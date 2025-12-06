Din China, Astrit Selmani vede Dinamo într-o situație extraordinară: „Eu chiar cred!”

20:30

Donald Trump, 79 de ani, a primit premiul FIFA pentru pace, o distincție prin care sunt recunoscute „acțiuni excepționale pentru pace și unitate” în lume. Este un trofeu înființat de curând de către președintele forului fotbalistic, fără ca acesta să fi informat Consiliul FIFA în prealabil.Încă de acum o lună, în momentul în care FIFA și președintele forului, Gianni Infantino, au anunțat înființarea premiului pentru pace, destinatarul acestuia era evident. ...