11 motive pentru care unii oameni nu își sărbătoresc ziua de naștere
Jurnalul.ro, 6 decembrie 2025 06:30
Pentru unii oameni, zilele lor de naștere nu sunt un moment de sărbătoare. De fapt, unii oameni se simt deprimați de ziua lor de naștere, pe măsură ce îmbătrânesc.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 5 minute
07:30
În general, majoritatea oamenilor caută trăsături similare la un potențial partener: simțul umorului, un chip atrăgător, loialitate fără cusur. Preferințele variază, dar câteva calități se repetă constant.
Acum 30 minute
07:10
Horoscop Chinezesc 2025: Energia Yin schimbă destinul semnelor în săptămâna 8–14 decembrie
Acum 2 ore
06:30
Pentru unii oameni, zilele lor de naștere nu sunt un moment de sărbătoare. De fapt, unii oameni se simt deprimați de ziua lor de naștere, pe măsură ce îmbătrânesc.
06:10
După 6 decembrie 2025, trei zodii încep în sfârșit o perioadă de liniște, progres și optimism.
Acum 8 ore
00:50
Președinția Consiliului și reprezentanții Parlamentului European au ajuns la un acord politic provizoriu privind o revizuire specifică a regulamentului UE privind produsele fără defrișări (EUDR). Scopul este de a simplifica punerea în aplicare a normelor existente și de a amâna aplicarea acestora pentru a permite operatorilor, comercianților și autorităților să se pregătească în mod adecvat.
00:30
The Ticket își desemnează marele câștigător sâmbătă, ora 20:00, LIVE la Antena 1 și pe AntenaPLAY # Jurnalul.ro
Nelu Cortea : “E a doua oară în viața mea când mă îmbrac la costum”
00:20
Pe 6 decembrie 2025, patru zodii vor primi un semn clar și puternic de la Univers, sub influența Lunii în Rac — una dintre cele mai intuitive perioade ale lunii.
00:10
Sfântul Nicolae este unul dintre cei mai iubiți sfinți ai creștinătății, cunoscut pentru bunătatea, generozitatea și minunile sale.
5 decembrie 2025
23:50
Explozia blocului din Rahova: Primăria Capitalei va începe punerea în siguranță a imobilului # Jurnalul.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat, vineri, semnarea de acorduri cu proprietarii blocului afectat de explozie din zona Rahova, pentru începerea lucrărilor de punere în siguranță a imobilului.
23:40
Trump a câștigat Premiul FIFA pentru Pace: “Am salvat mii de vieți. Am oprit războaie” # Jurnalul.ro
Donald Trump a fost desemnat câștigătorul noului Premiu FIFA pentru Pace, decernat vineri în cadrul tragerii la sorți pentru Cupa Mondială.
Acum 12 ore
23:20
Bolojan despre sesizarea CCR: Sper că acest proiect respectă prevederile constituționale # Jurnalul.ro
Ilie Bolojan a spus că adevărata probă pentru coaliția de guvernare va fi votul moțiunii de cenzură. În privința pensiilor magistraților, premierul speră ca CCR să analizeze proiectul pe fond.
23:10
Chatboții de inteligență artificială influențează votanții cu o ușurință surprinzătoare # Jurnalul.ro
Un studiu recent arată cât de puternic pot influența chatboții de inteligență artificială opinia politică a oamenilor, uneori chiar mai mult decât campaniile tradiționale sau reclamele politice.
23:10
Dominic Fritz: Cătălin Drulă va fi un primar care mereu va pune orașul și bucureștenii pe primul loc # Jurnalul.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, transmite un mesaj înaintea alegerilor de duminică, îndemnându-i pe bucureșteni să îl voteze pe Cătălin Drulă, om 'ambițios', care va ține piept 'mafiei imobiliare', va apăra spațiile verzi și va susține proiectele de infrastructură.
23:10
Dacă România va reuși să se impună în barajul UEFA Path C și să obțină calificarea la Cupa Mondială din 2026, „tricolorii” își vor disputa meciurile din grupe exclusiv în America de Nord, în două țări: Canada și Statele Unite ale Americii.
