Ritmul activității economice mondiale, în ușoară decelerare în noiembrie (Andrei Rădulescu)
Financial Intelligence, 6 decembrie 2025 09:20
Autor: Andrei Rădulescu Economia mondială a continuat să crească în luna noiembrie, dar cu un ritm în ușoară […] The post Ritmul activității economice mondiale, în ușoară decelerare în noiembrie <i>(Andrei Rădulescu)</i> appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Acum 10 minute
09:30
Putin afirmă că Rusia este pregătită să furnizeze combustibil „fără întrerupere" către India; Putin: "SUA încă cumpără combustibil nuclear de la Rusia pentru propriile centrale nucleare, de ce India nu ar trebui să aibă același privilegiu?"
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Moscova este pregătită să furnizeze „livrări neîntrerupte" de combustibil către India,
Acum 30 minute
09:20
Trump își dezvăluie disprețul față de Europa într-un nou plan de securitate națională – CNN
„America singură" ar putea fi cea mai simplă sinteză a noii Strategii de securitate națională a Casei Albe,
09:20
Acum o oră
09:00
Centrala nucleară din Zaporozhye a rămas fără alimentare externă cu energie electrică timp de câteva ore în timpul nopții
Motivele deconectării de la sursele externe de energie electrică sunt în curs de investigare, potrivit unei declarații publicate
08:40
Agenția nucleară ONU afirmă că scutul protector al centralei nucleare de la Cernobîl a fost avariat
Un scut protector la centrala nucleară de la Cernobîl din Ucraina, devastată de război, construit pentru a conține
Acum 2 ore
08:30
LocaleParţialePMB2025/ S-a încheiat campania; este interzisă continuarea propagandei electorale
Campania pentru Primăria Capitalei, începută pe 22 noiembrie, s-a încheiat sâmbătă, la ora 7:00, fiind interzisă din acest
08:30
SUA stabilește termenul limită 2027 pentru apărarea NATO condusă de Europa (Reuters)
SUA ar putea să se retragă din unele mecanisme de planificare ale NATO dacă nu sunt satisfăcute de
Acum 12 ore
21:30
Deltamed lansează o platformă de training online pentru personalul din medicina de urgență: „Formarea continuă și disponibilitatea informației oriunde și oricând sunt factori esențiali în misiunea de a salva vieți"
Deltamed, producătorul român de ambulanțe și echipamente medicale specializate, a lansat Academia Deltamed (https://academia.deltamed.ro), o platformă online/digitală creată
Acum 24 ore
20:00
UE şi G7 analizează interzicerea serviciilor maritime pentru exporturile de petrol rusesc şi eliminarea plafonului de preţ
Grupul statelor puternic industrializate (G7) şi Uniunea Europeană poartă discuţii privind înlocuirea plafonului de preţ la exporturile de
20:00
Laurenţiu Nicolae Cazan, numit preşedinte al Consiliului de Administraţie al Nuclearelectrica
Laurenţiu Nicolae Cazan a fost numit, vineri, preşedinte al Consiliului de Administraţie al Nuclearelectrica, potrivit unui raport publicat
19:30
Compania Națională Aeroporturi București vrea să răscumpere participația Fondului Proprietatea – un buyback strategic și un test major de guvernanță (Gabriel Grădinescu)
Autor: Gabriel Grădinescu, fost vicepreședinte ASF Anunțul potrivit căruia Compania Națională Aeroporturi București intenționează să își răscumpere propriile
16:40
Nu ne confruntăm cu o bulă AI dar bursele ar putea înregistra corecţii (şeful grupului sud-coreean SK)
Acţiunile companiilor din domeniul inteligenţei artificiale (AI) s-ar putea confrunta cu presiuni după ce au crescut prea rapid
16:30
Ivan: Centrala electrică Brazi a fost repornită şi începe să injecteze în SEN 300 de megawaţi
Centrala electrică Brazi a fost repornită, vineri dimineaţa, după două zile şi jumătate de întrerupere a activităţii, şi
16:30
ANCOM: Deciziile CE faţă de platformele X şi TikTok reprezintă paşi importanţi în consolidarea unui mediu online sigur în UE
Decizia Comisiei Europene (CE) de a sancţiona platforma X pentru încălcarea obligaţiilor de transparenţă prevăzute de Regulamentul privind
16:30
ASF şi CNOS,parteneriat strategic pentru promovarea educaţiei financiare în rândul sportivilor de performanţă de peste Prut
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) şi Comitetul Naţional Olimpic şi Sportiv (CNOS) din Republica Moldova au încheiat vineri
16:30
Raiffeisen Bank România,parte din sindicatul bancar care a finanţat grupul Iulius cu 305 milioane de euro
Raiffeisen Bank România şi Raiffeisen Bank International fac parte din sindicatul bancar care a acordat o finanţare în
16:30
Preţurile la electricitate scad în Germania graţie producţiei record de energie eoliană
Producţia de energie eoliană a Germaniei este prognozată să atingă un nivel record la începutul săptămânii viitoare, ceea
16:20
România în Uniunea Europeană – examen de maturitate la 18 ani de la aderare (Europuls)
De Alexandra Cîrjă și Tana Foarfă, Europuls Există momente în istoria unei țări când o ușă se deschide
15:30
Reţeaua de socializare X amendată cu 120 de milioane de euro de Comisia Europeană în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale
Comisia Europeană a aplicat, vineri, o amendă în valoare de 120 de milioane euro reţelei de socializare X
14:50
