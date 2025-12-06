Un șofer din București a lovit un copac și a avariat două ambulanțe, venite să-i acorde primul ajutor. Ce a urmat
StirileProtv.ro, 6 decembrie 2025 18:00
Șoferul unei mașini din Sector 5 al Capitalei a pierdut controlul volanului și a lovit un copac, iar echipajele de salvare au spart un geam deoarece acesta nu comunica cu ele.
Acum 30 minute
18:00
Acum o oră
17:20
Elon Musk susţine că Uniunea Europeană ar trebui să fie ”eradicată”. De ce s-a enervat miliardarul american # StirileProtv.ro
Miliardarul american Elon Musk, patronul platformei X, a reacţionat dur sâmbătă la adresa Uniunii Europene, după ce în ajun Comisia Europeană a impus o amendă de 120 de milioane de euro reţelei de social media, informează DPA.
Acum 2 ore
17:10
Student ucrainean, torturat și ars de viu pentru criptomonede într-un Mercedes Benz, sub un pod din Viena # StirileProtv.ro
Un student care a fost ars de viu în Mercedesul tatălui său, la Viena, ar fi fost foarte probabil șantajat pentru o sumă mare de bani pe care o deținea în criptomonede, afirmă autoritățile locale.
17:00
Un câine i-a salvat viața stăpânului său, trezindu-l în timp ce apartamentul lui ardea, în Germania # StirileProtv.ro
Un bărbat din nordul Germaniei a scăpat dintr-un incendiu după ce câinele său l-a trezit la timp, a anunţat sâmbătă poliţia.
Acum 4 ore
15:50
La 91 de ani, un pensionar care a moștenit aproape un milion de euro a donat toți banii. I-a lăsat pe toți fără cuvinte # StirileProtv.ro
Un pensionar din Franța care a donat 750.000 de lire satului său natal a fost lăudat pentru gestul său de generozitate. O biserică va fi salvată de la demolare pentru cel puțin încă 100 de ani.
15:50
Unul dintre cei mai buni actori ai Japoniei, Cary-Hiroyuki Tagawa, celebru la Hollywood, a murit în urma unui AVC # StirileProtv.ro
Cary-Hiroyuki Tagawa, devenit celebru datorită rolurilor sale din filme precum "Mortal Kombat" (1995), "Pearl Harbor" (2001) şi "Ultimul împărat" - "The Last Emperor" - (1987), a încetat din viaţă la vârsta de 75 de ani.
15:40
China a trimis în spațiu o rachetă cu sateliți la bord, pentru internet. În premieră, a folosit kerosen pe bază de cărbune # StirileProtv.ro
China a lansat sâmbătă o rachetă purtătoare Long March-8A, din provincia insulară sudică Hainan, trimiţând în spaţiu un grup de sateliţi pentru internet, a anunțat agenţia chineză de presă Xinhua.
15:30
Peste 300 de posturi noi în creșe. Ministrul Daniel David: „Educaţia va intra în faza de stabilizare şi dezvoltare” # StirileProtv.ro
Guvernul a aprobat deblocarea a peste 300 de posturi în creșe, iar ministrul Educației, Daniel David, a declarat că salută această măsură, subliniind că, după perioada de presiune fiscal-bugetară, educația trebuie să intre într-o etapă de dezvoltare.
15:20
Candidații la alegerile locale din București 2025: Cine sunt cei 17 competitori pentru Primăria Capitalei # StirileProtv.ro
La alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025, bucureștenii vor alege noul primar general al Capitalei dintr-o listă de 17 candidați validați oficial.
15:20
Șalotă – mica ceapă aromată care îmbunătățește orice rețetă. Cum se folosește în bucătăria franceză # StirileProtv.ro
Șalota este o ceapă mică, cu aromă delicată și subtilă, foarte apreciată în bucătăria franceză. Folosită în sosuri, marinade sau preparate la tigaie, aceasta adaugă profunzime gusturilor și transformă chiar și rețetele simple în adevărate delicii.
15:20
Sofia, Bulgaria - istorie, cultură și experiențe urbane. Ce să vizitezi ca turist aici # StirileProtv.ro
Capitala Bulgariei este un amestec captivant de cultură vibrantă, istorie bogată și farmec urban contemporan. Ruine antice și biserici ortodoxe impresionante alături de artă stradală, piețe animate și parcuri liniștite.
15:20
Cei mai frumoși brazi de Crăciun în 2025. Ghid complet pentru alegerea bradului perfect # StirileProtv.ro
Crăciunul 2025 aduce prilejul de a transforma casa într‑o scenă magică, iar un brad face toată diferența. Fie că optezi pentru un brad natural cu miros rășinos sau pentru un model artificial elegant, ghidează-te după dimensiune și durabilitate.
