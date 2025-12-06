Un cetățean român dat în urmărire internațională a fost arestat în Marea Britanie
Rador, 6 decembrie 2025 15:30
Un bărbat de 38 de ani, cetățean român, dat în urmărire internațională a fost localizat și arestat în Marea Britanie. El era căutat în baza unui mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis de Tribunalul Ialomița, fiind condamnat la 20 de ani de detenție pentru violență în familie sub forma omorului calificat. Potrivit Poliției […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 10 minute
15:40
Crăciunul este o perioadă a căldurii sufleteşti, confortului şi clipelor împărtăşite cu cei dragi, dar şi un timp al dăruirii – de iubire, atenţie şi mici bucurii oferite din inimă. Alegerea cadoului perfect poate fi o adevărată aventură, un prilej de a explora pasiunile, dorinţele şi bucuriile celor apropiaţi, pentru a găsi darul care le […]
15:40
Bradul de Crăciun aduce energie specială în casă – pace, confort, senzaţia unui nou început şi împlinirea dorinţelor, creând totodată o atmosferă festivă şi primitoare. Ornamentele sunt la fel de importante, fiecare glob sau figurină fiind un mic simbol. Decoraţiile bine alese amplifică energia casei şi ajută la atragerea anumitor aspecte dorite în viaţă. Dacă […]
Acum 30 minute
15:30
Furnizarea apei în rețea a fost reluată în majoritatea localităților din Prahova, dar cu o serie de restricții de uz # Rador
Furnizarea apei în rețea a fost reluată în majoritatea localităților din Prahova, afectate în ultima săptămână de problemele de la barajul Paltinu și stația de tratare Voila. În urmă cu puțin timp, reprezentanții Consiliului Județean precizau că doar în comunele Adunați și Aluniș nu ajunsese încă apa, dar alimentarea urmează să se reia și acolo […]
15:30
Un bărbat de 38 de ani, cetățean român, dat în urmărire internațională a fost localizat și arestat în Marea Britanie. El era căutat în baza unui mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis de Tribunalul Ialomița, fiind condamnat la 20 de ani de detenție pentru violență în familie sub forma omorului calificat. Potrivit Poliției […]
15:30
Polițiștii din Dâmbovița au confiscat aproape 200 de kilograme de articole pirotehnice deținute fără drept de un tânăr de 25 de ani # Rador
Polițiștii din Dâmbovița au confiscat aproape 200 de kilograme de articole pirotehnice, în valoare totală de 5.000 de lei, găsite în urma percheziției unei locuințe în Târgoviște care aparținea unui tânăr de 25 de ani. Acesta le deținea fără drept. IPJ Dâmbovița mai informează că a fost ridicată și suma de aproximativ 175.000 de lei […]
15:20
Directorul Direcţiei Generale „Activităţi de Salvare în Caz de Urgenţă” din cadrul Agenţiei Executive pentru Administraţie Maritimă – Varna, Rumen Nikolov, a declarat că echipajul petrolierului Kairos, aflat lângă Ahtopol, este în stare bună, iar nava este stabilă şi nu prezintă pericol pentru mediu. Nikolov consideră anormal faptul că petrolierul rusesc şi remorcherul turcesc au […]
Acum o oră
15:10
Aproape 2.500 de accidente de muncă s-au produs în prima jumătate a lui 2025, potrivit statisticilor Ministerului Muncii # Rador
Aproape 2.500 de accidente de muncă s-au produs în primele șase luni ale anului, cu 17% mai puține față de prima jumătate a lui 2024. 32 de angajați și-au pierdut viața, cifră, de asemenea, în scădere semnificativă față de anul trecut, conform statisticilor Ministerului Muncii. Persoanele cu vârste cuprinse între 50 și 60 de ani […]
15:10
Războiul digital dintre Est și Vest este în plină desfășurare, iar rolul Greciei la granița de est este important # Rador