Vasile Pușcaș: Aderarea la Uniunea Europeană a fost o oportunitate extraordinară pentru România (VIDEO EXCLUSIV)
Aderarea la Uniunea Europeană a fost o oportunitate extraordinară pentru România, a transmis Vasile Pușcaș, Negociator Șef al
10:50
Consolidarea națiunilor sănătoase din Europa Centrală, de Est și de Sud prin legături comerciale, vânzări de arme, colaborare politică și schimburi culturale și educaționale – prioritate a SUA din Strategia de securitate națională
"Europa continentală a pierdut din ponderea în PIB-ul global – de la 25% în 1990 la 14% în
10:10
Ministerul Finanțelor lansează ultima ediție FIDELIS din 2025: Dobânzi neimpozabile de până la 7,55% în lei și 6,20% în euro
Ministerul Finanțelor dă startul subscrierilor în ultima ediție a Programului de titluri de stat FIDELIS din acest an,
10:10
Economia României a urcat, în primele nouă luni, cu 0,8% pe seria brută şi cu 1,4% pe seria ajustată sezonier
Economia României a urcat, în primele nouă luni ale anului în curs, cu 0,8% pe seria brută şi
Ieri
09:00
Charles Michel: UE trebuie să fie mai rezistentă, mai influentă și mai stăpână pe destinul nostru; prea mult timp UE a fost dependentă de China pentru bunuri ieftine, de Rusia pentru energie ieftină și de SUA pentru securitate ieftină (VIDEO EXCLUSIV)
"În Europa, uneori suferim de ceea ce eu numesc întârziere cognitivă. Întârzierea cognitivă apare atunci când ne confruntăm
07:50
Putin a autorizat otrăvirea cu Novichok a fostului spion rus Skripal în 2018, potrivit unei anchete britanice
Novichok a fost folosit pentru otrăvirea fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale Dawn Sturgess a
07:40
Cea mai mare fabrică de metale rare din Europa, situată la granița cu Rusia
Cea mai mare fabrică de metale rare din Europa își intensifică producția de magneți, ca parte a eforturilor
07:30
Europa avertizează Kievul să nu încheie acorduri cu Moscova fără garanții de securitate din partea SUA — WSJ
Mesajul a fost transmis în cadrul unei convorbiri telefonice din 1 decembrie între Vladimir Zelensky și liderii europeni,
07:20
China a declarat că este deschisă să importe mai multe produse din Franța. Xi a solicitat un „mediu
07:20
Președintele SUA, Donald Trump: Conflictul din Ucraina va fi soluționat în cele din urmă
Președintele SUA, Donald Trump, consideră că conflictul din Ucraina va fi soluționat în cele din urmă și că
07:10
Polonia obţine acces la sistemul de comunicaţii militare prin satelit al SUA
Viceministrul polonez al apărării, Cezary Tomczyk, şi ambasadorul SUA la Varşovia, Thomas Rose, au semnat joi un acord
07:10
UE deschide o investigaţie antitrust împotriva Meta privind politica WhatsApp pentru accesul furnizorilor de inteligenţă artificială
Comisia Europeană a deschis o investigaţie antitrust împotriva Meta, vizând politica WhatsApp privind accesul furnizorilor de inteligenţă artificială,
07:10
Austria va folosi 584 de milioane de dolari din rezervele companiilor de stat pentru a reduce costurile cu energia
Guvernul austriac a anunţat joi un pachet de 500 de milioane de euro destinat diminuării facturilor la energie
07:00
Israel: Un general fără experienţă în serviciile de informaţii numit la conducerea Mossad
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat joi numirea secretarului (consilierului) său militar la conducerea Mossad (Serviciul de informaţii
06:50
MOL este interesată să cumpere rafinăriile şi benzinăriile Lukoil din Europa
Grupul petrolier ungar MOL i-a informat pe oficialii americani că este interesată să cumpere activele internaţionale ale gigantului
06:50
Hunedoara: Termocentrala Paroşeni poate porni la solicitarea Dispeceratului Energetic Naţional
Termocentrala (SE) Paroşeni, din cadrul Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ), este pregătită să pornească pentru a asigura un
06:50
SUA permit derularea de tranzacţii cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei până la sfârşitul lunii aprilie
Administraţia Trump a autorizat joi derularea de tranzacţii cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei, acordând o derogare de
06:40
Bursa de Valori Bucureşti introduce Comisia de Guvernanţă Corporativă; preşedinte va fi Radu Hanga
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) introduce Comisia de Guvernanţă Corporativă, care va sprijini implementarea şi monitorizarea versiunii revizuite
06:40
Rafinăria Vega, unicul producător de bitum şi hexan din România, nu este afectată de situaţia survenită la barajul
01:30
Fitch a confirmat ratingul pe termen lung al Băncii Transilvania la "BBB minus"
Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a confirmat joi ratingul de emitent pe termen lung al Băncii Transilvania
01:30
Benzinăriile Lukoil pot funcţiona legal, pot plăti salarii şi achiziţiona stocuri până în aprilie 2026, a precizat, joi,
01:30
BEM cere eliminarea de pe Facebook a clipului lui
Biroul Electoral Municipal a admis joi o sesizare care vizează publicarea pe reţele de socializare a unui clip […] The post BEM cere eliminarea de pe Facebook a clipului lui Drulă în care apare cu preşedintele României: Conţinut ilegal appeared first on Financial Intelligence.
