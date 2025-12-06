Frank Gehry a murit la 96 de ani. Arhitectul a proiectat, printre altele, Muzeul Guggenheim din Bilbao
Digi24.ro, 6 decembrie 2025 09:20
Arhitectul americano-canadian Frank Gehry, celebru pentru creaţiile sale îndrăzneţe şi fanteziste cum ar fi Muzeul Guggenheim din Bilbao, Spania, sau Walt Disney Concert Hall din Los Angeles, a murit vineri la vârsta de 96 de ani, relatează AFP şi Reuters.
• • •
09:10
Demonstrație în Germania împotriva reintroducerii serviciului militar voluntar: Nu ne puteți lua viețile dacă nu vă înghițim minciunile # Digi24.ro
Parlamentul german a votat reintroducerea serviciului militar voluntar, dar atragerea recruților din generația Z s-ar putea dovedi dificilă. În toată țara, studenții s-au adunat pentru a manifesta împotriva a ceea ce ei se tem că va fi o revenire la recrutarea obligatorie, relatează Sky News.
09:00
Pericol la pescuit. Un bărbat din Mehedinți a agățat două grenade cu undița, pe malul Dunării. Au fost chemați pirotehniștii # Digi24.ro
Un bărbat din Mehedinți, care era la pescuit pe malul Dunării, noaptea trecută, a agățat cu undița două grenade. Zona este protejată de polițiști, până când pirotehniștii vor ajunge la fața locului.
08:30
„Progresul real” către pace depinde de Rusia. Noi discuții între negociatorii din SUA și Ucraina au loc astăzi în Florida # Digi24.ro
Negociatorii de vârf din SUA și Ucraina au declarat vineri că au purtat discuții constructive privind încheierea războiului din Ucraina, dar că pacea depinde de Rusia, relatează BBC.
08:20
Un scut de protecție al centralei de la Cernobîl a fost deteriorat, anunță AIEA: „Refacerea completă este esențială” # Digi24.ro
Un scut protector al centralei nucleare de la Cernobîl, din Ucraina devastată de război, construit pentru a izola materiale radioactive provenite din dezastrul din 1986, nu își mai poate îndeplini funcția principală de siguranță din cauza avariilor provocate de drone, a anunțat vineri organismul de supraveghere nucleară al ONU, un atac pe care Ucraina l-a atribuit Rusiei, informează Reuters.
08:10
Alegeri locale 2025: Ce greșeli pot duce la anularea votului. Cum arată un buletin completat corect # Digi24.ro
La alegerile locale parțiale din 2025, modul în care alegătorii completează și manipulează buletinul de vot poate face diferența între un vot valabil și unul anulat. Alegătorii trebuie să aplice ștampila „VOTAT” exclusiv în spațiul destinat candidatului.
08:10
Ce este Matcha, băutura virală a sezonului: Specialiștii avertizează: „Consumul excesiv poate provoca insomnii” # Digi24.ro
Matcha, băutura obținută din frunze de ceai verde, care a devenit un adevărat fenomen pe rețelele sociale, este tot mai des consumată, atât în cafenele, cât și acasă. Mulți oameni o aleg ca alternativă la cafeaua obișnuită, datorită aromei distincte și beneficiilor sale asupra organismului.
08:10
Cum recunoști mușcătura de ploșniță. Medicii explică riscurile pentru sănătate: „Poate declanșa reacții alergice puternice” # Digi24.ro
Ploșnițele de pat sunt insecte parazite care se hrănesc cu sângele oamenilor și pot provoca mâncărimi și disconfort la nivelul pielii. Ele se ascund în locuri întunecate și greu accesibile și se pot răspândi cu ușurință prin haine, bagaje sau obiecte aduse din spații infestate.
07:40
Cele mai importante evenimente petrecute pe 6 decembrie
07:10
Se apropie sezonul turistic de iarnă. Recomandările Salvamont la deschiderea pârtiilor de schi # Digi24.ro
Salvamontiştii fac mai multe recomandări în contextul deschiderii, în perioada următoare, a unei părţi din pârtiile de practicare a sporturilor de iarnă, marcându-se astfel debutul sezonului turistic de iarnă.
07:10
Sfântul Nicolae 2025: Ce alimente recomandă preotul să împarți pe 6 decembrie: „Aduc binecuvântare în casele și familiile noastre” # Digi24.ro
În fiecare an, pe 6 decembrie, biserica ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Ierarh Nicolae, sărbătoare marcată în calendarul bisericesc cu cruce roșie. Sărbătoarea se desfășoară în perioada Postului Crăciunului, însă tradiția permite dezlegare la pește.
