Kevin Durant atinge borna de 31.000 de puncte marcate și intră în clubul de elită al jucătorilor din NBA
G4Media, 6 decembrie 2025 07:50
Kevin Durant a devenit vineri seara al optulea jucător din NBA care atinge borna de 31.000 de puncte marcate, scrie AP, citată de Mediafax. Jucătorul care a participat de 15 ori la All-Star a intrat în joc având nevoie de doar patru puncte pentru a atinge această performanță. A marcat două aruncări libere, înainte de
• • •
Acum 10 minute
08:00
Hollywood se opune preluării Warner Bros de către Netflix: ”O amenințare fără precedent pentru industria cinematografică la nivel global” # G4Media
Scenariști, producători, regizori și proprietari de cinematografe de la Hollywood și-au exprimat scepticismul față de propunerea Netflix de a prelua cu 82,7 miliarde studiourile și afacerile de streaming ale Warner Bros, transmite Mediafax. Discovery, afirmând că acest lucru riscă să le submineze interesele. Sindicatul scenariștilor americani (WGA), care a anunțat în octombrie că se va
Acum 30 minute
07:50
Kevin Durant atinge borna de 31.000 de puncte marcate și intră în clubul de elită al jucătorilor din NBA
Kevin Durant a devenit vineri seara al optulea jucător din NBA care atinge borna de 31.000 de puncte marcate, scrie AP, citată de Mediafax. Jucătorul care a participat de 15 ori la All-Star a intrat în joc având nevoie de doar patru puncte pentru a atinge această performanță. A marcat două aruncări libere, înainte de
07:50
Ședințe foto cu primul brad împodobit la Cazino după restaurarea monumentului istoric / Cât costă și cât durează o sesiune cu fotograf inclus # G4Media
Cazinoul din Constanța organizează ședințe foto cu primul brad împodobit în interiorul monumentului istoric după redeschidere. Tariful este de 600 de lei pentru o ședință de 30 de minute, iar fotograful este inclus. „Rezervările se pot face exclusiv online, prin transmiterea solicitării la adresa contact@cazinoul.com pentru fiecare zi de luni, în perioada 1 – 29 decembrie,
07:50
Peste 790.000 de persoane îşi sărbătoresc sâmbătă onomastica, de Sfântul Nicolae. Potrivit datelor furnizate de Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor, peste 295.000 de femei şi peste 500.000 de bărbaţi vor fi sărbătoriţi de Sfântul Nicolae, transmite Agerpres. "Ziua de 6 decembrie reprezintă un prilej de bucurie pentru miile de români care poartă prenume asociate zilei
07:40
Alegeri parțiale: Campania electorală s-a încheiat sâmbătă dimineața, ora 7:00 / Este interzisă continuarea propagandei electorale # G4Media
Campania pentru Primăria Capitalei, începută pe 22 noiembrie, s-a încheiat sâmbătă, la ora 7:00, fiind interzisă din acest moment continuarea propagandei electorale, transmite Agerpres. Prin continuarea propagandei electorale după data încheierii campaniei se înţelege: * afişarea, lansarea, plasarea, promovarea, publicarea, distribuirea şi/sau difuzarea de materiale publicitare politice/materiale de propagandă electorală de orice tip care se
Acum o oră
07:20
Dezastru umanitar după inundațiile din Asia, soldate cu peste 1500 de morți: Localități în beznă, fântâni contaminate, orașe izolate / Supraviețuitorii cer ”ajutor urgent” # G4Media
Echipele de urgență au intrat în cursă contra cronometru vineri, după inundațiile și alunecările de teren catastrofale de săptămâna trecută care au lovit anumite părți ale Asiei, ucigând peste 1.500 de oameni, transmite Mediafax. Operațiunile de ajutorare erau în desfășurare, dar nevoile sunt foarte mari. Autoritățile au declarat că 883 de persoane au fost confirmate
Acum 2 ore
06:50
Meta a cumpărat startup-ul american Limitless, care a creat un pandantiv capabil să înregistreze și să rezume conversații folosind AI # G4Media
