Mihai Bendeac a făcut anunțul! Când apare filmul „Băieți de oraș”. Premiera are loc mai repede decât se așteptau fanii

Antena1, 6 decembrie 2025 13:20

Mihai Bendeac a anunțat când are loc premiera filmului „Băieți de oraș”. Juratul The Ticket revinve în rolul lui Roby Roberto pe marile ecrane, mai repede decât se așteptau fanii.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena1

Acum 30 minute
13:20
Mihai Bendeac a făcut anunțul! Când apare filmul „Băieți de oraș”. Premiera are loc mai repede decât se așteptau fanii Antena1
Mihai Bendeac a anunțat când are loc premiera filmului „Băieți de oraș”. Juratul The Ticket revinve în rolul lui Roby Roberto pe marile ecrane, mai repede decât se așteptau fanii.
13:20
Cum arată casa în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Imagini spectaculoase din vila de lux în care s-au mutat Antena1
Irina și Răzvan Fodor sunt activi pe rețelele de socializare, unde postează, adesea, imagini din locuința lor.
Acum 2 ore
12:30
Mireasa, sezon 12. Alex și Florina s-au logodit în direct, la XNS. Momentul tensionat care a avut loc la ultima cerere Antena1
Florina a fost cerută în căsătorie de Alex în direct, la XNS, iar răspunsul ei s-a lăsat mult așteptat. Toți cei prezenți în platou au așteptat în tăcere, cu sufletul la gură, să vadă reacția ei la cererea în căsătorie.
Acum 4 ore
11:10
Maurice Munteanu, juratul The Ticket, confesiuni despre stil, artă și echipa de jurați The Ticket. "E o echipă foarte mișto" Antena1
Maurice Munteanu ne-a dezvăluit care este, de fapt, dinamica din juriul The Ticket la filmări.
11:10
Cine este Miriam Alice Vultur, fetița talentată care a filmat un videoclip cu Richard Clayderman Antena1
Miriam Alice Vultur, o fetiță în vârstă de 10 ani, cunoscută acum drept „copilul minune al pianului”, a ajuns la performanța de a cânta alături de Richard Clayderman.
11:10
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor Antena1
Ileana Lazariuc, acum în vârstă de 43 ani, a devenit cunoscută pentru frumusețea ei, fiind una dintre cele mai râvnite femei din România.
10:10
Artista celebră care a fost la un pas de moarte în sala de operație și a văzut cum arată iadul cu adevărat. Ce a povestit Antena1
Paty Munoz afirmă că „a văzut iadul” după ce a suferit complicații în timpul unei intervenții chirurgicale.
10:10
Rețeta de ruladă cu mere a lui Chef Roxana Blenche, perfectă pentru Moș Nicolae. Cum se prepară desertul inedit Antena1
Mai sunt doar 20 de zile până la Crăciun, iar gospodinele se gândesc deja la rețete inedite pentru masa de sărbători.
Acum 6 ore
09:20
În ce stare s-ar afla Michael Schumacher la 12 ani de la teribilul accident de schi. Adevărul despre campionul Formula 1 Antena1
Michael Schumacher nu a mai fost văzut în public de la teribilul accident de la schi din 2013. Astfel, au apărut numeroase zvonuri legate de starea sa de sănătate.
09:10
Cum arată acum fiul Vânătorului de Crocodili. Robert Irwin impresionează la 22 de ani Antena1
Puțini știu cum arată acum Robert Irwin, fiul Vânătorului de Crocodili, dar tânărul a reușit să impresioneze la nivel mondial la vârsta de 22 de ani.
09:10
Lisa Rinna, de nerecunoscut la 62 de ani. Cum a încercat să o imite pe Lady Gaga Antena1
Lisa Rinna a fost de nerecunoscut în timpul unei apariții recente pe covorul roșu, când aspectul său a fost comparat cu cel al celebrei Lady Gaga.