07:10
În culisele mașinăriei de recrutare a lui Vladimir Putin: „O loterie cu risc ridicat. În Rusia, viața unei persoane nu valorează nimic” # Digi24.ro
Un bazar online al recrutorilor independenți găsește noi recruți pentru a lupta împotriva Ucrainei, încurajându-l pe Vladimir Putin la masa negocierilor și speriind liderii europeni cu privire la ceea ce ar putea face armata sa în creștere.
07:10
Expert: Raze cosmice dintr-o galaxie îndepărtată au lovit un avion. Acesta a căzut în gol, iar 15 oameni au ajuns la spital # Digi24.ro
Un expert în domeniul spațial și al radiațiilor susține că un incident în urma căruia un avion Airbus al companiei JetBlue a căzut în gol câteva mii de metri, ar fi fost cauzat de „raze cosmice”. Declarația contrazice o explicație a Airbus, producătorul avionului, care a invocat „radiațiile solare” drept cauză. Cel puțin 15 persoane au fost spitalizate în urma incidentului aviatic.
07:10
Alegeri locale 2025: Programul secțiilor de votare pe 7 decembrie. Regula importantă pentru românii care ajung târziu la urne # Digi24.ro
Alegerile locale parțiale din 2025 vor avea loc duminică, 7 decembrie, iar votarea se va desfășura într-o singură zi, conform legislației electorale. Secțiile vor fi deschise între orele 7:00 și 21:00, fără posibilitatea prelungirii programului.
07:10
De ce Rusia nu va accepta pacea fără „Centura de Fortărețe” a Ucrainei - ultimul obstacol din calea armatei lui Putin în Donbas # Digi24.ro
Controlul teritoriilor a devenit una dintre principalele obstacole în calea încheierii unui acord de pace între Ucraina și Rusia. Propunerea inițială a Statelor Unite presupunea ca forțele Kievului să abandoneze așa-numita „centură de fortărețe” din vestul regiunii Donețk - un lanț de orașe critice pentru apărarea Ucrainei. Este o condiție pe care liderii ucraineni nu o pot accepta.
07:10
Giorgia Meloni își etalează puterea la o petrecere de Crăciun împânzită cu vedete și politicieni. Cine sunt invitații # Digi24.ro
Festivalul Atreju din Roma este un amestec de conferință politică, întrunire literară și târg de Crăciun. Aici vor fi fotbaliști, cardinali și politicieni, precum și un cort de dezbateri, un patinoar și, după toate probabilitățile, spiridușii lui Moș Crăciun, scrie The Times.
07:10
Cum să îți stabilești bugetul pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Recomandările specialiștilor: „O planificare financiară riguroasă” # Digi24.ro
Pe măsură ce se apropie perioada sărbătorilor de iarnă, planificarea cheltuielilor devine esențială, având în vedere provocările generate de cadouri, mese festive și eventuale vacanțe. Ce presupune o strategie financiară și cum poate asigura un sezon festiv echilibrat, fără stres economic.
07:10
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Nicolae: Cui recomandă preotul să urezi „La mulți ani” pe 6 decembrie # Digi24.ro
Pe 6 decembrie, românii îl sărbătoresc pe Sfântul Nicolae, una dintre cele mai respectate și îndrăgite figuri ale creștinătății. Ziua capătă o semnificație aparte și pentru cei care poartă numele Nicoleta, Niculai sau derivate ale acestora și își celebrează onomastica.
07:10
România e campioană la accidente rutiere în UE. Cât ne costă, de fapt, fiecare viață pierdută pe șosea # Digi24.ro
România este țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți morți pe șosele, urmată de Bulgaria. În 2024, țara a înregistrat 78 de decese la un milion de locuitori, potrivit Comisiei Europene, iar analistul economic Costin Ciora a atras atenția că pierderile nu înseamnă doar statistici în rapoarte, ci costuri sociale uriașe, evaluate la miliarde de euro anual. „Costul accidentelor rutiere în România depășește 3 miliarde de euro numai din decese și peste 1 miliard de euro din răniții grav”, a explicat acesta pentru Digi24.ro, subliniind că impactul real este „mult mai greu de estimat”.
07:10
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn # Digi24.ro
Grănicerii ucraineni au declarat că au folosit o dronă radiocomandată (FPV) pentru a distruge o bază de lansare a vehiculelor aeriene fără pilot (UAV) din regiunea Kursk, în vestul Rusiei.
