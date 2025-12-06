Aproape că a început să plângă în direct când a vorbit despre Cornel Dinu: „Mi se rupe sufletul când îmi răspunde așa. Fii puternic, Mister!”
Gazeta Sporturilor, 6 decembrie 2025 12:20
Constantin Dănilescu, fostul conducător de la Steaua și Dinamo, a vorbit despre derby-ul din această seară, care se va juca de la 20:30, în runda 19 din Superliga. A transmis un mesaj și pentru Cornel Dinu, care se confruntă cu probleme de sănătate.Cel mai titrat conducător din fotbalul românesc, Constantin Dănilescu vede un derby foarte echilibrat în acestă seară pe Arena Națională și crede că oricare formație se poate impune. ...
• • •
Pe fondul scăderii vânzării în Europa, Tesla lansează Modelul 3 Standard, cea mai accesibilă versiune al modelului sedan electric de până acum.Tesla a creat această versiune obținând un echilibru între performanțe, eficiență și confort, potrivit El Econimista. ...
„Atenție mare!” » „Câinii” se mobilizează pentru o victorie crucială: „Mai rău decât e acum nu o mai prindem pe FCSB!” # Gazeta Sporturilor
Giani Kiriță (48 de ani), fostul fundaș central de la Dinamo, le-a transmis jucătorilor lui Kopic un mesaj războinic înainte de derby-ul cu FCSB, care se va juca de la 20:30, în runda 19 din Superliga.Giani Kiriță, fostul lider din vestiar care a jucat pentru Dinamo între 1997 și 2003, și consideră că este un moment oportun pentru o victorie a „câinilor”, ținând cont de forma deplorabilă în acest sezon a lui FCSB. ...
Am pătruns în fortăreața în care Cristi Chivu pregătește succesele lui Inter » Ce am găsit în impresionanta bază din Appiano Gentile: „Echipa nu sunt eu, nu ești tu” # Gazeta Sporturilor
Reporterii Gazetei Sporturilor l-au vizitat pe Cristi Chivu în complexul de la Appiano Gentile, aflat la 40 km de Milano, și au văzut unde lucrează antrenorul român și cum își construiește cariera la Inter. Într-un început de decembrie complicat, după ce a trecut peste dureroasele eșecuri cu AC Milan și Atletico, Interul lui Chivu se pregătește pentru sfârșitul de an, cu dueluri tari în Serie A, Champions League și Supercupa Italiei. GSP. ...
Din China, Astrit Selmani vede Dinamo într-o situație extraordinară: „Eu chiar cred!” # Gazeta Sporturilor
Astrit Selmani, 28 de ani, acum în China la SX Union, a avut o intervenție pentru GSP.ro și este de părere că Dinamo poate bate FCSB diseară în Derby de România. Mai mult, consideră că „haita” se poate lupta pentru a câștiga titlul.Astrit Selmani, 28 de ani, a contribuit din plin în ediția precedentă la calificarea lui Dinamo în play-off. A fost prima oară după opt ani. ...
Betis și Barcelona se înfruntă, diseară, de la ora 19:30. Partida de pe Estadio de La Cartuja face parte din etapa a 15-a din La Liga și va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe PrimaSport 2 și DigiSport 3. ...
Vedeta care împarte vestiarul cu Horațiu Moldovan a văzut primul cartonaș roșu abia la 40 de ani » Este dublu campion european # Gazeta Sporturilor
Santi Cazorla, fost internațional spaniol și mijlocaș al lui Arsenal, a fost eliminat direct pentru prima dată în carieră, la 40 de ani. S-a întâmplat în meciul Real Oviedo - Mallorca, scor 0-0, din runda cu numărul 15 din La Liga. ...
Aston Villa primește vizita liderului Arsenal în deschiderea etapei 15 din Premier League. Meciul începe la ora 14:30 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma VOYO.După un început ezitant de sezon, în care la un moment dat era singura echipă fără gol marcat din primele 7 ligi ale Angliei, Aston Villa a revenit surprinzător, iar după primele 14 etape a ajuns pe locul 3 în Premier League, cu 27 de puncte, la 6 în spatele liderului Arsenal. ...
