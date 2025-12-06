Interviu Tudor Telcean: Fotbalul e intuiție. Victoria e mentalitate.

20:10

Un mijlocaș ofensiv crescut la Ceahlăul, între instinct, familie și atmosfera „Las Fierbinți” din vestiar. Geani Crețu, jucătorul de la care nu te plictisești niciodată: pasiune, glume, energie și replici bune. Dacă vă întrebați dacă în 2025 se mai sparg geamuri cu mingea… da, se mai sparg — și se întâmplă chiar la antrenamentele Ceahlăului. […] Articolul Interviu Geani Crețu: ritm de seară, energie de tată și ce i-a adus numărul inspirat de Neymar apare prima dată în Monitorul de Neamț.