Într-o epocă în care războiul digital nu cunoaște granițe, Estul și Vestul se află acum într-o cursă invizibilă, dar implacabilă, în spațiul cibernetic – de la China până la Statele Unite. Dar cum se încadrează țările din sudul Europei în acest context? „Ne jucăm foarte bine rolul la graniță, în colțul de sud-est al Europei. […]
Acum 2 ore
14:20
Rusia a reziliat acordurile de cooperare militară încheiate cu Portugalia, Franța și Canada, care erau în vigoare de zeci de ani, printr-un decret publicat vineri, potrivit presei oficiale din Rusia. Cele trei acorduri semnate între 1989 și 2000 nu mai sunt relevante din punct de vedere strategic, au declarat autoritățile ruse. Acordurile au fost semnate […]
Acum 4 ore
13:40
Apa începe să revină în conductele care alimentează localităţile afectate de criza de la barajul Paltinu # Rador
Apa începe să revină în conductele care alimentează localităţile afectate din 29 noiembrie de criza de la barajul Paltinu. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova a decis reluarea livrărilor, însă autorităţile au atras atenţia că apa poate fi folosită doar în scopuri menajere, nu şi pentru băut. Este nevoie de umplerea un sistem de […]
12:40
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
12:40
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat sâmbătă că Statele Unite rămân cel mai mare aliat al Europei, după ce administrația Trump a precizat într-un document strategic important că Europa se confruntă cu „ștergerea civilizației” și că într-o zi își poate pierde statutul de aliat de încredere. Noua Strategie de Securitate Națională a SUA, […]
12:10
Doha – Negocierile privind războiul din Gaza se află într-un moment „critic”, declară primul ministru qatarez # Rador
Prim-ministrul qatarez, șeicul Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a declarat sâmbătă că negocierile privind războiul din Gaza se află într-un moment „critic”. Mediatorii lucrează împreună pentru a impune continuarea următoarei faze a armistițiului, a spus el în timpul unui dezbateri la conferința Forumului de la Doha din Qatar./cstoica/dstanesc (REUTERS – 6 decembrie)
12:10
Adrian Ciulei, un comisar șef de poliție din Giurgiu, prins în flagrant în timp ce primea mită 10.000 de lei (DNA) # Rador
Adrian Ciulei, un comisar șef de poliție din Giurgiu, de la Serviciul de investigare a criminalității economice, a fost reținut de procurorii Anticorupție după ce a fost prins în flagrant în timp ce primea mită 10.000 de lei. El a fost reținut în timp ce se afla în autoturismul de serviciu în parcarea unui fast […]
12:10
Mii de manifestanți de extremă dreapta s-au adunat în capitala Seul în semn de sprijiin pentru președintele destituit Yoon Suk-yeol # Rador
Mii de manifestanți sud-coreeni de extremă dreapta s-au adunat la Seul în semn de sprijin față de președintele pus sub acuzare Yoon Suk-yeol la peste un an de la declararea pentru scurtă durată a legii marțiale. Sute de persoane au fluturat steaguri și au solicitat eliberarea acestuia din închisoare. Când dl Yoon Suk-yeol a fost […]
Acum 6 ore
10:10
Incendiile de vegetație din statul australian New South Wales au mistuit sâmbătă mii de hectare de vegetație, determinând autoritățile să solicite evacuări la cel mai înalt nivel de pericol pentru mii de locuitori din cel mai populat stat al națiunii. Alerta a fost emisă pentru zonele Phegans Bay și Woy Woy din regiunea de coastă […]
10:10
Mai multe drone au fost distruse în spaţiul aerian al regiunii Leningrad, a raportat guvernatorul regiunii Aleksandr Drozdenko. ‘Mai multe drone au fost distruse deasupra districtului Kirişi’, a scris el pe canalul său de Telegram sâmbătă. O alertă de raid aerian a fost emisă anterior în regiune, dar acum a fost anulată./vdraguta/denisse (www.interfax.ru – 6 […]