Compania-mamă a Facebook a anunțat vineri că a achiziționat startup-ul american Limitless care a creat un pandantiv conectat capabil să înregistreze și să rezume conversații folosind inteligența artificială, transmite Mediafax. Meta a anunțat vineri că a achiziționat startup-ul american Limitless, care a creat un pandantiv conectat capabil să înregistreze și să rezume conversații folosind inteligența
06:50
Austria va continua Eurovision în ciuda boicotului unor țări împotriva participării Israelului: „Spectacolul nu va avea de suferit în niciun fel” # G4Media
Austria a declarat că va continua planurile de a găzdui Eurovision de anul viitor, în ciuda faptului că bugetul său a fost afectat de patru țări care boicotează concursul din cauza participării Israelului și a războiului din Gaza, transmite Mediafax. La o reuniune de la Geneva, posturile naționale de radiodifuziune care alcătuiesc Uniunea Europeană de
06:40
Un fost agent american de rang înalt de la Antidrog, acuzat că a spălat milioane de euro pentru cartelurile de droguri # G4Media
Un fost agent de rang înalt din cadrul Administrației Antidrog (DEA) din SUA și un asociat al său au fost acuzați de conspirație pentru spălarea a milioane de dolari și obținerea de arme de foc și explozibili de uz militar pentru un cartel mexican de droguri, conform actului de acuzare citat de Mediafax. Paul Campo,
06:30
Trump vrea să schimbe numele fotbalului american pentru că cel cu minge rotundă e ”fotbalul adevărat” # G4Media
Motivat de febra Cupei Mondiale din 2026, președintele american Donald Trump a declarat vineri că fotbalul american ar trebui redenumit, deoarece jocul jucat cu o minge rotundă, fotbalul, este singurul fotbal adevărat, potrivit France24 citat de Mediafax. „Avem un mic conflict cu un alt lucru numit fotbal, dar când te gândești… acesta este fotbal, nu
06:10
Cine a fost primul primar al Capitalei: un general, fost șef al Miliției / A câștigat alegerile la 8 voturi diferență / Prima măsură: un împrumut de zece milioane franci / „De ce nu avem suficientă apă în toate părțile orașului?” # G4Media
În 1864 s-au organizat în „comuna" București, așa cum era denumită atunci, primele alegeri pentru funcția de primar. Nu vota toată lumea, ci doar cei care aveau bani, pentru că era un vot cenzitar. Așa se face că generalul Barbu Vlădoianu a câștigat alegerile cu 1081 de voturi. Bucureștiul avea, potrivit presei vremii, peste 200 de
06:10
Un martor dintr-o anchetă privind corupția din Africa de Sud a fost asasinat / Comisia de anchetă investiga legăturile politicienilor cu bandele criminale. # G4Media
Un martor dintr-o anchetă de mare amploare privind criminalitatea și corupția din sistemul judiciar din Africa de Sud a fost împușcat mortal vineri seară, la doar câteva săptămâni după ce l-a implicat pe un șef al poliției municipale, au declarat anchetatorii, citați de Mediafax. Comisia judiciară, condusă de un fost judecător al Curții Constituționale, a
Acum 4 ore
06:00
Negociatorii de rang înalt din SUA și Ucraina au declarat vineri că au avut discuții constructive privind încheierea războiului din Ucraina, dar că drumul către pace depinde de Rusia, transmite Mediafax. „Un progres real către orice acord depinde de disponibilitatea Rusiei de a demonstra un angajament serios față de pacea pe termen lung, inclusiv de
Acum 12 ore
23:20
Norvegia va comanda încă două submarine din Germania şi, separat, rachete cu rază lungă, a indicat vineri Ministerul Apărării, precizând că achiziţia acestor submarine se va face la preţuri mult mai mari decât la precedenta comandă, parţial din cauza cererii mari de echipamente militare, transmit Reuters şi AFP, transmite Agerpres. Norvegia a comandat deja în
23:10
Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a transmis vineri un mesaj la finalul campaniei electorale pentru Primăria Generală, arătând că o Capitală bine administrată înseamnă un oraş care se dezvoltă şi o "locomotivă" pentru ţara noastră, relatează Agerpres. "Duminică e un vot din primul tur, nu sunt două tururi, şi fiecare vot va fi important. De
