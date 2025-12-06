Foxconn, partener major al Nvidia, raportează o creștere de 26% a veniturilor, pe fondul boom-ului din inteligența artificială
Profit.ro, 6 decembrie 2025 18:00
Foxconn, unul dintre principalii parteneri ai Nvidia în construirea infrastructurii pentru inteligență artificială, a înregistrat o creștere de 26% a veniturilor în luna noiembrie față de aceeași perioadă a anului trecut, pe măsură ce cererea pentru servere continuă să accelereze odată cu expansiunea sectorului AI.
• • •
Acum 30 minute
18:00
Acum 2 ore
16:30
Guvernul a deblocat 300 de posturi pentru creșe. Creșele au fost construite cu finanțare în cadrul PNRR # Profit.ro
Guvernul a deblocat 300 de posturi pentru creșe, a declarat ministrul Educației, Daniel David, afirmând că această decizie este una care îl bucură și că educația trebuie să intre în faza de stabilizare și dezvoltare, odată trecută prin furtuna fiscal-bugetară.
Acum 4 ore
15:50
Transportul aerian de pasageri a depășit 20 de milioane în România în primele nouă luni din acest an # Profit.ro
Transportul aerian a înregistrat o creștere de 8,2% a numărului de călătorii efectuate de pasageri în primele nouă luni din aces an, de la de la 19,81 milioane pasageri în ianuarie-septembrie anul trecut la 21,45 milioane pasageri în perioada similară a acestui an, conform datelor Institutul Național de Statistică.
15:20
Ungaria va înregistra o creștere semnificativă a exporturilor agricole de la 10 miliarde de euro la 16 miliarde de euro până în 2030, a declarat ministrul Agriculturii, István Nagy.
14:40
Un petrolier sub pavilion rus a eșuat în apropierea coastei Bulgariei, după un atac ucrainean # Profit.ro
Un petrolier sub pavilion rus, identificat drept KAIROS, a eșuat în apropierea coastei bulgare, lângă Ahtopol, în urma unui atac cu drone al Ucrainei în Marea Neagră.
14:30
ULTIMA ORĂ România sprijină cu energie Republica Moldova. Atacurile Rusiei împotriva sistemului energetic al Ucrainei au deconectat o centrală majoră peste Prut # Profit.ro
România exportă în momentul de față energie electrică în Republica Moldova la puterea de peste 1.700 MW, ca ajutor de avarie acordat țării vecine, după ce atacurile cu drone și rachete de noaptea trecută și din această dimineață ale Rusiei împotriva sistemului energetic al Ucrainei au avut ca efect deconectarea unei centrale de producție importante din Republica Moldova.
14:20
Până la 200.000 de turiști români vor vizita târgurile de Crăciun din Germania, în creștere față de anul trecut # Profit.ro
Numărul turiștilor români care vor vizita târgurile de Crăciun din Germania se va situa anul acesta între 180.000 și 200.000, în creștere comparativ cu anul trecut, când aproximativ 170.000 de români au participat la aceste evenimente, a declarat pentru News.ro Cristian Sallai, director pentru regiunea Balcani a Organizației Germane pentru Turism.
Acum 6 ore
13:50
Numărul accidentelor de muncă a scăzut în prima jumătate a anului. Cele mai multe accidente în comerț, transporturi, sănătate și industria alimentară # Profit.ro
Numărul persoanelor care au suferit accidente de muncă a scăzut cu 17% în primele șase luni din 2025, comparativ cu perioada similară a anului trecut, la 2.472.
13:30
Meta Estate Trust, companie de tip holding care activează în sectorul imobiliar și care este prezentată ca acționând ca un portal între piața imobiliară și piața de capital, iese din proiectul rezidențial Greenfield, parte a liniei de business Trading.
13:20
Administrația Fondului pentru Mediu preia peste 500 de proiecte care nu se mai încdrează în PNRR. Finanțarea se face în limita a 4,3 miliarde de lei # Profit.ro
Guvernul a decis ca sute de proiecte de apă, canalizare și gestionare a deșeurilor finanțate inițial prin PNRR, dar aflate în risc de neîncadrare în jaloanele și termenele stabilite cu Comisia Europeană, să fie finanțate de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).
13:00
Campania electorală - 21 de sesizări referitoare la fapte nelegale. A fost dată o amendă de 4500 de lei pentru distrugerea unui afiș electoral # Profit.ro
Pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale au fost înregistrate 21 de sesizări referitoare la posibile fapte nelegale, iar dintre acestea 13 au fost confirmate și șase sunt în curs de cercetare, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne (MAI). De asemenea, o sesizare a fost transmisă către Autoritatea Electorală Permanentă.
12:30
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o atenționare meteo Cod galben de vânt puternic ce vizează județele din sud-estul țării, valabilă pe parcursul zilei.
Acum 8 ore
12:10
Compania SpaceX a inițiat discuții pentru o nouă vânzare secundară de acțiuni, în urma căreia producătorul de rachete fondat de Elon Musk ar putea fi evaluat la circa 800 de miliarde de dolari.