22:50
Directorul CNAIR anunță că lucrările pe una din cele mai dificile secțiuni din A1 avansează # Jurnalul.ro
Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, anunță că lucrările pe secțiunea Boița–Cornetu (Secțiunea 2) a Autostrăzii Sibiu–Pitești avansează în ritm susținut, fiind unul dintre cele mai dificile tronsoane de pe A1.
22:40
Radu Miruță anunță eliminarea unor piedici care blocau investiții în industria de apărare # Jurnalul.ro
Ministerul Economiei Radu Miruță a anunțat vineri că Guvernul a aprobat o ordonanță prin care sunt eliminate piedicile care blocau investițiile în industria de apărare.
22:30
Sectorul viticol european traversează o perioadă dificilă, influențată de oscilațiile climatice, scăderea consumului de alcool și presiunea piețelor internaționale.
22:30
Alegeri capitale pentru România: Declarațiile finale ale primilor clasați în sondaje, în Ediția specială Observator din această seară! # Jurnalul.ro
Numele noului primar, în direct, duminică! Bucureștiul dă votul care schimbă destine politice și conturează viitorul!
22:20
Flautista Joidy Blanco și pianistul Mihai Ritivoiu interpretează Mozart și Lipatti, cu orchestra Filarmonicii George Enescu și dirijorul Gabriel Bebeșelea pe 4-5 decembrie # Jurnalul.ro
Orchestra Filarmonicii George Enescu va susține pe 4 și 5 decembrie, două concerte simfonice sold-out, dirijate de Gabriel Bebeșelea și avându-i ca soliști pe pianistul Mihai Ritivoiu și flautista Joidy Blanco.
22:10
Din 12 ianuarie, cel de-al treilea sezon Power Couple poate fi urmărit, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, de trei ori pe săptămână! # Jurnalul.ro
Un format cum nu s-a mai văzut. O șansă pentru cupluri să-și depășească fricile și să arate că împreună sunt cei mai puternici. Power Couple revine la Antena 1, la începutul anului 2026! Din 12 ianuarie, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, Dani Oțil le aduce celor de acasă o experiență care nu poate fi ratată!
22:10
Ministrul german al Apărării vine săptămâna viitoare în România, la Baza Mihail Kogălniceanu # Jurnalul.ro
Ministrul german al Apărării vine în România săptămâna viitoare, într-o vizită la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu.
21:50
Administraţia Trump publică o strategie de securitate naţională cu accente naţionaliste, avertizând asupra „pierderii identităţilor europene”, cerând oprirea „migraţiei în masă” şi anunţând schimbări majore în NATO.
21:40
Furnizarea apei în localitățile afectate de criza din ultimele zile va fi reluată vineri, de la ora 23.00. Autoritățile atrag atenția că apa nu poate fi consumată, nu poate fi folosită pentru igienă, spălarea alimentelor sau gătit.
21:40
Pe 6 decembrie, românii îl sărbătoresc pe Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai respectați sfinți ai creștinătății, cunoscut pentru bunătatea, milostenia și credința sa neclintită.
21:20
Bucharest Opera Christmas Market se Deschide de Moș Nicolae: Start Festiv pe Esplanada Operei Naționale # Jurnalul.ro
Bucharest Opera Christmas Market se deschide pe 6 decembrie pe esplanada Operei Naționale București, cu concerte, ateliere, decoruri spectaculoase și evenimente pentru copii, în cadrul programului Capitala Sărbătorilor de Iarnă.
21:10
Norvegia își consolidează apărarea în Nordul Atlanticului: comandă noi submarine germane și formează o flotă comună cu Marea Britanie împotriva Rusiei # Jurnalul.ro
Norvegia cumpără două submarine noi din Germania și semnează cu Marea Britanie un acord militar istoric pentru monitorizarea submarinelor rusești din Nordul Atlanticului. Investiții uriașe, flotă comună, rachete cu rază lungă și măsuri extinse de protecție a infrastructurii critice.
20:50
Trei Scorpioni au condus Bucureștiul timp de două decenii. Acum un singur candidat din zodia care a câștigat des încearcă să repete succesul, însă astrele îi transmit un mesaj neașteptat.
