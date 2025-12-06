Intervenţie a pompierilor militari pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cabană din judeţul Satu Mare
News.ro, 6 decembrie 2025 19:20
Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Someş” al judeţului Satu Mare intervin, în aceste momente, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o cabană situată în zona forestieră a localităţii Crucişor, în apropierea lacului, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.
Bradul de Crăciun din Betleem, aprins pentru prima dată de la începutul războiului din Gaza # News.ro
Timp de doi ani, în perioada războiului din Gaza, toate festivităţile publice de Crăciun au fost anulate în Betleem, în Cisiordania ocupată – locul în care creştinii consideră că s-a născut Iisus. Dar, după recentul armistiţiu, oraşul sfânt a decis că anul acesta festivităţile vor reveni, simbolizate de aprinderea tradiţionalului brad de Crăciun gigant din faţa bisericii istorice a Naşterii Domnului, relatează BBC.
Cum devin celulele canceroase „nemuritoare”? Cercetătorii au identificat un mecanism celular care ar putea creşte eficienţa chimioterapiei şi reduce efectele adverse # News.ro
O descoperire care arată cum reuşesc celulele canceroase să îşi menţină structura intactă şi să devină practic „nemuritoare” ar putea spori eficienţa chimioterapiei şi ar putea deschide drumul către noi opţiuni de tratamenti.
Premier League: Manchester City a dispus cu 3-0 de Sunderland şi s-a apropiat la două puncte de lider, Arsenal # News.ro
Echipa engleză Manchester City a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia Sunderland, în etapa a 15-a din Premier League.
Echipa FC Argeş a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, formaţia Csikszereda, în etapa a 19-a din Superligă.
R. Moldova a cerut ajutor de avarie din România după ce sudul Ucrainei a rămas fără curent după atacurile ruseşti # News.ro
Moldelectrica, operatorul sistemului de transport al energiei electrice din Republica Moldova, a anunţat, sâmbătă, că în urma atacurilor ruseşti asupra infrastructurii electrice din regiunea Odesa, o parte a sudului Ucrainei a rămas fără curent, iar avariile produse au afectat şi fluxurile energetice din regiune. În urma acestor lovituri, un grup energetic important din Ucraina a fost deconectat, iar liniile de interconexiune au ajuns aproape de limita maximă. Pentru a preveni suprasarcini în sistemul naţional, Moldelectrica a solicitat preventiv energie de avarie din România.
Echipa germană Bayern Munchen a învins sâmbătă, în deplasare, scor 5-0, gruparea VfB Stuttgart, în etapa a 13-a din Bundesliga.
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat că se va deplasa luni la Londra pentru a se întâlni cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, precum şi cu liderii din Germania şi Marea Britanie, pentru a discuta situaţia din Ucraina şi negocierile în curs, mediate de Statele Unite, relatează Reuters.
Botoşani: Bărbat dispărut cu o zi în urmă, găsit de poliţişti pe un câmp, în şoc hipotermic, la trei kilometri de locuinţa sa - FOTO # News.ro
Un bărbat de 53 de ani, din judeţul Botoşani, dispărut de acasă cu o zi în urmă, a fost găsit de către poliţişti, duminică, în jurul orei 17.00, pe un câmp, în şoc hipotermic, la trei kilometri de locuinţa sa, informează Inspectoratul Judeţean de poliţie Botoşani.
Max Verstappen va porni din pole position în Marele Premiu de la Abu Dhabi, care va decide titlul în acest an în Formula 1, pilotul Red Bull reuşind un tur uimitor în Q3, care i-a permis să-i devanseze pe Lando Norris şi Oscar Piastri de la McLaren.
Echipa FC Bihor a învins sâmbătă, în deplasare, scor 3-2, formaţia ACSM Reşiţa, în etapa a 16-a din Liga 2. Echipa victorioasă a urcat, momentan, pe locul al treilea în clasament.
Echipa engleză Aston Villa a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia londoneză Arsenal, în etapa a 15-a din Premier League.
Fundaşul Inigo Martínez nu va reveni de la Al-Nassr la FC Barcelona, în ciuda zvonurilor care au circulat în ultimele zile.