11:50
Statele Unite vor extinde interdicția de călătorie pentru cetățenii din peste 30 de țări. Anunțul a fost făcut de către secretarul pentru securitate internă Kristi Noem, după ce un bărbat din Afganistan a fost acuzat că a împușcat doi membri ai Gărzii Naționale.
11:20
Amenzi ANPC de peste patru milioane de lei la firme. Printre nereguli: produse expirate, echipamente și ustensile uzate, folosirea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică # Profit.ro
Echipele de control ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au aplicat, în această săptămână, amenzi de peste patru milioane de lei în urma unei campanii de controale derulate la nivel național la operatori economici.
11:00
Un scut al reactorului avariat de la Cernobîl, din Ucraina, nu mai poate îndeplini funcția de protecție, după ce a fost lovit de o dronă # Profit.ro
O structură care protejează reactorul avariat de la Cernobîl, din Ucraina, a înregistrat daune după ce a fost lovit de o dronă și nu mai poate îndeplini funcția de protecție.
10:50
Retailerul cu prețuri mici Action angajează pentru patru magazine noi, în Bistrița, Florești, Râmnicu Vâlcea și Târgoviște # Profit.ro
Lanțul olandez de magazine non-food de tip discount Action, cel mai nou jucător de pe piața de retail din România, ajunge la zece magazine, cu unități noi, în Târgoviște, Florești (Cluj), Râmnicu Vâlcea și Bistrița.
10:40
La mașinile electrice, alegerea tipului de caroserie influențează mult mai mult decât forma exterioară.
10:20
Fluxul modern te ajută să livrezi pe loc. Transferi selectiv JPEG sau RAW comprimat pe telefon, aplici o editare ușoară și trimiți.
Acum 12 ore
09:50
Noile modele și motorizări frânează Dacia pe piața din Franța: după o scădere mare în noiembrie marca, intră în zona negativă înainte de final de an # Profit.ro
Vânzările mărcii Dacia din Franța au înregistrat o scădere importantă în luna noiembrie, de două cifre, pe o piață de autoturisme mai degrabă stabilă în această perioadă. O posibilă cauză este schimbarea masivă a gamei pe acest final de an, situație care aduce posibile amânări de achiziție pentru clienți, relevă analiza Profit.ro.
09:40
Aproape 800.000 de români își serbează onomastica astăzi. Sfântul Nicolae este unul dintre cei mai populari sfinți ai creștinătății și este considerat ocrotitorul copiilor, în special al celor săraci, dar și al marinarilor, al brutarilor, al fetelor nemăritate și al celor acuzați pe nedrept.
09:10
Lucrările de înlocuire a fostei fabrici a producătorului de pompe Aversa, de lângă piața bucureșteană Obor, avansează.
09:10
Vinul zilei: un asamblaj alb de Pinot Gris cu Sauvignon Blanc, un vin echilibrat, versatil, cu arome de flori albe, piersici coapte și citrice. Savuros alături de pește alb, fructe de mare, salate exotice sau brânzeturi proaspete # Profit.ro
Vinul de astăzi, Pelerin Cuvée Blanc 2024, este un vin alb românesc elegant, proaspăt și echilibrat, obținut dintr-un cupaj elegant de Sauvignon Blanc și Pinot Gris.
08:50
Ritmul de creștere al ChatGPT s-a redus în ultimele luni, rivalul Gemini crescând acum mai rapid.
08:30
Campania electorală s-a încheiat. Candidații nu au voie să mai continue propaganda electorală # Profit.ro
Campania electorală derulată pentru alegerile locale parțiale ce au loc duminică, s-a încheiat astăzi la ora 7.00, a transmis Autoritatea Electorală Permanentă. Potrivit AEP, competitorii electorali au obligația de a respecta legea și de a opri propaganda electorală.
08:20
Alarmată de progresele rapide făcute de Google cu Gemini, OpenAI pare să fi accelerat ritmul de dezvoltare, urmând să lanseze modelul GPT-5.2 peste câteva zile.
08:10
Investiții ante-COVID. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
06:30
Acum 24 ore
00:20
ULTIMA ORĂ Economia României - probabil în recesiune tehnică. ING majorează prognoza de creștere economică ,dar vede o probabilă recesiune în acest final de an, pe fondul scăderii consumului # Profit.ro
ING Bank se așteaptă pentru România la o creștere economică mai ridicată în acest an față de estimările anterioare, dar vede o probabilă recesiune în acest final de an, pe fondul scăderii consumului.
00:20
5 decembrie 2025
22:50
Incap Corporation achiziționează Lacon Group, consolidându-și poziția în sectorul de apărare cu o creștere rapidă și extinzându-și oferta către servicii de proiectare și dezvoltare.
