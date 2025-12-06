STUDIU Dansul este eficient în reducerea declinului cognitiv în cazul bolii Parkinson
G4Media, 6 decembrie 2025 17:50
Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea York arată că dansul poate fi benefic în oprirea declinului cognitiv asociat cu boala Parkinson și, pentru unii participanți, aceștia au prezentat chiar semne de îmbunătățire. Profesorul asociat Joseph DeSouza, coautor al studiului și membru al Facultății de Sănătate, spune că, din moment ce declinul cognitiv este […] © G4Media.ro.
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
18:10
Sir Keir Starmer, premierul Regatului Unit, îl va găzdui luni pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru o întâlnire la care vor participa și cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron, transmite Mediafax. Cu o zi în urmă, președintele Trump a lansat noua strategie de securitate a SUA care prezintă Europa drept un adversar. […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
18:00
Petiție pentru salvarea Pădurii Băneasa: peste 700 de semnături cer instituirea unei arii naturale protejate și stoparea traficului auto ilegal # G4Media
Pădurea Băneasa, considerată „plămânul verde al Capitalei” și una dintre ultimele rămășițe ale Codrilor Vlăsiei, parte a Centurii Verzi a Capitalei este din nou în centrul unei mobilizări civice. O petiție adresată Ministerului Mediului, Primăriei Capitalei, administrațiilor locale din Sectorul 1, Voluntari și Tunari, precum și Romsilva – Ocolul Silvic Ilfov, solicită instituirea unui regim […] © G4Media.ro.
18:00
Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a determinat-o pe Joan Baez să se întoarcă în studio, după cum a declarat pentru AFP legenda americană a muzicii folk, adăugând că a terminat recent de înregistrat o nouă melodie de „protest”. Această piesă, pe care Joan Baez o descrie drept „un cântec de protest”, este intitulată […] © G4Media.ro.
17:50
Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea York arată că dansul poate fi benefic în oprirea declinului cognitiv asociat cu boala Parkinson și, pentru unii participanți, aceștia au prezentat chiar semne de îmbunătățire. Profesorul asociat Joseph DeSouza, coautor al studiului și membru al Facultății de Sănătate, spune că, din moment ce declinul cognitiv este […] © G4Media.ro.
Acum o oră
17:20
Elon Musk vrea că Uniunea Europeană să fie ”eradicată”, la doar o zi după ce strategia de securitate a lui Trump a transformat UE în adversar # G4Media
Miliardarul american Elon Musk, patronul platformei X, a reacţionat dur sâmbătă la adresa Uniunii Europene, după ce Comisia Europeană a amendat vineri cu 120 de milioane de euro rețeaua sa de social media, transmite Agerpres. Musk, care l-a susținut și pe candidatul pro-rus Călin Georgescu, s-a dezlănțuit la adresa UE la doar o zi după […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
17:10
Max Verstappen va pleca din pole position în ultima cursă din acest sezon de Formula 1 contând pentru Marele Premiu din Abu Dhabi, o cursă care va decide campionul mondial la piloți. Campionul mondial en-titre a avut cel mai bun timp, în cifre 1:22.207, urmat de piloții McLaren Lando Norris (+0.201) și Oscar Piastri (+0.230). […] © G4Media.ro.
17:10
UE promite mai multe sancțiuni pentru giganții Tech americani, după amenda de 120 milioane de euro împotriva companiei X a lui Musk # G4Media
Comisia Europeană plănuiește să finalizeze în curând mai multe dintre investigațiile sale asupra companiilor Big Tech în baza legislației privind moderarea conținutului (DSA), a declarat vineri comisara europeană pentru tehnologie, Henna Virkkunen, pentru Politico. Acest lucru ar putea înfuria oficialii de la Washington, dintre care mulți au spus că ei consideră că firmele americane sunt […] © G4Media.ro.
