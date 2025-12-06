18 moduri distractive de a afla cu cine ești compatibil
Jurnalul.ro, 6 decembrie 2025 17:10
Pentru a determina compatibilitatea relațională trebuie să petreceți timp împreună și să cunoașteți ciudățeniile celuilalt.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 15 minute
17:10
Acum o oră
16:50
Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, a lansat un atac la președintele Nicușor Dan, pe care îl acuză că nu a semnat avansările de 1 Decembrie: „Armata României nu face zgomot, dar cere respect”.
16:40
Guvernul a aprobat continuarea a peste 500 de proiecte de apă, canalizare și gestionare a deșeurilor din PNRR # Jurnalul.ro
Guvernul României a aprobat în ultima ședință, prin Ordonanță de Urgență, măsurile propuse de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) pentru continuarea proiectelor de infrastructură finanțate inițial prin Planul Național de Redresare și Reziliență și aflate în risc de neîncadrare în jaloanele și termenele stabilite cu Comisia Europeană.
16:30
Pericol nuclear! Adăpostul bombardat de la Cernobîl nu mai blochează radiațiile și necesită reparații majore # Jurnalul.ro
Scutul protector deasupra reactorului nuclear de la Cernobîl, din Ucraina, care a fost lovit de o dronă în februarie, nu mai poate îndeplini funcția sa principală de blocare a radiațiilor, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).
Acum 2 ore
16:10
Este foarte greu să restrângem ultimele patru decenii de cinematografie la o listă de 11 filme. Cu atât de multe capodopere apărute de-a lungul anilor, industria evoluează în același timp cu gusturile spectatorilor, iar filmul devine mai mult decât o simplă artă, se transformă într-un stil de viață.
16:10
Poliția Metropolitană a arestat sâmbătă patru protestatari, după ce au aruncat cu plăcintă de mere și cremă pe vitrina care protejează Coroana Imperială expusă la Turnul Londrei. Incidentul a fost revendicat de un grup de rezistență civilă non-violentă.
16:10
Dacă privești atent România de astăzi, observi că una dintre cele mai mari tragedii ale ei, după tragedia de la Barajul Paltinu, nu este doar absența demisiilor de onoare sau prezența sinecurilor, ci faptul că ne-am obișnuit cu ele.
16:00
Supărat pe amenda aplicată X, Elon Musk acuză UE de interferență în alegerile prezidențiale din SUA # Jurnalul.ro
Antreprenorul miliardar și fondatorul X Corp., Elon Musk, a acuzat Uniunea Europeană de interferență în alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2024.
15:50
Andrei Rațiu a devenit matematic Tricolorul Anului 2025, în cadrul concursului organizat de FRF.
15:40
Moldelectrica, operatorul sistemului de transport al energiei electrice din Republica Moldova, a anunțat sâmbătă că a solicitat României ajutor de avarie pentru câteva ore.
15:30
Tesla revine în centrul atenției odată cu lansarea Modelului 3 Standard, cea mai accesibilă versiune de până acum a popularului sedan electric.
Acum 4 ore
15:10
4 date de naștere care au o conexiune specială cu îngerii păzitori. Prezența lor vindecătoare dizolvă temerile # Jurnalul.ro
Din perspectiva universului, karma este un concept neutru - nu este nici bună, nici rea în mod inerent. În esență, energia pe care o emitem în lume - fie din viața noastră actuală, fie din cea trecută - se întoarce în cele din urmă la noi.
14:50
Curtea Supremă din SUA va revizui ordinul lui Trump de a restricționa dreptul la cetățenie prin naștere # Jurnalul.ro
Curtea Supremă a SUA a fost de acord să revizuiască ordinul președintelui Trump privind dreptul la cetățenie prin naștere. Mai multe instanțe inferioare au blocat anterior încercarea președintelui de a restricționa legea care prevede că orice născut pe teritoriul american primește cetățenia SUA.
14:40
Pompieri, polițiști și reprezentanți ai operatorului de distribuție a gazelor intervin sâmbătă la școala 130 din Sectorul 5 al Capitalei, unde a fost sesizat miros de gaze. În școală sunt amenajate secții de votare.
14:40
Prahova: În unele localități apa nu a ajuns încă. În altele au fost înregistrate avarii # Jurnalul.ro
Deși alimentarea cu apă a început progresiv încă de vineri seara, în unele localități din județ apa nu a ajuns, iar în altele au fost înregistrate avarii la nivelul rețelei.