Al doilea val de arestări în scandalul pariurilor! » 29 de fotbaliști, iar doi joacă la Galatasaray și la Fenerbahce # Gazeta Sporturilor
Totalul persoanelor pentru implicarea în scandalul care zguduie de câteva luni fotbalul din Turcia a ajuns la 36 după ce poliția a făcut arestări și din rândul jucătorilor. Între cei 46 de reținuți sunt 29 de fotbaliști, cu câte un reprezentant de la granzii din Super Lig: Metehan Baltaci (Galatasaray) și Mert Hakan Yandaş (Fenerbahce). ...
Au publicat cifrele: câți bani câștigă analiștii TV » 21 de experți au împărțit 2,3 milioane de euro # Gazeta Sporturilor
Postul german de teleziviune ARD a publicat sumele cu care au fost remunerați analiștii sportivi pentru sezonul 2023-2024. ARD este unul dintre cele mai urmărite posturi de televiziune din Germania și acoperă în special fotbalul, acordă atenție și sporturilor de iarnă, dar și altor subiecte. Compania ARD păstrează secrete remunerațiile individuale, însă a publicat cât a cheltuit cu angajații în sezonul 2023-2024. ...
Inter - Como, în etapa #14 din Serie A » Cristi Chivu, față în față cu Cesc Fabregas # Gazeta Sporturilor
Inter Milano și Como, formațiile pregătite de Cristi Chivu și Cesc Fabregas, se vor întâlni în această seară, de la ora 19:00, pe Stadio Giuseppe Meazza, într-o dispută a rundei cu numărul #14 din Serie A. Duelul dintre cele două echipe din Lombardia va putea fi urmărit în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe DigiSport 2, respectiv PrimaSport 3. ...
Cristi Chivu și-a suprins jucătorii: decizie în premieră la Inter! » Portret făcut de italieni antrenorului: „Soldatul lui Mourinho are o privire de asasin și replici tăioase” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (45 de ani) a decis pentru prima oară de când antrenează la Inter să cheme echipa în cantonament pentru a pregăti partida cu Como (ora 19:00, în direct la Digi Sport 2 și la Prima Sport 3). La Gazzetta dello Sport le-a făcut o prezentare tehnicienilor care s-au duelat în vară pentru a-l înlocui pe Simone Inzaghi pe banca tehnică a nerazzurrilor. ...
Apariție rară » Fost la FCSB și la Dinamo, Dennis Șerban și-a ales favorita pe Arena Națională: „Cu ea țin, normal!” # Gazeta Sporturilor
Dennis Șerban, 49 de ani, a făcut avancronica Derby-ului de România, FCSB - Dinamo (sâmbătă, ora 20:30), într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor. Fostul fotbalist este de părere că Universitatea Craiova și Rapid sunt favorite pentru această ediție la câștigarea titluluiDennis Șerban, acum în vârstă de 49 de ani, rămâne în memoria Derby-ului de România cu golul extraordinar din toamna 2006, când în prelungirile meciului Dinamo - Steaua (1-0), i-a driblat pe toți ...
Cristiano Ronaldo și Lionel Messi s-ar putea înfrunta, în sfârșit, la Cupa Mondială # Gazeta Sporturilor
După o tragere la sorți maraton, de două ore, a venit o veste bună pentru fanii celor două legende ale fotbalului, Lionel Messi și Cristiano Ronaldo: tragerea la sorți a făcut posibil ca cei doi giganți să se dueleze, în sfârșit, la Cupa Mondială.Lionel Messi și Cristiano Ronaldo s-ar putea întâlni în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, într-o confruntare care ar putea reprezenta ultimul lor meci direct. ...