22:10
Premieră în România - Un comentariu cu jigniri pe Facebook, răspuns la un alt comentariu, atrage o amendă de 50.000 lei # Profit.ro
Un bărbat din Maramureș a fost dat în judecată și obligat de judecători să plătească o amendă 50.000 de lei către o altă persoană pe care a jignit-o, înjurat-o și amenințat-o, în comentarii, la o postare pe Facebook.
21:40
Administrația Trump a anunțat reducerea duratei permiselor de muncă pentru numeroase categorii de imigranți, în cadrul unei serii de restricții decretate în urma atentatului mortal de la Washington de săptămâna trecută, atribuit unui cetățean afgan, relatează AFP.
21:10
Un trader a câștigat peste 1 milion dolari în mai puțin de 24 de ore, cu predicții suspicios de corecte privind căutările Google. Acuzații de tranzacționare cu informații privilegiate, # Profit.ro
Un trader a câștigat peste 1 milion dolari pe Polymarket în mai puțin de 24 de ore, cu predicții suspicios de corecte privind clasamentul celor mai populare căutări Google din 2025.
20:50
SUA au făcut lobby pe lângă mai multe țări din Uniunea Europeană în încercarea de a bloca planurile blocului comunitar de a folosi activele rusești înghețate pentru garantarea unui împrumut masiv destinat Ucrainei, potrivit unor diplomați europeni, citați de Bloomberg.
20:30
Unul dintre startup-urile de succes ale industriei auto chineze, Leapmotor, continuă să marcheze noi recorduri de vânzări pe măsură ce își extinde gama de modele și intră pe noi piețe internaționale.
20:10
Frasers Group, cel mai mare retailer de echipamente sportive din Marea Britanie, prezintă planul după ce a cumpărat rețeaua de magazine Hervis din România și Ungaria.
19:30
China atenționează Japonia se va confrunta cu indignarea publică și va trebui să răspundă în fața istoriei.
19:10
Guvernul a modificat Codul de procedură fiscală astfel încât furnizorii de servirii de criptoactive să aibă obligația sa transmită informații către ANAF.
19:00
Alianța Renault Nissan Mitsubishi continuă să dezvolte și să vândă mașini din gama accesibilă, care are la bază platforma CMF-B regăsită pe mașinile Dacia. Noul Nissan Kait face parte din această gamă și a fost lansat în Brazilia.
18:50
Javier Milei a anunțat revenirea Argentinei pe piețele financiare internaționale, după o absență de peste șapte ani, odată cu lansarea unei emisiuni de obligațiuni denominate în dolari, transmite AFP.
18:40
18:40
ULTIMA ORĂ Bolojan anunță o surpriză în facturile la gaze: Consumatorii vulnerabili pot fi susținuți în continuare de stat! # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan a sugerat, răspunzând unei întrebări, că statul ar putea acorda sprijin consumatorilor vulnerabili și după eliminarea, de la 1 aprilie anul viitor, a plafonării prețurilor finale la gaze naturale, la fel cum a început să facă după expirarea anul acesta, de la 1 iulie, a plafonării la energie electrică.
18:20
18:20
18:20
Bolojan: Nu avem bani pentru pensiile speciale ale primarilor - ar trebui anulate, nu amânate. Nici pentru salariul minim nu avem spații foarte mari de creștere # Profit.ro
Guvernul nu are capacitatea financiară de a introduce de la anul în plată indemnizații precum pensiile speciale ale primarilor, a spus premierul Bolojan, care a arătat că astfel de prevederi nu ar mai trebui amânate, ci anulate. Premierul a arătat că nici privind salariul minim pe economie nu există spații foarte mari de creștere.
Ieri
18:10
Lituania declară stare de urgență națională din cauza baloanelor meteorologice lansate din Belarus # Profit.ro
Lituania va declara stare de urgență națională din cauza baloanelor meteorologice, care folosite pentru contrabandă și lansate din Belarus.
18:10
Schimbare la Aeroportul Otopeni - Liniile de autobuz expres 100 și 442 vor fi reorganizate # Profit.ro
Liniile de autobuz expres 100 și 442 vor fi reorganizate în zona Aeroportului Henri Coandă - Otopeni, pentru a permite desfășurarea lucrărilor de construire a stației de metrou de pe Magistrala 6, din incinta terminalului.
18:00
ULTIMA ORĂ FOTO ”Legea Nordis” - promulgată după un an de dezbateri. Sumele care vor mai putea fi cerute cumpărătorilor, drastic limitate. Mesajul lui Nicușor Dan # Profit.ro
Depus la Parlament pentru prima dată în octombrie 2024, proiectul de lege pentru privind limitarea avansului cerut cumpărătorilor de către dezvoltatorii imobiliari, devenit cunoscut drept ”legea Nordis”, a primit acum semnătura finală, din partea președintelui Nicușor Dan, care a promulgat actul la peste un an de la inițierea în Parlament.
17:50
Producțiile HBO și HBO Max vor fi adăugate în cinemateca Netflix pentru a putea fi văzute de abonații săi, în urma tranzacției semnate astăzi.