14:30
Jung interpretează Așa grăit-a Zarathustra, trei psihoterapeute autohtone vă povestesc despre cuplu și atașament, Frankopan ne cheamă la Cruciadă, iar Theodor Paleologu se întreabă cine ne (mai) poate salva de Apocalipsă. Aflați care sunt cele mai noi titluri de nonficțiune apărute la Editura Trei și expuse la Târgul de carte ”Gaudeamus 2025” în perioada 3-7 decembrie 2025, între orele 10.00 şi 20.00, în Pavilionul B2 din incinta Romexpo (București).
14:10
Ziua Sfântului Nicolae este una a bunătății, a gesturilor făcute din inimă și a luminii care se aprinde în suflete, nu doar în ghetuțe.
13:50
Austria va continua pregătirile pentru organizarea Eurovision, în pofida boicotului unor țări # Jurnalul.ro
Austria a declarat că va continua planurile de a găzdui Eurovision de anul viitor, în ciuda faptului că bugetul său a fost afectat de patru țări care boicotează concursul din cauza participării Israelului și a războiului din Gaza.
Acum 6 ore
13:10
Derby în Superligă. FCSB-Dinamo, sâmbătă, de la ora 20.30. Măsurile anunțate de Jandarmerie # Jurnalul.ro
Este derby sâmbătă în Superligă. De la ora 20.30, Arena Națională găzduiește un nou episod din „Clasicul României”, FCSB-Dinamo. Jandarmeria anunță că 26 de suporteri gazdă și 31 de suporteri oaspeți se află sub interdicția participării la meciurile de fotbal.
13:10
E noapte. Aerul rece al începutului de decembrie freamătă de nerăbdare și speranță. Undeva, în liniștea așternută peste țară, sub cerul împânzit de stele, Moș Nicolae își pregătește darurile.
13:00
Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) cere demiterea Diana Buzoianu — „Gestionare dezastruoasă a crizei apei în Prahova și Dâmbovița” # Jurnalul.ro
Partidul Umanist Social Liberal, prin vocea Grațiela Gavrilescu, solicită public premierului Ilie Bolojan demiterea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, acuzând-o de „incompetență” în gestionarea crizei apei potabile care a afectat județele Prahova și Dâmbovița.
12:50
STS anunță că au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor de securitate cibernetică la alegeri # Jurnalul.ro
Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a anunțat că sistemele informatice și de comunicații sunt pregătite pentru alegerile de duminică și că au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor de securitate cibernetică.
12:50
Un tânăr de 20 de ani, băut, a lovit sâmbătă mortal un biciclist pe un drum dintr-o comună din Botoșani. El a fugit de la locul accidentului și a ascuns mașina.
12:30
Vicepreședintele JD Vance a declarat că el și a doua doamnă a SUA, Usha Vance, sunt în mare parte amuzați de discuțiile online care le disecă căsnicia, inclusiv de o serie recentă de titluri legate de fotografiile cu ea fără verighetă.
12:10
Află care sunt cele trei zodii ce au șanse uriașe să își întâlnească sufletul pereche înainte de noaptea de Revelion.
11:50
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a lansat tabloul de bord dedicat Politicii de Coeziune 2021–2027, un instrument digital disponibil publicului larg sub forma unei hărți interactive, disponibilă aici: https://mfe.gov.ro/map2021/.
11:30
Patriarhul Daniel: Pomenirea Sfântului Ierarh Nicolae ne aduce în suflet bucurie şi lumină # Jurnalul.ro
Pomenirea Sfântului Ierarh Nicolae, însoţitorul nostru pe drumul Postului Crăciunului, ne aduce în suflet bucurie şi lumină, spune Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel.
Acum 8 ore
11:10
Horoscop zilnic, 7 decembrie 2025. Peștii visează și reușesc, Gemenii strălucesc, iar Balanțele cuceresc # Jurnalul.ro
Horoscop 7 decembrie 2025 pentru toate zodiile: oportunități financiare, revelații emoționale și schimbări majore. Citește previziunile complete pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești.
10:50
Polițiștii din Hunedoara cercetează un bărbat de 46 de ani, după ce acesta ar fi împușcat un câine și i-ar fi ascuns cadavrul.
10:30
Român arestat în UK. A intrat intenționat cu mașina într-un alt autoturism, ucigând doi oameni # Jurnalul.ro
Un român de 38 de ani, care era dat în urmărire internațională, după ce în 2021 a intrat intenționat cu mașina într-un alt autoturism, omorând două persoane, a fost arestat în Marea Britanie.
10:30
Sorana Cîrstea, locul 43 în clasamentul WTA, și-a anunțat sâmbătă retragerea: „2026 va fi ultimul meu an în circuit”.
