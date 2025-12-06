(P) Cum îți pregătești autoturismul pentru expediții lungi fără a sacrifica spațiul interior
Auto Bild, 6 decembrie 2025 09:20
Pe măsură ce ne apropiem de anul 2026, apetitul pentru turismul rutier continuă să crească. Libertatea de mișcare pe care o oferă mașina personală rămâne imbatabilă, fie că vorbim despre un weekend la schi în ianuarie sau despre turul Europei planificat pentru vara viitoare. Totuși, oricât de performant ar fi autoturismul, majoritatea șoferilor se lovesc […]
• • •
(P) Procedura și documentele necesare pentru obținerea fișei medicale pentru permisul auto # Auto Bild
Obținerea fișei medicale pentru permisul auto reprezintă un pas esențial pentru orice șofer, indiferent dacă solicită permisul pentru prima dată, reînnoiește documentul sau adaugă o categorie suplimentară. Acest certificat atestă că persoana care conduce un autovehicul îndeplinește standardele medicale și psihologice stabilite de legislația în vigoare, protejând astfel siguranța rutieră. Fișa medicală pentru permis are […]
(P) Cum îți pregătești autoturismul pentru expediții lungi fără a sacrifica spațiul interior # Auto Bild
Pe măsură ce ne apropiem de anul 2026, apetitul pentru turismul rutier continuă să crească. Libertatea de mișcare pe care o oferă mașina personală rămâne imbatabilă, fie că vorbim despre un weekend la schi în ianuarie sau despre turul Europei planificat pentru vara viitoare. Totuși, oricât de performant ar fi autoturismul, majoritatea șoferilor se lovesc […]
Bangkok este un oraș al contrastelor, unde vechiul și noul coexistă într-o armonie fascinantă. În mijlocul zgomotului motoarelor, al mirosurilor de condimente și al zâmbetelor thailandezilor, viața pulsează într-un ritm unic. Iar cea mai bună modalitate de a simți energia autentică a capitalei thailandeze este să te pierzi printre tarabele, aromele și culorile piețelor și bazarurilor […]
În prezent, mașina nu mai este privită doar ca un mijloc de transport, ci ca o platformă de mobilitate care trebuie să susțină un stil de viață activ. Fie că e vorba de un weekend la munte cu echipament de schi, de o vacanță lungă în camping sau de transportul bicicletelor, cerințele de depozitare și […]
Trimitere post-SUV: prin Kia Vision Meta Turismo, marca reia o temă ale cărei prime iterații au apărut în Italia anilor ’70-’80 # Auto Bild
Înainte de a face alte observații, să revenim un pic asupra scopului fundamental al automobilului: acela de a ne permite să acoperim într-un timp cât mai scurt distanțe rutiere cât mai lungi. Asta nu are nimic de-a face cu motorsportul, dar – de la un anumit nivel în sus – implică un nivel ridicat de […]
Concediere la vârf: Gerry McGovern, șef al departamentului de design Jaguar Land Rover, demis după 21 de ani în funcție # Auto Bild
Anul trecut, lucrurile păreau că au atins „fundul prăpastiei” pentru venerabila marcă britanică Jaguar și că planul bine pus la punct al unei redresări radicale este pe cale să fie declanșat spre a salva situația. Numai că mișcarea s-a dovedit a fi un fel de „din lac, în puț”. Cel care a ales direcția respectivă […]
Dozare justă a avantajelor favorabile electromobilității – asta promite Cupra Raval, a cărui lansare e programată în 2026 # Auto Bild
Poate că atitudinea majoritar refractară (nu și nemotivată!) cu care clientela europeană a întâmpinat apariția automobilelor electrice i-a surprins pe producători, însă ei par să fi tras învățămintele necesare pentru a rectifica calibrarea produselor. Oricum, între timp, industrializarea extinsă a componentelor a permis și relaxarea prețurilor. Ca urmare, noul BEV Cupra Raval va fi propus […]
Evoluția înmatriculărilor în România: final de an optimist cu Dacia în prim plan, iar Ford dă un impuls semnificativ la electrice # Auto Bild