23:00
Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă care vizează limitarea eliberării de ţigarete pentru consum cu trei luni înainte de majorarea nivelului accizelor # G4Media
Ordonanţa de urgenţă adoptată de Guvern vineri modifică titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi alte măsuri fiscal. Astfel se limitează eliberarea de ţigarete pentru consum cu trei luni înainte de majorarea nivelului accizelor. „Actul normativ instituie, în vederea diminuării practicii de eliberare pentru consum masivă de
22:40
UE şi G7 analizează interzicerea serviciilor maritime pentru exporturile de petrol rusesc şi eliminarea plafonului de preţ # G4Media
Grupul statelor puternic industrializate (G7) şi Uniunea Europeană poartă discuţii privind înlocuirea plafonului de preţ la exporturile de petrol rusesc cu o interdicţie totală a serviciilor maritime, în dorinţa de a reduce veniturile din petrol care ajută la finanţarea războiului Rusiei în Ucraina, au declarat pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar, transmite
22:20
Procurorul adjunct al Curţii Penale Internaţionale denunţă sancţiunile americane: Noi nu suntem traficanţi de droguri # G4Media
Procurorul adjunct al Curţii Penale Internaţionale (CPI), Mame Mandiaye Niang, a criticat ferm vineri sancţiunile americane, afirmând ca acestea îi asimilează de facto pe înalţii oficiali ai instanţei cu „teroriştii şi traficanţii de droguri", relatează AFP, transmite Agerpres. La fel ca alţi înalţi magistraţi ai instanţei cu sediul la Haga, Mame Mandiaye Niang, în vârstă
22:20
Un comitet consultativ al Ministerului Sănătății din SUA renunţă la recomandarea vaccinului contra hepatitei B pentru toţi nou-născuţii # G4Media
Un grup de experţi numiţi de ministrul Sănătăţii din echipa lui Donald Trump, Robert Kennedy Jr., un cunoscut vaccinosceptic, a decis vineri să renunţe la recomandarea vaccinului contra hepatitei B tuturor nou-născuţilor, decizie luată împotriva avizului a numeroşi medici, informează AFP conform Agerpres. Decizia, adoptată cu opt voturi la trei, ar trebui să fie pusă
22:00
Noaptea de Moș Nicolae se apropie: Copiii își pregătesc ghetuțele / Tradițiile și obiceiurile dedicate Sfântului Nicolae # G4Media
Pe 6 decembrie, românii îl sărbătoresc pe Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai respectați sfinți ai creștinătății, cunoscut pentru bunătatea, milostenia și credința sa neclintită, scrie Mediafax.ro Figura episcopului din Mira a devenit un simbol al protecției și generozității, motiv pentru care această zi este asociată cu daruri, speranță și gesturi de caritate. Pentru cei
22:00
Sondaj Atlasintel publicat de HotNews.ro: Anca Alexandrescu susținută de extremiștii de la AUR este dată pentru prima dată pe primul loc, cu 0, 1% în fața lui Daniel Băluță (PSD) / Diferență majoră față de un sondaj Avangarde-CURS, care îl dă pe Băluță pe primul loc, cu 9% în fața Ancăi Alexandrescu # G4Media
Al treilea sondaj AtlasIntel publicat vineri seară de HotNews.ro o indică, pentru prima dată, pe locul 1 pe Anca Alexandrescu. Cu 24%, candidata susținută de AUR este cu doar 0,1% în fața lui Daniel Băluță, care are 23,9%, se arată în sondajul publicat de Hotnews.ro. Datele sondajului Atlasintel contrastează puternic cu alt sondaj dat publicității
21:50
UE vrea să accelereze construcţia reţelelor electrice transfrontaliere pentru a reduce facturile la electricitate # G4Media
Comisia Europeană va încerca să accelereze construcţia reţelelor electrice transfrontaliere, avertizând că anii de investiţii insuficiente şi planificarea fragmentată cresc facturile la energie, transmite Bloomberg, transmite Agerpres. Potrivit unui proiect de document consultat de Bloomberg, Executivul comunitar ar urma să propună săptămâna următoare o accelerare a proiectului intitulat „Autostrăzi energetice" pentru a îmbunătăţi eficienţa reţelelor
