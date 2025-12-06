Două spitale construite prin PNRR, finalizate până la finalul anului. Postul pe care se bat sute de candidați
StirileProtv.ro, 6 decembrie 2025 19:20
Doar două spitale, dintre cele peste 20, care ar fi trebuit construite cu bani din PNRR, vor fi gata până la sfârșitul anului. Unul este în Bistrița, celălalt în Cluj.
Incendii de vegetație de proporții în Sydney, Australia. 12 locuințe au fost distruse, sute de pompieri luptă cu focul # StirileProtv.ro
Australia se confruntă în aceste zile cu incendii de vegetație de proporții, în apropiere de Sydney.
Decizie controversată în SUA. Un comitet a eliminat recomandarea vaccinării împotriva hepatitei B la nou-născuți # StirileProtv.ro
Val de critici în Statele Unite, după ce un comitet a eliminat recomandarea ca nou-născuții să primească la naștere vaccinul împotriva hepatitei B.
FIFA i-a acordat lui Donald Trump un premiu pentru pace, în timp ce președintele SUA amenință cu bombardarea Venezuelei # StirileProtv.ro
Președintele american Donald Trump a fost aseară în centrul atenției la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială de Fotbal, care a avut loc în Washington.
Moș Nicolae a fost darnic și anul acesta. Copiii cei mai cuminți au primit ciocolată, jucării și cărți # StirileProtv.ro
A fost o dimineață magică pentru copii. Moș Nicolae a umplut cu daruri ghetuțele lustruite de cei mai cuminți. Au fost țipete de bucurie pentru munții de ciocolată, jucării și cărți.
Târgul de carte Gaudeamus 2025. Printre vizitatori au fost mulți copii și tineri care vor să citească o carte # StirileProtv.ro
Pasionații de lectură s-au întâlnit la târgul Gaudeamus din București, pentru titluri noi și volume de colecție, numai bune de pus sub brad.
Două spitale construite prin PNRR, finalizate până la finalul anului. Postul pe care se bat sute de candidați # StirileProtv.ro
Doar două spitale, dintre cele peste 20, care ar fi trebuit construite cu bani din PNRR, vor fi gata până la sfârșitul anului. Unul este în Bistrița, celălalt în Cluj.
R. Moldova a solicitat energie de avarie din România, după ce sudul Ucrainei a rămas fără curent în urma atacurilor rusești # StirileProtv.ro
Moldelectrica a anunțat că atacurile rusești din regiunea Odesa au lăsat fără curent sudul Ucrainei și au afectat fluxurile energetice din zonă.
O ambulanță SMURD a rămas blocată în noroi în timpul unei misiuni în Botoșani. Localnicii au mutat-o cu un tractor # StirileProtv.ro
Incident într-o comună din județul Botoșani. O ambulanță SMURD, venită să preia o femeie de 96 de ani a rămas blocată în noroi.
Studiu: Sportul constant menține mintea tânără. Cercetător: „Cu cât mai multă grăsime, cu atât mai bătrân e creierul” # StirileProtv.ro
Oamenii cu o formă fizică bună își mențin creierul mai tânăr pe măsură ce înaintează în vârstă, spun specialiști americani în neurologie și radiologie.
Ce se întâmplă cu vremea în perioada următoare, după vântul puternic. De luni, temperaturile ”vor atinge până la 14 grade” # StirileProtv.ro
Rafale de vânt puternic au lovit sudul-estul țării, iar pe litoral porturile au fost închise. Vântul a intensificat și frigul. La amiază, la malul mării erau aproximativ 8 grade Celsius, dar părea mult mai frig.
Două autospeciale SMURD, chemate în ajutorul unui șofer, au fost lovite chiar de victimă, în mod inexplicabil # StirileProtv.ro
Intervenție cu peripeții pentru două echipaje SMURD, chemate în ajutorul unui șofer de 26 de ani. El a intrat cu mașina într-un copac din sectorul 5 al Capitalei, iar salvatorii au fost nevoiți să-i spargă geamul pentru că spunea că se simte rău.
A început să curgă apa la robinetele locuitorilor din Prahova și Dâmbovița, însă poate fi folosită doar la toalete # StirileProtv.ro
A început să curgă apa la robinetele locuitorilor din Prahova și Dâmbovița. Va dura, însă, până va ajunge peste tot, pentru că rețeaua are peste 700 de kilometri.
