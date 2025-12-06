„Te mai recunoaște lumea?” » Fostul campion al Diviziei A s-a făcut profesor de sport! Numește fotbalistul român preferat și își dezvăluie temerile: „Să nu se întâmple la Dinamo ca la Steaua!”

14:20

Luis Enrique (55 de ani) a revoluționat antrenamentele la PSG în acest sezon. Tehnicianul spaniol, care a decis să vadă chiar și meciurile din tribună, nu doar ședințele de pregătire, pe care le filmează de sus, interacționează cu jucătorii spi de la campioana Europei prin imagini, inclusive așezarea în teren și alte detalii, afișate pe ecranul unei tabele imense.Luis Enrique a făcut upgrade la antrenamentele pe care le conduce la PSG. ...