Botoşani: Bărbat dispărut cu o zi în urmă, găsit de poliţişti pe un câmp, în şoc hipotermic, la trei kilometri de locuinţa sa - FOTO

"Puşcaş pârâiaş", "ciumperci", "zvoner", "răspândac", "prototiptil" sunt cuvinte care au pătruns în vocabular şi care se regăsesc în "Dicţionarul de umor Divertis, lansat sâmbătă la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România. "Noi facem umor şi ne adresăm celor care au umor. Greţcu este Iliescu, care Iliescu nu mai e, dar avatarul trăieşte şi nu are vârstă şi nu are moarte. Doru Pârcălabu a preluat ştafeta şi a devenit Nicuşor Dan în forma lui foarte comică, Ghighi Bejan este Ilie Bolojan în spectacol, dar astăzi nu prezintă pachetele de austeritate, şi sunt în carte, Ghighi a făcut ilustraţia acestei cărţi, Doru Antonesei este sinecurist în spectacol şi şeful Sindicatului sinecuriştilor din România, Silviu este peştişorul de aur care trage concluzia tristă că sistemul pe care dă vina toată lumea e răul acestui popor, nu funcţionează pentru că noi nu funcţionăm, Valentin Gora este un veteran al personajelor triste şi vesele în acelaţi timp care ne spune cele mai mari trăznăi de pe faţa Pământului", a fost prezentarea lui Toni Grecu la evenimentul de lansare.