08:00
Rugăciunea pe care o rostesc creștinii de Sfântul Nicolae. Ce cuvinte se înalță către cer în seara de 6 decembrie Antena1
Sfântul Nicolae este prăznuit în fiecare an pe data de 6 decembrie, iar credincioșii obișnuiesc să înalțe rugăciuni și mulțumiri către „Făcătorul de minuni” în fiecare seară de această sărbătoare.
Acum 8 ore
07:20
Michele Morrone și-a surprins fanii la cea mai recentă apariție pe covorul roșu. Reacția internauților când i-au văzut noul look Antena1
Michele Morrone și-a uimit fanii cu cea mai recentă apariție pe covorul roșu. Iată ce au observat imediat internauții.
07:10
Cum arată acum Noni Ene, băiețelul simpatic din celebra reclamă la brânză topită Antena1
Băiețelul simpatic din celebra reclamă la brânză topită a cucerit o țară întreagă în copilăria lui.
07:10
Rețeta de cozonac - trandafir cu fructe confiate a lui chef Roxana Blenche. Dulcele cu care îți vei impresiona oaspeții de Crăciun Antena1
Toată lumea știe deja să pregătească rețeta clasică de cozonac, dar puțini știu de această delicioșenie cu fructe confiate.
Acum 24 ore
00:20
Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 37, 38 și 39 din 5 decembrie 2025. Ce veste a primit Anda de la medic Antena1
Tot ce s-a întâmplat în episoadele 37, 38 și 38 ale serialului „Iubire cu parfum de lavandă” din data de 5 decembrie 2025.
5 decembrie 2025
23:30
Horoscop zilnic 6 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate Antena1
Horoscopul zilei de sâmbătă, 6 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
21:40
Declarațiile finale ale primilor clasați în sondaje, în Ediția specială Observator, azi! Numele noului primar, în direct duminică Antena1
Alegeri capitale pentru România! Află declarațiile finale ale primilor clasați în sondaje, în Ediția specială Observator din această seară! Descoperă numele noului primar, în direct, duminică,pe 7 decembrie 2025.
21:30
România ar putea juca cu SUA, Australia, Paraguay! Tragerea la sorţi a grupelor CM 2026, liveVIDEO pe Antena 1 şi AntenaPLAY! Antena1
România a aflat pe cine poate întâlni în grupele World Cup 2026, dacă va câștiga meciurile din play-off! LiveVIDEO pe Antena 1 şi AntenaPLAY, echipele calificate deja au fost distribuite în grupele de la turneul de anul viitor din SUA, Mexic și Canada.
18:00
Ce s-a întâmplat la funeraliile lui Artan. Un coleg de breaslă s-a prăbușit, fiind protagonistul unui moment nefericit Antena1
Adrian Pleșca, zis Artan, a fost condus pe ultimul drum. Ce întâmplări și detalii au atras atenția celor prezenți la slujba de înmormântare.
17:20
Mireasa, sezon 12. Ce fete au intrat în cursa de eliminare și de ce a sunat AdrenaLINIA la finalul galei Antena1
Fetele și băieții au nominalizat o fată pentru eliminare. Votul casei a fost Nicoleta, iar tânăra se află în cursă de eliminare până în gala de pe 12 decembrie, alături de fata care a ocupat ultimul loc în clasamentul publicului
17:10
Mireasa sezonul 12. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 5 decembrie 2025 Antena1
În Gala de vineri, 5 decembrie 2025, Simona Gherghe a anunțat clasamentul publicului. Iată cine sunt Fata, Băiatul și Mama Săptămânii.
17:00
Cum te protejezi de înșelătoriile de Crăciun, potrivit experților. Criminalii sunt mai activi de sărbători Antena1
Experții au dezvăluit cum te protejezi de înșelătoriile de Crăciun, într-o perioadă în care criminalii devin mai activi.
