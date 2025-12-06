Miros de gaze într-o școală din Capitală unde sunt amenajate secții de votare. Ce au descoperit pompierii

19:10

Capitala care produce un sfert din economia naţională îşi alege duminică noul primar, care trebuie să rezolve urgent problemele grave ale metropolei. Ultimele sondaje arată că va fi o luptă strânsă între Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu. Cătălin Drulă sau Anca Alexandrescu ar putea fi, însă, surpriza scrutinului. Bucureştenii care nu s-au hotărât până acum cu cine votează i-ar putea trimite la Primăria mare. Primii trei candidaţi cu şanse reale au participat la o dezbatere transmisă de Antena 1.