07:10
Dezastrul natural care a declanșat cea mai devastatoare pandemie din istoria Europei. De ce s-a răspândit așa de repede Moartea Neagră # Digi24.ro
O erupție vulcanică uriașă s-ar putea să fi declanșat o reacție în lanț ce a dus la cea mai devastatoare pandemie din istoria Europei: Moartea Neagră, care în perioada 1345-1353 a ucis între o treime și o jumătate din populația Europei de la acea vreme.
00:50
Reacția furioasă a Rusiei pe românii din grupul „Getica”, aflați pe front în Ucraina. „Vor fi trași la răspundere” # Digi24.ro
Enervare la Moscova, unde purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a lansat noi acuzații la adresa unor cetățeni români și moldoveni care luptă în Ucraina, în cadrul unui briefing susținut la 4 decembrie la Sankt Petersburg. Declarațiile au fost publicate în limba română și pe pagina de Facebook a Ambasadei Rusiei la București.
5 decembrie 2025
23:40
Ministrul german al Apărării vine săptămâna viitoare în România, la baza militară de la Mihail Kogălniceanu # Digi24.ro
Ministrul federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, va face o vizită, marţi, la Baza 57 Aeriană "Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino" din Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, unde se va întâlni cu secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale, Sorin Dan Moldovan.
23:30
Ultimul sondaj înainte de încheierea campaniei electorale. Răsturnare de situație pe primul loc # Digi24.ro
Un nou sondaj de opinie apărut vineri seară, cu doar câteva ore înainte de încheierea campaniei electorale, vine să răstoarne, din nou, ordinea primilor candidați. Este al treilea sondaj publicat în ultima zi de campanie, celelalte două având o altă ordine a principalilor candidați.
23:20
Efectele activității ciclonilor din trei mări asupra României: Vremea se schimbă „cam din trei în trei zile” # Digi24.ro
Meteorologii au emis cod galben de vânt în jumătate de țară, dar vremea va fi capricioasă în aproape toate regiunile. Sunt anunțate și ploi, iar din cauza vremii, porturile de la malul mării au fost închise, deoarece vântul s-a intensificat încă de la primele ore ale dimineții. Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul ANM, a spus la Digi24 că vremea se va încălzi din nou săptămâna viitoare.
23:10
Alegeri București 2025. CNSAS: Gigi Nețoiu a fost cadru al Securității Municipiului București între 1985 și 1989 # Digi24.ro
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a analizat în ședința de vineri, 5 decembrie, candidații pentru alegerile locale din 7 decembrie, inclusiv candidații înscriși în cursă pentru Primăria Capitalei. Potrivit CNSAS, dintre toți candidații analizați, doar în cazul lui Gigi Nețoiu, candidat independent, rezultă că a fost cadru al Securității.
23:10
Rusia a etichetat filiala americană a fundației anticorupție create de Aleksei Navalnîi drept grup terorist # Digi24.ro
Rusia a făcut un nou pas în reprimarea disidenței, desemnând filiala americană a Fundației Anticorupție (ACF), fondată inițial de Aleksei Navalnîi, drept organizație teroristă, plasând-o în aceeași categorie juridică cu grupurile extremiste precum ISIS și al-Qaeda. Desemnarea, emisă în spatele ușilor închise de Curtea Supremă a Rusiei, marchează un punct de cotitură în represiunea de zece ani a Kremlinului împotriva vocilor opoziției.
22:50
Planul Uniunii Europene de a găsi o soluție de finanțare sustenabilă pentru Ucraina se complică, după ce Ungaria a respins vineri ideea emiterii de euroobligațiuni ca alternativă la utilizarea activelor rusești înghețate. Mișcarea Budapestei elimină un potențial „plan B” și intensifică presiunea asupra negocierilor dinaintea summitului UE din 18 decembrie, unde liderii celor 27 de state membre trebuie să ajungă la un acord, scrie Politico.
22:40
Norvegia comandă submarine şi rachete cu rază lungă de acţiune, după „intensificarea activităţii forţelor ruse” în regiune # Digi24.ro
Norvegia, ţară vecină cu Rusia, va comanda două noi submarine germane, „absolut esenţiale” pentru descurajare, şi rachete cu rază lungă de acţiune, a anunţat vineri guvernul de la Oslo, relatează AFP.
22:40
NATO îşi restructurează comanda pentru a spori securitatea nordului. Mai multe ţări europene vor ţine de comandamentul Norfolk din SUA # Digi24.ro
NATO va integra săptămâna aceasta ţările nordice sub comanda Forţei Comune Norfolk din SUA, în încercarea de a îmbunătăţi securitatea transatlantică şi de a consolida poziţia alianţei în nordul îndepărtat, a declarat joi comandantul suprem al NATO, Alexus Grynkewich, relatează Reuters.