10:10
Avocatul Poporului a trimis o scrisoare Băncii Naţionale a Bulgariei privind seturile de monede euro cu faţă naţională bulgară # Rador
Avocatul Poporului din Bulgaria, Velislava Delceva, a trimis o scrisoare viceguvernatorului Băncii Naţionale a Bulgariei, Radoslav Milenkov, cu privire la plângerile cetăţenilor privind modul în care băncile comerciale vând seturile de monede euro cu faţă naţională bulgară. Avocatul Poporului a primit raportări de cazuri în care, în sucursalele a două bănci, lipseşte informaţia publică despre […]
10:00
Atac cu drone ucrainene asupra regiunilor rusești Riazan și Voronej, anunță guvernatori locali # Rador
Regiunile rusești Riazan și Voronej au fost vizate de atacuri cu drone ucrainene în cursul nopții care au provocat pagube, dar fără victime, au declarat sâmbătă guvernatorii locali. Atacul a provocat un incendiu la acoperișul unei clădiri rezidențiale cu mai multe etaje, iar resturi de la drone au căzut pe terenul „unei instalații industriale”, a […]
10:00
Situația din regiunea transnistreană nu va constitui un obstacol în aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană (Siegfried Mureșan) # Rador
Situația din regiunea transnistreană nu va constitui un obstacol în aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a menționat eurodeputatul Siegfried Mureșan într-un interviu pentru IPN. Potrivit eurodeputatului, obiectivul principal al Uniunii Europene este garantarea siguranței pe ambele maluri ale Nistrului și asigurarea unei vieți pașnice pentru toți cetățenii Republicii Moldova. „Obiectivul nostru este ca Moldova […]
09:50
Un nod feroviar de lângă Kiev a fost ținta unui atac rusesc de mare amploare, transmite compania feroviară Ukrzaliznytsia # Rador
Un nod feroviar din apropierea orașului Kiev a fost ținta unui atac rusesc de mare amploare cu drone și rachete, care a avariat depoul și vagoanele de cale ferată, a transmis, sâmbătă, compania feroviară de stat ucraineană Ukrzaliznytsia. Compania nu a raportat victime în urma atacului nocturn din orașul Fastiv. Rusia și-a intensificat atacurile asupra […]
Acum 8 ore
09:40
Târgul de Crăciun, organizat pe Esplanada Operei Naționale din Capitală, se deschide sâmbătă # Rador
Târgul de Crăciun, organizat pe Esplanada Operei Naționale din Capitală, se deschide astăzi la ora 17:00, moment în care se va aprinde iluminatul festiv. Târgul este deschis până pe 28 decembrie, perioadă în care vor fi organizate concerte, recitaluri și spectacole de muzică clasică, precum și ateliere pentru copii. Potrivit organizatorilor, sunt pregătite zone cu […]
09:40
Numărul voucherelor de vacanță emise în primele 10 luni din acest an, în scădere cu aproape 65% (INS) # Rador
Numărul voucherelor de vacanță emise în primele 10 luni din acest an a scăzut cu aproape 65%, iar decontăriile cu 30%, reiese din datele centralizate de un tur operator pe bază informațiilor Ministerului de Finanțe. Reprezentanții industriei turismului avertizează asupra persistenței recesiunii în domeniu și solicită Guvernului măsuri urgente de relansare. Datele Institutului Național de […]
09:20
Peste 200 de evenimente editoriale în program, în penultima zi a Târgului de carte „Gaudeamus” Radio România # Rador
„Matinalii de weekend” – Realizator: Dan Creţa – Astăzi, la Târgul de Carte „Gaudeamus” Radio România e ziua cea mai lungă, se pare. Între orele 10:00 și 20:00, în penultima zi de târg sunt peste 200 de evenimente editoriale în program. Eroii lansărilor vor fi Alexandru Stermin, doamna Nica Moica, istoricul militar Petre Otu, poeta […]
08:50
