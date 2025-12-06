De Sfântul Nicolae, citește aceste 10 gânduri care vindecă sufletul
Jurnalul.ro, 6 decembrie 2025 14:10
Ziua Sfântului Nicolae este una a bunătății, a gesturilor făcute din inimă și a luminii care se aprinde în suflete, nu doar în ghetuțe.
• • •
Acum 10 minute
14:10
Acum 30 minute
13:50
Austria va continua pregătirile pentru organizarea Eurovision, în pofida boicotului unor țări # Jurnalul.ro
Austria a declarat că va continua planurile de a găzdui Eurovision de anul viitor, în ciuda faptului că bugetul său a fost afectat de patru țări care boicotează concursul din cauza participării Israelului și a războiului din Gaza.
Acum 2 ore
13:10
Derby în Superligă. FCSB-Dinamo, sâmbătă, de la ora 20.30. Măsurile anunțate de Jandarmerie # Jurnalul.ro
Este derby sâmbătă în Superligă. De la ora 20.30, Arena Națională găzduiește un nou episod din „Clasicul României”, FCSB-Dinamo. Jandarmeria anunță că 26 de suporteri gazdă și 31 de suporteri oaspeți se află sub interdicția participării la meciurile de fotbal.
13:10
E noapte. Aerul rece al începutului de decembrie freamătă de nerăbdare și speranță. Undeva, în liniștea așternută peste țară, sub cerul împânzit de stele, Moș Nicolae își pregătește darurile.
13:00
Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) cere demiterea Diana Buzoianu — „Gestionare dezastruoasă a crizei apei în Prahova și Dâmbovița” # Jurnalul.ro
Partidul Umanist Social Liberal, prin vocea Grațiela Gavrilescu, solicită public premierului Ilie Bolojan demiterea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, acuzând-o de „incompetență” în gestionarea crizei apei potabile care a afectat județele Prahova și Dâmbovița.
12:50
STS anunță că au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor de securitate cibernetică la alegeri # Jurnalul.ro
Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a anunțat că sistemele informatice și de comunicații sunt pregătite pentru alegerile de duminică și că au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor de securitate cibernetică.
12:50
Un tânăr de 20 de ani, băut, a lovit sâmbătă mortal un biciclist pe un drum dintr-o comună din Botoșani. El a fugit de la locul accidentului și a ascuns mașina.
12:30
Vicepreședintele JD Vance a declarat că el și a doua doamnă a SUA, Usha Vance, sunt în mare parte amuzați de discuțiile online care le disecă căsnicia, inclusiv de o serie recentă de titluri legate de fotografiile cu ea fără verighetă.
Acum 4 ore
12:10
Află care sunt cele trei zodii ce au șanse uriașe să își întâlnească sufletul pereche înainte de noaptea de Revelion.
11:50
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a lansat tabloul de bord dedicat Politicii de Coeziune 2021–2027, un instrument digital disponibil publicului larg sub forma unei hărți interactive, disponibilă aici: https://mfe.gov.ro/map2021/.
11:30
Patriarhul Daniel: Pomenirea Sfântului Ierarh Nicolae ne aduce în suflet bucurie şi lumină # Jurnalul.ro
Pomenirea Sfântului Ierarh Nicolae, însoţitorul nostru pe drumul Postului Crăciunului, ne aduce în suflet bucurie şi lumină, spune Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel.
11:10
Horoscop zilnic, 7 decembrie 2025. Peștii visează și reușesc, Gemenii strălucesc, iar Balanțele cuceresc # Jurnalul.ro
Horoscop 7 decembrie 2025 pentru toate zodiile: oportunități financiare, revelații emoționale și schimbări majore. Citește previziunile complete pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești.
10:50
Polițiștii din Hunedoara cercetează un bărbat de 46 de ani, după ce acesta ar fi împușcat un câine și i-ar fi ascuns cadavrul.
10:30
Român arestat în UK. A intrat intenționat cu mașina într-un alt autoturism, ucigând doi oameni # Jurnalul.ro
Un român de 38 de ani, care era dat în urmărire internațională, după ce în 2021 a intrat intenționat cu mașina într-un alt autoturism, omorând două persoane, a fost arestat în Marea Britanie.
10:30
Sorana Cîrstea, locul 43 în clasamentul WTA, și-a anunțat sâmbătă retragerea: „2026 va fi ultimul meu an în circuit”.
10:30
Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de vânt puternic valabilă sâmbătă în nouă județe și în Capitală.
Acum 6 ore
10:10
MAI anunță măsurile pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Campania s-a încheiat la ora 7 # Jurnalul.ro
Ministerul Afacerilor Interne anunță că a mobilizat suplimentar mii de angajați pentru alegerile locale parțiale de duminică, 7 decembrie. Campania s-a încheiat oficial la ora 7.00, iar structurile MAI au gestionat perioada electorală fără incidente majore.