15:20
Târgul de Crăciun din Budapesta 2025 – ghid complet pentru turiști. Ce să vizitezi și ce să mănânci # StirileProtv.ro
Bucură-te de magia sărbătorilor la Târgul de Crăciun din Budapesta 2025 — un sezon plin de luminițe, arome savuroase și tradiții locale ce transformă capitalei Ungariei într‑o poveste de iarnă.
14:50
MAI: 21 de sesizări în campania pentru alegerile locale parțiale. Amendă de 4.500 lei pentru distrugerea unui afiș # StirileProtv.ro
Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au anunțat că, în timpul campaniei pentru alegerile locale parțiale, au fost înregistrate 21 de sesizări privind posibile fapte nelegale, dintre care 13 au fost confirmate, iar șase sunt încă investigate.
14:20
Miros de gaze la o şcoală din Bucureşti, unde au fost amenajate secţii de votare. Traficul rutier, restricţionat temporar # StirileProtv.ro
Miros de gaze a fost semnalat, sâmbătă, la o şcoală din Bucureşti, acolo unde au fost amenajate secţii de votare, iar la faţa locului s-au deplasat echipaje de poliţie, pompieri şi reprezentanţi ai operatorului de distribuţie a gazelor.
14:20
Studiu: Expunerea la mirosul alimentelor bogate în grăsimi în timpul sarcinii ar putea creşte riscul de obezitate la copii # StirileProtv.ro
Alimentaţia din timpul sarcinii este cunoscută ca având un rol important asupra sănătăţii copilului. Dincolo de ceea ce mamele consumă efectiv, mediul senzorial asociat cu mâncarea ar putea conta mai mult decât se credea până acum.
14:20
Adolescenți filmați în timp ce se bat într-o autogară din Alba. Unul dintre ei ar fi avut un pumnal asupra sa # StirileProtv.ro
Doi adolescenţi au fost filmaţi în timp ce se bat, într-un spaţiu public ce pare să fie o autogară, unde sunt autobuze parcate.
Acum 6 ore
14:00
Un copil din Afganistan a fost obligat să execute public un bărbat care i-a ucis 12 rude, în fața a 80.000 de oameni. VIDEO # StirileProtv.ro
Talibanii din Afganistan au obligat un băiat de 13 ani să execute public un bărbat, în faţa a zeci de mii de oameni, după ce acesta fusese găsit vinovat de uciderea a peste 12 membri ai familiei copilului.
14:00
Şapte persoane au murit și 11 au fost rănite în Turcia după ce un autobuz s-a ciocnit cu un camion # StirileProtv.ro
Şapte persoane au murit şi 11 au fost rănite sâmbătă, când un autobuz s-a izbit de un camion pe o autostradă din sudul Turciei, potrivit unui comunicat al biroului guvernatorului local, informează AFP.
13:40
Copilul-minune al Indiei, Sarwagya Singh Kushwaha, a făcut istorie în lumea șahului, devenind, la doar trei ani, cel mai tânăr jucător care obține un rating oficial FIDE.
13:40
Nicolas Sarkozy a vorbit despre perioada petrecută în detenție: „Aș fi dat orice să pot privi pe fereastră” # StirileProtv.ro
Cu câteva zile înainte de lansarea cărţii sale, fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a vorbit despre cele trei săptămâni petrecute în detenție, în urma condamnării din dosarul finanţării libiene.
13:30
Un bărbat din Braşov a fost reţinut după ce a păcălit angajaţi din Alba Iulia și i-a convins să depună bani în conturi false # StirileProtv.ro
Un bărbat din judeţul Braşov a fost reţinut de poliţiştii din Alba Iulia, după ce ar fi determinat angajaţii unor firme din oraş să depună bani în conturi indicate de el, sub pretextul că ar fi contabilul societăţilor unde aceştia lucrau.
13:20
Un șofer beat din Botoșani a ucis un biciclist și a fugit, ascunzând mașina. Avea o alcoolemie de 0,62 mg/l în aerul expirat # StirileProtv.ro
Un şofer a accidentat mortal un biciclist într-o comună din Botoşani, iar apoi a fugit de la locul faptei.
12:40
Heidi Klum a strălucit la tragerea la sorți a CM 2026, într-o rochie aurie spectaculoasă. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Heidi Klum i s-a alăturat lui Robbie Williams la tragerea la sorți a Cupei Mondiale de Fotbal FIFA 2026, desfășurată la Kennedy Centre din Washington D.C., vineri seară.
