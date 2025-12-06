O țară din Europa adoptă o reformă amplă a taxei pe tutun și a produselor cu nicotină și canabis
Newsweek.ro, 6 decembrie 2025 16:20
Comisia de Finanțe a dat undă verde unei reforme a taxei pe tutun – aceasta afectează și pliculețele...
Acum 5 minute
16:40
Se apropie un nou front meteorologic – acum totul se va schimba. Ce au anunțat meteorologii? # Newsweek.ro
Masele de aer transportate în regiunea alpină ca urmare sunt semnificativ mai blânde decât înainte, ...
Acum 30 minute
16:20
O țară din Europa adoptă o reformă amplă a taxei pe tutun și a produselor cu nicotină și canabis # Newsweek.ro
Comisia de Finanțe a dat undă verde unei reforme a taxei pe tutun – aceasta afectează și pliculețele...
Acum o oră
16:10
VIDEO China a râs de avionul rusesc invizibil SU-57E de 100.000.000$. A refuzat să îl cumpere. Decolează greu # Newsweek.ro
Putin a vrut să își vândă Chinei avionul S-57E invizibil care costă o avere. China a râs de avionul ...
16:10
O nouă cale ferată se deschide după 27 de ani de lucrări, scurtând timpul de călătorie spre sud # Newsweek.ro
Calea ferată Koralm, un adevărat proiect al secolului, va fi deschisă vineri – și va asigura timpi d...
16:00
Meghan Markle a încercat să ia legătura cu tatăl său după ce acesta ar fi suferit o amputaţie # Newsweek.ro
Meghan Markle, soţia prinţului Harry, duce de Sussex, a încercat să ia legătura cu tatăl său, Thomas...
Acum 2 ore
15:40
Auto-F1: George Russell (Mercedes), cel mai rapid în ultima sesiune de antrenamente libere la Abu Dhabi # Newsweek.ro
Britanicul George Russell (Mercedes) a stabilit cel mai rapid timp în ultima sesiune de antrenamente...
15:30
În ce județe pensionarii cu grupe de muncă au câștigat bani în plus la pensie? Procentaje crescute în instanță # Newsweek.ro
Tot mia mulți pensionari reușesc să învingă casele de pensii. Punctajele lunare cresc la pensie după...
15:20
DGPMB: Specialiştii au făcut verificări la o şcoală din sectorul 5 unde s-ar fi simţit miros de gaze # Newsweek.ro
Poliţişti, reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti - Ilfov şi ai opera...
15:10
Transportul aerian de pasageri a crescut, în primele nouă luni ale acestui an, cu 8,2%, comparativ c...
15:00
În perioada 21 noiembrie - 4 decembrie 2025, poliţiştii structurilor de combatere a criminalităţii o...
Acum 4 ore
14:40
Organizaţia Germană pentru Turism: Circa 200.000 de turişti români vor vizita târgurile de Crăciun # Newsweek.ro
Între 180.000 şi 200.000 de turişti români vor vizita târgurile de Crăciun din Germania, în creştere...
14:20
Antrenorul Pep Guardiola spune ca Rodri ar fi la "câteva săptămâni" distanţă de revenirea sa, dar af...
14:10
Infrastructura IT&C a STS - pregătită pentru alegerile locale parțiale de duminică # Newsweek.ro
Serviciul de Telecomunicații Speciale informează că a pregătit sistemele informatice și de comunicaț...
13:50
MMFTSS: 2.472 de accidente de muncă în prima jumătate a anului, 32 decese, scădere semnificativă față de 2024 # Newsweek.ro
În primele șase luni ale anului 2025, 2.472 de persoane au suferit accidente de muncă, conform datel...
13:30
Kaja Kallas: SUA rămân cel mai mare aliat al Europei, în contextul noii strategii americane de securitate # Newsweek.ro
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat că Statele Unite rămân cel mai mare aliat al Euro...
13:20
Atac armat în Africa de Sud: 11 morți, inclusiv un copil de 3 ani și doi adolescenți, la un cămin de muncitori # Newsweek.ro
Un atac armat teribil a avut loc sâmbătă într-un cămin de muncitori din Pretoria, Africa de Sud. Băr...