10:10
Seara de 6 decembrie, noaptea lui Moș Nicolae, nu este doar despre cadouri în ghetuțe. În tradiția populară și în credințele energetice moderne, aceasta este o noapte a deschiderii norocului, a purificării și a plantării intențiilor care se împlinesc rapid.
10:00
Un cutremur a avut loc sâmbătă dimineața în județul Vrancea, potrivit Institutului Naționale de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
09:50
Celebra violoncelistă Anne Gastinel (Franța), deținătoare a premiului „Victoire de la Musique” și artistă aplaudată pe toate marile scene europene, este invitata specială a Orchestrei de Cameră Radio în concertul prezentat miercuri, 10 decembrie 2025 (de la 19.00). Anne Gastinel cântă pe un instrument de colecție: un violoncel Testore din 1690.
09:40
Românii sărbătoresc Sfântul Nicolae, o zi plină de tradiții și obiceiuri vechi. Mulți își sărbătoresc onomastica, fiind un moment special pentru cei care poartă nume derivate din Nicolae sau Nicoleta.
09:40
Polițiștii din Hunedoara fac cercetări pentru violență în familie după ce un bărbat a fost agresat de fosta soție chiar în școala în care învață fata lor.
09:10
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 6 decembrie 2025. Sâmbăta este o Zi a Porților Deschise a Cocoșului de Pământ și aduce ordine în domenii ale vieții care s-au simțit dispersate sau imprevizibile.
08:30
Când te gândești la cuburi de gheață, probabil îți imaginezi o băutură rece într-o zi toridă. Totuși, gheața ascunde un potențial surprinzător în bucătărie, fiind un aliat util atât în prepararea rețetelor, cât și în organizarea lor.
Acum 8 ore
08:10
Cristalele intră în viața noastră la momentul potrivit, aliniate cu tipul de energie de care avem nevoie. Fie că îl porți în buzunar, îl pui pe noptieră sau îl ții lângă cana de cafea în timp ce lucrezi, piatra potrivită poate oferi împământare, vindecare și confort.
07:50
Sfântul Nicolae, făcătorul de minuni și protectorul copiilor: miracole, mistere și legende ascunse # Jurnalul.ro
În spatele imaginii blânde a „Moșului care vine în noaptea de 5 spre 6 decembrie” se află o istorie mult mai bogată, plină de legende, miracole și simboluri cu rădăcini milenare.
07:30
În general, majoritatea oamenilor caută trăsături similare la un potențial partener: simțul umorului, un chip atrăgător, loialitate fără cusur. Preferințele variază, dar câteva calități se repetă constant.
07:10
Horoscop Chinezesc 2025: Energia Yin schimbă destinul semnelor în săptămâna 8–14 decembrie
06:30
Pentru unii oameni, zilele lor de naștere nu sunt un moment de sărbătoare. De fapt, unii oameni se simt deprimați de ziua lor de naștere, pe măsură ce îmbătrânesc.
Acum 12 ore
06:10
După 6 decembrie 2025, trei zodii încep în sfârșit o perioadă de liniște, progres și optimism.
Acum 24 ore
00:50
Președinția Consiliului și reprezentanții Parlamentului European au ajuns la un acord politic provizoriu privind o revizuire specifică a regulamentului UE privind produsele fără defrișări (EUDR). Scopul este de a simplifica punerea în aplicare a normelor existente și de a amâna aplicarea acestora pentru a permite operatorilor, comercianților și autorităților să se pregătească în mod adecvat.
00:30
The Ticket își desemnează marele câștigător sâmbătă, ora 20:00, LIVE la Antena 1 și pe AntenaPLAY # Jurnalul.ro
Nelu Cortea : “E a doua oară în viața mea când mă îmbrac la costum”
00:20
Pe 6 decembrie 2025, patru zodii vor primi un semn clar și puternic de la Univers, sub influența Lunii în Rac — una dintre cele mai intuitive perioade ale lunii.
00:10
Sfântul Nicolae este unul dintre cei mai iubiți sfinți ai creștinătății, cunoscut pentru bunătatea, generozitatea și minunile sale.
5 decembrie 2025
23:50
Explozia blocului din Rahova: Primăria Capitalei va începe punerea în siguranță a imobilului # Jurnalul.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat, vineri, semnarea de acorduri cu proprietarii blocului afectat de explozie din zona Rahova, pentru începerea lucrărilor de punere în siguranță a imobilului.
