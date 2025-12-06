Miros de gaze într-o școală din Capitală unde sunt amenajate secții de votare. Ce au descoperit pompierii
ObservatorNews, 6 decembrie 2025 14:50
Pompieri, polițiști și reprezentanți ai operatorului de distribuție a gazelor intervin sâmbătă la școala 130 din Sectorul 5 al Capitalei, unde a fost sesizat miros de gaze. În școală sunt amenajate secții de votare, informează Mediafax.
• • •
Acum 5 minute
15:10
Ambasadorul SUA la NATO: Pacea dintre Ucraina şi Rusia este "mai aproape ca oricând" # ObservatorNews
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a afirmat sâmbătă, la Doha, că o potenţială pace între Ucraina şi Rusia este "mai aproape ca oricând", deşi nu va veni "cu orice preţ" pentru niciuna dintre părţi, informează EFE, citată de Agerpres.
15:10
Moldova cere ajutor de urgenţă României: "Am fost deconectaţi de la un grup energetic după atacul din Ucraina" # ObservatorNews
Republica Moldova cere ajutor de avarie României, în sectorul energetic. Ultimul atac al Rusiei asupra Ucrainei a lovit un grup energetic ce alimenta şi Republica Moldova.
Acum 15 minute
15:00
Nicolas Sarkozy, despre detenţia de 20 de zile: "Griul devora totul. Am căzut în genunchi să mă rog" # ObservatorNews
Cu doar câteva zile înainte de lansarea cărţii sale, "Le journal d'un prisonnier" (Jurnalul unui prizonier - n.r.), fostul preşedinte francez (2007-2012) Nicolas Sarkozy, condamnat în cazul finanţării cu bani libieni a campaniei sale prezidenţiale, a dezvăluit sâmbătă detalii despre cele trei săptămâni petrecute în detenţie.
Acum 30 minute
14:50
Vremea de mâine 7 decembrie. Se răceşte în cea mai mare parte a ţării. Maximele zilei, între 4 şi 12 grade # ObservatorNews
Vremea se mai răceşte în cea mai mare parte a ţării. Cerul va avea înnorãri temporare şi doar izolat vor fi ploi slabe. În zona montanã înaltã vor fi precipitaţii mixte. Iată prognoza meteo de mâine 7 decembrie.
14:50
Tânăr din Târgoviște, anchetat după ce poliția i-a descoperit 200 kg de articole pirotehnice în locuință # ObservatorNews
Polițiștii din Dâmbovița au confiscat aproape 200 de kilograme de materiale pirotehnice descoperite în urma unei percheziții efectuate la locuința unui tânăr de 25 de ani din Târgoviște, a anunțat sâmbătă IPJ Dâmbovița, conform Agerpres.
14:50
Miros de gaze într-o școală din Capitală unde sunt amenajate secții de votare. Ce au descoperit pompierii
Pompieri, polițiști și reprezentanți ai operatorului de distribuție a gazelor intervin sâmbătă la școala 130 din Sectorul 5 al Capitalei, unde a fost sesizat miros de gaze. În școală sunt amenajate secții de votare, informează Mediafax.
Acum 2 ore
14:10
Chiar şi cel mai experimentat şofer va avea mari emoţii să urce pe acest drum unic în lume. Cea mai mică greşeală înseamnă moartea. Sculptat în stâncile abrupte ale Munților Wuling din Chongqing, China, acest drum îngust există dintr-un singur motiv: pentru a oferi acces satelor montane care anterior nu aveau o cale sigură de intrare sau ieșire.
14:00
Un şofer beat de 20 de ani a omorât un biciclist și a fugit, ascunzând mașina sub o prelată, în Botoşani # ObservatorNews
Un tânăr în vârstă de 20 de ani este cercetat de polițiști după ce a provocat un accident mortal în noaptea de vineri spre sâmbătă și a încercat ulterior să ascundă autoturismul implicat, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Botoșani, Delia Nenișcu, informează Agerpres.
13:20
Escrocherie ca-n filme: S-a dat contabil și a încasat 17.000 lei de la mai mulţi angajaţi ai unor firme # ObservatorNews
Un bărbat de 30 de ani din județul Brașov a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Alba Iulia, fiind acuzat că a convins angajați ai unor firme din oraș să vireze sume de bani în conturi specificate de el, pretinzând că este contabilul companiilor respective, informează Agerpres.