22:30
Guvernul spaniol nu exclude posibilitatea unei scurgeri accidentale din laborator a virsului care provoacă pesta porcină africană # Digi24.ro
Guvernul spaniol a anunţat vineri că „nu exclude” posibilitatea unei scurgeri accidentale dintr-un laborator ca origine a focarului de pestă porcină africană descoperit la sfârşitul lunii noiembrie în Catalonia, o premieră pe teritoriul naţional în ultimele trei decenii, relatează AFP.
22:20
Suedia taie ajutoare pentru cinci țări, pentru a ajuta Ucraina. „Banii trebuie să vină de undeva. Este prioritatea noastră” # Digi24.ro
Suedia va înceta ajutorul pentru dezvoltare pentru cinci ţări în următorii ani şi va folosi fondurile astfel eliberate pentru a creşte ajutorul pentru Ucraina, a indicat vineri guvernul, transmite Reuters, preluată de Agerpres.
22:00
UE se va confrunta cu „consecințe considerabile” dacă va finanța Ucraina cu bani din activele rusești înghețate (diplomat rus) # Digi24.ro
Ambasadorul Rusiei la Berlin, Serghei Neceaiev, amenință că recurgerea la activele ruseşti îngheţate în Europa pentru a finanţa nevoile financiare ale Ucrainei va avea „consecinţe considerabile” pentru Uniunea Europeană. Declarația vine în contextul în care cancelarul german şi premierul belgian urmau să se întâlnească pentru a discuta această problemă.
22:00
Reacția lui Răzvan Burleanu după ce a aflat posibilii adversari ai României la Cupa Mondială 2026 # Digi24.ro
Aflat la Washington DC, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a salutat repartizarea tricolorilor în Grupa D, în cazul unei calificări la Cupa Mondială din 2026.
21:10
Tradiții de Moș Nicolae: Ce cadouri primesc copiii cuminți. Ce semnifică nuielușa sau cărbunii lăsați în ghete # Digi24.ro
Tradiții de Moș Nicolae: Ce cadouri primesc copiii cuminți. Ce semnifică nuielușa sau cărbunii lăsați în ghete
21:10
Șeful Parlamentului din Moldova a pledat pentru integritatea Ucrainei la întâlnirea cu trimisul lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg # Digi24.ro
„Republica Moldova susţine Ucraina şi poporul ucrainean în acest război crud dus de Federaţia Rusă de aproape patru ani”, a declarat vineri preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, la întâlnirea cu trimisul special al preşedintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, informează Deschide.md.
21:10
Ciclonul Byron, care afectează și România, a lovit Grecia. Inundații de amploare, grindină și vânt puternic # Digi24.ro
Un puternic sistem ciclonic, denumit Byron, a măturat vineri o mare parte din Grecia, ducând la închiderea şcolilor pe scară largă şi perturbând serviciile publice şi transporturile, pe măsură ce ploile torenţiale şi furtunile au lovit o mare parte a ţării şi au provocat inundaţii severe. Ciclonul Byron afectează și România, aducând vânt puternic și ploi.
20:40
Miliardarul populist ceh Andrej Babiš își va transfera afacerile într-un trust ca să poată deveni prim-ministru # Digi24.ro
Miliardarul populist Andrej Babiš a declarat că va renunța la principalele sale afaceri, transferându-le către un trust independent, pentru a putea deveni din nou prim-ministru. Babiš a afirmat că această măsură îl va ajuta să evite conflictul de interese care ar putea apărea între afacerile sale private și statutul său politic, relatează ABC News.
20:30
CPI spune că mandatul de arestare pentru Putin rămâne în vigoare, chiar dacă un eventual acord de pace îi acordă amnistie # Digi24.ro
Mandatele de arestare emise de Curtea Penală Internațională pentru președintele rus Vladimir Putin și alți cinci ruși acuzați de crime de război în Ucraina vor rămâne în vigoare chiar dacă în timpul negocierilor de pace este aprobată o amnistie generală, au anunțat vineri procurori ai CPI, citați de Reuters.
20:20
Guvernul preşedintelui american Donald Trump a redus de la cinci ani la 18 luni valabilitatea permiselor de muncă pentru sute de mii de imigranţi din Statele Unite, inclusiv pentru cei care au solicitat azil sau sunt vizaţi de alte programe umanitare, precum DACA, destinat tinerilor fără acte care au ajuns în SUA când erau copii, informează vineri EFE.