Realizator: Ciprian Sasu – Creştinii îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinți, de care se legă tradiția oferirii de daruri copiilor. La noi în țară, aproape 800.000 de români își serbează astăzi onomastica. Reporter: Remus Rădulescu – Sfântul Nicolae a fost episcop la începutul secolului al IV-lea în Mira, actualul […]
08:40
Iubitorii sporturilor de iarnă sunt aşteptaţi la Obârşia Lotrului, pentru a schia pe pârtiile din golul alpin # Rador
Iubitorii sporturilor de iarnă sunt aşteptaţi în acest sfarşit de săptămână la Obârşia Lotrului, pentru a schia pe pârtiile din golul alpin. După cum a anunţat administratorul domeniului schiabil Transalpina, stratul de zăpadă depăşeşte acolo pe alocuri 40 cm. Programul de schiat a fost făcut deocamdată doar pentru astăzi, mâine şi luni. Vor fi deschise […]
08:40
EUROPOL avertizează că traficanții de migranți apelează tot mai mult la noile tehnologii pentru a-și controla victimele # Rador
Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (EUROPOL) avertizează că traficanții de migranți apelează tot mai mult la noile tehnologii pentru a găsi și controla victimele. Potrivit unui nou raport al EUROPOL, traficanții de persoane copiază modelul unor influenceri de pe platformele de socializare pentru a-i învăța pe alții cum să […]
08:40
MAE al Republicii Moldova informează că au fost încheiate toate procedurile interne necesare pentru denunțarea acordului dintre guvernul republicii și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale # Rador
Ministerul Afacerilor Externe informează că au fost încheiate toate procedurile interne necesare pentru denunțarea acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, semnat la 30 octombrie 1998 și intrat în vigoare la 4 iulie 2001. Astfel, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a notificat oficial Ministerul Afacerilor Externe […]
08:30
Un petrolier sub pavilion străin a eşuat în apropiere de coasta bulgară, lângă Ahtopol. După o şedinţă a Comandamentului regional pentru situaţii de urgenţă, administraţia regională din Burgas a anunţat că nu există date privind consecinţe ecologice legate de situaţie. Echipajul navei format din zece membri este în siguranţă, cu toate echipamentele de protecţie necesare, […]
08:20
Acţiune de amploare împotriva fraudelor cu TVA în Bulgaria, sub supravegherea Parchetului European # Rador
Parchetul European a anunţat că, la solicitarea sa, pe teritoriul Bulgariei au fost efectuate peste 80 de percheziţii în cadrul unei anchete privind fraude transfrontaliere cu TVA, care au provocat prejudicii de peste 13 milioane de euro. În cadrul acţiunii, au fost reţinuţi şase cetăţeni bulgari. Angajaţi ai Direcţiei Generale pentru Combaterea Criminalităţii Organizate (GDOBP) […]
08:20
Parlamentarii americani, îngrijorați cu privire la propunerea Netflix de a prelua Warner Bros # Rador
Parlamentarii americani își exprimă îngrijorarea cu privire la propunerea Netflix de a prelua Warner Bros, inclusiv activitățile sale de producție cinematografică. Acordul are o valoare de 72 de miliarde de dolari însă are nevoie de aprobare. Criticii susțin că această preluare va crea o forță dominantă în industria divertismentului, ceea ce ar însemna că americanii […]
08:20
Procesul către o pace durabilă în Ucraina depinde de Rusia, declară emisarii SUA și Ucrainei # Rador
Emisarii speciali din partea SUA și Ucrainei susțin că procesul către o pace durabilă în Ucraina depinde de Rusia. După două zile de discuții la Miami, ambele țări susțin că Moscova ar trebui să fie pregătită pentru a lua măsuri cu scopul de a pune capăt uciderilor. Discuțiile vor continua și în cursul zilei de […]
08:20