23:40
Trump a câștigat Premiul FIFA pentru Pace: “Am salvat mii de vieți. Am oprit războaie” # Jurnalul.ro
Donald Trump a fost desemnat câștigătorul noului Premiu FIFA pentru Pace, decernat vineri în cadrul tragerii la sorți pentru Cupa Mondială.
23:20
Bolojan despre sesizarea CCR: Sper că acest proiect respectă prevederile constituționale # Jurnalul.ro
Ilie Bolojan a spus că adevărata probă pentru coaliția de guvernare va fi votul moțiunii de cenzură. În privința pensiilor magistraților, premierul speră ca CCR să analizeze proiectul pe fond.
23:10
Chatboții de inteligență artificială influențează votanții cu o ușurință surprinzătoare # Jurnalul.ro
Un studiu recent arată cât de puternic pot influența chatboții de inteligență artificială opinia politică a oamenilor, uneori chiar mai mult decât campaniile tradiționale sau reclamele politice.
23:10
Dominic Fritz: Cătălin Drulă va fi un primar care mereu va pune orașul și bucureștenii pe primul loc # Jurnalul.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, transmite un mesaj înaintea alegerilor de duminică, îndemnându-i pe bucureșteni să îl voteze pe Cătălin Drulă, om 'ambițios', care va ține piept 'mafiei imobiliare', va apăra spațiile verzi și va susține proiectele de infrastructură.
23:10
Dacă România va reuși să se impună în barajul UEFA Path C și să obțină calificarea la Cupa Mondială din 2026, „tricolorii” își vor disputa meciurile din grupe exclusiv în America de Nord, în două țări: Canada și Statele Unite ale Americii.
22:50
Directorul CNAIR anunță că lucrările pe una din cele mai dificile secțiuni din A1 avansează # Jurnalul.ro
Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, anunță că lucrările pe secțiunea Boița–Cornetu (Secțiunea 2) a Autostrăzii Sibiu–Pitești avansează în ritm susținut, fiind unul dintre cele mai dificile tronsoane de pe A1.
22:40
Radu Miruță anunță eliminarea unor piedici care blocau investiții în industria de apărare # Jurnalul.ro
Ministerul Economiei Radu Miruță a anunțat vineri că Guvernul a aprobat o ordonanță prin care sunt eliminate piedicile care blocau investițiile în industria de apărare.
22:30
Sectorul viticol european traversează o perioadă dificilă, influențată de oscilațiile climatice, scăderea consumului de alcool și presiunea piețelor internaționale.
22:30
Alegeri capitale pentru România: Declarațiile finale ale primilor clasați în sondaje, în Ediția specială Observator din această seară! # Jurnalul.ro
Numele noului primar, în direct, duminică! Bucureștiul dă votul care schimbă destine politice și conturează viitorul!
22:20
Flautista Joidy Blanco și pianistul Mihai Ritivoiu interpretează Mozart și Lipatti, cu orchestra Filarmonicii George Enescu și dirijorul Gabriel Bebeșelea pe 4-5 decembrie # Jurnalul.ro
Orchestra Filarmonicii George Enescu va susține pe 4 și 5 decembrie, două concerte simfonice sold-out, dirijate de Gabriel Bebeșelea și avându-i ca soliști pe pianistul Mihai Ritivoiu și flautista Joidy Blanco.
22:10
Din 12 ianuarie, cel de-al treilea sezon Power Couple poate fi urmărit, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, de trei ori pe săptămână! # Jurnalul.ro
Un format cum nu s-a mai văzut. O șansă pentru cupluri să-și depășească fricile și să arate că împreună sunt cei mai puternici. Power Couple revine la Antena 1, la începutul anului 2026! Din 12 ianuarie, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, Dani Oțil le aduce celor de acasă o experiență care nu poate fi ratată!
22:10
Ministrul german al Apărării vine săptămâna viitoare în România, la Baza Mihail Kogălniceanu # Jurnalul.ro
Ministrul german al Apărării vine în România săptămâna viitoare, într-o vizită la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu.
21:50
Administraţia Trump publică o strategie de securitate naţională cu accente naţionaliste, avertizând asupra „pierderii identităţilor europene”, cerând oprirea „migraţiei în masă” şi anunţând schimbări majore în NATO.
21:40
Furnizarea apei în localitățile afectate de criza din ultimele zile va fi reluată vineri, de la ora 23.00. Autoritățile atrag atenția că apa nu poate fi consumată, nu poate fi folosită pentru igienă, spălarea alimentelor sau gătit.
21:40
Pe 6 decembrie, românii îl sărbătoresc pe Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai respectați sfinți ai creștinătății, cunoscut pentru bunătatea, milostenia și credința sa neclintită.
