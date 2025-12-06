În ce județe pensionarii cu grupe de muncă au câștigat bani în plus la pensie? Procentaje crescute în instanță

Newsweek.ro, 6 decembrie 2025 15:30

Tot mia mulți pensionari reușesc să învingă casele de pensii. Punctajele lunare cresc la pensie după...

Acum 10 minute
15:40
Auto-F1: George Russell (Mercedes), cel mai rapid în ultima sesiune de antrenamente libere la Abu Dhabi Newsweek.ro
Britanicul George Russell (Mercedes) a stabilit cel mai rapid timp în ultima sesiune de antrenamente...
Acum 30 minute
15:30
În ce județe pensionarii cu grupe de muncă au câștigat bani în plus la pensie? Procentaje crescute în instanță Newsweek.ro
Tot mia mulți pensionari reușesc să învingă casele de pensii. Punctajele lunare cresc la pensie după...
15:20
DGPMB: Specialiştii au făcut verificări la o şcoală din sectorul 5 unde s-ar fi simţit miros de gaze Newsweek.ro
Poliţişti, reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti - Ilfov şi ai opera...
Acum o oră
15:10
Transportul aerian de pasageri a crescut cu 8,2% în primele nouă luni din 2025 Newsweek.ro
Transportul aerian de pasageri a crescut, în primele nouă luni ale acestui an, cu 8,2%, comparativ c...
15:00
Câți traficanți de droguri a prins poliția în ultima perioadă Newsweek.ro
În perioada 21 noiembrie - 4 decembrie 2025, poliţiştii structurilor de combatere a criminalităţii o...
Acum 2 ore
14:40
Organizaţia Germană pentru Turism: Circa 200.000 de turişti români vor vizita târgurile de Crăciun Newsweek.ro
Între 180.000 şi 200.000 de turişti români vor vizita târgurile de Crăciun din Germania, în creştere...
14:20
Fotbal: Nu vrem să forţăm revenirea lui Rodri, spune antrenorul Guardiola Newsweek.ro
Antrenorul Pep Guardiola spune ca Rodri ar fi la "câteva săptămâni" distanţă de revenirea sa, dar af...
14:10
Infrastructura IT&#38;C a STS - pregătită pentru alegerile locale parțiale de duminică Newsweek.ro
Serviciul de Telecomunicații Speciale informează că a pregătit sistemele informatice și de comunicaț...
13:50
MMFTSS: 2.472 de accidente de muncă în prima jumătate a anului, 32 decese, scădere semnificativă față de 2024 Newsweek.ro
În primele șase luni ale anului 2025, 2.472 de persoane au suferit accidente de muncă, conform datel...
Acum 4 ore
13:30
Kaja Kallas: SUA rămân cel mai mare aliat al Europei, în contextul noii strategii americane de securitate Newsweek.ro
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat că Statele Unite rămân cel mai mare aliat al Euro...
13:20
Atac armat în Africa de Sud: 11 morți, inclusiv un copil de 3 ani și doi adolescenți, la un cămin de muncitori Newsweek.ro
Un atac armat teribil a avut loc sâmbătă într-un cămin de muncitori din Pretoria, Africa de Sud. Băr...
13:00
Un bătrân de 91 de ani din Franța a moștenit un milion de euro. Ce va face pensionarul cu banii? Newsweek.ro
Un bărbat de 91 de ani a moștenit recent 1 milion de euro, dar a surprins pe toată lumea când a anun...
12:50
METEO Cod galben de vânt puternic în 9 judeţe din sud-est şi în Bucureşti, valabil până sâmbătă seara Newsweek.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de vânt puternic pentru 9 județe din su...
12:40
Kashima Antlers cucerește al 9-lea titlu de campioană a Japoniei după victoria 2-1 cu Yokohama F Marinos Newsweek.ro
Kashima Antlers a câștigat al 9-lea titlu de campioană a Japoniei, după victoria cu 2-1 în fața lui ...
12:20
Peste 500 de proiecte de apă, canalizare și deșeuri din PNRR vor fi preluate și finanțate de AFM Newsweek.ro
Guvernul a aprobat ca peste 500 de proiecte de apă, canalizare și gestionare a deșeurilor inițial di...
12:10
AI-ul va transforma toate joburile. Lideri tech avertizează despre șomaj masiv și schimbări majore la muncă Newsweek.ro
Lideri din tehnologie avertizează că inteligența artificială va schimba radical piața muncii. Jensen...