16:40
O genă care ar provoca boli mintale, identificată pentru prima dată. Cum afectează oamenii încă din copilărie Antena1
O genă care ar provoca boli mintale a fost identificată pentru prima dată, într-o premieră mondială care ar putea duce la noi forme de tratament.
16:30
Mireasa, sezon 12. Adin și Lavinia s-au logodit. Imagini superbe de la cererea în căsătorie Antena1
În gala Mireasa de pe 5 decembrie 2025, Lavinia a apărut cu inelul de logodnă pe deget. Adin și-a cerut iubita în căsătorie.
16:00
Mireasa, sezon 12. Diana și Sorin s-au certat de la un mango: „Nu ține cont niciodată de ce-mi doresc eu” Antena1
Diana și Sorin s-au certat rău cu o oră înainte de începutul galei live de Mireasa de pe 5 decembrie 2025. Fata a spus că supărarea a fost cauzată de faptul că simte că iubitul nu ține cont de nevoile și dorințele ei. 
15:50
(P) 7 idei de amenajare minimalistă: elementele-cheie care schimbă complet o încăpere Antena1
Minimalismul nu înseamnă doar spații goale sau camere care par scoase din revistele de arhitectură.
15:50
Adi Nartea, mesaj emoționant pentru fiica sa, Mara. Ce pasiune are fetița actorului din Iubire cu parfum de lavandă:„Exemplul meu” Antena1
Adi Nartea se mândrește cu fiicele sale. Iată ce mesaj emoționant i-a transmis Marei la aniversarea de 10 ani.
15:40
Ce au căutat românii pe Google în 2025. Compania a dezvăluit numele și termenii care au ajuns în top Antena1
Românii au căutat pe Google diferiți termeni, actori, rețete și filme în 2025, unele dintre tendințe similare cu cele globale.
15:20
Tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 va fi liveVIDEO pe Antena 1 şi AntenaPLAY, astăzi, de la ora 19:00 Antena1
România află pe cine poate întâlni în grupele World Cup 2026, dacă va câștiga play-off-ul împotriva Turciei! În această seară, liveVIDEO pe Antena 1 şi AntenaPLAY, de la ora 19:00, echipele calificate deja vor afla grupele din care fac parte la turneul de anul viitor, din SUA, Mexic și Canada.
14:30
Din 12 ianuarie, cel de-al treilea sezon Power Couple poate fi urmărit, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, de trei ori pe săptămână! Antena1
Un format cum nu s-a mai văzut. O șansă pentru cupluri să-și depășească fricile și să arate că împreună sunt cei mai puternici.
14:10
Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, până pe 5 ianuarie. Cum va fi vremea la începutul anului 2026 Antena1
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat estimările pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 8 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, iar veștile sunt neobișnuite pentru această perioadă: vremea va fi considerabil mai caldă decât în mod normal în aproape toată țara.
14:00
Chat-ul zilei la Mireasa, 5 decembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show Antena1
Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 5 decembrie 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.
Ieri
13:30
Andreea Răducan, apariție rară la un eveniment monden. Ținuta cu care a atras toate privirile Antena1
Andreea Răducan, celebra sportivă, a întors toate privirile la un eveniment moden cu ținuta ei extrem de elegantă.
13:30
Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audienţă Antena1
Cele mai noi episoade ale serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, i-au captivat joi seara pe telespectatori, producţia fiind, din nou, lider de audiență.
13:10
Cum a apărut Ioana, partenera lui Ilie Bolojan, în vizita oficială de la Viena. Ce s-a aflat despre relația celor doi: „Nu discut” Antena1
Ilie Bolojan a surprins pe toată lumea când a apărut la Viena de mână cu iubita sa, Ioana. Iată cum au fost surprinși și ce s-a aflat despre relația celor doi.