16:50
Patru persoane au fost arestate după ce au vandalizat vitrina Bijuteriilor Coroanei din Londra # G4Media
Poliția Metropolitană a arestat sâmbătă patru protestatari care au aruncat cu plăcintă de mere și frișcă pe vitrina care protejează Coroana Imperială expusă la Turnul Londrei. Incidentul a fost revendicat de un grup de rezistență civilă non-violentă, potrivit Mediafax. Autoritățile au intervenit în dimineața zilei de sâmbătă după ce a fost raportată vandalizarea vitrinei care […] © G4Media.ro.
16:50
Aston Villa câștiga cu liderul Arsenal, scor 2-1, și se apropie de prima poziție în Premier League # G4Media
Aston Villa a făcut un meci mare la Birmingham în compania liderului din Premier League, Arsenal, sâmbătă, și a câștigat cu 2-1 la ultima fază a meciului. Până la dezghețarea tabelei, gazdele au ratat incredibil prin Ollie Watkins care a ratat singur cu portarul după ce a scăpat de adversari. De partea cealaltă, Arsenal a […] © G4Media.ro.
16:40
Tendințele din travel: Bangkok, desemnat cel mai vizitat oraș din lume. Paris, numit cel mai atractiv # G4Media
Dacă Parisul a fost numit cel mai atractiv oraș de pe planetă pentru al cincilea an la rând, Bangkok a fost desemnat cel mai vizitat oraș din lume, potrivit Top 100 City Destinations Index, citat de CNN. Top 100 City Destinations Index, realizat de compania de analiză Euromonitor International, analizează orașe de top din întreaga […] © G4Media.ro.
16:30
Tonul gata preparat poate fi vedeta unui brunch mediteranean, oferind o sursă de proteine de înaltă calitate cu un efort minim. Dacă alegeți un ton bun, conservat în ulei de măsline, ați obținut deja un prim ingredient savuros și versatil, perfect pentru a fi integrat în preparate cu gust de mare și vacanță, numai bune […] © G4Media.ro.
16:30
”O strategie de distrugere a Europei”. Trump inversează istoria și desemnează Europa, nu Rusia, drept inamic în noua politică de securitate – analiză dură Wall Street Journal # G4Media
Un document strategic anual, care descria amenințările de la China la Rusia, își îndreaptă acum o parte din limbajul cel mai dur către aliații NATO. Timp de ani, guvernul SUA a publicat o Strategie de Securitate Națională anuală care prezintă modul în care Washingtonul vede lumea și abordarea sa pentru a gestiona amenințările iminente, de […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
16:10
Guvernul Bolojan a aprobat în ședința de vineri deblocarea a peste 300 de posturi, a anunțat sâmbătă Ministerul Educației. Ministerul transmite că, în ședința de vineri, Guvernul a adoptat Memorandumul pentru scoaterea la concurs a 303 posturi vacante în cadrul creșelor construite recent prin PNRR și prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau […] © G4Media.ro.
16:00
Republica Moldova cere ajutor energetic din România după ce atacurile asupra Ucrainei au afectat sistemul energetic, deși noul guvern de la Chișinău a ignorat complet România în programul de guvernare # G4Media
Atacurile Rusiei asupra sistemului energetic al Ucrainei a dus la deconectarea unui grup energetic-cheie în zona adiacentă Republicii Moldova, a anunța operatorul sistemului de transport al energiei electrice „Moldelectrica” citat de Ziarul de Gardă. Din cauza depășirii fluxului planificat de energie, operatorul a solicitat preventiv, ajutor de avarie din România pentru următoarele ore. Această măsură […] © G4Media.ro.
15:40
Sclavii din Roma antică mâncau deseori mai bine decât oamenii de rând, arată noi descoperiri # G4Media
Deși sclavii din orașul roman antic Pompei erau considerați „unelte vorbitoare”, unii dintre ei primeau o hrană mai bună decât oamenii obișnuiți, a transmis vineri Ministerul Culturii din Italia, citând dovezi din săpături recente, potrivit Reuters. Amfore cu boabe de fasole fava și un vas mare cu fructe – pere, mere și scorobe (sorbită) – […] © G4Media.ro.