12:00
ANPC a dat amenzi de peste patru milioane de lei săptămâna aceasta. Ce nereguli au găsit inspectorii? Newsweek.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de peste patru ...
Acum 6 ore
11:30
Administraţia Trump va extinde interdicţia de călătorie pentru cetăţenii din mai mult de 30 de ţări Newsweek.ro
Administraţia Trump va extinde interdicţia de călătorie pentru cetăţenii din mai mult de 30 de ţări,...
11:20
Un bărbat din Ialomiţa, urmărit internaţional pentru omor calificat, a fost arestat în Marea Britanie Newsweek.ro
Un bărbat din Ialomiţa, urmărit internaţional pentru omor calificat, a fost găsit și arestat în Mare...
11:00
Studiu. Erupţiile vulcanice au favorizat răspândirea ciumei negre în Europa Newsweek.ro
Ciuma neagră, cea mai dramatică pandemie din istoria umanităţii, s-a răspândit în Europa medievală î...
10:40
Un bărbat din Mehedinți a agățat două grenade cu undița, pe malul Dunării Newsweek.ro
Un bărbat din Mehedinți, care era la pescuit pe malul Dunării, noaptea trecută, a agățat cu undița d...
10:20
Cutremur sâmbătă dimineața în Vrancea. Ce magnitudine a avut seismul? Newsweek.ro
Un cutremur a avut loc sâmbătă dimineața în județul Vrancea, potrivit Institutului Naționale de Cerc...
10:20
Falimentul pensiilor germane. Jumătate din pensionari primesc sub 1.000 de euro. Ce trebuie să știe românii Newsweek.ro
Sistemul de pensii din Germania se confruntă cu o criză serioasă, iar banii disponibili pentru pensi...
10:10
Pericol radioactiv! Scutul din oțel al centralei nucleare de la Cernobîl, din Ucraina, spart de o dronă Newsweek.ro
Experți ai Agenției Internaționale pentru Energie Atomică au inspectat centrala nucleară de la Cerno...
Acum 8 ore
09:40
Experții avertizează: Injecțiile cu fillere cosmetice, precum acid hialuronic, pot da complicații periculoase Newsweek.ro
Injecțiile cu fillere cosmetice, precum acid hialuronic, pot da complicații periculoase, avertizează...
09:20
Accident naval, pe Canalul Main-Dunăre. O navă cu 137 de persoane la bord a lovit un pod Newsweek.ro
O navă cu 137 de persoane la bord a lovit un pod pe Canalul Main-Dunăre din statul Bavaria, în sudul...
08:50
Sorana Cîrstea a decis: „Ca totul în viaţă, şi asta trebuie să se termine”. Când se retrage din tenis? Newsweek.ro
Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, care are trei titluri WTA la simplu în palmares, a decis să se r...
08:50
Domul Michelangelo, scutul de protecție al Europei. Reunește sistemele terestre, navale și spațiale Newsweek.ro
Leonardo a dezvăluit unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale sale de până acum: Domul Michelang...
08:40
A venit Moș Nicolae! Aproape 800.000 de români îşi serbează onomastica. Tradiţii şi obiceiuri Newsweek.ro
Aproape 800.000 de români îşi serbează onomastica sâmbătă, de Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai p...
08:00
Campania electorală s-a încheiat. Ce nu au voie să facă competitorii electorali Newsweek.ro
Campania electorală pentru alegerile locale parţiale de duminică, 7 decembrie, care a început pe 22 ...
08:00
Este puiul mai sănătos decât somonul? Nutriționiștii explică care alegere este mai bună Newsweek.ro
Pui sau somon: care este mai sănătos? Nutriționiștii explică că alegerea depinde de obiectivele fiec...
07:50
De ce să sufli scorțișoară în decembrie la ușa de la intrare în casă. Aduce bunăstare și noroc financiar Newsweek.ro
Deși pare doar un gest simbolic, tot mai multe persoane respectă tradiția de a sufla scorțișoară la ...
Acum 12 ore
07:30
Câte ore pe zi trebuie încălzită casă pentru facturi mai mici? Contează în ce direcție este orientată locuința Newsweek.ro
Cât de mult ar trebui încălzită locuința pentru a plăti facturi mai mici? Deși pare simplu, răspunsu...