20:40
Regele romilor, anchetat după logodna fiului său de 16 ani cu o minoră de 14 ani. Fata este însărcinată # Jurnalul.ro
Daniel Cioabă, fratele mai mic al lui Dorin Cioabă, este anchetat penal pentru suspiciunea că ar fi înlesnit întreținerea de raporturi sexuale între minori - fiul său și o minoră care, la vremea logodnei, avea doar 14 ani. Cei doi au devenit părinți la scurtă vreme după oficierea logodnei.
20:20
O nouă logodnă la Mireasa. A treia cerere în căsătorie din acest sezon a stârnit lacrimi de bucurie în platoul de televiziune: „Orice fac, mă gândesc la tine!” # Jurnalul.ro
Sufletele care sunt menite să fie împreună se regăsesc indiferent de obstacole. Provocările care apar în fața iubirii par mai simple atunci când se împart la doi, iar clipele frumoase au un farmec aparte, mai ales atunci când iubești chipul care îți zâmbește înapoi. Și în acest sezon, la Mireasa, unii concurenți au reușit să își construiască relații frumoase și o nouă logodnă a stârnit emoții atât în platoul de televiziune, cât și în casele fanilor care urmăresc cu sufletul la gură emisiunea, pe Antena 1 și AntenaPLAY.
20:10
Două pârtii din zona golului alpin vor fi deschise de sâmbătă la Transalpina, au anunțat administratorii domeniului.
19:50
„Generația care NU mai rabdă nimic”: De ce șefii dau afară tinerii din Gen Z — și cum au ajuns ei să rescrie regulile la job # Jurnalul.ro
Află cele 13 motive pentru care angajatorii concediază tot mai mulți tineri din Gen Z și de ce comportamentele lor considerate „rebele” ar putea fi, de fapt, începutul unei culturi a muncii mai sănătoase.
19:40
Un candidat la Primăria Capitalei ar fi fost cadru al Securității București în perioada 1985-1989, potrivit unei fișe de evidență de cadre primită de CNSAS.
19:20
Președintele Nicușor Dan a promulgat Legea „Nordis”. Ce schimbări aduce în domeniul imobiliar # Jurnalul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat vineri că a semnat decretul de promulgare a legii „Nordis”, care introduce reguli mai stricte în domeniul construcțiilor și al tranzacțiilor imobiliare, cu scopul de a oferi o protecție sporită cumpărătorilor de locuințe aflate încă în faza de proiect.
19:00
Guvernul pornește reforma marilor companii de stat: Tarom, Metrorex și CFR intră în prima rundă de analiză # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan anunță startul reformei companiilor de stat. 17 mari entități, printre care Tarom, Metrorex și CFR, vor fi analizate pentru listare la bursă, reorganizare sau lichidare.
19:00
Bolojan: 17 companii de stat vor fi reorganizate, prin fuziune, divizare sau lichidare # Jurnalul.ro
Șaptesprezece companii de stat sunt incluse într-un prim pachet de reformă, a anunțat premierul Ilie Bolojan, vineri, la finalul ședinței de Guvern.
18:50
Temele pentru acasă date elevilor vor fi diferențiate, unele vor fi obligatorii, iar altele suplimentare, facultative, potrivit unui ordin semnat vineri de ministrul Educației Daniel David.
Acum 24 ore
18:20
Naționala feminină de handbal a României a bifat o victorie clară în Main Round-ul Campionatului Mondial, impunându-se cu 37-17 în fața Senegalului. După eșecul în fața Ungariei, “Tricolorele” au răspuns excelent, dominând fără emoții partida.
18:10
Netflix înghite Warner Bros într-o mega-afacere de 72 de miliarde! Hollywood-ul se zguduie din temelii # Jurnalul.ro
Netflix cumpără diviziile de film și streaming ale Warner Bros Discovery într-o tranzacție istorică de 72 de miliarde de dolari. Acordul, care include HBO Max și francize precum Harry Potter și Game of Thrones, ar putea transforma definitiv industria divertismentului, dacă va primi aprobarea autorităților.