Csikszereda - FC Argeș, primul meci al zilei în Superliga, se joacă în această după-amiază, de la ora 17:00. Partida de la Miercurea Ciuc e liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Programul, rezultatele și marcatorii etapei 19 din Superligă + clasamentNou promovatele Csikszereda și FC Argeș, cu situații diametral opuse în clasament, deschid ziua care programează și mult așteptatul derby FCSB - Dinamo. ...
FCSB - Dinamo, derby de România în etapa a 19-a » Charalambous și Kopic au bătăi de cap din cauza absențelor # Gazeta Sporturilor
FCSB și Dinamo se înfruntă de la 20:30 în „Derby de România”. Partida de pe Arena Națională face parte din etapa a 19-a din Superliga și va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe PrimaSport 1 și DigiSport 1.Înaintea derby-ului, cele două echipe se află în situații diferite. Dinamo e pe locul 3 și poate termina etapa pe poziția a doua, în timp ce FCSB e pe locul 9, la două puncte de play-off. ...
Misiune infernală, diseară, pentru Derby de România! Postul rival îl concurează cu un gigant # Gazeta Sporturilor
Într-o seară în care tradiția și spectacolul se întâlnesc, românii au de ales între magia clasicului „Singur acasă”, difuzat de Pro TV de la ora 20:00, și tensiunea Derby-ului, FCSB - Dinamo, programat la scurt timp după, pe PrimaSport 1 și DigiSport.În această seară, de la ora 20:00, Pro TV va transmite tradiționalul film de Crăciun „Singur acasă 1”, avându-l în rolul principal pe Macaulay Culkin, interpretul lui Kevin McCallister. ...
După 10 ani! Pe ce loc poate termina România turneul Mondial: două condiții de îndeplinit la ultimul meci # Gazeta Sporturilor
România a învins Senegalul, scor 37-17, un rezultat care apropie naționala pregătită de Ovidiu Mihăilă de îndeplinirea obiectivului stabilit la startul competiției: clasare în top 10. În proporție de 99%, o victorie împotriva Elveției, duminică, de la ora 19:00, echivalează cu locul 9. Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și transmit toate informațiile și imaginile care contează. ...
Iau în calcul orice variantă » Presa din Statele Unite ale Americii a identificat 6 jucători-cheie în lotul naționalei României # Gazeta Sporturilor
Presa din Statele Unite ale Americii, una dintre gazdele Campionatului Mondial din 2026, a analizat adversarele din grupa D a turneului final.Fiind cap de serie la tragerea la sorți datorită faptului că este una dintre țările organizatoare, reprezentativa Statelor Unite ale Americii își cunoaște deja două adversare, Paraguay și Australia. Ultima participantă din grupă urmează să se stabilească în urma barajului european. ...
Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea din tenis: „Ca orice lucru în viață, trebuie să ajungă la un sfârșit” # Gazeta Sporturilor
Sorana Cîrstea (35 de ani, #43 WTA) a anunțat că 2026 va fi ultimul ei an în circuitul profesionist de tenis. Sportiva româncă a dezvăluit că a ales anul viitor pentru a se retrage, având în vedere că va fi cel de-al douăzecelea an în circuitul WTA.Prin intermediul contului său oficial de Instagram, Sorana Cîrstea și-a explicat decizia, în dimineața zilei de 6 decembrie. ...
„Un spectacol bizar” » Reacție vehementă din partea unei naționale europene după tragerea la sorți a CM 2026: „FIFA ar trebui să se concentreze pe fotbal” # Gazeta Sporturilor
Calificată pentru a patra oară în istorie la Campionatul Mondial, Norvegia, prin vocea președintei Federației de Fotbal, s-a declarat dezgustată de ceremonia organizată de FIFA pentru tragerea la sorți a grupelor. ...