10:30
Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de vânt puternic valabilă sâmbătă în nouă județe și în Capitală.
10:10
MAI anunță măsurile pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Campania s-a încheiat la ora 7 # Jurnalul.ro
Ministerul Afacerilor Interne anunță că a mobilizat suplimentar mii de angajați pentru alegerile locale parțiale de duminică, 7 decembrie. Campania s-a încheiat oficial la ora 7.00, iar structurile MAI au gestionat perioada electorală fără incidente majore.
10:10
Seara de 6 decembrie, noaptea lui Moș Nicolae, nu este doar despre cadouri în ghetuțe. În tradiția populară și în credințele energetice moderne, aceasta este o noapte a deschiderii norocului, a purificării și a plantării intențiilor care se împlinesc rapid.
10:00
Un cutremur a avut loc sâmbătă dimineața în județul Vrancea, potrivit Institutului Naționale de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
09:50
Celebra violoncelistă Anne Gastinel (Franța), deținătoare a premiului „Victoire de la Musique” și artistă aplaudată pe toate marile scene europene, este invitata specială a Orchestrei de Cameră Radio în concertul prezentat miercuri, 10 decembrie 2025 (de la 19.00). Anne Gastinel cântă pe un instrument de colecție: un violoncel Testore din 1690.
09:40
Românii sărbătoresc Sfântul Nicolae, o zi plină de tradiții și obiceiuri vechi. Mulți își sărbătoresc onomastica, fiind un moment special pentru cei care poartă nume derivate din Nicolae sau Nicoleta.
09:40
Polițiștii din Hunedoara fac cercetări pentru violență în familie după ce un bărbat a fost agresat de fosta soție chiar în școala în care învață fata lor.
Acum 12 ore
09:10
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 6 decembrie 2025. Sâmbăta este o Zi a Porților Deschise a Cocoșului de Pământ și aduce ordine în domenii ale vieții care s-au simțit dispersate sau imprevizibile.
08:30
Când te gândești la cuburi de gheață, probabil îți imaginezi o băutură rece într-o zi toridă. Totuși, gheața ascunde un potențial surprinzător în bucătărie, fiind un aliat util atât în prepararea rețetelor, cât și în organizarea lor.
08:10
Cristalele intră în viața noastră la momentul potrivit, aliniate cu tipul de energie de care avem nevoie. Fie că îl porți în buzunar, îl pui pe noptieră sau îl ții lângă cana de cafea în timp ce lucrezi, piatra potrivită poate oferi împământare, vindecare și confort.
07:50
Sfântul Nicolae, făcătorul de minuni și protectorul copiilor: miracole, mistere și legende ascunse # Jurnalul.ro
În spatele imaginii blânde a „Moșului care vine în noaptea de 5 spre 6 decembrie” se află o istorie mult mai bogată, plină de legende, miracole și simboluri cu rădăcini milenare.
07:30
În general, majoritatea oamenilor caută trăsături similare la un potențial partener: simțul umorului, un chip atrăgător, loialitate fără cusur. Preferințele variază, dar câteva calități se repetă constant.
07:10
Horoscop Chinezesc 2025: Energia Yin schimbă destinul semnelor în săptămâna 8–14 decembrie
06:30
Pentru unii oameni, zilele lor de naștere nu sunt un moment de sărbătoare. De fapt, unii oameni se simt deprimați de ziua lor de naștere, pe măsură ce îmbătrânesc.
06:10
După 6 decembrie 2025, trei zodii încep în sfârșit o perioadă de liniște, progres și optimism.
Acum 24 ore
00:50
Președinția Consiliului și reprezentanții Parlamentului European au ajuns la un acord politic provizoriu privind o revizuire specifică a regulamentului UE privind produsele fără defrișări (EUDR). Scopul este de a simplifica punerea în aplicare a normelor existente și de a amâna aplicarea acestora pentru a permite operatorilor, comercianților și autorităților să se pregătească în mod adecvat.
00:30
The Ticket își desemnează marele câștigător sâmbătă, ora 20:00, LIVE la Antena 1 și pe AntenaPLAY # Jurnalul.ro
Nelu Cortea : “E a doua oară în viața mea când mă îmbrac la costum”
00:20
Pe 6 decembrie 2025, patru zodii vor primi un semn clar și puternic de la Univers, sub influența Lunii în Rac — una dintre cele mai intuitive perioade ale lunii.
00:10
Sfântul Nicolae este unul dintre cei mai iubiți sfinți ai creștinătății, cunoscut pentru bunătatea, generozitatea și minunile sale.