17:50
Humanitas, Humanitas Fiction și Humanitas Junior la Gaudeamus – vineri în Pavilionul B2 al Complexului Expoziţional Romexpo # Jurnalul.ro
Vă așteptăm cu peste 1000 de titluri, 90 de cărți-eveniment, noi titluri de autori români și străini, ediții în limba română ale bestsellerelor internaționale din ultimele luni și un program bogat de lansări.
17:40
Pregătește Guvernul o ordonanță „trenuleț” în decembrie? Răspunsul premierului Ilie Bolojan # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că Guvernul ar urma să adopte o ordonanță de urgență „trenuleț”, întrucât mai multe măsuri expiră la finalul anului.
17:20
Panourile solare șproduc energie și în sezonul rece dar eficiența lor scade semnificativ în zilele scurte și întunecate de iarnă.
17:10
Cu alegerile pentru Primăria Capitalei stabilite pe 7 decembrie, viitorul Bucureștiului se joacă în jurul câtorva teme esențiale. Candidații pun pe masă planuri ferme: parcări subterane, pasaje menite să fluidizeze traficul și parcuri noi. Ei promit să redea orașul locuitorilor săi.
17:10
„Un băiat de nicăieri” de Dan Voiculescu – cea mai vândută autobiografie a unui politician roman, prezentată la Gaudeamus 2025 # Jurnalul.ro
La Târgul Internațional de Carte Gaudeamus 2025, printre sute de lansări și autori în vogă, unul dintre cele mai așteptate momente este apariția volumului „Un băiat de nicăieri”, autobiografia lui Dan Voiculescu, publicată de Editura RAO. Cartea, devenită deja cea mai vândută autobiografie a unui politician român, a fost prezentată la standul editurii din Pavilionul B2 al Romexpo.
16:50
Guvernul a aprobat exproprierea a 1.900 de imobile pentru Autostrada Sibiu-Făgăraș. Fonduri suplimentare pentru Orăștie-Sibiu.
16:40
„Nu suntem pregătiți!” Scenariul de coșmar în care Rusia ajunge la Dunăre, explicat de generalul Bălăceanu # Jurnalul.ro
Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu avertizează că România și NATO ar fi vulnerabile dacă Rusia ar avansa spre Gurile Dunării, analizând două scenarii strategice care pot schimba echilibrul de securitate în regiune.
16:20
Noi cercetări arată că somnul nu este controlat doar de creier, ci începe mult mai jos, în intestin, acolo unde trăiesc trilioane de bacterii care formează microbiomul.
16:10
3 probleme pe care copiii le dezvoltă mai târziu, dacă părinți le oferă prea multe cadouri # Jurnalul.ro
Părinților le place să ofere copiilor lor cadouri în timpul sărbătorilor dar ce se întâmplă când sunt prea multe? Excesul de răsfăț este o gafă comună a părinților, care se întoarce întotdeauna împotriva lor și îi transformă pe cei mici în persoane nerecunoscătoare, care nu vor fi niciodată mulțumite, indiferent cât primesc.
15:50
Guvernul reacționează după criza apei din Prahova. Bolojan: „Realimentarea cu apă din judeţul Prahova începe din această seară, dar treptat” # Jurnalul.ro
Criza apei din Prahova a generat reacții dure ale premierului și ale lui Ilie Bolojan, care acuză lipsa de competență a responsabililor locali. Alimentarea cu apă va fi reluată treptat, însă fără garanții că este potabilă.
15:50
Salvamontiştii fac mai multe recomandări în contextul deschiderii, în perioada următoare, a unei părţi din pârtiile de practicare a sporturilor de iarnă, marcându-se astfel debutul sezonului turistic de iarnă.
15:20
Putin umilit de un general rus. Critici dure la adresa strategiei de invazie a Ucrainei # Jurnalul.ro
Vladimir Putin a fost criticat public de Vladimir Chirkin, fostul comandant-șef al Forțelor Terestre ruse. Generalul rus a atacat strategia inițială de invazie a Rusiei în Ucraina și a recunoscut că Putin a subestimat rezistența ucraineană.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.