13:00
Un bătrân de 91 de ani din Franța a moștenit un milion de euro. Ce va face pensionarul cu banii? # Newsweek.ro
Un bărbat de 91 de ani a moștenit recent 1 milion de euro, dar a surprins pe toată lumea când a anun...
12:50
METEO Cod galben de vânt puternic în 9 judeţe din sud-est şi în Bucureşti, valabil până sâmbătă seara # Newsweek.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de vânt puternic pentru 9 județe din su...
Acum 6 ore
12:40
Kashima Antlers cucerește al 9-lea titlu de campioană a Japoniei după victoria 2-1 cu Yokohama F Marinos # Newsweek.ro
Kashima Antlers a câștigat al 9-lea titlu de campioană a Japoniei, după victoria cu 2-1 în fața lui ...
12:20
Peste 500 de proiecte de apă, canalizare și deșeuri din PNRR vor fi preluate și finanțate de AFM # Newsweek.ro
Guvernul a aprobat ca peste 500 de proiecte de apă, canalizare și gestionare a deșeurilor inițial di...
12:10
AI-ul va transforma toate joburile. Lideri tech avertizează despre șomaj masiv și schimbări majore la muncă # Newsweek.ro
Lideri din tehnologie avertizează că inteligența artificială va schimba radical piața muncii. Jensen...
12:00
ANPC a dat amenzi de peste patru milioane de lei săptămâna aceasta. Ce nereguli au găsit inspectorii? # Newsweek.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de peste patru ...
11:30
Administraţia Trump va extinde interdicţia de călătorie pentru cetăţenii din mai mult de 30 de ţări # Newsweek.ro
Administraţia Trump va extinde interdicţia de călătorie pentru cetăţenii din mai mult de 30 de ţări,...
11:20
Un bărbat din Ialomiţa, urmărit internaţional pentru omor calificat, a fost arestat în Marea Britanie # Newsweek.ro
Un bărbat din Ialomiţa, urmărit internaţional pentru omor calificat, a fost găsit și arestat în Mare...
11:00
Ciuma neagră, cea mai dramatică pandemie din istoria umanităţii, s-a răspândit în Europa medievală î...
Acum 8 ore
10:40
Un bărbat din Mehedinți, care era la pescuit pe malul Dunării, noaptea trecută, a agățat cu undița d...
10:20
Un cutremur a avut loc sâmbătă dimineața în județul Vrancea, potrivit Institutului Naționale de Cerc...
10:20
Falimentul pensiilor germane. Jumătate din pensionari primesc sub 1.000 de euro. Ce trebuie să știe românii # Newsweek.ro
Sistemul de pensii din Germania se confruntă cu o criză serioasă, iar banii disponibili pentru pensi...
10:10
Pericol radioactiv! Scutul din oțel al centralei nucleare de la Cernobîl, din Ucraina, spart de o dronă # Newsweek.ro
Experți ai Agenției Internaționale pentru Energie Atomică au inspectat centrala nucleară de la Cerno...
09:40
Experții avertizează: Injecțiile cu fillere cosmetice, precum acid hialuronic, pot da complicații periculoase # Newsweek.ro
Injecțiile cu fillere cosmetice, precum acid hialuronic, pot da complicații periculoase, avertizează...
09:20
Accident naval, pe Canalul Main-Dunăre. O navă cu 137 de persoane la bord a lovit un pod # Newsweek.ro
O navă cu 137 de persoane la bord a lovit un pod pe Canalul Main-Dunăre din statul Bavaria, în sudul...
08:50
Sorana Cîrstea a decis: „Ca totul în viaţă, şi asta trebuie să se termine”. Când se retrage din tenis? # Newsweek.ro
Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, care are trei titluri WTA la simplu în palmares, a decis să se r...
08:50
Domul Michelangelo, scutul de protecție al Europei. Reunește sistemele terestre, navale și spațiale # Newsweek.ro
Leonardo a dezvăluit unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale sale de până acum: Domul Michelang...