15:30
EXCLUSIV Un preot-profesor universitar-prorector sancționat definitiv pentru autoplagiat predă acum studenților Etică și integritate academică la o universitate din Târgoviște și a fost numit de Ministerul Educației în Registrul de experți ai CNATDCU # G4Media
O sancțiune pentru autoplagiat aplicată în 2023 de către Consiliul Național de Etică unui preot-profesor universitar-prorector-conducător de doctorat nu a avut nici un efect asupra carierei acestuia, ba dimpotrivă: după acest moment, a fost validat de Ministerul Educației ca membru în Registrul de Experți ai CNATDCU și le predă studenților Etică și integritate academică. Este […] © G4Media.ro.
15:20
Donald Trump reactivează Doctrina Monroe pentru a consolida SUA ca lider pe continentul american – analiză Reuters # G4Media
Statele Unite îşi vor reafirma dominaţia în emisfera vestică, îşi vor consolida forţa militară în Indo-Pacific şi, eventual, îşi vor reevalua relaţia cu Europa, a indicat vineri preşedintele Donald Trump într-un document strategic amplu care urmăreşte să redefinească rolul ţării sale în lume, scrie Reuters, într-un amplu comentariu pe marginea acestei strategii, preluat de Agerpres. […] © G4Media.ro.
14:50
Bratislava este una dintre capitalele europene aflate destul de aproape de România, dar ignorată de majoritatea turiștilor români. Orașul, deși micuț, are multe de oferit, mai ales dacă nu intenționați să stați prea multe zile. În centrul istoric al Bratislavei sunt organizate două târguri de Crăciun, aproape lipite, unul piața din fața fostei primării în […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
13:40
George Russell, cel mai rapid în ultima sesiune de antrenamente libere de la Abu Dhabi / Norris, extrem de aproape de pilotul Mercedes # G4Media
George Russell (Mercedes) a înregistrat cel mai bun timp (1:23.334) în ultima sesiune de antrenamente libere din acest sezon de Formula 1, desfășurate la Abu Dhabi. Lando Norris a fost foarte aproape să câștige și a treia sesiune de antrenamente din Abu Dhabi, dar liderul ierarhiei mondiale a terminat la o diferență de 0.004 secunde […] © G4Media.ro.
13:30
The Washington Post: Poate Germania să oprească extremismul prin interzicerea unui partid de extremă dreapta? # G4Media
Interzicerea partidului Alternativa pentru Germania (AfD), o formațiune de extremă dreapta, poate părea nedemocratică, dar Constituția Germaniei permite astfel de interdicții pentru a preveni repetarea nazismului, informează The Washington Post. Într-un discurs comemorativ pentru Kristallnacht – pogromul nazist împotriva evreilor din 1938 – președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a propus luna trecută o soluție împotriva resurgenței […] © G4Media.ro.
13:10
Europa se reînarmează: Tancuri coreene, tehnică americană, industrie locală / Cum se pregătește continentul trecut prin două războaie mondiale în fața amenințării rusești # G4Media
Sectorul privat de apărare al Europei a crescut cu aproape 14% în 2024, până la o cifră de afaceri totală de peste 183 de miliarde de dolari, iar numărul de cetățeni europeni angajați direct de industria apărării a ajuns la un nivel istoric, de peste 630.000 de persoane, conform ultimului raport anual publicat de Asociația […] © G4Media.ro.
12:30
Spania, favorită să ridice Cupa Mondială 2026, potrivit Opta / Toate detaliile legate de șanse și dificultatea grupelor # G4Media
Spania este dată de super-computerul Opta principala favorită la ridicarea Cupei Mondiale în 2026, după ce vineri seara s-au aflat grupele, în cea mai mare parte a lor, la tragerea la sorți ce a avut loc în Washington. Conform Opta Predictor, campioana europeană en-titre ar avea 17% șanse de a câștiga Campionatul Mondial 2026 din […] © G4Media.ro.
