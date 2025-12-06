Ilona Brezoianu, tot mai îndrăgostită de bebelușul ei! Cum își petrece timpul alături de cel mic

13:10

Are doar 10 ani, dar a urcat deja pe unele dintre cele mai importante scene din Europa și urmează să reprezinte România la Los Angeles, la cea mai mare competiție artistică din lume. Se numește Anelisse Mănescu, are „auz absolut” - o abilitate rară care îi permite să recunoască instant fiecare notă muzicală - și o voce care uimește.