Două persoane au fost ucise în urma atacurilor rusești de vineri lansate asupra orașului Izium din regiunea Harkiv, relatează Parchetul Regional Harkiv. ‘Conform anchetei, pe 5 decembrie, în jurul orei 11:10, o dronă inamică a lovit un camion în orașul Izium. Doi bărbați, în vârstă de 52 și, respectiv, de 67 de ani, au fost […]
07:50
Sudul şi sud-estul României vor avea parte astăzi de intensificări ale vântului. Un cod galben în acest sens va intra în vigoare la ora 8:00 și va viza Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei. Rafalele vor avea viteze de 50-65 de km pe oră. Avertizarea va fi activă până diseară, la ora 20:00. O informare […]
Acum 12 ore
07:20
În fiecare an, începând cu 1999, Institutul Pantone, considerat pe scară largă autoritatea mondială în materie de culori, a selectat o nuanță care va reprezenta și va defini anul următor – o predicție a stării de spirit și a culturii globale. Institutul Pantone Color dezvăluie culoarea „la modă” a anului încă din 1999, cu nuanța […]
Acum 24 ore
00:50
Actrița britanică Kate Winslet a declarat că este „mândră” să prezinte primul ei film ca regizor, „Goodbye June”, scris de fiul ei, Joe Anders, la premiera mondială de miercuri seară la Londra. Inspirat de moartea mamei actriței, filmul spune povestea unei familii cu patru copii care se pregătește să-și ia rămas bun de la mama […]
5 decembrie 2025
22:40
Guvernul a aprobat astăzi, prin memorandum, o listă cu 17 companii de stat care vor intra într-un proces de reformă, la finalul căruia se va stabili care dintre ele vor fi reorganizate sau lichidate. Premierul Ilie Bolojan a subliniat că obiectivul îl reprezintă administrarea eficientă, competitivitatea și reducerea dependenței de subvenții, precizând că luni dimineață […]
21:50
Localitățile din Prahova vor fi realimentate cu apă, momentan strict pentru grupurile sanitare # Rador
Localitățile din Prahova, afectate de aproape o săptămână de situația de la Barajul Paltinu, vor fi realimentate cu apă, momentan strict pentru grupurile sanitare. Reumplerea sistemului va începe în această noapte, la ora 23:00, dar apa va ajunge la robinete la primii cetățeni abia mâine dimineață, a precizat președintele Consiliului Județean, întrucât este vorba de […]
21:30
Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, și-a înlocuit vineri miniștrii energiei, muncii, justiției, sănătății și protecției sociale într-o remaniere guvernamentală menită să-i consolideze popularitatea în scădere, la jumătatea mandatului său de cinci ani. Nikos Christodoulides l-a înlocuit pe ministrul energiei, George Papanastasiou, încredințându-i portofoliul lui Michael Damianos, care ocupase până atunci funcția de ministru al sănătății. Ministrul […]
21:30
Șase țări au solicitat UE să permită vânzarea anumitor vehicule cu propulsie hibridă sau prin alte tehnologii şi după 2035 # Rador
Șase țări ale Uniunii Europene au solicitat Comisiei Europene să permită vânzarea de mașini hibride sau vehicule alimentate cu tehnologii ecologice, altele decât bateriile, şi după 2035, conform unei scrisori comune obţinute vineri de Reuters. Scrisoarea a fost semnată de prim-miniștrii Bulgariei, Republicii Cehia, Ungariei, Italiei, Poloniei și Slovaciei. Comisia Europeană urmează să prezinte un […]
21:10
Israelul va participa la Concursul Muzical Eurovision 2026, cea mai mare competiție de muzică live din lume, care va avea loc la Viena. Decizia a fost anunțată de Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) după luni de controverse legate de solicitările mai multor țări de a exclude Israelul din cauza războiului din Gaza și a suspiciunilor […]
21:10
Organismul diriguitor al fotbalului mondial, FIFA, a acordat primul premiu pentru pace din istoria sa preşedintelui Donald Trump, în cursul unei ceremonii opulente de tragere la sorţi a grupelor Campionatului Mondial de Fotbal de anul viitor. Preşedintele le-a spus celor prezenţi la ceremonia de la Washington că premiul este unul dintre cele mai mari onoruri […]