Conform comunicatului de presă din parte APIA datat 02.1.2025, aflăm că în luna noiembrie 2025 înmatriculările de autoturisme noi marchează o creștere cu +36% față de noiembrie 2024, ajungând la un volum de 13.817 unități. Pe acest fond, autoturismele pur electrice înregistrează o creștere de +114% față de noiembrie 2024, ajungând la un volum de […]
Spunea cineva că s-a terminat cu dieselul? Iată că nu! Audi Q5 și A6 beneficiază acum de noi versiuni de motorizare V6 TDI! # Auto Bild
Audi își extinde gama de motoare pentru Audi Q5 (consum combinat de combustibil: 6,8–5,8 l/100 km) și Audi A6 (consum combinat de combustibil: 6,1–5,3 l/100 km) cu o motorizare diesel V6 de 3,0 litri care dezvoltă 220 kW (299 CP) și un cuplu de 580 Nm. Pentru prima dată, tehnologia MHEV plus, care oferă o […]
Nissan introduce o nouă evoluție a sistemului său hibrid e-Power pe Qashqai, marcând a doua etapă a facelift-ului aplicat generației lansate în 2021. Dacă modificările estetice și cele digitale au fost implementate în 2024, actualizarea din acest an vizează exclusiv partea mecanică, aducând un ansamblu propulsor reproiectat în profunzime. Qashqai e-Power continuă să folosească o […]
BYD lansează prima campanie de Black Friday în România: avans 0% la leasing și încărcări gratuite pentru până la 15.000 km/an # Auto Bild
BYD lansează în premieră în România o campanie complexă de Black Friday, realizată în parteneriat cu UniCredit Leasing și PPC blue. Oferta este valabilă până la 31 decembrie 2025 și introduce o soluție unică pe piață: finanțare prin leasing cu avans 0%, acoperit integral de producător, în funcție de model și de structura finanțării aprobate. […]
(P) Vânătoarea de mașini premium: cum găsești „bijuteria” ascunsă pe o piață supra-aglomerată # Auto Bild
Achiziția unei mașini rulate din segmentul premium a devenit, în ultimii ani, un proces mult mai complex decât pare la prima vedere. Piața este inundată de oferte, platformele online sunt pline de anunțuri care sună similar, iar diferențierea dintre o mașină „corectă” și o „bijuterie” autentică a devenit o provocare chiar și pentru cunoscători. Nu […]
(P) Cursuri de limba germană pentru copii – drumul jucăuș către un viitor plin de oportunități # Auto Bild
Într-o lume tot mai conectată limba germană devine un atu important pentru viitorul copiilor. Tot mai mulți părinți caută cursuri bine structurate, prietenoase și eficiente. Nu este vorba doar despre gramatică și vocabular. Cursurile potrivite pot dezvolta încrederea, creativitatea și capacitatea de comunicare a celor mici. Iar când aceste cursuri sunt gândite special pentru vârstă […]
Viața de familie modernă este tot mai dinamică. Astfel că părinții încearcă zilnic să îmbine orele de lucru cu timpul petrecut cu copiii. De aceea un program after school reprezintă o soluție eficientă și sigură pentru sprijinirea dezvoltării celor mici. În multe familii copilul termină școala la prânz iar părinții ajung acasă mult mai târziu. […]
(P) Pregătirea de iarnă: Cele 2 puncte critice ale mașinii pe care mulți șoferi le ignoră # Auto Bild
Noiembrie este luna-cheie în pregătirea mașinii pentru sezonul rece. Majoritatea șoferilor se rezumă la schimbarea anvelopelor, bifând mental sarcina ca fiind îndeplinită. Însă iarna adevărată aduce provocări mult mai dure decât simpla aderență, iar frigul extrem acționează ca un test de stres pentru componentele pe care, de obicei, le ignori în restul anului. Adevăratele „trădări” […]
Propuneri haioase de cadouri alături de MINI Aceman. Dacă investiți în așa ceva, n-ar fi o idee rea să păstrați mașina! # Auto Bild
Demers inspirat de marketing: ca să obții decizia de cumpărare în favoarea produsului tău, mai adaugi niște cadoulețe pe lângă. Mai nou, pe lângă MINI Aceman, mai poți să primești și câteva lucrușoare din așa-numita ofertă MINI Lifestyle Collection. Ce dai mai departe cu prilejul sărbătorilor și ce păstrezi, asta e treaba ta. În orice […]