Turcii nu iau în seamă România și se văd deja la Campionatul Mondial: „Este esențial să câștigăm grupa” # Gazeta Sporturilor
Deși n-au obținut calificarea la turneul final, turcii, prin vocea președintelui Federației de Fotbal, se văd deja câștigătorii grupei D la Campionatul Mondial din 2026.Statele Unite ale Americii, Paraguay și Australia își așteaptă ultima adversară din grupă, care se va decide la finalul lunii martie a anului viitor, dintre Slovacia, Kosovo, Turcia și România. ...
Coincidență uluitoare la Mondialul 2026: meciul de deschidere din 2010 se repetă, chiar în aceeași zi a calendarului! # Gazeta Sporturilor
Tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026 a adus o situație rară și spectaculoasă: meciul de deschidere va fi Mexic - Africa de Sud, exact aceeași confruntare care a deschis Mondialul din 2010. Mai mult, partida va avea loc chiar pe 11 iunie, aceeași dată la care s-a jucat și duelul de acum 16 ani.Pe 11 iunie 2010, într-o atmosferă dominată de suporterii țării gazdă, Africa de Sud - Mexic 1-1 inaugura Campionatul Mondial găzduit de africani. ...
S-a concretizat un șoc la Campionatul Mondial: erau favorite la fazele finale, dar n-au prins nici sferturile! # Gazeta Sporturilor
Suedia a fost eliminată de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Chiar dacă au câștigat astăzi, 32-27 cu Coreea de Sud, suedezele nu mai au șanse la calificarea în sferturi ca urmare a rezultatului înregistrat în Angola - Brazilia, 26-32.În precedentele 4 ediții ale Campionatului Mondial, Suedia a accesat de fiecare dată faza sferturilor de finală. ...
Prima reacție a lui Mauricio Pochettino, selecționerul SUA, după ce a văzut adversarele de la CM 2026, inclusiv România # Gazeta Sporturilor
Selecționerul echipei naționale a Statelor Unite ale Americii, Mauricio Pochettino (53 de ani), a comentat rezultatele tragerii la sorți pentru faza grupelor a Campionatului Mondial din 2026. Țară gazdă, SUA este în grupa D, alături de Australia, Paraguay și echipa venită din barajul european D.Campionatul Mondial din 2026 va avea loc în 3 țări: SUA, Mexic și Canada. Se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie. ...
Datele și stadioanele unde ar juca România la Campionatul Mondial 2026, dacă se califică » Distanțele sunt URIAȘE # Gazeta Sporturilor
Naționala României a aflat în această seară adversarele pe care le-ar întâlni dacă va reuși să se califice la Campionatul Mondial din 2026, de vara viitoare, găzduit de SUA, Mexic și Canada. „Tricolorii” ar fi în Grupa D, alături de Statele Unite ale Americii, Australia și Paraguay, și ar debuta în competiție pe 13 iunie. Campionatul Mondial din 2026 va avea loc în 3 țări: SUA, Mexic și Canada. Se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie. ...
Câți spectatori vor fi la FCSB - Dinamo: „Pentru decembrie sunt cifre bune!” + Decizia finală pentru David Miculescu # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că la derby-ul cu Dinamo (sâmbătă, ora 20:30) sunt așteptați între 25 și 30 de mii de spectatori. Sâmbătă seara ne așteaptă un nou episod al derby-ului bucureștean între FCSB și Dinamo. Campioana en-titre va căuta să-și ia revanșa pentru eșecul din tur, 3-4. Roș-albaștrii au și mare nevoie de puncte în vederea clasării pe un loc de play-off. ...
Victoria cu România, luată ca model de jucătoarele maghiare: „Vom aborda cu același entuziasm meciul cu Danemarca” # Gazeta Sporturilor
Într-un meci important din grupa I a Campionatului Mondial de handbal feminin, Ungaria a fost provocată serios de Japonia și a fost nevoie de o revenire spectaculoasă pentru ca meciul să se încheie la egalitate, 26-26, rezultat care le-a calificat pe maghiare în sferturile de finală, pentru prima oară în 12 ani. ...