12:30
Andrei Rațiu este tricolorul anului 2025 / Pe locul doi în concursul organizat de FRF este Dennis Man, iar pe trei Darius Olaru # G4Media
Andrei Rațiu a devenit matematic Tricolorul Anului 2025, în cadrul concursului organizat de FRF, transmite Mediafax. Andrei Rațiu și-a adjudecat trofeul suprem după ce a fost votat de suporteri „tricolorul lunii noiembrie” și a ajuns la 3 astfel de trofee în 2025, plus alte două podiumuri. A fost urmat de Dennis Man și Darius Olaru […] © G4Media.ro.
12:30
Istoricii Dennis Deletant, Grant T. Harward și Cosmin Popa, critici pentru Nicușor Dan / Ce n-a spus președintele când l-a decorat pe veteranul de la Cotul Donului # G4Media
Istoricul britanic Dennis Deletant a declarat pentru G4Media și Info Sud-Est, în contextul decorării veteranului de la Cotul Donului de către Nicușor Dan, că președintele ”se pare că nu a fost informat de masacrarea a sute de evrei ucraineni la Odesa de către trupele române în 1941”. ”Nu cred că din punct de vedere politic […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
11:50
”Ajutor!” fără cuvinte: Semnul mâinii care poate salva o victimă a violenței domestice dacă îl recunoști la momentul potrivit # G4Media
”Palma deschisă – degetul mare înăuntru – strânsă într-un pumn” este semnalul universal nonverbal pentru a cere ajutor, un gest care a salvat deja numeroase femei și copii aflați în situații de risc, încă din 2020. Semnul este, însă, prea puțin cunoscut. Canadian Women’s Foundation a lansat “Signal for Help” la începutul pandemiei de COVID-19, […] © G4Media.ro.
11:50
Una dintre cele mai extraordinare clădiri din Istanbul, readusă la viață după ce a fost restaurată și transformată în centru cultural # G4Media
Timp de ani de zile Apartamentul Botter a fost ușor de trecut cu vederea. Pe Aleea İstiklal – cea mai aglomerată stradă pietonală din Istanbul, unde un tramvai roșu vintage trece hurducând pe lângă magazine de muzică, cafenele și buticuri – majoritatea oamenilor nici măcar nu ridicau privirea. Deasupra vitrinelor, o fațadă grațioasă Art Nouveau, […] © G4Media.ro.
11:30
Parcul de distracții OrheiLand se închide după ce fugarul Ilan Șor a stopat „proiectele sociale” / Oligarhul moldovean a finanțat cumpărarea de voturi pentru partidele pro-ruse și protestele violente împotriva puterii pro-europene # G4Media
Parcul de distracții OrheiLand din Orhei, Republica Moldova, se închide. Anunțul a fost făcut de primărița municipiului, Tatiana Cociu, care și-a anunțat demisia în această săptămână, notează jurnaliștii de la TV8.md. Decizia vine la scurt timp după ce fugarul Ilan Șor a anunțat încetarea proiectelor sociale și a sprijinului politic pentru aleșii săi. OrheiLand nu […] © G4Media.ro.
11:30
Nod feroviar în apropiere de Kiev, lovit de drone și rachete rusești / Un depou și mai multe vagoane de tren avariate # G4Media
Un nod feroviar din apropierea Kievului a fost atacat în noaptea de vineri spre sâmbătă cu drone și rachete. Un depou și mai multe vagoane de tren au fost avariate, a anunțat sâmbătă compania feroviară de stat ucraineană, transmite Mediafax. Compania feroviară nu a raportat victime în urma atacului din timpul nopții din orașul Fastiv, […] © G4Media.ro.
