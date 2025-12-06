EXCLUSIV Un preot-profesor universitar-prorector sancționat definitiv pentru autoplagiat predă acum studenților Etică și integritate academică la o universitate din Târgoviște și a fost numit de Ministerul Educației în Registrul de experți ai CNATDCU

23:10

Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a transmis vineri un mesaj la finalul campaniei electorale pentru Primăria Generală, arătând că o Capitală bine administrată înseamnă un oraş care se dezvoltă şi o ”locomotivă” pentru ţara noastră, relatează Agerpres. ”Duminică e un vot din primul tur, nu sunt două tururi, şi fiecare vot va fi important. De […] © G4Media.ro.