Purece a „ciupit” tare după eșecul de la Galați: „Mă simt UMILIT! Fac un apel public la cei care conduc această echipă” # Gazeta Sporturilor
Etapa a 19-a din Superligă a început cu un rezultat clar: Oțelul Galați - Unirea Slobozia 3-0, o victorie care îi urcă pe gălățeni provizoriu pe loc de play-off, în timp ce ialomițenii ajung la opt înfrângeri consecutive și se afundă tot mai mult în zona roșie a clasamentului.Pentru formația pregătită de Laszlo Balint (46 de ani) au marcat: Conrado (’13), Paulinho (’21) și Andrezinho (’77). ...
„Mi-e rușine să mai ies în oraș!” » Jean Vlădoiu anunță schimbări masive la Slobozia: „Să vedem cine vrea să rămână” # Gazeta Sporturilor
Jean Vlădoiu, 57 de ani, antrenorul principal în acte la Unirea Slobozia, a comentat eșecul cu Oțelul Galați, 0-3, a opta înfrângere consecutivă din acest sezon.Pregătită de cuplul Andrei Prepeliță - Jean Vlădoiu, Unirea Slobozia a început formidabil sezonul, cu 18 puncte acumulate în primele 11 etape. Pentru ialomițeni a urmat o serie neagră, 8 înfrângeri la rând cu tot cu cea din această seară, 0-3 la Galați. ...
SCANDALUL izbucnit după tragerea la sorți a grupelor CM 2026 » FIFA, acuzată că a încălcat regulamentul # Gazeta Sporturilor
Miercuri seara a avut loc tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial din 2026, turneu final care se va juca vara viitoare în SUA, Mexic și Canada. După tragerea la sorți a izbucnit și primul scandal, în prim-plan cu președintele FIFA, Gianni Infantino (55 de ani), și președintele SUA, Donald Trump (79 de ani). ...
Cum s-a descurcat România în trecut cu adversarele pe care le are dacă se califică la Campionatul Mondial 2026 # Gazeta Sporturilor
Naționala României a aflat vineri seara numele adversarelor pe care le va avea la Campionatul Mondial din 2026, dacă va reuși să ajungă acolo, în urma barajului din luna martie. „Tricolorii” ar fi în Grupa D, alături de gazdele din Statele Unite ale Americii, Australia și Paraguay.De-a lungul istoriei, cu toate a jucat cel puțin o dată. ...
Mama lui Stefanos Tsitsipas, dezvăluiri despre relația fostului număr 3 ATP cu Paula Badosa: „Nu a fost ușor pentru el” # Gazeta Sporturilor
Yulia Salnikova, mama lui Stefanos Tsitsipas (27 de ani, locul 34 mondial) și fostă jucătoare, a vorbit despre mai multe lucruri legate de fiul ei: relația cu Paula Badosa, colaborarea cu Goran Ivanisevic, problemele cronice la spate.Discretă uneori, alteori vocală în tribună, Yulia Salnikova (61 de ani), mama lui Stefanos Tsitsipas și fostă jucătoare care a ajuns până pe locul 130 mondial la dublu, a oferit un rar, dar generos interviu pentru site-ul rus m.sports. ...
De la Washington, Răzvan Burleanu a comentat tragerea la sorți: „Grupa ne motivează enorm!” # Gazeta Sporturilor
Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a asistat la tragerea la sorți pentru grupele Campionatului Mondial din 2026. În caz că va trece de barajul din martie, România ar intra în grupa D, alături de SUA, Paraguay și Australia.Cu ochii pe tragerea la sorți au fost și reprezentanții echipei naționale de fotbal a României, având în vedere că „tricolorii” păstrează șanse de calificare la turneul final. ...