19:00
UE a amendat platforma X pentru că nu se conformează legilor privind conţinutul în mediul digital # Rador
Organismul de reglementare a serviciilor digitale în Uniunea Europeană a amendat platforma de media sociale X cu aproape 140 de milioane de dolari pentru încărcarea legii privind conţinutul în mediul digital. Vicepreşedintele Statelor Unite, J.D. Vance, a acuzat Bruxellesul că pedepseşte companiile tehnologice că nu se angajează în acţiuni de cenzură. Sunt trei motive principale […]
18:00
În Grecia au fost emise alerte de urgenţă pe întreg teritoriul ţării, pe măsură ce o puternică furtună provoacă perturbări şi distrugeri majore. Furtuna Byron a adus ploi torenţiale în aproape toată Grecia, care au provocat întreruperi de curent şi inundaţii în Atena. Şcolile au fost închise în întreaga ţară, informează BBC./mbaciu/eradu (BBC SERVICIUL MONDIAL […]
17:20
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că este posibil să fie reluată alimentarea cu apă a localităților din Prahova # Rador
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că este posibil ca în această seară să fie reluată alimentarea cu apă a localităților din Prahova, afectate de situația de la barajul Paltinu. El a adăugat că a mandatat DSP, IGSU și Ministerele Mediului și de Interne să susțină autoritățile din Prahova pentru ca oamenii să aibă acces la […]
17:00
Telespectatorii TVR vor afla rezultatul exit poll-ului realizat de CURS-Avangarde, prezentat la ora 21.00, pe TVR 1 șși TVR INFO, imediat după închiderea secțiilor de votare. Televiziunea Română își adaptează grila pentru a oferi o acoperire amplă și riguroasă a scrutinului pentru alegerile parțiale de duminică, 7 decembrie, printr-o serie de ediții speciale și jurnale […]
16:00
La nivelul UE, România, Austria și Finlanda au raportat cel mai sever declin al numărului de angajați în trimestrul trei al anului 2025 # Rador
La nivelul Uniunii Europene, România, Austria și Finlanda au raportat cel mai sever declin al numărului de angajați în trimestrul trei al anului față de precedentele trei luni, arată datele publicate astăzi de Oficiul European de Statistică Eurostat. România conduce clasamentul cu o scădere de 1,2%. În același timp, Croația, Portugalia și Spania au înregistrat […]
Ieri
14:30
Regizoare și scenaristă cunoscută, premiată internațional, Ilinca Stihi de la redacția Teatrul Național Radiofonic a Radio România, debutează editorial. Volumul Homo Imago/ Noul profil uman in era digitală ce va fi lansat la prestigiosul târg Gaudeamus Radio România, care se desfășoară între 3-7 decembrie la Romexpo, invită la o privire asupra transformărilor produse în societatea contemporană globalizată […]
14:00
Radio România Actualități transmite emisiunea de noapte accesibilizată în limba semnelor române, de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Anual, pe 3 decembrie este marcată Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. În acest context, Radio România Actualități propune, în ediția de luni a Serviciului de noapte, un dialog despre drepturi, acces și demnitate, dedicat persoanelor cu dizabilități și […]
13:40
Radio România Actualități va difuza duminică 7 decembrie, de la ora 21:00, o Ediție specială consacrată alegerilor din București. Cele mai noi informații din teren, estimări și rezultate, declarațiile principalilor candidați însoțite de comentariile unor reputați analiști politici, toate într-o ediție specială la RRA. Duminică seara veți afla de la noi numele noului primar al Bucureștiului!
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.