12:30
Atac armat într-un cămin de muncitori din Africa de Sud. 11 persoane au murit, între care un copil de trei ani # StirileProtv.ro
Bărbaţi înarmaţi au luat cu asalt sâmbătă un cămin de muncitori din Pretoria, capitala Africii de Sud, ucigând 11 persoane, între care un copil de trei ani şi doi adolescenţi, a anunţat poliţia, transmite AFP.
Acum 8 ore
11:50
Mița Biciclista — povestea femeii care pedala și cucerea regii. Cine a fost cea mai cunoscută biciclistă din București # StirileProtv.ro
Mița Biciclista a fost una dintre cele mai fascinante figuri ale Bucureștiului interbelic, cunoscută pentru stilul său liber și pasiunea pentru bicicletă.
11:50
Administrația Trump extinde interdicția de călătorie pentru cetățenii din peste 30 de țări # StirileProtv.ro
Administrația Trump va extinde interdicția de călătorie pentru cetățenii din peste 30 de țări, a anunțat secretarul pentru securitate internă Kristi Noem, după atacul comis de un cetățean afgan asupra a doi membri ai Gărzii Naționale.
11:50
Andrei Raţiu, votat de fani tricolorul lunii noiembrie şi al anului 2025. Ce spune fundaşul. VIDEO # StirileProtv.ro
Fundaşul Andrei Raţiu a devenit matematic Tricolorul Anului 2025, în cadrul concursului desfăşurat în aplicaţia Tricolorii, anunţă frf.ro.
11:50
Târg de Crăciun Cluj 2025. Ce nu trebuie să ratezi ca turist aici. Atracții, mâncare și activități pentru toată familia # StirileProtv.ro
Târgul de Crăciun din Cluj 2025 transformă orașul într-un spațiu plin de lumină, tradiții și atmosferă festivă. Piața Unirii devine locul în care vizitatorii descoperă decoruri de poveste, standuri cu produse artizanale și specialități de sezon.
11:50
Cutremur, sâmbătă dimineață, în România. În ce zonă s-a produs și ce magnitudine a avut # StirileProtv.ro
Un cutremur slab cu magnitudinea 3,5 a fost înregistrat sâmbătă, la ora 9:25, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
11:30
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică: Scutul protector al centralei nucleare de la Cernobîl a fost deteriorat # StirileProtv.ro
Scutul de protecție al centralei nucleare de la Cernobîl nu își mai poate asigura funcția de siguranță după avariile provocate de un atac cu drone atribuit Rusiei, avertizează AIEA.
11:20
Primul LIVE din sezonul 13 Vocea României a avut momente spectaculoase, iar emisiunea a fost lider absolut de audiență # StirileProtv.ro
Vineri, cei de acasă au trăit unul dintre cele mai intense momente ale acestui sezon Vocea României! Primul LIVE din sezonul 13 cu noroc a adus prestații memorabile, iar publicul a avut puterea de decizie.
11:10
Un bărbat din Ialomiţa urmărit internaţional a fost reţinut în Marea Britanie. A spulberat intenţionat cu mașina o familie # StirileProtv.ro
Un bărbat de 38 de ani din Ialomiţa, urmărit internaţional pentru omor calificat, a fost localizat şi reţinut în Marea Britanie.
11:10
Kaja Kallas, despre strategia de securitate a SUA: Washingtonul rămâne cel mai mare aliat al Europei # StirileProtv.ro
Statele Unite ale Americii rămân "cel mai mare aliat" al Uniunii Europene, a afirmat sâmbătă şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, după publicarea noii strategii de securitate a SUA.
11:00
iLikeIT. Emisiunea integrală din 6 decembrie 2025.
10:50
Consolele și jocurile retro revin spectaculos: nostalgie, simplitate și o nouă generație de fani care le readuc în prim-plan # StirileProtv.ro
Consolele și jocurile retro care n-au dispărut niciodată, ba dimpotrivă, sunt tot mai căutate, iar Elvira Lupșa și Bogdan Cordeneanu ne spun mai multe despre ele.
10:40
Kirby Air Riders aduce haos și distracție în stil Mario Kart. Jocul e ideal pentru familie și prieteni # StirileProtv.ro
Jocul săptămânii este Kirby Air Riders. Un joc de curse, cu vehicule, în stilul Mario Kart. E foarte distractiv și se anunță hit-ul sezonului rece. Numai bun de jucat cu familia ori prietenii apropiați, acasă, lângă brad.
10:20
Un bărbat din Hunedoara a fost reţinut după ce și-a lovit partenera cu pumnii şi picioarele și a sechestrat-o acasă # StirileProtv.ro
Un bărbat a fost reţinut după ce Poliţia Municipiului Hunedoara a fost sesizată telefonic cu privire la un caz de violenţă în familie petrecut la o locuinţă din oraş.
