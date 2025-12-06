Aproape 800.000 de români sărbătoresc sâmbătă onomastica de Sfântul Nicolae

18:00

Preşedintele Javier Milei a anunţat vineri revenirea Argentinei pe pieţele financiare internaţionale, după o absenţă de peste şapte ani, odată cu lansarea unei emisiuni de obligaţiuni denominate în dolari, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Aceste obligaţiuni cu maturitatea la patru ani vor avea o dobândă de 6,5%, fiind vorba de prima emisiune