11:20
Un clafoutis a fost la origine o simfonie cu cireșe și mult lapte, care, dinspre Limoges, o regiune a Belgiei franceze, a cucerit lumea. Cireșe scufundate într-un amestec aromat de lapte, ouă, zahăr și făină, nu foarte diferit de cel de clătite, care se rumenesc împreună în cuptor până umplu casa de miresme îmbietoare. Cireșe […] © G4Media.ro.
11:10
Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de vânt puternic valabilă sâmbătă în nouă județe și în Capitală, transmite Mediafax. Potrivit ANM, sunt vizate județele Tulcea, Constanța, Brăila, Buzău, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Ilfov și Capitala. În aceste zone, temporar, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…65 km/h. Avertizarea este în vigoare sâmbătă între […] © G4Media.ro.
10:50
Ce înseamnă Doctrina Trump? Reflecții despre o temă fierbinte (Op-ed de Vladimir Tismăneanu) # G4Media
Doctrina Trump, formulată acum ca strategie de securitate națională, este opusul unei table de valori, al unei perspective informate istoric, al continuității în angajamentele militare, politice și morale ale celei mai mari puteri cunoscută vreodată pe planetă. Reducerea concepției despre securitatea națională la o versiune actualizată a Doctrinei Monroe înseamnă ignorarea programatică a lecțiilor celor […] © G4Media.ro.
10:40
STUDIU Erupțiile vulcanice ar fi „pregătit terenul” pentru apariția Ciumei Neagre în Europa # G4Media
Erupții vulcanice până acum necunoscute ar fi putut declanșa o serie improbabilă de evenimente care au adus Moartea Neagră – cea mai devastatoare pandemie din istorie – pe țărmurile Europei medievale, arată noi cercetări, relatează MedicalXpress. Studiul a fost publicat în jurnalul Communications Earth & Environment. Epidemia de ciumă bubonică cunoscută ca „Moartea Neagră” a […] © G4Media.ro.
10:30
Polițiștii din Hunedoara cercetează un bărbat de 46 de ani după ce acesta ar fi împușcat un câine și i-ar fi ascuns cadavrul, transmite Mediafax. IPJ Hunedoara anunță că vineri polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 de un bărbat care se plimba cu câinele său într-o zonă împădurită din apropierea comunei Ghelari. Bărbatul […] © G4Media.ro.
10:20
MAI a mobilizat suplimentar mii de angajați pentru alegerile locale parțiale de duminică / Campanie electorală fără incidente majore # G4Media
Ministerul Afacerilor Interne anunță că a mobilizat suplimentar mii de angajați pentru alegerile locale parțiale de duminică, 7 decembrie. Campania s-a încheiat oficial la ora 7.00, iar structurile MAI au gestionat perioada electorală fără incidente majore, transmite Mediafax. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, comisar-șef de poliție Monica Dajbog, a prezentat situația misiunilor derulate […] © G4Media.ro.
10:20
„Nu ne putem baza de trei ori pe greșeli”, spune consilierul Red Bull, Helmut Marko despre bătălia finală din F1 # G4Media
După prima sesiune de antrenamente de la Abu Dhabi, liderul campionatului, Lando Norris, a fost cu doar 0,008 secunde mai rapid decât Max Verstappen – dar acel ecart a crescut la 0,363 secunde în a doua sesiune. Acest lucru este îngrijorător pentru Red Bull din două motive: în primul rând, schimbările de set-up făcute între […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
10:00
Candidații și miza alegerilor pentru Consiliul Județean Buzău / Fostul premier Marcel Ciolacu, șansa să rămână relevant în politică # G4Media
Duminică se desfășoară și alegerile parțiale pentru șefia Consiliului Județean Buzău, după ce funcția de președinte a rămas vacantă în urma demisiei social-democratului Lucian Romașcanu, nominalizat ca membru la Curtea Europeană de Conturi începând cu 1 iulie 2025. În timp ce PNL și USR au căzut de comun acord să-l susțină pe antreprenorul independent Mihai […] © G4Media.ro.