Accident bizar pe o stradă din sectorul 5 al Capitalei: Un şofer care intrase cu maşina într-un copac a accelerat şi a lovit ambulanţele venite la faţa locului pentru a-i acorda primul ajutor # News.ro
Şoferul unei maşini care circula pe o stradă din sectorul 5 al Capitalei a pierdut controlul volanului şi a lovit un copac de pe marginea celuilalt sens de deplasare. Echipajele de prim ajutor de pe ambulanţele sosite la locul accidentului au spart un geam al autovehicului întrucât conducătorul auto nu comunica cu acestea. Din motive deocamdată necunoscute, bărbatul a accelerat, avariind autosanitarele. În urma testării, poliţiştii au stabilit că acesta nu consumase nici alcool, şi nici substanţe psihoactive.
Preluarea Warner Bros. de către Netflix stârneşte îngrijorări în Franţa, în timp ce distribuitorii se pregătesc pentru impactul asupra modelului cinematografic # News.ro
Achiziţia uimitoare a Warner Bros. de către Netflix, în valoare de 83 de miliarde de dolari, anunţată vineri, a pus distribuitorii francezi în stare de alertă maximă pe o piaţă în care Warner Bros. - alături de Disney şi Universal - domină box-office-ul local.
Selecţionerul Braziliei, Carlo Ancelotti, a vorbit, vineri, despre prezenţa lui Neymar la naţionala Braziliei. În timp ce jurnaliştii din întreaga lume voiau să afle dacă jucătorul de la Santos face parte din planurile sale, „Don Carlo” a calmat spiritele explicând că vor exista anumite condiţii prealabile şi că el va fi singurul care va lua decizia finală.
Patru persoane arestate după ce au vandalizat vitrina din Turnul Londrei care conţine Bijuterii ale Coroanei - VIDEO # News.ro
Patru persoane au fost arestate după ce au aruncat cu cremă şi crumble de mere într-o vitrină care conţine o parte din Bijuteriile Coroanei de la Turnul Londrei, informează BBC.
Bulgaria denunţă remorcarea în apele sale teritoriale a unui petrolier vizat de drone în noiembrie # News.ro
Bulgaria a denunţat, sâmbătă, remorcarea uneia dintre cele două nave care transportau gaz rusesc, afectate de explozii în largul coastelor turceşti la sfârşitul lunii noiembrie, în apele sale din Marea Neagră, potrivit AFP.
Statele Unite îşi vor reafirma dominaţia în emisfera vestică, îşi vor consolida puterea militară în Indo-Pacific şi, posibil, îşi vor reevalua relaţia cu Europa, a declarat vineri preşedintele Donald Trump într-un document strategic cuprinzător care urmăreşte să redefiniească rolul ţării în lume, potrivit Reuters.
Atacuri masive cu drone şi rachete ruseşti asupra unor instalaţii energetice. Zelenski: "Obiectivul Rusiei este de a provoca suferinţe pentru milioane de ucraineni" # News.ro
Noi atacuri ruseşti masive împotriva infrastructurilor ucrainene, în special a instalaţiilor energetice, au lăsat fără încălzire şi apă mii de gospodării, a anunţat sâmbătă Kievul.
Opozanta venezueleană Maria Corina Machado va fi la Oslo săptămâna viitoare pentru a-şi primi Premiul Nobel pentru Pace # News.ro
Lidera opoziţiei venezuelene, Maria Corina Machado, care trăieşte în clandestinitate în ţara sa, a confirmat că se va deplasa la Oslo pentru a-şi primi premiul Nobel pentru Pace, a anunţat sâmbătă pentru AFP directorul Institutului Nobel.
CCA a anunţat arbitrii meciurilor de duminică, din Superligă. Cine a fost delegat la partida Universitatea Craiova - CFR Cluj # News.ro
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, duminică, în etapa a 19-a a Superligii:
Guvernul a aprobat deblocarea a peste 300 de posturi pentru creşe. Daniel David: Odată trecută prin furtuna fiscal-bugetară, educaţia trebuie să intre în faza de stabilizare şi dezvoltare # News.ro
Guvernul a aprobat deblocarea a peste 300 de posturi pentru creşe, ministrul Educaţiei, Daniel David, afirmând că această decizie este una care îl bucură şi că educaţia trebuie să intre în faza de stabilizare şi dezvoltare, odată trecută prin furtuna fiscal-bugetară.
