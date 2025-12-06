Mandatele a peste 80 de directori de unități de învățământ din Vrancea expiră în 2026 | Ministerul Educației nu a anunțat organizarea unor noi concursuri

14:30

Polițiștii rutieri din Onești au reținut pentru 24 de ore, un tânăr de 21 de ani, din comuna Ștefan cel Mare pentru două infracțiuni la regimul rutier. Din probatoriul administrat a rezultat faptul că acesta ar fi condus un autoturism, în repetate rânduri, deși nu deținea permis de conducere. De asemenea, pentru a nu atrage […]