07:30
Lista “albă” a celor mai sigure plante de apartament pentru câini și pisici. Aloe Vera poate cauza probleme Newsweek.ro
Plantele pot transforma un apartament într-un colț verde și plin de viață, dar nu toate sunt sigure ...
07:20
VIDEO Părintele Constantin Necula: Biserica trebuie să-și pună foarte serios problema refuzului manipulării Newsweek.ro
Părintele Constantin Necula a vorbit la Newsweek Report despre modul în care Biserica ar trebui să r...
07:10
Horoscop 7 decembrie. Luna în Rac aduce o zi cu provocări Berbecilor. Peștii, certuri în familie Newsweek.ro
Horoscop 7 decembrie. Luna în Rac aduce o zi cu provocări Berbecilor. Peștii au parte de certuri în ...
06:50
Dezamăgire la Mica Recalculare. Pensionari au primit doar 100 lei în plus. „Am lucrat în grupe, 3 schimburi” Newsweek.ro
Pensionarii care au depus cerere la Mica Recalculare încep să primească banii restanți la pensie. Di...
06:10
Sărbătoare 7 decembrie. Sf. Filofteia de la Curtea de Argeș. Zi de dezlegare la pește în Postul Crăciunului Newsweek.ro
Pe 7 decembrie, creștinii o sărbătoresc pe Sfânta Filofteia de la Curtea de Argeș, ocrotitoarea copi...
Acum 24 ore
22:10
Cu cine ar putea juca România, la Cupa Mondială din SUA. E o grupă foarte interesantă, ce aminteşte de 1994 Newsweek.ro
Cu cine ar putea juca Naţionala României, la Cupa Mondială din SUA. Este o grupă foarte interesantă,...
21:50
India l-a primit pe Putin pe covorul rușu. Președintele rus vizează 100.000.000.000$ din comerț bilateral Newsweek.ro
Putin a efectuat prima vizită oficială în India de la începutul războiului său în Ucraina. Vizita ar...
21:40
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a semnat ordinul care reglementează temele pentru acasă Newsweek.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a semnat ordinul care reglementează cum se fac temele pentru acas...
21:20
Ilie Bolojan nu o demite pe Diana Buzoianu. &#34;Nu poate să-şi asume răspunderea pentru deciziile altor oameni&#34; Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan nu o demite pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului. "Nu poate să-şi asume...
21:10
Nicuşor Dan a promulgat Legea Nordis, pentru creşterea încrederii în piaţa imobiliară Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a promulgat Legea Nordis, destinată să ajute la creşterea încred...
20:50
Turcia, iritată de amenințările lui Putin la Marea Neagră. Renunță la S-400 și ia avioane F-35 din SUA Newsweek.ro
Turcia a convocat înalți diplomați ucraineni și ruși la Ministerul de Externe, după atacurile asupra...
20:40
Furnizorii de servicii de criptoactive vor avea obligația să transmită informații către ANAF Newsweek.ro
Furnizorii de servicii de criptoactive vor avea obligația să transmită informații către ANAF. Se mod...
20:20
Acest tip de ulei iubit de români ar putea duce la creșterea în greutate. La pensie, situația e și mai gravă Newsweek.ro
Uleiul de soia este cel mai folosit ulei de gătit și un ingredient frecvent în alimentele procesate,...
20:20
De ce își aleg români nume de copii Nicolae și Nicușor? Puțini știu ce semnifică. Unii au ajuns președinți Newsweek.ro
Aproximativ 800.000 de români poartă numele Sfântului Nicolae și își serbează onomastica pe 6 decemb...
20:20
IndiGo, cea mai mare companie aeriană din India, intră în haos, anulând peste 1.000 de zboruri Newsweek.ro
IndiGo, care este cea mai mare companie aeriană din India, intră în haos. Rezultatul este că a anule...
19:50
VIDEO O categorie de pensii se suspendă în 2026. Bolojan a făcut anunţul Newsweek.ro
O categorie de pensii - pensiile speciale pentru primari, se suspendă anul viitor. Premierul Ilie Bo...
19:50
Piaţa bursieră americană a crescut puternic astăzi. Care sunt cauzele? Are legătură cu o achiziţie-cheie Newsweek.ro
Piaţa bursieră americană (NYSE) a crescut puternic astăzi, sub influenţa unor factori aparte. Care s...