10:20
Cum milioane de imagini generate de AI au cucerit Facebook și ce se află în spatele lor # StirileProtv.ro
Sute de pagini de Facebook cu imagini generate cu Inteligența Artificială, de la cai din pâine ori tort din cartofi fierți au atras milioane de like-uri și atenția noastră. Dar cine este responsabil pentru asta?
Acum 12 ore
10:00
RCA la trotinete. Controalele ar putea începe în câteva zile. Ce a rămas încă „în ceață” # StirileProtv.ro
Poți lua amendă dacă mergi prin oraș cu trotineta fără RCA, după 13 decembrie?
09:50
Un portret al legendarului boxer Mohamed Ali, pictat de Andy Warhol, a fost vândut pentru 18 milioane de dolari # StirileProtv.ro
Un portret dedicat legendarului boxer Mohamed Ali, pictat de Andy Warhol, a fost vândut, în cadrul avanpremierei VIP a Art Basel Miami Beach, pentru 18 milioane de dolari unui colecţionar privat de către galeria Lévy Gorvy Dayan.
09:50
Joan Baez, revoltată de politica lui Trump, a revenit în studio pentru a înregistra melodia „No Kings”. VIDEO # StirileProtv.ro
Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a determinat-o să se întoarcă în studio, a declarat pentru AFP legenda folk americană Joan Baez, care tocmai a înregistrat o nouă melodie de „protest”.
09:30
Bulgaria intervine pentru salvarea unui petrolier rus sancționat, lovit de o dronă ucraineană, aproape eşuat lângă coastă # StirileProtv.ro
Autorităţile maritime, poliţia de frontieră şi marina bulgară sunt pregătite pentru operaţiuni de salvare a unei nave care a intrat vineri în apele teritoriale ale ţării, a anunţat Ministerul bulgar al Transporturilor într-un comunicat, scrie Reuters.
09:10
Cătălin Radu Tănase despre războiul din Irak, din 2003: "Armele de distrugere în masă n-au existat. E o realitate" # StirileProtv.ro
În 2003, la patru ani după declanșarea războiului devastator din Iugoslavia, corespondentul PRO TV Cătălin Radu Tănase a ajuns în Irak, unde începuse “a doua furtună din deșert”, războiul din Irak.
09:10
C.R. Tănase: „În 30 de ani, România a avut o evoluție uriașă. Nu o vedem, dar străinii spun wow, ce s-a schimbat țara asta!" # StirileProtv.ro
România a avut în ultimii 30 de ani "o evoluție uriașă", pe care adesea noi nu o percepem, dar care e confirmată de străinii care ne vizitează țara, spune Cătălin Radu Tănase, la aniversarea a 30 de ani de PRO TV.
09:00
Emmanuel Macron și-a încheiat vizita în China între discuții dure despre Ucraina și momente relaxate cu panda și ping-pong # StirileProtv.ro
Președintele francez Emmanuel Macron și-a încheiat vizita în China într-o notă mai relaxată – cu urși panda și ping-pong.
08:50
Responsabili americani transmit Europei: Fără întărirea apărării până în 2027, SUA pot renunța la unele mecanisme NATO # StirileProtv.ro
Responsabilii americani i-au avertizat pe omologii europeni că, dacă nu-și consolidează până în 2027 capacitățile defensive, Statele Unite își vor sista participarea la anumite mecanisme de apărare ale NATO.
08:40
Sorana Cîrstea se retrage din activitate anul viitor: Am decis că 2026 va fi ultimul meu an în circuit # StirileProtv.ro
Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea a anunţat, sâmbătă dimineaţă, că în anul 2026 va fi ultimul al său în circuit. Ea spune că într-o carieră de 20 de ani a trăit un „vis frumos în care toate sacrificiile au meritat”.
08:20
Vremea azi, 6 decembrie. Temperaturile scad în cea mai mare parte a țării. Maximele ajung la 12 grade în vest # StirileProtv.ro
Sâmbătă temperaturile scad în cea mai mare parte a țării, iar cerul rămâne acoperit în sud și în est. Ploile apar mai ales în ținuturile sudice, pe unde și vântul va fi destul de insistent. În rest găsim vreme mai bună, cu soare și câțiva nori.
08:20
Aproape 800.000 de români îşi serbează onomastica sâmbătă, de Sfântul Nicolae. Mesaje şi urări # StirileProtv.ro
Aproape 800.000 de români își serbează onomastica de Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai îndrăgiți sfinți ai creștinătății și ocrotitor al copiilor și al celor nevoiași.