Alegeri locale parțiale. În centrele de votare au ajuns aproape două milioane și jumătate de buletine de vot # StirileProtv.ro
Bucureștenii și locuitorii din alte 12 comune și orașe își aleg duminică, 7 decembrie, primarii, iar cei din Buzău un nou președinte de Consiliu Județean.
Alegeri locale 2025. Pentru a vota este nevoie de un document de identitate. Ce trebuie să știe cei cu carte electronică # StirileProtv.ro
Sute de tehnicieni STS lucrează în schimburi în aceste zile, ca să rezolve problemele ce apar în secții. Deja sunt ocupați, pentru că în sâmbătă seară se pun în funcțiune tabletele pentru înregistrarea și verificarea alegătorilor.
Un șofer din București a lovit un copac și a avariat două ambulanțe, venite să-i acorde primul ajutor. Ce a urmat # StirileProtv.ro
Șoferul unei mașini din Sector 5 al Capitalei a pierdut controlul volanului și a lovit un copac, iar echipajele de salvare au spart un geam deoarece acesta nu comunica cu ele.
Elon Musk susţine că Uniunea Europeană ar trebui să fie ”eradicată”. De ce s-a enervat miliardarul american # StirileProtv.ro
Miliardarul american Elon Musk, patronul platformei X, a reacţionat dur sâmbătă la adresa Uniunii Europene, după ce în ajun Comisia Europeană a impus o amendă de 120 de milioane de euro reţelei de social media, informează DPA.
Student ucrainean, torturat și ars de viu pentru criptomonede într-un Mercedes Benz, sub un pod din Viena # StirileProtv.ro
Un student care a fost ars de viu în Mercedesul tatălui său, la Viena, ar fi fost foarte probabil șantajat pentru o sumă mare de bani pe care o deținea în criptomonede, afirmă autoritățile locale.
Un câine i-a salvat viața stăpânului său, trezindu-l în timp ce apartamentul lui ardea, în Germania # StirileProtv.ro
Un bărbat din nordul Germaniei a scăpat dintr-un incendiu după ce câinele său l-a trezit la timp, a anunţat sâmbătă poliţia.
La 91 de ani, un pensionar care a moștenit aproape un milion de euro a donat toți banii. I-a lăsat pe toți fără cuvinte # StirileProtv.ro
Un pensionar din Franța care a donat 750.000 de lire satului său natal a fost lăudat pentru gestul său de generozitate. O biserică va fi salvată de la demolare pentru cel puțin încă 100 de ani.
Unul dintre cei mai buni actori ai Japoniei, Cary-Hiroyuki Tagawa, celebru la Hollywood, a murit în urma unui AVC # StirileProtv.ro
Cary-Hiroyuki Tagawa, devenit celebru datorită rolurilor sale din filme precum "Mortal Kombat" (1995), "Pearl Harbor" (2001) şi "Ultimul împărat" - "The Last Emperor" - (1987), a încetat din viaţă la vârsta de 75 de ani.
China a trimis în spațiu o rachetă cu sateliți la bord, pentru internet. În premieră, a folosit kerosen pe bază de cărbune # StirileProtv.ro
China a lansat sâmbătă o rachetă purtătoare Long March-8A, din provincia insulară sudică Hainan, trimiţând în spaţiu un grup de sateliţi pentru internet, a anunțat agenţia chineză de presă Xinhua.
Peste 300 de posturi noi în creșe. Ministrul Daniel David: „Educaţia va intra în faza de stabilizare şi dezvoltare” # StirileProtv.ro
Guvernul a aprobat deblocarea a peste 300 de posturi în creșe, iar ministrul Educației, Daniel David, a declarat că salută această măsură, subliniind că, după perioada de presiune fiscal-bugetară, educația trebuie să intre într-o etapă de dezvoltare.
Candidații la alegerile locale din București 2025: Cine sunt cei 17 competitori pentru Primăria Capitalei # StirileProtv.ro
La alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025, bucureștenii vor alege noul primar general al Capitalei dintr-o listă de 17 candidați validați oficial.
Șalotă – mica ceapă aromată care îmbunătățește orice rețetă. Cum se folosește în bucătăria franceză # StirileProtv.ro
Șalota este o ceapă mică, cu aromă delicată și subtilă, foarte apreciată în bucătăria franceză. Folosită în sosuri, marinade sau preparate la tigaie, aceasta adaugă profunzime gusturilor și transformă chiar și rețetele simple în adevărate delicii.
