VIDEO | Pune-mi măghiran sub brad! Ce să mănânci la târgul de Crăciun din Bratislava

Pe 6 decembrie, românii îl sărbătoresc pe Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai respectați sfinți ai creștinătății, cunoscut pentru bunătatea, milostenia și credința sa neclintită, scrie Mediafax.ro Figura episcopului din Mira a devenit un simbol al protecției și generozității, motiv pentru care această zi este asociată cu daruri, speranță și gesturi de caritate. Pentru cei […] © G4Media.ro.