(P) Experiență premium la fiecare drum: avantajele închirierilor auto pe termen lung pentru persoane fizice de la Carnova # Auto Bild
Tot mai mulți oameni își dau seama că a avea o mașină nu înseamnă doar libertate, ci și multe responsabilități. Asigurări, revizii, taxe, reparații, timp pierdut și bani investiți într-un bun care se devalorizează de la an la an. În acest context, închirierile auto pe termen lung pentru persoane fizice au început să fie privite […]
Accent clar pe rafinament pentru modernizarea seriei Peugeot 308, plus perfecționări pe latura electrificării # Auto Bild
Desigur, o fază modernizare este întotdeauna binevenită pentru un automobil de la a cărui lansare s-au scurs patru ani. În cazul lui Peugeot 308, marca franceză nu numai că a adus la zi standardele estetice și tehnice ale mașinii, dar a plusat sesizabil pe partea rafinamentului. Intenția producătorului de a-și reitera tușa premium se vede […]
(P) Costul ascuns al unei mașini second-hand ieftine: de ce un raport VIN îți poate economisi mii de euro # Auto Bild
Cine nu vrea să găsească „cea mai bună ofertă” la o mașină second-hand? Anunțurile sunt pline de mașini „ieftine”, „ocazie”, „doar azi”, iar prețul mic pare greu de refuzat. Dar, de multe ori, mașina ieftină este doar ieftină la prima vedere. După acte, service și reparații, suma totală poate ajunge să fie dublă sau chiar mai mare decât prețul […]
Generația a doua a seriei Volkswagen T-Roc vine ca o propunere neașteptat de competitivă la nivelul clasei mici # Auto Bild
Consecință a unui succes comercial apreciabil la nivel european, povestea seriei crossover-SUV VW T-Roc a primit o continuare. Proiectat în Germania pe baza platformei tehnice MQB A1 Evo și asamblat în Portugalia, Volkswagen T-Roc a debutat în 2017. Incluzând producția de după faceliftul din 2021, VW T-Roc a fost construit în peste două milioane de […]
Proaspăt lansatul Porsche Cayenne Electric arată impresionant, dar tehnica și potențialul său sunt și mai impresionante! # Auto Bild
Câteva cuvinte relevante pentru a începe: noul Porsche Cayenne Electric Turbo este cel mai puternic automobil de serie al mărcii produs vreodată, dispunând de 1156 CP. Paradoxal, frânele cu discuri PCCB (Porsche Ceramic Composite Brake – opționale) rareori ajung să fie folosite, deoarece până la 97% din situațiile de încetinire întâlnite în conducerea curentă pot […]
Țiriac Collection se extinde la peste 300 de automobile – Galerie nouă, spațiu mărit și piese unicat # Auto Bild
Țiriac Collection marchează un moment major în evoluția sa, odată cu finalizarea unui amplu proces de extindere și remodelare a spațiului expozițional. Noua galerie include acum aproximativ 300 de automobile, într-o dispunere complet reconfigurată, menită să ofere publicului o experiență de vizitare fluidă, coerentă și spectaculoasă. Ceremonia de inaugurare a avut loc în prezența lui […]
La prima vedere, Renault Austral 2026 pare complet nou. Totuși, e o modenizare consistentă a primei generații # Auto Bild
Uneori, designul obține imediat acel efect impresionant pe care extinderea ofertei de opțiuni și perfecționările tehnice nu îl pot produce decât în urma unei interacțiuni cu mașina. În cazul lui Renault Austral (apărut în 2022), șansat ca succesor la seriei Renault Kadjar, aspectul său purta inconfindabila amprentă stilistică a designerului Laurens van den Acker, cel […]
În ultimii ani, costurile reparațiilor auto au crescut brusc, iar o singură defecțiune poate perturba cu ușurință chiar și un buget al unei familii atent planificat. O garanție extinsă este una dintre cele mai eficiente modalități de a te proteja de aceste cheltuieli neașteptate. Cu toate acestea, mulți șoferi încă o trec cu vederea atunci […]
Astăzi, de la volan, nu i-ai da nici pe departe vârsta conceptuală reală: Audi Coupe Quattro a apărut cu 45 de ani în urmă # Auto Bild