Ungaria estimează că exporturile sectorului agricol vor ajunge la 16 miliarde de euro până în 2030 # News.ro
Exporturile sectorului agricol al Ungariei vor creşte de la 10 miliarde de euro anual la 16 miliarde de euro până în 2030, a declarat ministrul Agriculturii, István Nagy, scrie Budapest Business Journal.
Denis Popescu s-a calificat, sâmbătă dimineaţă, în semifinalele probei de 50 metri spate la Campionatul European de înot în bazin scurt (25 m) de la Lublin.
"Carpatia. Reţele româneşti reinterpretate", lansată de Irina Georgescu la Gaudeamus: "Este o carte de vizită culinară a românilor"/ VIDEO # News.ro
"Carpatia. Reţele româneşti reinterpretate", lansată de Irina Georgescu la Târgul Gaudeamus, este "o carte de ospitalitate, de exerciţiu gastronomic, multietnică, în care se găsesc straturi de istorie a României, zonale, adunate într-o farfurie centrală cu gust românesc", aşa cum a caracterizat-o Ioana Bâldea Constantinescu, coordonator Editura Litera. De la vinete coapte la grătar, bulz şi fasole bătută, până la borş savuros, pilaf aromat, dovlecei umpluţi, plăcinte şi deserturi în stil vienez, acest volum este "o carte de vizită culinară a românilor", aşa cum a descris-o autoarea.
Un medicament ieftin poate reduce complicaţiile la pacienţii ventilaţi din ATI şi costurile spitaliceşti # News.ro
Pacienţii aflaţi în terapie intensivă şi susţinuţi de aparate pentru respiraţie sunt vulnerabili la complicaţii grave, iar unele tratamente obişnuite ar putea avea beneficii suplimentare faţă de cele cunoscute, atât pentru evoluţia bolii, cât şi pentru utilizarea resurselor spitalului.
Adolescenti filmaţi în timp ce se bat, într-o autogară din judeţul Alba. Trecătorii privesc, fără a interveni, iar din discuţie reiese că unul dintre tineri are un pumnal asupra sa - VIDEO # News.ro
Doi adolescenţi au fost filmaţi în timp ce se bat, într-un spaţiu public ce pare să fie o autogară, unde sunt autobuze parcate. Deşi prin zonă se vad trecători, nimeni nu intervine. Câţiva dintre martorii la incident, care par să ii cunoască pe cei implicaţi, cer insistent sa nu fie folosit pumnalul pe care unul dintre cei implicaţi pare că l-ar avea asupra sa.
Organizaţia Germană pentru Turism: Circa 200.000 de turişti români vor vizita târgurile de Crăciun din Germania în acest an, în creştere faţă de anul trecut # News.ro
Între 180.000 şi 200.000 de turişti români vor vizita târgurile de Crăciun din Germania, în creştere faţă de anul trecut, când aproximativ 170.000 de români au participat la aceste evenimente, a declarat pentru News.ro Cristian Sallai, director pentru regiunea Balcani a Organizaţiei Germane pentru Turism. Acesta spune că România rămâne una dintre pieţele dinamice pentru turismul german. În 2024, românii au generat aproximativ 1,4 milioane de înnoptări, iar sezonul de iarnă a fost, de asemenea, puternic, cu aproape 350.000 de înnoptări. Fluxurile cele mai mari de turişti români se concentrează în Berlin, München, Frankfurt, Köln şi Hamburg, dar şi Nürnberg şi Dresda.
Golf: Rory Mcllroy s-a confruntat cu un obstacol neaşteptat la Crown Australia Open - o coajă de banană - VIDEO # News.ro
Rory Mcllroy, jucătorul de golf nord-irlandez, a avut de-a face cu o coajă de banană aşezată pe mingea sa. La gaura numărul 2 din turul al treilea al Crown Australia Open, el nu a reuşit să execute lovitura aşa cum dorea şi a avansat doar câţiva metri din cauza acestui obstacol neaşteptat, sub privirile şocate ale spectatorilor.