21:40
Cupa Mondială 2026: Dacă se va califica, România va întâlni SUA, Paraguay și Australia / Meciul Mexic – Africa de Sud deschide CM # G4Media
Tragerea la sorți a grupelor Campionatului Mondial 2026 a avut loc vineri seara la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington, transmite Mediafax. România, dacă va trece de play-off, va juca în grupa D. Meciul de deschidere a Cupei Mondiale este Mexic-Africa de Sud. România a fost repartizată în grupa D, în
21:30
Fostul președinte brazilian Bolsonaro susţine candidatura fiului său cel mare la alegerile prezidenţiale din 2026 # G4Media
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro şi-a făcut cunoscută intenţia de a-l susţine pe fiul său cel mare, senatorul Flavio Bolsonaro, în calitate de candidat la alegerile prezidenţiale din 2026, a anunţat vineri partidul său politic, relatează Reuters, conform Agerpres. Liderul Partidului Liberal (de extremă dreapta), Valdemar Costa Neto, a declarat pentru Reuters că senatorul a
21:30
Ministrul Apărării din Germania vine în vizită la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu din Constanța # G4Media
Ministrul federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, va face o vizită, marţi, la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino" din Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, unde se va întâlni cu secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale, Sorin Dan Moldovan, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al MApN transmis, vineri, AGERPRES,
21:10
O geantă Birkin creată de casa de modă Hermes şi care i-a aparţinut lui Jane Birkin a fost vândută vineri contra sumei de 2,45 de milioane de euro (taxe incluse) în cadrul unei licitaţii la Abu Dhabi, la câteva luni după ce poşeta originală Birkin a fost adjudecată contra sumei-record de 8,6 milioane de euro,
21:00
Statele Unite reduc de la cinci ani la 18 luni valabilitatea permiselor de muncă pentru sute de mii de migranţi # G4Media
Guvernul preşedintelui american Donald Trump a redus de la cinci ani la 18 luni valabilitatea permiselor de muncă pentru sute de mii de imigranţi din Statele Unite, inclusiv pentru cei care au solicitat azil sau sunt vizaţi de alte programe umanitare, precum DACA, destinat tinerilor fără acte care au ajuns în SUA când erau copii,
20:50
Anchetă în Irlanda, în cazul dronelor detectate în momentul sosirii avionului lui Zelenski la Dublin # G4Media
Poliţia irlandeză a declarat vineri că anchetează incidentul legat de detectarea unor drone pe ruta avionului care îl transporta pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în momentul sosirii acestuia la Dublin luni seara pentru o vizită oficială, relatează AFP, conform Agerpres. „O unitate de anchetă specială a Garda Siochana (denumirea poliţiei irlandeze) efectuează investigaţii în acest
20:40
Un ofițer de poliție al IPJ Giurgiu, reținut de procurorii DNA după ce a fost prins în flagrant că ar fi luat mită 10.000 de lei # G4Media
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor de corupție, au dispus punerea în mișcare a ac
20:40
Se reia de vineri seara furnizarea apei în Prahova începând cu ora 23.00 / Se interzice utlizarea apei furnizate prin conducte pentru consum, igiena personală a corpului, mâinilor sau dinților, spălarea alimentelor și gătit # G4Media
Furnizarea apei în localitățile afectate de criza din ultimele zile va fi reluată vineri, de la ora 23.00. Autoritățile atrag atenția că apa nu poate fi consumată, nu poate fi folosită pentru igienă, spălarea alimentelor sau gătit, relatează Mediafax. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova a adoptat vineri seara hotărârea privind măsurile care se […] © G4Media.ro.