Sofia, Bulgaria - istorie, cultură și experiențe urbane. Ce să vizitezi ca turist aici # StirileProtv.ro
Capitala Bulgariei este un amestec captivant de cultură vibrantă, istorie bogată și farmec urban contemporan. Ruine antice și biserici ortodoxe impresionante alături de artă stradală, piețe animate și parcuri liniștite.
Cei mai frumoși brazi de Crăciun în 2025. Ghid complet pentru alegerea bradului perfect # StirileProtv.ro
Crăciunul 2025 aduce prilejul de a transforma casa într‑o scenă magică, iar un brad face toată diferența. Fie că optezi pentru un brad natural cu miros rășinos sau pentru un model artificial elegant, ghidează-te după dimensiune și durabilitate.
Târgul de Crăciun din Budapesta 2025 – ghid complet pentru turiști. Ce să vizitezi și ce să mănânci # StirileProtv.ro
Bucură-te de magia sărbătorilor la Târgul de Crăciun din Budapesta 2025 — un sezon plin de luminițe, arome savuroase și tradiții locale ce transformă capitalei Ungariei într‑o poveste de iarnă.
MAI: 21 de sesizări în campania pentru alegerile locale parțiale. Amendă de 4.500 lei pentru distrugerea unui afiș # StirileProtv.ro
Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au anunțat că, în timpul campaniei pentru alegerile locale parțiale, au fost înregistrate 21 de sesizări privind posibile fapte nelegale, dintre care 13 au fost confirmate, iar șase sunt încă investigate.
Miros de gaze la o şcoală din Bucureşti, unde au fost amenajate secţii de votare. Traficul rutier, restricţionat temporar # StirileProtv.ro
Miros de gaze a fost semnalat, sâmbătă, la o şcoală din Bucureşti, acolo unde au fost amenajate secţii de votare, iar la faţa locului s-au deplasat echipaje de poliţie, pompieri şi reprezentanţi ai operatorului de distribuţie a gazelor.
Studiu: Expunerea la mirosul alimentelor bogate în grăsimi în timpul sarcinii ar putea creşte riscul de obezitate la copii # StirileProtv.ro
Alimentaţia din timpul sarcinii este cunoscută ca având un rol important asupra sănătăţii copilului. Dincolo de ceea ce mamele consumă efectiv, mediul senzorial asociat cu mâncarea ar putea conta mai mult decât se credea până acum.
Adolescenți filmați în timp ce se bat într-o autogară din Alba. Unul dintre ei ar fi avut un pumnal asupra sa # StirileProtv.ro
Doi adolescenţi au fost filmaţi în timp ce se bat, într-un spaţiu public ce pare să fie o autogară, unde sunt autobuze parcate.
Un copil din Afganistan a fost obligat să execute public un bărbat care i-a ucis 12 rude, în fața a 80.000 de oameni. VIDEO # StirileProtv.ro
Talibanii din Afganistan au obligat un băiat de 13 ani să execute public un bărbat, în faţa a zeci de mii de oameni, după ce acesta fusese găsit vinovat de uciderea a peste 12 membri ai familiei copilului.
Şapte persoane au murit și 11 au fost rănite în Turcia după ce un autobuz s-a ciocnit cu un camion # StirileProtv.ro
Şapte persoane au murit şi 11 au fost rănite sâmbătă, când un autobuz s-a izbit de un camion pe o autostradă din sudul Turciei, potrivit unui comunicat al biroului guvernatorului local, informează AFP.
Copilul-minune al Indiei, Sarwagya Singh Kushwaha, a făcut istorie în lumea șahului, devenind, la doar trei ani, cel mai tânăr jucător care obține un rating oficial FIDE.
Nicolas Sarkozy a vorbit despre perioada petrecută în detenție: „Aș fi dat orice să pot privi pe fereastră” # StirileProtv.ro
Cu câteva zile înainte de lansarea cărţii sale, fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a vorbit despre cele trei săptămâni petrecute în detenție, în urma condamnării din dosarul finanţării libiene.
Un bărbat din Braşov a fost reţinut după ce a păcălit angajaţi din Alba Iulia și i-a convins să depună bani în conturi false # StirileProtv.ro
Un bărbat din judeţul Braşov a fost reţinut de poliţiştii din Alba Iulia, după ce ar fi determinat angajaţii unor firme din oraş să depună bani în conturi indicate de el, sub pretextul că ar fi contabilul societăţilor unde aceştia lucrau.