Audi Coupe Quattro și-a făcut debutul oficial în 1980, la Salonul Auto de la Geneva. Noutate tehnică semnificativă: transmisia includea diferențiale blocabile central și spate. Acestea puteau fi cuplate/decuplate prin intermediul a două manete mici, situate lângă frâna de mână. Indicații luminoase de pe bord arătau starea funcțională a diferențialelor. Chiar dacă designul părții frontale […]
Iarna este, fără îndoială, cel mai solicitant anotimp pentru mașina ta. Temperaturile scăzute, umezeala și drumurile acoperite cu zăpadă sau sare pun la încercare toate sistemele mașinii – de la motor și baterie, până la frâne și anvelope. Dacă vara poți trece peste o verificare amânată, în sezonul rece orice neglijență se simte imediat. O […]
Este doar un vehicul comercial, însă ce bine arată! În plus, cifrele lui Renault Trafic E-Tech confirmă promisiunile designului # Auto Bild
Electrificarea intervine incisiv în evoluția vehiculelor comerciale ale mărcii franceze prin noua generație Renault Trafic. Platforma sa tehnică a fost dezvoltată de către divizia Ampere mizând pe o arhitectură de 800 V și extinderea familiei de variante va asigura un grad de versatilitate a ofertei remarcabil. Printre altele, aceasta va include configurații de tip cabină […]
Generație proaspătă pentru Nissan Pathfinder, avansând în continuare pe stilul hightech adoptat de predecesor # Auto Bild
Sub forma redefinită pentru modelul 2026, Nissan Pathfinder propune o tratare evolutivă a temei de design deja cunoscute – să nu uităm că aceasta a însemnat un salt amplu în momentul apariției actualei generații. Deocamdată, avem în fața ochilor versiunea destinată pieței americane. Foarte probabil, oferta pentru Europa va fi altfel eșalonată și linii le […]
(P) Cauți un dealer de mașini rulate în Suceava? AutoSV promite transparență și siguranță! # Auto Bild
Dacă alegi să achiziționezi o mașină la mâna a doua, trebuie să știi cum să acționezi pentru a te bucura de o achiziție reușită. Procesul în sine poate dura mai mult decât te-ai aștepta, de aceea apelarea la un dealer de mașini rulate în Suceava te poate scuti de timp și bani pierduți. Poți verifica […]
Unde rămăsesem? A, la sport, categoria grea. Bentley Supersports are maniera sa unică de a aborda tema sportului # Auto Bild
Au trecut mai bine de 100 de ani de când Bentley își făcuse abonament pentru cinci victorii la Le Mans, mai precis în intervalul 1924-1930. În zilele noastre, Bentley s-a axat eminemante pe lux de top și partea cu performanțele dinamice ridicate ale mașinilor Bentley înmatriculabile – deși există – este tratată în acest context. […]
(P) Vrei să obții permisul de motocicletă în Suceava? Școala BDG te pregătește rapid și eficient # Auto Bild
Te afli în căutarea unei școli de șoferi care să te ajute să înveți eficient și să obții rapid permisul de motocicletă în Suceava? Hai să afli mai multe despre Școala BDG! Pe străzile din Suceava remarci tot felul de vehicule și ai vrea să te afli și tu în postura de a conduce unul […]
Piața SUV-urilor este mai diversă ca oricând, iar diferențele dintre modelele premium și cele de serie pot părea neclare pentru un cumpărător obișnuit. La exterior pot arăta similar, însă în practică două SUV-uri din categorii diferite oferă experiențe complet opuse. Din acest motiv este important să înțelegi ce anume definește un SUV premium, ce oferă […]
Studiu radical privind viitorul segmentului B și nu numai al acestuia: Peugeot Polygon. Un viitor destul de apropiat, de altfel. # Auto Bild
Prin conceptul Peugeot Polygon, marca franceză și-a propus – nici mai mult, nici mai puțin – decât să redefinească modul în care interacționăm cu autombilul, în general. Vorbim în cazul său despre o nouă generație i-Cockpit, un volan reinventat și posibilități nelimitate (chiar acesta a fost termenul folosit în comunicatul oficial) de personalizare. Așadar, francezii […]