Primele reacții de la posibilele adversare ale României la Campionatul Mondial: „Ce tragere la sorți!” # Gazeta Sporturilor
Tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial din 2026 a avut loc vineri seară, iar România știe deja scenariul în care ar ajunge dacă va trece de baraj. Naționala lui Mircea Lucescu (80 de ani) va juca în Grupa D, alături de SUA, Australia și Paraguay, o grupă considerată accesibilă.La scurt timp după anunțarea grupelor, posibilele adversare ale „tricolorilor” au reacționat pe rețelele de socializare. ...
Ce au făcut înotătorii români în finale în a patra zi a Campionatelor Europene în bazin scurt de la Lublin # Gazeta Sporturilor
Daria Asaftei (16 ani), Darius Coman (18 ani) și Denis Popescu (22 de ani) au evoluat vineri seară în finalele probelor de 200 m bras feminin și masculin, respectiv 100 m spate, ei clasându-se pe locurile șase, cinci, respectiv șase.Trei înotători români au fost implicați în finale în a patra zi a Campionatelor Europene în bazin scurt de la Lublin.Primul care a intrat în concurs a fost Denis Popescu la 100 m spate. ...
Primele reacții după tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial 2026: „N-arată rău, numai să ajungem acolo”” # Gazeta Sporturilor
Tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial din 2026 a avut loc vineri seară, la „Kennedy Center” din Washington, iar România știe deja ce o așteaptă dacă va reuși calificarea. Naționala lui Mircea Lucescu ar ajunge în Grupa D, alături de SUA, Australia și Paraguay, într-o grupă considerată accesibilă față de alte scenarii posibile. ...
Grupa MORȚII la Campionatul Mondial: Norvegia, ghinion la prima participare după 28 de ani # Gazeta Sporturilor
Grupa I pare a fi grupa morții la Campionatul Mondial din 2026. În aceeași serie au fost repartizate trei formații redutabile: Franța, Norvegia, Senegal și una dintre Irak, Bolivia și Surinam.Campionatul Mondial din 2026, pe care-l vor găzdui SUA, Canada și Mexic, va fi prima ediție la care participă 48 de echipe. ...
Primele reacții după tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial 2026 » România ar nimeri o grupă accesibilă dacă trece de baraj # Gazeta Sporturilor
Tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial din 2026 a avut loc miercuri seară, la „Kennedy Center” din Washington, iar România știe deja ce o așteaptă dacă va reuși calificarea. Naționala lui Mircea Lucescu ar ajunge în Grupa D, alături de SUA, Australia și Paraguay, într-o grupă considerată accesibilă față de alte scenarii posibile. ...
Medaliile de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, mai prețioase decât cele decernate la Paris 2024 # Gazeta Sporturilor
Medaliile de aur care îi vor recompensa pe campionii olimpici de la Milano Cortina 2026 (6–22 februarie) vor conține echivalentul a 800 de dolari, în urma creșterii înregistrate anul acesta de metalul prețios.Pentru un sportiv olimpic, strălucirea unei medalii reprezintă ceva greu de prețuit, este recompensa multor ani de muncă, durere și sacrificiu. ...
Sărbătoare generală în tabăra Ungariei, după calificarea dramatică în „sferturi”: bomboane de la Moș Crăciun și emoții puternice # Gazeta Sporturilor
Naționala de handbal feminin a Ungariei s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului Mondial, însă a trăit periculos meciul cu Japonia, încheiat la egalitate: 26-26. La finalul jocului, maghiarele s-au descătușat, au sărbătorit alături de propriii fani, au primit bomboane de la „Moș Crăciun”, iar câteva au trecut și prin niște episoade complicate. ...
Alexandru Chipciu, căpitanul Universității Cluj, și-a prelungit oficial contractul cu echipa ardeleană. Mijlocașul în vârstă de 36 de ani evoluează pentru FC Universitatea Cluj din august 2022, atunci când a venit de la rivala CFR.Cotat la 350.000 de euro de site-urile de specialitate, Alexandru Chipciu a bifat până acum 136 de apariții pentru Universitatea Cluj, marcând opt goluri și oferind tot atâtea pase decisive. ...