20:30
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, la întâlnirea cu trimisul special al lui Trump: Pledăm pentru integritatea teritorială a Ucrainei și un acord de pace care să facă dreptate poporului ucrainean # G4Media
Moldova susține Ucraina și poporul ucrainean în acest război crud dus de Federația Rusă, spune Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, subliniind că acesta este mesajul pe care l-a transmis întâlnirea cu trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg. „Pledăm pentru integritatea teritorială a Ucrainei și un acord de pace care să […] © G4Media.ro.
20:10
Mii de elevi din Germania au participat la proteste împotriva planurilor guvernului privind serviciul militar # G4Media
Mii de elevi din Germania au protestat vineri în mai multe oraşe din ţară împotriva planurilor guvernului privind un nou serviciu militar voluntar, relatează dpa, conform Agerpres. Mulţi dintre ei au lipsit de la cursuri pentru a participa la proteste, după ce organizatorii au cerut o „grevă şcolară împotriva recrutării”. Bundestagul, camera inferioară a parlamentului […] © G4Media.ro.
20:00
Ce faci și la ce evenimente poți să mergi în weekend-ul de Moș Nicolae dacă te prinde în Ardeal, Moldova, în Deltă sau la mare # G4Media
Dacă târgurile de Crăciun s-au deschis încă din noiembrie și tot de-atunci magazinele s-au umplut de oferte și articole specifice sărbătorilor de iarnă, la concedii și mini-vacanțe a fost puțin mai mult de așteptat, dar odată cu weekend-ul de Moș Nicolae s-a dat oficial startul și la city-break-urile iernii, prin toată țara. Iată mai jos […] © G4Media.ro.
19:50
Politicienii europeni, mulțumiți după ce Bruxellesul a decis să amendeze compania X a lui Musk cu 120 de milioane de euro # G4Media
Politicienii europeni au exprimat laude după ce Comisia Europeană a aplicat vineri o amendă de 120 de milioane de euro companiei X a lui Elon Musk, în ciuda furiei americane față de această decizie, scrie Politico. Reacția diplomaților și a legislatorilor naționali a ilustrat un sprijin larg, întrucât UE a emis, în sfârșit, prima amendă […] © G4Media.ro.
19:30
Pregătiri pentru începerea construcţiei tunelului Poiana, pe Autostrada A1 Sibiu-Piteşti / DRDP Craiova: Lucrările la tunelul Robești avansează # G4Media
Lucrările la tunelul Robeşti, care se realizează în localitatea Câineni ca parte a lotului 2 al autostrăzii Sibiu-Piteşti, avansează, în prezent fiind executaţi circa 160 de metri din galeria Sibiu-Piteşti şi 120 de metri în galeria Piteşti -Sibiu, au informat, vineri, reprezentanţii Direcţiei Regionale Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova. „Lucrările se desfăşoară prin dinamitare şi […] © G4Media.ro.