13:20
Cât mai au de aşteptat prahovenii până pot consuma apă de la robinet. Distribuţia de apă îmbuteliată continuă # ObservatorNews
De vineri, alimentarea cu apă în localităţile afectate de problemele de la Barajul Paltinu s-a reluat treptat. Însă autorităţile avertizează: apa de la robinet NU este bună şi pentru băut! Cel puţin, nu momentan. Locuitorii trebuie să aştepte ca analizele de laborator să fie gata. Între timp, vor tot primi mesaje Ro-Alert care să le reamintească despre interdicţia de consum.
Acum 4 ore
12:50
Cel mai scump apartament din Germania, scos la vânzare pentru 19 mil. €. Priveliște cu Alpi direct de la geam # ObservatorNews
Cel mai scump apartament din Germania a fost scos la vânzare.
12:50
Șefa diplomației UE, reacție după noua strategie de securitate a SUA: "Rămân cel mai mare aliat al nostru" # ObservatorNews
Statele Unite continuă să fie "cel mai mare aliat" al Uniunii Europene, a declarat sâmbătă șefa diplomației europene, Kaja Kallas, în contextul noii strategii de securitate a SUA, caracterizată de un puternic accent naționalist și care prevede un posibil "dispariţie civilizaţională" al Europei, conform AFP, informează News.ro.
12:20
Administrația Trump intenționează să extindă interdicția de călătorie pentru cetățenii din peste 30 de țări, a anunțat secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem. Măsura vine ca reacție la un incident în care un cetățean afgan a fost acuzat că a împușcat doi membri ai Gărzii Naționale, potrivit agenției Associated Press, conform News.ro.
12:20
Român condamnat la 20 de ani, prins în Marea Britanie. A omorât cu intenţie o copilă şi pe tatăl ei cu maşina # ObservatorNews
A fugit 4 ani de justiţie, până astăzi, când a fost prins în Marea Britanie! Este vorba despre românul condamant în 2021 la închisoare pentru omor calificat, o încadrare juridică aproape fără precedent în România. Atunci bărbatul şi-a transformat maşina în armă letală şi a omorât cu intenţie o copilă şi pe tatăl ei.
12:00
Marina suedeză întâlnește aproape săptămânal submarine rusești. Oficial militar: Prezența Moscovei crește # ObservatorNews
Marina suedeză întâlnește submarine rusești în Marea Baltică aproape în fiecare săptămână, a spus șeful operațiunilor. Forțele se pregătesc pentru și mai multe astfel de incidente dacă războiul din Ucraina ajunge la un armistițiu sau la o încetare a focului, potrivit The Guardian.
Acum 6 ore
10:50
Scutul protector al centralei nucleare de la Cernobîl a fost deteriorat după un atac cu drone, anunţă AIEA # ObservatorNews
Scutul protector de la centrala nucleară de la Cernobîl din Ucraina, construit pentru a ţine sub control materiale radioactive provenite din dezastrul din 1986, nu îşi mai poate îndeplini funcţia principală de siguranţă din cauza daunelor provocate de drone după un atac rusesc, a anunţat vineri Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică.
10:50
9 judeţe şi Capitala, sub cod galben de intensificări de vânt până la ora 20. Prelungit în Tulcea şi Constanţa # ObservatorNews
Administraţia Naţională de Meteorologie a actualizat, sâmbătă, atenţionarea meteo de Cod galben de vânt puternic ce vizează nouă judeţe din sud-estul ţării, valabilă pe parcursul zilei.
10:30
A fost seara în care emoţia, nerăbdarea şi bucuria copiilor s-au simţit în fiecare colţ al ţării. Moş Nicolae a venit, ca în fiecare an, pe furiş şi a lăsat în ghetuţele lustruite daruri, dulciuri şi multă magie. Exact aşa cum trebuie, pentru un început al sărbătorilor de iarnă ca la carte. Cei mici au trăit emoţia la cote maxime. Au dat buzna la uşă să vadă dacă Moşul le-a adus ce şi-au dorit şi s-au bucurat de fiecare cadou în parte.
10:10
Laserul britanic care doboară drone cu doar 10 lire pe lovitură, într-o fracțiune de secundă # ObservatorNews
Acum câţiva ani obişnuiam să le numim jucării zburătoare. Însă, odată cu trecerea timpului şi cu începutul războiului din Ucraina, le cunoaştem ca arme. Vorbim despre dronele care pot schimba soarta conflictelor.