12:30
Rețeta de prăjitură cu vinete și ciocolată. Preparatul neobișnuit este vedetă într-o țară europeană. Cum se prepară Antena1
Prăjitura cu vinete și ciocolată este un desert pe care oricine ar trebui să îl încerce măcar o dată în viață.
12:10
Interviu PEPE. Artistul vorbește despre tradițiile de Crăciun, viața de familie și cele mai recente zvonuri din presă: „O bucurie” Antena1
PEPE a vorbit în exclusivitate pentru a1.ro despre tradițiile de Crăciun pe care le duce mai departe alături de copiii săi, planurile muzicale și posibilitatea de extindere a familiei. Iată ce ne-a dezvăluit.
11:20
The Ticket își desemnează marele câștigător sâmbătă, ora 20:00, LIVE! Nelu Cortea : “E a doua oară când mă îmbrac la costum” Antena1
După 13 episoade încărcate de emoție, spectaculozitate și momente care au surprins publicul în fiecare săptămână, The Ticket se apropie de momentul suprem.
11:00
Loteria Română organizează tragerile speciale loto de Moș Nicolae! Report la Joker de peste 8,14 milioane de euro Antena1
Loteria Română a organizat joi, 4 decembrie 2025, noi extrageri Loto! Au fost acordate premii spectaculoase, iar reportul pentru tragerile de duminică este de peste 41,46 milioane de lei.
11:00
Ce surpriză le-a pregatit Irina Fodor juraților Chefi la cuțite în Portul din Mangalia. Cadoul pe care puțini l-au observat la TV Antena1
Irina Fodor i-a încântat pe jurații Chefi la cuțite cu o surpriză perfectă pentru preparatele lor!
11:00
Noutățile lunii decembrie în AntenaPLAY Antena1
În decembrie, AntenaPLAY îți aduce premiere mult așteptate, filme de neratat și competiții sportive de top, perfecte pentru serile de iarnă.
10:30
(P) 4 situații urgente în care un împrumut de bani te poate salva Antena1
În viață, nu poți evita întotdeauna situațiile neașteptate care cer o soluție financiară rapidă.
09:50
Tradiții și obiceiuri de Moș Nicolae 2025. Ce datini păstrează creștinii în fiecare an pe 6 decembrie Antena1
De Sfântul Nicolae, pe 6 decembrie, toți copiii așteaptă să primească dulciuri și cadouri în ghetuțe, dar această sărbătoare are mai multe semnificații și e încărcată de simboluri.
04:40
Cele mai frumoase mesaje de Sfântul Nicolae. Transmite un gând bun apropiaților cu această ocazie Antena1
Am pregătit câteva mesaje deosebite de Sfântul Nicolae. Iată ce le poți transmite celor dragi cu această ocazie.
01:10
Horoscop zilnic 5 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate Antena1
Horoscopul zilei de vineri, 5 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
01:00
Horoscop zilnic 6 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate Antena1
Horoscopul zilei de sâmbătă, 6 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
4 decembrie 2025
23:30
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 4 decembrie 2025. Ce a aflat Alina despre diagnosticul ei. Cine o poate ajuta și ce a cerut Antena1
În episoadele anterioare ale serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, viața Anei a devenit tot mai complicată. Află ce se petrece în episodul 14, difuzat pe 4 decembrie 2025, din sezonul 2 al producției de la Antena 1.
18:00
Nicoleta Luciu, revenire spectaculoasă în muzică după aproape 20 de ani. Ce colind de suflet a lansat alături de AVA Antena1
Nicoleta Luciu continuă să surprindă cu aparițiile sale. Ce cadou inedit le-a făcut fanilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
17:00
Mireasa, sezon 12. Ce cupluri au decis să-și depună actele în vederea căsătoriei. Două perechi au spus NU și patru DA Antena1
Așa cum a anunțat Simona Gherghe, pe 4 decembrie 2025 cuplurile din sezonul 12 Mireasa au anunțat dacă își depun sau nu actele în vederea căsătoriei.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.