19:10
Libanul insistă că nu doreşte război cu Israelul, după primele discuţii directe între cele două ţări # G4Media
Libanul nu doreşte un nou război cu Israelul, a declarat vineri preşedintele Joseph Aoun, la două zile după primele discuţii directe din ultimele decenii între reprezentanţi ai celor două ţări, relatează AFP, conform Agerpres. Hezbollahul pro-iranian şi-a afirmat la rândul său sprijinul pentru abordarea diplomatică a Beirutului „de a pune capăt agresiunii israeliene”. Cu toate […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
19:00
Ordonanţă de urgenţă pentru stimularea investiţiilor publice şi private în industria de apărare, adoptată de Guvern # G4Media
Guvernul a adoptat, vineri, o ordonanţă de urgenţă care vizează stimularea investiţiilor publice şi private în industria naţională de apărare, transmite Agerpres. „Actul normativ adoptat de Guvern reglementează cadrul juridic pentru realizarea investiţiilor din domeniul industriei naţionale de apărare destinate construirii, modernizării, reconversiei şi extinderii capacităţilor de producţie şi/sau servicii pentru apărare de interes strategic […] © G4Media.ro.
18:50
Diriginții trebuie să-i monitorizeze pe profesori dacă le dau elevilor teme de maximum 2 ore, în gimnaziu și liceu. În caz contrar, îi raportează la director – prevede ordinul de ministru semnat de Daniel David # G4Media
Directorul și dirigintele trebuie să monitorizeze respectarea timpului maxim alocat temelor, iar elevii și părinții trebuie să dea anual feedback anual obligatoriu, potrivit ordinului de ministru semnat de Daniel David, anunță ministerul, într-un comunicat de presă. Mai exact, diriginții trebuie să-i monitorizeze pe ceilalți profesori dacă le dau elevilor teme de maximum 2 ore, în gimnaziu și […] © G4Media.ro.
18:50
Parchetul European efectuează peste 80 de percheziții în Bulgaria / Ancheta vizează o fraudă cu TVA în valoare de 13 milioane de euro prin intermediul a 60 de societăți înființate inclusiv în România # G4Media
La cererea Parchetului European (EPPO) din Sofia (Bulgaria), de ieri sunt efectuate peste 80 de percheziții și măsuri de anchetă în țară, în cadrul unei anchete privind o fraudă transfrontalieră cu TVA, care a cauzat prejudicii estimate la peste 13 milioane de euro, se arată într-un comunicat transmis G4Media.ro Șase cetățeni bulgari au fost arestați. […] © G4Media.ro.
18:50
Persoanele fizice autorizate şi asociaţiile cu activităţi de culturism şi fitness vor avea obligația să se autorizeze din punct de vedere al reglementărilor anti-doping # G4Media
Guvernul a aprobat, vineri, normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al Executivului, acest act normativ stabileşte ca şi persoanele fizice autorizate şi asociaţiile în participaţiune care desfăşoară activităţi de culturism şi fitness să fie obligate să se […] © G4Media.ro.
18:40
Daniel David după ce sindicaliştii din învățământ i-au cerut demisia: Avem deschidere completă pentru propuneri privind buna funcţionare a Educaţiei # G4Media
Ministerul Educaţiei are deschidere „completă” pentru propuneri ale sindicatelor care să contribuie la buna funcţionare şi la modernizarea Educaţiei, a transmis, vineri, ministrul Daniel David, transmite Agerpres. El a reacţionat după ce sindicatele din domeniu i-au cerut demisia, pe motiv că vrea să transforme mişcarea sindicală într-o structură ”obedientă”. ”Am remarcat cu surprindere reacţia sindicatelor […] © G4Media.ro.
18:30
Parlamentarii germani au adoptat pachetul de măsuri privind sistemul de pensii, punând capăt unei dispute interne care amenința să submineze guvernul de coaliție al Cancelarului Friedrich Merz # G4Media
Coaliția germană a adoptat, vineri, pachetul controversat privind pensiile, punând capăt disensiunilor politice care amenințau să submineze guvernul de coaliție al cancelarului Friedrich Merz la doar câteva luni de la preluarea mandatului, informează Politico. Votul a avut loc după ce un grup de 18 tineri parlamentari conservatori a amenințat că va bloca pachetul, argumentând că […] © G4Media.ro.