10:00
Un cutremur a avut loc sâmbătă dimineața în județul Vrancea, potrivit Institutului Naționale de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
09:50
Constanţa intră în magia sărbătorilor, iar vitrinele oraşului se transformă în adevărate poveşti de Crăciun. Restaurantele şi cafenelele se întrec în decoruri spectaculoase: de la brazi în nuanțe pastel şi macarons uriași, până la personaje de poveste şi instalaţii luminoase care atrag zeci de clienţi. Interesul pentru concursul "Cea mai frumoasă vitrină de Crăciun" este atât de mare, încât unii proprietari au apelat la designeri de interior. Astfel că organizatorii au decis să prelungească perioada de înscrieri.
09:50
Marea Neagră "fierbe". Fenomenul neobişnuit a dat peste cap habitatul marin. Explicaţia specialiştilor # ObservatorNews
Marea Neagră pare că fierbe la propriu. Temperaturile neobişnuit de ridicate pentru începutul lunii decembrie au dat complet peste cap viaţa din adâncuri. Pe litoralul românesc, marea a ajuns la 12 grade Celsius, aproape dublu faţă de media obişnuită din alţi ani. Iar efectele se văd încă din plasele pescarilor.
Acum 8 ore
09:10
Mulţi români renunţă la tradiţionalul porc pentru o altă delicatesă de Crăciun. Kilogramul costă 150 de lei # ObservatorNews
Carnea de struţ îşi face loc pe mesele de Crăciun. Este mai sănătoasă, mult mai dietetică decât cea de porc sau de vită şi, în ciuda preţului ceva mai piperat, pentru mulţi români, o variantă perfectă pentru a surprinde invitaţii la masa de sărbători. Bineînţeles, nu e singura variantă diferită care atrage clienţii în această perioadă.
09:10
Comuna unde tot mai mulți părinți din oraș își trimit copiii la școală. Mulţi aleg să se mute aici definitiv # ObservatorNews
O comună din Bihor demonstrează că poate readuce oamenii din oraşe înapoi la sat. Mulţi părinţi din Oradea îşi înscriu copiii la şcoală acolo, deşi aceştia locuiesc şi muncesc în oraş. Ei spun că au văzut standarde pe care nu le găsesc în multe locuri din țară sau chiar străinătate.
09:10
Apa de la robinet, mai scumpă de la 1 ianuarie. Moldovenii, cei mai afectaţi: "Şi aşa suntem săraci" # ObservatorNews
În valul scumpirilor, şi apa de la robinet va costa mai mult. La Iași, compania care furnizează și administrează serviciile de apă şi canalizare a anunțat o creștere de preț cu 15 procente - cea mai mare din țară, din prima zi a lui 2026. Scumpiri se înregistrată și la Bacău, unde este, de altfel, cel mai mare preț pe metru cub de apă din toată țara.
08:40
Încă o ţară europeană plăteşte oameni dornici să se mute pe insulele sale. Cei 84.000 € vin cu câteva condiţii # ObservatorNews
Irlanda oferă până la 84.000 de euro celor care se mută în insulele sale depopulate, dar programul vine cu reguli clare și cu un stil de viață care nu este pentru oricine.
08:40
Cum i-a fost schimbată viaţa unui veteran american, care la 88 de ani a fost nevoit să se întoarcă să lucreze # ObservatorNews
La 88 de ani, nu s-a putut bucura de bătrâneţe, linişte şi relaxare. Un veteran din Statele Unite a trebuit să se întoarcă la muncă pentru că şi-a pierdut pensia. Bărbatului, care a rămas şi văduv, I s-a schimbat viaţa radical, după ce a primit ajutor de unde nu se aştepta. Iar acum a devenit peste noapte milionar.
08:20
A făcut infarct şi a murit pe marginea drumului când şi-a văzut soţia ucisă, între fiarele maşinii, în Spana # ObservatorNews
O femeie de 51 de ani și soțul ei au murit în aceeași noapte, după un accident provocat de un șofer aflat sub influența alcoolului, în Muinos, Spania.
08:00
Axios: Discuţii-maraton pe planul de pace al lui Trump. SUA insistă că un compromis Ucraina-Rusia e posibil # ObservatorNews
Negociatorii americani şi ucraineni au avut vineri o a doua zi de discuţii la Miami pe tema planului de pace al preşedintelui Trump, dar discuţiile vor continua şi sâmbătă, potrivit unui oficial ucrainean citat de Axios.