Baschet: Antrenorul echipei feminine ”U” Cluj, noul secund al campioanei la masculin U BT Cluj # News.ro
Campioana U BT Cluj a anunţat, sâmbătă, cooptarea în staff ca antrenor secund a grecului Giannis Koukos, care a fost principal la formaţia feminină Universitatea Cluj.
Miros de gaze la o şcoală din Bucureşti, unde au fost amenajate secţii de votare / Traficul rutier, restricţionat temporar în zonă / Specialiştii susţin că mirosul provine de la canalizare şi nu există pericol pentru populaţie # News.ro
Miros de gaze a fost semnalat, sâmbătă, la o şcoală din Bucureşti, acolo unde au fost amenajate secţii de votare, iar la faţa locului s-au deplasat echipaje de poliţie, pompieri şi reprezentanţi ai operatorului de distribuţie a gazelor. Traficul rutier în zonă a fost restricţionat temporar pentru ca specialiştii să poată interveni. Aceştia susţin că mirosul provine de la canalizare şi nu există niciun pericol pentru populaţie sau pentru desfăşurarea procesului electoral.
Expunerea la mirosul alimentelor bogate în grăsimi în timpul sarcinii ar putea creşte riscul de obezitate la copii # News.ro
Alimentaţia din timpul sarcinii este cunoscută ca având un rol important asupra sănătăţii copilului. Dincolo de ceea ce mamele consumă efectiv, mediul senzorial asociat cu mâncarea ar putea conta mai mult decât se credea până acum. Un nou studiu arată că simpla prezenţă a mirosurilor de alimente bogate în grăsimi în perioada de dezvoltare timpurie poate influenţa modul în care organismul copilului răspunde ulterior la regimul alimentar.
Grupul Divertis a lansat, la Gaudeamus, "Dicţionarul de umor". Toni Grecu: "Vor veni timpurile în care cărţile vor fi văzute, nu citite!"/ VIDEO # News.ro
"Puşcaş pârâiaş", "ciumperci", "zvoner", "răspândac", "prototiptil" sunt cuvinte care au pătruns în vocabular şi care se regăsesc în "Dicţionarul de umor Divertis, lansat sâmbătă la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România. "Noi facem umor şi ne adresăm celor care au umor. Greţcu este Iliescu, care Iliescu nu mai e, dar avatarul trăieşte şi nu are vârstă şi nu are moarte. Doru Pârcălabu a preluat ştafeta şi a devenit Nicuşor Dan în forma lui foarte comică, Ghighi Bejan este Ilie Bolojan în spectacol, dar astăzi nu prezintă pachetele de austeritate, şi sunt în carte, Ghighi a făcut ilustraţia acestei cărţi, Doru Antonesei este sinecurist în spectacol şi şeful Sindicatului sinecuriştilor din România, Silviu este peştişorul de aur care trage concluzia tristă că sistemul pe care dă vina toată lumea e răul acestui popor, nu funcţionează pentru că noi nu funcţionăm, Valentin Gora este un veteran al personajelor triste şi vesele în acelaţi timp care ne spune cele mai mari trăznăi de pe faţa Pământului", a fost prezentarea lui Toni Grecu la evenimentul de lansare.
Bayern a câştigat: Suspendarea lui Luis Diaz, redusă la două meciuri după cartonaşul roşu primit împotriva PSG în Liga Campionilor # News.ro
Bayern München a anunţat, vineri, că sancţiunea aplicată lui Luis Diaz - după faultul violent asupra lui Achraf Hakimi în meciul împotriva PSG (2-1, pe 4 noiembrie) din Liga Campionilor - a fost redusă de la trei la două meciuri de suspendare de către UEFA.