Un șofer beat din Botoșani a ucis un biciclist și a fugit, ascunzând mașina. Avea o alcoolemie de 0,62 mg/l în aerul expirat # StirileProtv.ro
Un şofer a accidentat mortal un biciclist într-o comună din Botoşani, iar apoi a fugit de la locul faptei.
Heidi Klum a strălucit la tragerea la sorți a CM 2026, într-o rochie aurie spectaculoasă. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Heidi Klum i s-a alăturat lui Robbie Williams la tragerea la sorți a Cupei Mondiale de Fotbal FIFA 2026, desfășurată la Kennedy Centre din Washington D.C., vineri seară.
Atac armat într-un cămin de muncitori din Africa de Sud. 11 persoane au murit, între care un copil de trei ani # StirileProtv.ro
Bărbaţi înarmaţi au luat cu asalt sâmbătă un cămin de muncitori din Pretoria, capitala Africii de Sud, ucigând 11 persoane, între care un copil de trei ani şi doi adolescenţi, a anunţat poliţia, transmite AFP.
Mița Biciclista — povestea femeii care pedala și cucerea regii. Cine a fost cea mai cunoscută biciclistă din București # StirileProtv.ro
Mița Biciclista a fost una dintre cele mai fascinante figuri ale Bucureștiului interbelic, cunoscută pentru stilul său liber și pasiunea pentru bicicletă.
Administrația Trump extinde interdicția de călătorie pentru cetățenii din peste 30 de țări # StirileProtv.ro
Administrația Trump va extinde interdicția de călătorie pentru cetățenii din peste 30 de țări, a anunțat secretarul pentru securitate internă Kristi Noem, după atacul comis de un cetățean afgan asupra a doi membri ai Gărzii Naționale.
Andrei Raţiu, votat de fani tricolorul lunii noiembrie şi al anului 2025. Ce spune fundaşul. VIDEO # StirileProtv.ro
Fundaşul Andrei Raţiu a devenit matematic Tricolorul Anului 2025, în cadrul concursului desfăşurat în aplicaţia Tricolorii, anunţă frf.ro.
Târg de Crăciun Cluj 2025. Ce nu trebuie să ratezi ca turist aici. Atracții, mâncare și activități pentru toată familia # StirileProtv.ro
Târgul de Crăciun din Cluj 2025 transformă orașul într-un spațiu plin de lumină, tradiții și atmosferă festivă. Piața Unirii devine locul în care vizitatorii descoperă decoruri de poveste, standuri cu produse artizanale și specialități de sezon.
Cutremur, sâmbătă dimineață, în România. În ce zonă s-a produs și ce magnitudine a avut # StirileProtv.ro
Un cutremur slab cu magnitudinea 3,5 a fost înregistrat sâmbătă, la ora 9:25, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică: Scutul protector al centralei nucleare de la Cernobîl a fost deteriorat # StirileProtv.ro
Scutul de protecție al centralei nucleare de la Cernobîl nu își mai poate asigura funcția de siguranță după avariile provocate de un atac cu drone atribuit Rusiei, avertizează AIEA.
Primul LIVE din sezonul 13 Vocea României a avut momente spectaculoase, iar emisiunea a fost lider absolut de audiență # StirileProtv.ro
Vineri, cei de acasă au trăit unul dintre cele mai intense momente ale acestui sezon Vocea României! Primul LIVE din sezonul 13 cu noroc a adus prestații memorabile, iar publicul a avut puterea de decizie.
Un bărbat din Ialomiţa urmărit internaţional a fost reţinut în Marea Britanie. A spulberat intenţionat cu mașina o familie # StirileProtv.ro
Un bărbat de 38 de ani din Ialomiţa, urmărit internaţional pentru omor calificat, a fost localizat şi reţinut în Marea Britanie.
Kaja Kallas, despre strategia de securitate a SUA: Washingtonul rămâne cel mai mare aliat al Europei # StirileProtv.ro
Statele Unite ale Americii rămân "cel mai mare aliat" al Uniunii Europene, a afirmat sâmbătă şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, după publicarea noii strategii de securitate a SUA.
iLikeIT. Emisiunea integrală din 6 decembrie 2025.
Consolele și jocurile retro revin spectaculos: nostalgie, simplitate și o nouă generație de fani care le readuc în prim-plan # StirileProtv.ro
Consolele și jocurile retro care n-au dispărut niciodată, ba dimpotrivă, sunt tot mai căutate, iar Elvira Lupșa și Bogdan Cordeneanu ne spun mai multe despre ele.