07:50
Wizz Air lansează noi zboruri din 2026 spre trei destinaţii europene de pe Aeroportul Internațional Oradea # ObservatorNews
Wizz Air lansează noi zboruri din 2026 către trei destinaţii europene. Toate vor avea ca punct de plecare Aeroportul Internațional Oradea, una urmând să fie lansată în martie 2026, iar celelalte în iunie 2026.
07:40
Horoscop 7 decembrie 2025. Este o zi în care claritatea vă poate ajuta să luaţi cele mai bne decizii.
07:30
Chelneriță, furioasă după ce a primit un bacșiș de 200 $ de la 4 turiști: "Din cauza asta îmi urăsc jobul" # ObservatorNews
Patru turiști francezi au lăsat 200 de dolari ca bacșiș într-un restaurant din New York, ceea ce a provocat o adevărată controversă pe rețelele sociale. Nemulțumită de suma primită pentru o notă de plată de aproape 3.000 de dolari, chelnerița și-a exprimat frustrarea online, declanșând o discuție amplă despre cultura bacșișurilor din SUA, unde majoritatea veniturilor angajaților depind de acestea, o practică care diferă mult de modelul european, unde serviciul este adesea inclus sau bacșișurile sunt mult mai reduse.
07:30
Capitala, care produce un sfert din economia naţională, îşi alege duminică noul primar. Votarea din 7 decembrie va începe la ora 7:00 și se va încheia la ora 21:00.
Acum 24 ore
22:20
Răzvan Burleanu, după tragerea la sorţi a grupelor CM 2026: "Ne motivează şi ne provoacă enorm" # ObservatorNews
Este o tragere la sorți care ne şi motivează și ne provoacă enorm, susține Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal (FRF), după tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale.
22:10
Declarațiile finale ale primilor clasați în sondaje, în Ediția specială Observator din această seară # ObservatorNews
Bucureștiul dă votul care schimbă destine politice și conturează viitorul! Duminică aflăm cine va ocupa fotoliul lăsat liber de Nicușor Dan. Cea mai aprinsă confruntare politică a sfârșitului de an a ajuns la finalul fazei pe declarații. În această seară, primii clasaţi în majoritatea sondajelor au venit în fața bucureștenilor pentru testul final, într-o Ediţie Specială Observator. Cătălin Drulă, Ciprian Ciucu și Daniel Băluță au răspuns tirului de întrebări lansate de Alessandra Stoicescu nu numai în studio, ci și în traficul infernal al Capitalei. Observator i-a dus în punctele fierbinţi ale oraşului pe care vor să-l conducă.
21:20
Ameninţările Rusiei continuă: "Recurgerea la active ruseşti va avea consecinţe considerabile pentru UE" # ObservatorNews
Recurgerea la activele ruseşti îngheţate în Europa pentru a finanţa nevoile financiare ale Ucrainei va avea "consecinţe considerabile" pentru Uniunea Europeană, a declarat vineri ambasadorul Rusiei la Berlin, Serghei Neceaiev, în contextul în care cancelarul german şi premierul belgian urmau să se întâlnească pentru a discuta această problemă.
21:00
Donald Trump, distins cu Premiul FIFA pentru Pace: "Am salvat milioane de vieţi. Lumea este un loc mai sigur" # ObservatorNews
Președintele SUA, Donald Trump, a primit vineri Premiul FIFA pentru Pace, la evenimentul de tragere la sorți a grupelor Cupei Mondiale. În cadrul ceremoniei, trofeul, o medalie și un certificat i-au fost înmânate de președintele FIFA, Gianni Infantino, care a salutat angajamentul său pentru pace.
20:50
Donald Trump a primit Premiul FIFA pentru Pace: "Am salvat milioane de vieţi. Lumea este un loc mai sigur"
Președintele SUA, Donald Trump, a primit vineri Premiul FIFA pentru Pace, la evenimentul de tragere la sorți a grupelor Cupei Mondiale. În cadrul ceremoniei, trofeul, o medalie și un certificat i-au fost înmânate de președintele FIFA, Gianni Infantino, care a salutat angajamentul său pentru pace.
20:20
Furnizarea apei în localităţile afectate în ultimele zile, reluată vineri seară. Apa nu este potabilă # ObservatorNews
Furnizarea apei în localitățile afectate de criza din ultimele zile va fi reluată vineri, de la ora 23.00. Autoritățile atrag atenția că apa nu poate fi consumată, nu poate fi folosită pentru igienă, spălarea alimentelor sau gătit.