Acum 12 ore
08:40
A venit Moș Nicolae! Aproape 800.000 de români îşi serbează onomastica. Tradiţii şi obiceiuri # Newsweek.ro
Aproape 800.000 de români îşi serbează onomastica sâmbătă, de Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai p...
08:00
Campania electorală pentru alegerile locale parţiale de duminică, 7 decembrie, care a început pe 22 ...
08:00
Este puiul mai sănătos decât somonul? Nutriționiștii explică care alegere este mai bună # Newsweek.ro
Pui sau somon: care este mai sănătos? Nutriționiștii explică că alegerea depinde de obiectivele fiec...
07:50
De ce să sufli scorțișoară în decembrie la ușa de la intrare în casă. Aduce bunăstare și noroc financiar # Newsweek.ro
Deși pare doar un gest simbolic, tot mai multe persoane respectă tradiția de a sufla scorțișoară la ...
07:30
Câte ore pe zi trebuie încălzită casă pentru facturi mai mici? Contează în ce direcție este orientată locuința # Newsweek.ro
Cât de mult ar trebui încălzită locuința pentru a plăti facturi mai mici? Deși pare simplu, răspunsu...
07:30
Lista “albă” a celor mai sigure plante de apartament pentru câini și pisici. Aloe Vera poate cauza probleme # Newsweek.ro
Plantele pot transforma un apartament într-un colț verde și plin de viață, dar nu toate sunt sigure ...
07:20
VIDEO Părintele Constantin Necula: Biserica trebuie să-și pună foarte serios problema refuzului manipulării # Newsweek.ro
Părintele Constantin Necula a vorbit la Newsweek Report despre modul în care Biserica ar trebui să r...
07:10
Horoscop 7 decembrie. Luna în Rac aduce o zi cu provocări Berbecilor. Peștii, certuri în familie # Newsweek.ro
Horoscop 7 decembrie. Luna în Rac aduce o zi cu provocări Berbecilor. Peștii au parte de certuri în ...
06:50
Dezamăgire la Mica Recalculare. Pensionari au primit doar 100 lei în plus. „Am lucrat în grupe, 3 schimburi” # Newsweek.ro
Pensionarii care au depus cerere la Mica Recalculare încep să primească banii restanți la pensie. Di...
06:10
Sărbătoare 7 decembrie. Sf. Filofteia de la Curtea de Argeș. Zi de dezlegare la pește în Postul Crăciunului # Newsweek.ro
Pe 7 decembrie, creștinii o sărbătoresc pe Sfânta Filofteia de la Curtea de Argeș, ocrotitoarea copi...
Acum 24 ore
22:10
Cu cine ar putea juca România, la Cupa Mondială din SUA. E o grupă foarte interesantă, ce aminteşte de 1994 # Newsweek.ro
Cu cine ar putea juca Naţionala României, la Cupa Mondială din SUA. Este o grupă foarte interesantă,...
21:50
India l-a primit pe Putin pe covorul rușu. Președintele rus vizează 100.000.000.000$ din comerț bilateral # Newsweek.ro
Putin a efectuat prima vizită oficială în India de la începutul războiului său în Ucraina. Vizita ar...
21:40
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a semnat ordinul care reglementează temele pentru acasă # Newsweek.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a semnat ordinul care reglementează cum se fac temele pentru acas...
21:20
Ilie Bolojan nu o demite pe Diana Buzoianu. "Nu poate să-şi asume răspunderea pentru deciziile altor oameni" # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan nu o demite pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului. "Nu poate să-şi asume...
21:10
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a promulgat Legea Nordis, destinată să ajute la creşterea încred...
20:50
Turcia, iritată de amenințările lui Putin la Marea Neagră. Renunță la S-400 și ia avioane F-35 din SUA # Newsweek.ro
Turcia a convocat înalți diplomați ucraineni și ruși la Ministerul de Externe, după atacurile asupra...
20:40
Furnizorii de servicii de criptoactive vor avea obligația să transmită informații către ANAF # Newsweek.ro
Furnizorii de servicii de criptoactive vor avea obligația să transmită informații către ANAF. Se mod...