Fostul lider ATP și secretele recuperării după meciuri: „Primeam un smoothie scârbos, plin de spumă” # Gazeta Sporturilor
Andy Roddick (43 de ani), fost număr 1 ATP, campion de Grand Slam, a detaliat în podcast-ul său, „Served”, cum decurgea recuperarea după meci în timpul carierei sale, ce s-a schimbat de atunci și ce nu.Ideea de recuperare după o partidă, cu atât mai mult dacă este una lungă și solicitantă din punct de vedere fizic, a căpătat în timp o importanță din ce în ce mai mare. ...
„Surpriză” la FIFA » Donald Trump a primit primul Premiu pentru Pace: „Am oprit atât de multe războaie. În Congo ar mai fi murit 10 milioane de oameni” # Gazeta Sporturilor
Donald Trump, 79 de ani, a primit premiul FIFA pentru pace, o distincție prin care sunt recunoscute „acțiuni excepționale pentru pace și unitate” în lume. Este un trofeu înființat de curând de către președintele forului fotbalistic, fără ca acesta să fi informat Consiliul FIFA în prealabil.Încă de acum o lună, în momentul în care FIFA și președintele forului, Gianni Infantino, au anunțat înființarea premiului pentru pace, destinatarul acestuia era evident. ...
Alisia Boiciuc, nominalizată la premiul de „cea mai bună tânără handbalistă” a Mondialului: „O jucătoare completă, o dublă amenințare” # Gazeta Sporturilor
Alisia Boiciuc (20 de ani), jucătoarea României, a fost nominalizată pe lista scurtă a celor mai bune tinere handbaliste de la Campionatul Mondial de handbal feminin din Olanda și Germania.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care contează. ...
Joyskim Dawa, mesaj înaintea derby-ului dintre FCSB și Dinamo: „Sper să revin în play-off, vreau să fiu pregătit 200%!” + „Play-off-ul nu este un vis, ci un obiectiv clar” # Gazeta Sporturilor
Fundașul camerunez Joyskim Dawa a vorbit înaintea derby-ului României dintre FCSB și Dinamo, programat sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30. Fundașul camerunez nu a mai jucat din martie, suferind o accidentare în timpul partidei dintre Camerun și Eswatini, scor 0-0, din preliminariile pentru Campionatul Mondial. Ligamentele genunchiului i-au fost afectate, fiind supus unei intervenții chirurgicale. ...
Lorena Ostase a rămas cu gândul la eșecul cu Ungaria: „Când îi vedem, ne doare inima” # Gazeta Sporturilor
Naționala României a câștigat clar vineri seara al doilea meci din grupa principală I de la Campionatul Mondial de handbal feminin, scor 37-17 contra reprezentativei din Senegal, și rămâne în grafic pentru a-și îndeplini obiectivul, o clasare în TOP 10. După meci, Lorena Ostase (28 de ani), unul dintre liderii naționalei, a tras primele concluzii. ...
La finalul unui meci dominat, Rebeca Necula a descris ultimele zile: „Am fost foarte supărate” + Mesajul pentru colega din naționala Elveției # Gazeta Sporturilor
România a trecut peste înfrângerea cu Ungaria și s-a răzbunat pe Senegal, obținând o victorie cu 37-17 în grupa principală I de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Una din cele mai bune jucătoare ale tricolorelor a fost Rebeca Necula (22 de ani), care a marcat 4 goluri.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care contează. ...
Etapa a 16-a din Liga 2 a început cu un gol marcat eronat la Chiajna! Chindia Târgoviște a deschis scorul în minutul 9, prin fundașul central Daniel Celea, însă reușita a venit după un offside uriaș, vizibil din prima reluare.La faza din care a înscris Celea, defensiva Chindiei părea, paradoxal, cea prinsă pozițional în faza defensivă, însă mingea a ajuns la fundașul târgoviștean, aflat clar în afara jocului. Asistentul nu a ridicat fanionul, iar golul a fost validat. ...