LUPTA LUPILOR by RoBuild 2025 – unde ideile studenților întâlnesc experiența liderilor din industrie # Auto Bild
Lupta Lupilor by RoBuild este competiția studențească de antreprenoriat tehnologic organizată în cadrul RoBuild Conference & Exhibition 2025, un eveniment dedicat inovației din lumea utilajelor și tehnologiilor pentru construcții. Pentru cititorii Auto Bild România care întâlnesc pentru prima dată acest proiect, „Lupta Lupilor” reprezintă o platformă în care tinerii ingineri își transformă ideile în soluții […]
Cea de-a noua generație Toyota Hilux răstoarnă complet imaginea tradiționalistă a seriei. A zis cineva „hidrogen”? # Auto Bild
Până la cea de-a opta generație inclusiv, te apropiai de orice Toyota Hilux cu încrederea nestrămutată că poți conta pe un cuplu consecvent din partea motorizării turbodiesel, o versatilitate funcțională acoperitoare petru mai toate necesitățile din partea transmisiei de tip 4×4 nepermanent cu gamă redusă de viteze și pe o robustețe constructivă devenită legendară. Ei […]
A încetat din viață Louis Schweitzer, fostul președinte al Grupului Renault și arhitect vizionar al revitalizării mărcii Dacia # Auto Bild
Louis Schweitzer a părăsit lumea noastră la vârsta de 83 de ani. Realizările sale în calitate de președinte-director general al Grupului Renault constituie referințe în istoria industriei auto. Una dintre acestea este chiar revitalizarea mărcii românești Dacia. Louis Schweitzer s-a născut pe 8 iulie 1942 la Geneva. A studiat la Sciences Po Paris, ulterior a […]
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA) anunță organizarea celei de-a III-a ediții a Forumului Mobilității Sustenabile și Accesibile, eveniment devenit reper pentru industria auto și ecosistemul de mobilitate din România. Forumul va avea loc pe 18 noiembrie 2025, la Crowne Plaza București, și promite o zi plină de idei, soluții și dialog […]
APIA se alătură inițiativei internaționale pentru diversificarea combustibililor sustenabili, intorducând România în dialogul global pe această temă de maximă importanță pentru epoca post 2035 # Auto Bild
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) anunță oficial aderarea la Declarația comună ANFAVEA–JAMA – „Pragmatic and Successful Decarbonization of Road Transport: The Strategic Role of Sustainable Fuels including Biofuels and Technological Diversity” – un apel internațional pentru o tranziție deschisă tehnologic și extinderea utilizării combustibililor sustenabili, inclusiv dincolo de 2035, complementar electrificării, pentru atingerea […]
Cu sau fără apropouri britaince în imagine, Kia Telluride 2027 are un mesaj al său: nu te mulțumi cu mai puțin decât poți primi! # Auto Bild
Seria SUV-urilor de lux semnată Kia a debutat cu șase ani în urmă și, la orizontul anului 2027, se profilează apariția unei noi generații, sub această formă – mai precis. Știm și cât de mult se va vedea lăsat în urmă pragul lunginii de 5,0 m cu acest prilej, oricum, asta devine mai puțin important […]
De ce să schimbi ceva succes? Renault Twingo ne arată că e suficient să-l reinventezi după exigențele noilor vremuri # Auto Bild
Un monovolum de clasă mini – asta a fost la origine Renault Twingo, apărut în 1992. Automobilul venea să transpună la cealaltă extremă dimensională a gamei Renault ideea lui Espace, monovolumul francez de top cu decenii în urmă, care a și inaugurat tematica MPV europeană, în general. Acum în proporțiile și tratarea stilistică a noului […]
(P) Black Friday la FineStore: reduceri explozive la mii de băuturi premium. Acum e momentul perfect să-ți faci plinul de sărbători! # Auto Bild
Noiembrie e luna Black Friday la FineStore, iar reducerile sunt pur și simplu spectaculoase: discounturile ajung până la 70% la peste 3.000 de produse atent selecționate. Nu rata startul în cursa pentru cele mai bune băuturi la cele mai bune prețuri! Fie că ești pasionat de whisky maturat, coniac rafinat, gin aromat sau tequila cu […]