09:40
Cazanul pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina a fost aprins la palatul prezidențial din Italia # G4Media
Cazanul pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina a fost aprins la palatul prezidențial din Italia, cu două luni înainte de începerea evenimentului, transmite AP, citată de Ekathimerini. Vineri, la palatul prezidențial din Italia, a fost aprins un cazan preliminar cu flacăra olimpică, în timp ce numărătoarea inversă până la Jocurile Olimpice de […] © G4Media.ro.
09:30
Cancelarul german Friedrich Merz va pleca sâmbătă în primele sale vizite în Israel şi Iordania de la preluarea mandatului în luna mai, informează dpa, transmite Agerpres. Prima sa oprire va fi în capitala Iordaniei, Amman, unde este programat să se întâlnească cu regele Abdullah al II-lea. Mai târziu în cursul serii, Merz va fi primit […] © G4Media.ro.
09:00
Un petrolier rus lovit de o dronă ucraineană a eșuat pe coasta Bulgariei / Kairos se află sub sancțiuni UE și face parte din „flota fantomă” a Rusiei (Novinite) # G4Media
Un petrolier sub pavilion rus, identificat drept KAIROS, a eșuat în apropierea coastei bulgare, lângă Ahtopol, în urma unui atac cu drone al Ucrainei în Marea Neagră, transmite Novinite. Incidentul a determinat o reacție imediată din partea autorităților bulgare, inclusiv a Agenției Administrației Maritime, a Poliției de Frontieră și a Marinei, care desfășoară o operațiune […] © G4Media.ro.
09:00
Sorana Cîrstea, locul 43 în clasamentul WTA, și-a anunțat sâmbătă retragerea: „2026 va fi ultimul meu an în circuit”, transmite Mediafax. Între-un mesaj transmis pe Instagram, Sorana Cîrstea spune că 2026 va fi al 20-lea an în turnee ca jucător profesionist. „Iubesc tenisul… Iubesc disciplina, rutina, munca grea. Competiția și adrenalina îmi alimentează sufletul. Dar, […] © G4Media.ro.
08:40
Chișinăul a notificat oficial Federația Rusă despre denunțarea Acordului privind centrele culturale # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău informează că au fost încheiate toate procedurile interne necesare pentru denunțarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, semnat la 30 octombrie 1998 și intrat în vigoare la 4 iulie 2001, tramsmite Radio Chișinău. Astfel, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova […] © G4Media.ro.
08:20
Scutul de protecție de la Cernobîl, lovit în februarie de o dronă, nu mai blochează radiațiile și necesită reparații majore, anunță AIEA # G4Media
Scutul protector deasupra reactorului nuclear de la Cernobîl, din Ucraina, care a fost lovit de o dronă în februarie, nu mai poate îndeplini funcția sa principală de blocare a radiațiilor, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), citată de The Guardian. În februarie, o dronă a lovit „noua incintă de siguranță”, care a fost […] © G4Media.ro.
08:10
VIDEO Se construiește o clădire în mijlocul fostului ”lac” al Hotelului Perla din Mamaia, acum spațiu verde # G4Media
În fostul bazin de apă, așa cum e trecut în actele oficiale fostul ”lac” cu statuia ”Foca” de lângă Hotelul Perla din Mamaia, un simbol al zonei înainte de Revoluție, au început lucrările pentru construcția unei noi clădiri, transmite Info Sud-Est. Proiectul construcției a fost adoptat în urmă cu doi ani în Consiliul Local Constanța, iar în iulie […] © G4Media.ro.
