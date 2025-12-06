Curtea Supremă din SUA va revizui ordinul lui Trump de a restricționa dreptul la cetățenie prin naștere

14:30

Jung interpretează Așa grăit-a Zarathustra, trei psihoterapeute autohtone vă povestesc despre cuplu și atașament, Frankopan ne cheamă la Cruciadă, iar Theodor Paleologu se întreabă cine ne (mai) poate salva de Apocalipsă. Aflați care sunt cele mai noi titluri de nonficțiune apărute la Editura Trei și expuse la Târgul de carte ”Gaudeamus 2025” în perioada 3-7 decembrie 2025, între orele 10.00 şi 20.00, în Pavilionul B2 din incinta Romexpo (București).