Cum arată casa în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Imagini spectaculoase din vila de lux în care s-au mutat

15:20

România află pe cine poate întâlni în grupele World Cup 2026, dacă va câștiga play-off-ul împotriva Turciei! În această seară, liveVIDEO pe Antena 1 şi AntenaPLAY, de la ora 19:00, echipele calificate deja vor afla grupele din care fac parte la turneul de anul viitor, din SUA, Mexic și Canada.