08:10
Târgul de Crăciun de pe esplanada Operei Naționale București se deschide sâmbătă / Concerte, spectacole de muzică clasică și ateliere pentru copii # G4Media
Târgul „Bucharest Opera Christmas Market”, în al cărui program se regăsesc concerte, recitaluri şi spectacole de muzică clasică, precum şi ateliere pentru copii, se deschide, sâmbătă, pe esplanada Operei Naţionale Bucureşti (ONB), transmite Agerpres. Organizat de Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti, cu sprijinul Ministerului Culturii şi al ONB, târgul transformă esplanada […] © G4Media.ro.
08:00
Hollywood se opune preluării Warner Bros de către Netflix: ”O amenințare fără precedent pentru industria cinematografică la nivel global” # G4Media
Scenariști, producători, regizori și proprietari de cinematografe de la Hollywood și-au exprimat scepticismul față de propunerea Netflix de a prelua cu 82,7 miliarde studiourile și afacerile de streaming ale Warner Bros, transmite Mediafax. Discovery, afirmând că acest lucru riscă să le submineze interesele. Sindicatul scenariștilor americani (WGA), care a anunțat în octombrie că se va […] © G4Media.ro.
07:50
Kevin Durant atinge borna de 31.000 de puncte marcate și intră în clubul de elită al jucătorilor din NBA # G4Media
Kevin Durant a devenit vineri seara al optulea jucător din NBA care atinge borna de 31.000 de puncte marcate, scrie AP, citată de Mediafax. Jucătorul care a participat de 15 ori la All-Star a intrat în joc având nevoie de doar patru puncte pentru a atinge această performanță. A marcat două aruncări libere, înainte de […] © G4Media.ro.
07:50
Ședințe foto cu primul brad împodobit la Cazino după restaurarea monumentului istoric / Cât costă și cât durează o sesiune cu fotograf inclus # G4Media
Cazinoul din Constanța organizează ședințe foto cu primul brad împodobit în interiorul monumentului istoric după redeschidere. Tariful este de 600 de lei pentru o ședință de 30 de minute, iar fotograful este inclus. „Rezervările se pot face exclusiv online, prin transmiterea solicitării la adresa contact@cazinoul.com pentru fiecare zi de luni, în perioada 1 – 29 decembrie, […] © G4Media.ro.
07:50
Peste 790.000 de persoane îşi sărbătoresc sâmbătă onomastica, de Sfântul Nicolae. Potrivit datelor furnizate de Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor, peste 295.000 de femei şi peste 500.000 de bărbaţi vor fi sărbătoriţi de Sfântul Nicolae, transmite Agerpres. ”Ziua de 6 decembrie reprezintă un prilej de bucurie pentru miile de români care poartă prenume asociate zilei […] © G4Media.ro.
07:40
Alegeri parțiale: Campania electorală s-a încheiat sâmbătă dimineața, ora 7:00 / Este interzisă continuarea propagandei electorale # G4Media
Campania pentru Primăria Capitalei, începută pe 22 noiembrie, s-a încheiat sâmbătă, la ora 7:00, fiind interzisă din acest moment continuarea propagandei electorale, transmite Agerpres. Prin continuarea propagandei electorale după data încheierii campaniei se înţelege: * afişarea, lansarea, plasarea, promovarea, publicarea, distribuirea şi/sau difuzarea de materiale publicitare politice/materiale de propagandă electorală de orice tip care se […] © G4Media.ro.
07:20
Dezastru umanitar după inundațiile din Asia, soldate cu peste 1500 de morți: Localități în beznă, fântâni contaminate, orașe izolate / Supraviețuitorii cer ”ajutor urgent” # G4Media
Echipele de urgență au intrat în cursă contra cronometru vineri, după inundațiile și alunecările de teren catastrofale de săptămâna trecută care au lovit anumite părți ale Asiei, ucigând peste 1.500 de oameni, transmite Mediafax. Operațiunile de ajutorare erau în desfășurare, dar nevoile sunt foarte mari. Autoritățile au declarat că 883 de persoane au fost confirmate […] © G4Media.ro.
