mod evident, are consecințe foarte grave, cu atât mai mult cu cât nu este sigur la acest moment că la data de 8 decembrie […]
14:20
Marius Isăilă, care a promis indirect un milion de euro fostului ministru al Apărării, trimis în judecată # QMagazine.ro
Fostul senator Marius Ovidiu Isăilă a fost trimis în judecată de DNA pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență, după ce ar fi promis intervenții la fostul ministru al Apărării Ionuț Moșteanu în legătură cu încheierea unor contracte între o firmă privată și compania națională Romtehnica. Marius Isăilă a fost eliberat din arestul preventiv și […]
11:40
Thomas Ostermeier, unul dintre cei mai importanți regizori europeni, cunoscut pentru abordarea contemporană a pieselor clasice și montările sale provocatoare din punct de vedere politic și social, a montat pentru prima dată un spectacol în România, transpunând pe scena Sălii „Ion Caramitru” a Teatrului Național „I.L.Caragiale” piesa Hedda Gabler de Henrik Ibsen. Piesa Hedda Gabler de Henrik […]
11:40
Grampet Group își extinde portofoliul prin achiziția activității de revizie a componentelor de frânare de la Knorr-Bremse România # QMagazine.ro
GRAMPET Group, cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat din Europa Centrală și de Sud-Est, anunță semnarea cu Knorr-Bremse Romania a acordului de vânzare-cumpărare a activității de revizie a componentelor de frânare. Finalizarea tranzacției rămâne condiționată de îndeplinirea condițiilor suspensive uzuale și este estimată pentru ianuarie 2026. Knorr-Bremse Romania este filiala locală a […]
11:40
Sculptorul despre care Eliade spunea că a „introdus lumina în lemn”, omagiat în Ungaria # QMagazine.ro
Filiala din Seghedin a Institutului Cultural Român de la Budapesta prezintă, în perioada 5 decembrie 2025 – 15 februarie 2026, o expoziție care aduce în prim-plan figura emblematică a sculptorului Ovidiu Maitec (1925-2007) dar, mai ales, moștenirea sa culturală, la o sută de ani de la naștere. „Maitec 100” reunește lucrări de sculptură, grafică și pictură a […]
09:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că problema împărțirii teritoriilor disputate între Ucraina și Rusia este cea mai dificil de rezolvat în negocierile pe care trimișii Kievului le-au desfășurat cu reprezentanții SUA pentru a schița un plan de pace care să fie negociat ulterior cu Rusia, alte subiecte divergente fiind garanțiile de securitate pentru Ucraina […]
09:50
Ședința comună de plen a Camerei Deputaților și Senatului în care Guvernul urmează să își angajeze răspunderea pe proiectul privind pensiile magistraților va avea loc marți după-amiază. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis ca ședința comună de plen consacrată angajării răspunderii Guvernului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din […]
1 decembrie 2025
19:00
Nicușor Dan, de Ziua Națională: Trăim mai prost decât anul trecut. Dar trăim mult mai bine decât acum 20 de ani # QMagazine.ro
Discursul susținut de președintele Nicușor Dan cu ocazia Zilei Naționale s-a transformat într-o „urecheală” aplicată fie opoziției, fie serviciilor secrete, fie administrației „depășite”. La recepția organizată la Palatul Cotroceni cu ocazia zilei de 1 decembrie, Nicușor Dan nu a vorbit de speranțe, dar a amintit în treacăt de solidaritatea interioară pe care trebuie să o […]
00:20
1 decembrie este Ziua Naţională a României, potrivit Constituţiei din 1991. Ziua de 1 decembrie 1918 marchează bilanţul luptei românilor pentru întregire statală, care vine să încununeze precedentele acţiuni ale fraţilor din Basarabia (27 martie 1918) şi Bucovina (15 / 28 noiembrie 1918). Poporul român a valorificat conjunctura internaţională creată în urma Primului Război Mondial […]
00:10
George Simion, de la Alba Iulia: În 2026 se poate întâmpla orice, de la a fi arestat, până la forma o nouă guvernare # QMagazine.ro
Liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a declarat, duminică, la finalul Congresului Național al partidului, unde a fost reconfirmat în funcția de președinte, că își începe mandatul „într-o situație cât se poate de incertă”, în care se poate întâmpla orice, „de la a fi arestat până la a forma o guvernare”. „Încep al doilea […]
00:00
Elena Lasconi: Nicușor Dan este un mincinos, un om rău, orgolios și răzbunător. Guvernul Bolojan este cel mai rău din ultimii 35 de ani # QMagazine.ro
Elena Lasconi a lansat acuzații dure la adresa Guvernului și a președintelui Nicușor Dan, într-o emisiune tv. „Președintele pe care îl avem nu are nicio treabă cu moralitatea, este produsul sistemului şi al unor servicii de marketing, este un mincinos, un om rău, orgolios şi răzbunător”, a spus Elena Lasconi despre Nicușor Dan. „Prima minciună […]
30 noiembrie 2025
16:40
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a solicitat grațiere prezidențială șefului de stat Isaac Hertzog. Premierul este implicat în mai multe anchete cazuri de corupție în curs de desfășurare, transmite Al Jazeera. Duminică, biroul președintelui israelian a declarat că Netanyahu a înaintat o cerere de grațiere președintelui Isaac Herzog. Într-o declarație făcută după depunerea cererii de grațiere, Netanyahu a spus […]
15:10
Fuego este invitatul special al Galei Festivalului Colindului Vâlcean, din 12 decembrie # QMagazine.ro