18:20
stăzi se încheie o campanie marcată de tensiuni și atacuri, însă de mâine rămân bucureștenii și nevoile lor reale. Ciprian Ciucu transmite un apel la responsabilitate și la un vot rațional, orientat către proiecte serioase și către stabilitatea de care orașul are nevoie. El subliniază că Bucureștiul are nevoie de oameni care să colaboreze, nu […] © G4Media.ro.
18:10
Președintele Nicușor Dan a promulgat „Legea Nordis”: sumele de avans pentru locuinţele în fază de proiect se limitează drastic și nu pot fi folosite în alte scopuri # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că a semnat, vineri, decretul de promulgare a legii care introduce reguli mai clare şi mai stricte în domeniul construcţiilor şi al tranzacţiilor imobiliare, pentru a proteja mai bine cetăţenii care cumpără locuinţe aflate în fază de proiect, transmite Agerpres. „Noua lege modifică cadrul legal privind calitatea în construcţii şi […] © G4Media.ro.
18:10
Europa se va descurca foarte bine cu mai puține trupe americane, afirmă un general american de rang înalt din NATO # G4Media
Reducerea numărului de trupe americane din Europa nu va afecta apărarea continentului, a afirmat generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa ale NATO, respingând îngrijorările legate de angajamentul SUA față de alianță, potrivit Politico. „Am încredere în capacitățile” Europei și Canadei, a declarat generalul american cu patru stele la comandamentul operațional militar […] © G4Media.ro.
18:10
CRONOLOGIE Colapsul instituțional în cazul crizei de la Barajul Paltinu: avaria ascunsă, lipsa măsurilor preventive și revenirea treptată a alimentării în Prahova și Dâmbovița (iunie–decembrie 2025) # G4Media
Criza alimentării cu apă din Prahova și Dâmbovița, care a afectat peste 100.000 de persoane și a dus inclusiv la oprirea parțială a centralei electrice OMV Petrom Brazi, indică, pe baza informațiilor disponibile în spațiul public, de până în acest moment, un lanț de vulnerabilități tehnice, decizionale și instituționale acumulate în timp. Documentele oficiale publicate […] © G4Media.ro.
18:10
Naționala de handbal feminin a României a obținut prima victorie din grupa principală a Campionatului Mondial de handbal feminin: 37-17 contra Senegalului. În ultimul meci al grupei, România se va duela cu Elveția pe 7 decembrie, de la ora 19:00. SE ACTUALIZEAZĂ. Rezultatele României în Grupa A România – Croația 33-24 România – Japonia 31-27 […] © G4Media.ro.
18:00
Premierul lituanian Inga Ruginiene a anunţat vineri că ţara sa va declara „stare de urgenţă naţională” din cauza baloanelor meteorologice folosite pentru contrabandă, lansate din Belarus, relatează agenția de știri AFP. „În prezent, pregătim cadrul legal şi documentele necesare”, le-a spus Ruginiene jurnaliştilor, numind declararea stării de urgenţă „cea mai bună cale de urmat în […] © G4Media.ro.
18:00
Preşedintele Javier Milei a anunţat vineri revenirea Argentinei pe pieţele financiare internaţionale, după o absenţă de peste şapte ani, odată cu lansarea unei emisiuni de obligaţiuni denominate în dolari, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Aceste obligaţiuni cu maturitatea la patru ani vor avea o dobândă de 6,5%, fiind vorba de prima emisiune […] © G4Media.ro.
17:50
Sumele de avans pentru locuinţele în fază de proiect nu pot fi folosite în alte scopuri, potrivit unei legi promulgate de președintele Nicușor Dan # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că a semnat, vineri, decretul de promulgare a legii care introduce reguli mai clare şi mai stricte în domeniul construcţiilor şi al tranzacţiilor imobiliare, pentru a proteja mai bine cetăţenii care cumpără locuinţe aflate în fază de proiect, transmite Agerpres. „Noua lege modifică cadrul legal privind calitatea în construcţii şi […] © G4Media.ro.