20:00
Mister în cazul românului care a ţinut în casă 10 zile o influenceriţă din Italia, dată dispărută # ObservatorNews
Un român este înger şi demon în Italia. O influneceriţă, dispărută de 10 zile, a fost găsită în mansarda lui. Carabinierii au crezut că a încercat să îi facă rău. Tânăra susţine, însă, că a ajutat-o să iasă dintr-o pasă neagră. Românul nu reuşeşte, totuşi, să explice comportamentul său bizar. În timp ce anchetatorii căutau femeia în toată ţara, tânărul vorbea la televiziuni despre dispariţia ei.
20:00
Aplicaţiile de localizare care promit siguranţă se pot tranforma într-o agresiune distructivă. Tot mai folosite de cuplurile bănuitoare şi de părinţii grijulii, riscă să transforme utilitatea în risc dacă este întrecută limita intimităţii.
19:50
România încheie 2025 cu jumătate din kilometri de drumuri realizaţi în 2024. Dar autorităţile sunt optimiste # ObservatorNews
România încheie anul cu aproape 100 de kilometri de drumuri de mare viteză în plus, deşi în ianuarie erau în lucru de şase ori mai mulţi. Realizările sunt la jumătate faţă de anul trecut, dar autorităţile sunt mai optimiste pentru 2026.
19:50
Austeritatea ajunge şi în saloanele de înfrumuseţare. În luna Crăciunului şi a Revelionului, agenda cu programări este nefiresc de goală, se plâng multe coafeze şi manichiuriste. Ca să facă economie, clientele renunţă la unele răsfăţuri sau îşi anulează de tot programările.
19:40
Oamenii din Argeş şi Călăraşi acuză Apele Române că a provocat intenţionat inundaţii. Cum se apără instituţia # ObservatorNews
Scandalul barajelor ia amploare. Localnicii din Argeş şi Călăraşi acuză Apele Române că a provocat inundaţii după ce au deversat necontrolat trei lacuri. Oficialii susţin, însă, că de vină sunt ploile de săptămâna trecută şi păgubiţii, care au construit în zonă inundabilă.
19:40
Analizele apei de la robinet din Prahova vin luni. Oamenii primesc câte 2 sticle, doar cu buletinul # ObservatorNews
Alimentarea cu apă ar putea fi reluată în noaptea aceasta în Prahova şi Ilfov, după opt zile în care şcoli, spitale şi companii de producţie au fost închise din cauza crizei şi peste 170 de mii de oameni nu au avut apă potabilă. Premierul promite sancţiuni, dar abia săptămâna viitoare, când va fi gata raportul complet al şirului de erori.
19:40
Angajații vor să primească anul acesta bani ca primă de Crăciun mai mult ca niciodată. Scumpirile şi salariile care au rămas pe loc îi fac să pună pe locul doi coşurile-cadou, voucherele şi petrecerile de sărbatori.
19:10
Capitala care produce un sfert din economia naţională îşi alege duminică noul primar, care trebuie să rezolve urgent problemele grave ale metropolei. Ultimele sondaje arată că va fi o luptă strânsă între Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu. Cătălin Drulă sau Anca Alexandrescu ar putea fi, însă, surpriza scrutinului. Bucureştenii care nu s-au hotărât până acum cu cine votează i-ar putea trimite la Primăria mare. Primii trei candidaţi cu şanse reale au participat la o dezbatere transmisă de Antena 1.
18:20
Urări de Sfântul Nicolae 2025. Mesaje și felicitări pentru sărbătoriții de pe 6 decembrie # ObservatorNews
Pe 6 decembrie, milioane de români îl sărbătoresc pe Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai iernii și cel care, în tradiția populară, deschide sezonul magic al sărbătorilor. În 2025, sărbătoarea aduce din nou emoție, bucurie și dorința de a transmite mesaje calde celor dragi care poartă numele Nicolae, Nicoleta, Nicu, Niculina, Niky, Nicușor sau alte derivate.
18:00
CNSAS: Un candidat la Primăria Capitalei ar fi fost cadru al Securității Bucureşti. Despre cine este vorba # ObservatorNews
Un candidat la Primăria Capitalei ar fi fost cadru al Securității Municipiului București în perioada 1985-1989, potrivit unei fișe de evidență de cadre primite recent de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS). Instituţia a precizat că verificările în acest caz sunt în curs de finalizare.
17:40
Momentul în care cineva încetează din viață acasă este unul dificil și încărcat de emoții, însă există o serie de pași esențiali de urmat pentru a respecta cadrul legal și a gestiona corect situația. Iată, ce trebuie să ştii atunci când pierzi pe cineva drag.