01:30
Ministrul Mediului afirmă că nu va demisiona în urma scandalului privind criza apei potabile în Prahova şi Dâmboviţa: Nu poţi să ştergi în câteva luni de zile 35 de ani de nepăsare # Financial Intelligence
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că nu îşi dă demisia în urma scandalului privind întreruperea furnizării apei potabile […] The post Ministrul Mediului afirmă că nu va demisiona în urma scandalului privind criza apei potabile în Prahova şi Dâmboviţa: Nu poţi să ştergi în câteva luni de zile 35 de ani de nepăsare appeared first on Financial Intelligence.
4 decembrie 2025
15:00
Gabriel Purice: BRM solicită transparență și fundament solid pentru majorarea de capital a BVB # Financial Intelligence
BRM solicită transparență și fundament solid pentru majorarea de capital a Bursei de Valori București, spune Gabriel Purice, […] The post Gabriel Purice: BRM solicită transparență și fundament solid pentru majorarea de capital a BVB appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Criza apei potabile din Prahova – Administraţia Naţională Apele Române susţine că a semnalat riscul iminent de întrerupere a furnizării apei; Tanczos Barna: Câteodată am impresia că Dorel ajunge în funcţii de conducere # Financial Intelligence
Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) recunoaşte că are „o parte de vină” în cazul crizei apei potabile din […] The post Criza apei potabile din Prahova – Administraţia Naţională Apele Române susţine că a semnalat riscul iminent de întrerupere a furnizării apei; Tanczos Barna: Câteodată am impresia că Dorel ajunge în funcţii de conducere appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Raport XTB: România începe 2026 cu un climat economic fragil și plin de contraste. Ce arată estimările despre deficitul bugetar, inflație și curs valutar? # Financial Intelligence
Anul 2026 se conturează pentru România ca fiind unul al contrastelor, cu o creștere economică lentă, inflație în […] The post Raport XTB: România începe 2026 cu un climat economic fragil și plin de contraste. Ce arată estimările despre deficitul bugetar, inflație și curs valutar? appeared first on Financial Intelligence.
12:30
Directorul Alro Slatina: Am reuşit să asigurăm întreaga cantitate de energie pentru următoarele şase luni # Financial Intelligence
Compania producătoare de aluminiu Alro Slatina, unul dintre cei mai mari consumatori de energie din ţară, şi-a asigurat […] The post Directorul Alro Slatina: Am reuşit să asigurăm întreaga cantitate de energie pentru următoarele şase luni appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Florin Spătaru s-a alăturat GRAMPET Group și va coordona proiectele de dezvoltare ale grupului # Financial Intelligence
GRAMPET Group, cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat din Europa Centrală și de Sud-Est, anunță […] The post Florin Spătaru s-a alăturat GRAMPET Group și va coordona proiectele de dezvoltare ale grupului appeared first on Financial Intelligence.
11:50
CEC Bank scoate la vânzare două sucursale prin licitație pe platforma azitis.com # Financial Intelligence
azitis.com, principala platformă de licitații pentru active în distress, listează spre două foste sucursale CEC Bank din București […] The post CEC Bank scoate la vânzare două sucursale prin licitație pe platforma azitis.com appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Tanczos: Sistemul Garanție – Returnare nu trebuie extins, ci lăsat câțiva ani de zile să se stabilizeze # Financial Intelligence
Sistemul Garanţie-Returnare (SGR) nu trebuie extins, ci trebuie lăsat câţiva ani de zile să se stabilizeze, să funcţioneze […] The post Tanczos: Sistemul Garanție – Returnare nu trebuie extins, ci lăsat câțiva ani de zile să se stabilizeze appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Bursa de Valori București (BVB) anunță înființarea Comisiei de Guvernanță Corporativă, în conformitate cu Regulamentul de Organizare și […] The post Bursa de Valori București introduce Comisia de Guvernanță Corporativă appeared first on Financial Intelligence.