Botoşani: Un şofer a accidentat mortal un biciclist şi a fugit de la locul faptei / El a ascuns maşina într-o curte şi a acoperit-o cu o prelată şi resturi vegetale / Bărbatul avea o concentraţie de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat # News.ro
Un şofer a accidentat mortal un biciclist într-o comună din Botoşani, iar apoi a fugit de la locul faptei. Poliţiştii au stabilit că el a ascuns maşina într-o curte şi a acoperit-o cu o prelată şi cu resturi vegetale. Bărbatul se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, în urma testării rezultând o concentraţie de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Rezultate din Liga 2: Înfrângeri pentru Steaua şi CS Dinamo / Gloria Bistriţa a învins Câmpulung Muscel, scor 6-0 # News.ro
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a XVI-a a Ligii a II-a:
Braşov: Incendiu la acoperişul unei clădiri în care se aflau mai multe locuinţe / 30 de persoane au ieşit din imobil / Nu au fost persoane rănite # News.ro
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă, la acoperişul unei clădiri din municipiul Braşov în care se aflau mai multe locuinţe. Treizeci de persoane, printre care şi 12 copii, au ieşit din imobil când au văzut flăcările. În urma evenimentului nu au fost persoane rănite.
MAI: Pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale s-au înregistrat 21 de sesizări referitoare la fapte nelegale / 13 s-au confirmat, şase sunt în curs de cercetare / A fost dată o amendă de 4500 de lei pentru distrugerea unui afiş el # News.ro
Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne au anunţat că pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale s-au înregistrat 21 de sesizări referitoare la fapte nelegale, iar dintre acestea 13 s-au confirmat şi şase sunt în curs de cercetare. De asemenea, o sesizare a fost transmisă către Autoritatea Electorală Permanentă. Angajaţii MAI au dat o amendă de 4500 de lei pentru distrugerea unui afiş electoral.
Selecţionerul Lionel Scaloni consideră că jucătorii Argentinei trebuie să fie conştienţi că nu mai există adversari uşori, după ce campioana mondială va evolua cu Austria, Iordania şi Algeria, la CM-2026.
Nouă judeţe şi Capitala se află sub atenţionare cod galben de vânt până sâmbătă, la ora 20.00.
Echipa Kashima Antlers a câştigat al nouălea titlu de campioană a Japoniei, după victoria, scor 2-1 cu Yokohama F Marinos, pe stadionul Kashima.
Andrei Raţiu, votat de fani tricolorul lunii noiembrie şi al anului 2025. Ce spune fundaşul - VIDEO # News.ro
Fundaşul Andrei Raţiu a devenit matematic Tricolorul Anului 2025, în cadrul concursului desfăşurat în aplicaţia Tricolorii, anunţă frf.ro.
Strategia de securitate americană - Washington rămâne cel mai „mare aliat” al Europei, afirmă Kaja Kallas # News.ro
Statele Unite rămân „cel mai mare aliat” al Uniunii Europene, a afirmat sâmbătă şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, după publicarea noii strategii de securitate americane, decisiv naţionaliste, care anticipează „dispariţia civilizaţională” a Europei, potrivit AFP.
Administraţia Trump va extinde interdicţia de călătorie pentru cetăţenii din mai mult de 30 de ţări, afirmă Kristi Noem # News.ro
Administraţia Trump va extinde interdicţia de călătorie pentru cetăţenii din mai mult de 30 de ţări, a declarat secretarul pentru securitate internă Kristi Noem, în cadrul celei mai recente restricţii impuse după ce un bărbat din Afganistan a fost acuzat că a împuşcat doi membri ai Gărzii Naţionale, scrie AP.
Bărbat din Ialomiţa, urmărit internaţional pentru uciderea unui tânăr de 21 de ani şi a fiicei acestuia, de un an şi patru luni, localizat şi arestat în Marea Britanie # News.ro
Un bărbat de 38 de ani, din Ialomiţa, urmărit internaţional pentru omor calificat, după ce a intrat intenţionat cu autoturismul într-o altă maşină iar un tânăr de 21 de ani şi fiica acestuia, de 1 an şi 4 luni, şi-au pierdut viaţa, a fost localizat şi reţinut în Marea Britanie, în urma colaborării dintre poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Ialomiţa şi Biroul Ataşatului de Afaceri Interne din Regatul Unit.
ANPC a dat amenzi de peste patru milioane de lei, în urma controalelor la nivel naţional / Printre nereguli: produse expirate, echipamente şi ustensile uzate, folosirea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de peste patru milioane de lei, în urma controalelor făcute la nivel naţional, în această săptămână. Echipele de control au găsit mai multe nereguli, printre care vânzarea unor produse alimentare expirate, utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică, echipamente şi ustensile cu grad ridicat de uzură.