Din dorința de a păstra și promova tradițiile locale de colindat, punând în valoare patrimoniul folcloric al județului Vâlcea prin implicarea directă a comunităților rurale, Consiliul Județean organizează și în acest an „Festivalul Colindului Vâlcean”. Ajuns la a zecea ediție, Festivalul se va desfășura în perioada 3-12 decembrie 2025 și promite să fie o sărbătoare […]
14:30
Din dorința de a păstra și promova tradițiile locale de colindat, punând în valoare patrimoniul folcloric al județului Vâlcea prin implicarea directă a comunităților rurale, Consiliul Județean organizează și în acest an „Festivalul Colindului Vâlcean”. Ajuns la a zecea ediție, festivalul se va desfășura în perioada 3-12 decembrie 2025 și promite să fie o sărbătoare […]
11:00
Președintele francez Emmanuel Macron îl va primi luni la Paris pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în contextul în care o echipă de negociatori ucraineni a plecat spre Statele Unite pentru a discuta planul american de a pune capăt conflictului cu Rusia, informează Agerpres. „Cei doi lideri vor discuta despre situația și condițiile pentru o […]
29 noiembrie 2025
17:10
Teatrul „Stela Popescu” continuă în decembrie noua stagiune, 2025-2026, intitulată Anatomia mașinăriei umane – un teatru cu ziduri împrumutate, cu spectacole în diferite săli bucureştene. Conform specificului deja cunoscut al teatrului, în lipsa unei săli proprii, trupa teatrului va juca în spaţii diverse. Luni, 1 decembrie, ora 19:00, la Teatrul Metropolis, Sala Mare, se joacă Hedwig and the Angry […]
12:00
Grindeanu: Nu a fost nicio discuție în Coaliție cu privire la impozitarea serelor și solariilor! A fost strecurată pe furiș # QMagazine.ro
Taxa pe sere sau solarii a fost „strecurată pe furiș în lege” și este „în afara deciziei politice agreate de partidele care susțin Guvernul”, afirmă liderul PSD, Sorin Grindeanu. În urmă cu 11 zile, Parlamentul a adoptat noile modificări ale Codului Fiscal, în care au fost introduse reguli noi privind impozitarea proprietăților agricole. Măsura care […]
11:00
Supranumit de The Telegraph „cel mai mare tenor din lume” și descris de The New York Times drept „cel mai important și versatil tenor al generației sale”, artistul german Jonas Kaufmann vine pentru prima dată în România, într-un concert-eveniment de referință programat în 11 decembrie 2025, de la ora 19:00, la Sala Palatului din București. […]
28 noiembrie 2025
22:40
Bănuiesc că nu. Sau Ștefan cel Mare? De aceea, nu-i înțeleg pe răutăcioșii care au criticat cv-ul ministrului Moșteanu. Are nevoie patriotismul de diplomă de licență? Evident că nu. Experiența domnului Moșteanu de casier șef la un club de biliard îi oferea abilitățile necesare pentru cheltuirea a 16,68 mld euro din programul SAFE, dar și […]
19:00
După ce a primit două avize negative pe proiectul privind pensiile magistraților, premierul Ilie Bolojan a decis, în ședința de guvern extraordinară de azi, să demareze procedura de angajare a răspunderii Guvernului. „Vom demara, astăzi, procedura de angajare a răspunderii Guvernului. Estimarea este că cel mai probabil marți, în data de 2 decembrie, vom trece […]
18:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că șeful său de cabinet, Andrii Iermak, și-a prezentat demisia în urma scandalului de corupție care a căpătat amploare odată cu perchezițiile efectuate mai devreme în aceeași zi la domiciliul acestuia, informează Agerpres. „Șeful de cabinet, Andrii Iermak, și-a prezentat demisia”, a spus Zelenski în mesajul său transmis către […]
16:50
Dezastru de imagine. CV-ul falsificat și demisia lui Ionuț Moșteanu fac înconjurul lumii în presa internațională # QMagazine.ro
Vestea că ministrul Apărării dintr-o țară membră NATO a demisionat azi după ce s-a dovedit că studiile sale nu corespund cu realitatea înscrisă în CV urile oficiale a făcut înconjurul planetei în doar câteva ore. Un dezastru de imagine pentru România, pentru leadershipul de la București, poate chiar pentru NATO, cel puțin în ochii rușilor […]
14:40
Ministerul de Interne recomandă evitarea ridicării dronelor în perioada minivacanței de Ziua Națională, subliniind că este important a se respecta această regulă pentru protejarea spațiului aerian și pentru a permite „intervenții și activități oficiale, fără interferențe”. „Recomandăm cetățenilor să evite ridicarea dronelor în perioada minivacanței dedicată sărbătoririi Zilei Naționale, cu excepția cazurilor în care se […]
13:30
Consiliul Legislativ a avizat negativ proiectul de lege privind pensiile magistraților și consideră că proiectul „trebuie reconsiderat în totalitate”. De asemenea, Consiliul Legislativ subliniază necesitatea ca acest proiect să fie în concordanță cu dispozițiile de nivel superior în vigoare și să urmărească în mod special respectarea principiului separației puterilor în stat. Ieri, Consiliul Superior al […]
12:40
Premierul Ilie Bolojan a mulțumit demisionarului Ionuț Moșteanu pentru activitatea de la Ministerul Apărării și a anunțat pe cine va propune ca interimar pentru această funcție. Nominalizarea lui Bolojan este ministrul Economiei, Radu Miruță. „Am luat act de demisia domnului Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale și vicepremier al guvernului României. Îi […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.