20:10
Legenda Sfântului Nicolae: De unde a luat naștere tradiția cadourilor în ghete și cum a evoluat acest obicei de-a lungul anilor # Digi24.ro
Sfârșitul de an, cunoscut în tradiția populară drept perioada darurilor și a generozității, îl aduce în prim-plan pe Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai îndrăgiți ierarhi. Noaptea de 5 spre 6 decembrie reînnoiește tradiția pregătirii ghetuțelor, iar copiii așteaptă cu emoție surprizele care le aduc bucurie.
20:10
China amenință Japonia după creșterea bugetului pentru apărare: „Nu va scăpa de răspunderea istorică” # Digi24.ro
China a lansat vineri un nou atac diplomatic la adresa Japoniei, după anunțul privind creșterea bugetului pentru apărare la 2% din PIB. Ministerul Apărării de la Beijing acuză „renașterea militarismului” și avertizează că Japonia „nu va scăpa de răspunderea istorică” dacă își continuă planurile, într-un context de escaladare a tensiunilor dintre cele două țări pe tema Taiwanului și a securității în Asia-Pacific.
20:00
Guvernul a aprobat, vineri, normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante. Actul normativ stabileşte că şi persoanele fizice autorizate şi asociaţiile în participaţiune care desfăşoară activităţi de culturism şi fitness vor fi obligate să se autorizeze din punct de vedere al reglementărilor anti-doping.
19:40
Alimentarea cu apă a fost reluată parțial în Prahova, dar autoritățile avertizează că nu este încă potabilă # Digi24.ro
Exploatare Sistem Zonal Prahova anunță vineri că, începând cu ora 15:30, toți beneficiarii alimentați din Firul 1 apă potabilă Voila - N.H. Movila Vulpii pot relua alimentarea cu apă din rețeaua operatorului. Reluarea accesului se face treptat, în funcție de modul în care își organizează consumul fiecare utilizator.
19:40
Magistraţii şi familiile lor vor avea asigurată protecție din partea Poliţiei Române. Guvernul a adoptat actul normativ # Digi24.ro
Protecţia magistraţilor, a membrilor de familie şi a bunurilor acestora este asigurată de structurile Poliţiei Române competente teritorial, prevede o hotărâre aprobată vineri de Guvern.
19:30
Germania are o nouă lege a pensiilor. Ce ar urma să se schimbe începând cu luna ianuarie a lui 2026 # Digi24.ro
Bundestagul german (Camera inferioară a Parlamentului) a aprobat pachetul de reformă a pensiilor, în pofida rezistenţei tineretului din Uniunea Creştin-Democrate (CDU), partidul cancelarului Friedrich Merz, şi a rudei sale bavareze, Uniunea Creştin-Socială (CSU). Noile reguli vor intra în vigoare în ianuarie – cu consecințe de amploare, scrie focus.de. Dar asta cu condiția ca și Bundesratul să o aprobe pe 19 decembrie.
19:20
Emmanuel Macron susține că unitatea dintre Europa și SUA în privința Ucrainei este „esențială”: „Trebuie să colaborăm” # Digi24.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a susținut vineri că unitatea dintre Europa și Statele Unite este esențială pentru sprijinirea Ucrainei, adăugând că „nu există neîncredere” și negând o informație potrivit căreia ar fi afirmat că există riscul ca Washingtonul să trădeze Kievul, relatează Reuters.
19:20
Decizie controversată în SUA: Nu se mai recomandă vaccinarea nou-născuților pentru hepatita B, o victorie pentru Robert F. Kennedy jr. # Digi24.ro
Comitetul consultativ al CDC renunţă la recomandarea vaccinării la naştere a copiilor împotriva hepatitei B. Este o victorie importantă pentru secretarul sănătăţii Robert F. Kennedy Jr, un sceptic al vaccinării, şi o decizie care, potrivit experţilor în boli, va inversa decenii de progrese obţinute în domeniul sănătăţii publice.
19:10
Mesaje și urări de „La mulți ani” pentru Sfântul Nicolae 2025. Felicitări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 6 decembrie # Digi24.ro
Creștinii ortodocși îl celebrează sâmbătă, 6 decembrie, pe Sfântul Ierarh Nicolae, una dintre sărbătorile de referință ale calendarului bisericesc, evidențiată cu cruce roșie. Cu această ocazie, am pregătit o selecție cu cele mai frumoase mesaje și urări potrivite pentru a fi transmise sărbătoriților.
18:50
Guvernul a adoptat ordonanța care obligă furnizorii de servicii cripto să raporteze tranzacțiile către ANAF # Digi24.ro
Guvernul a adoptat vineri o ordonanță de urgență care modifică Codul de procedură fiscală și obligă furnizorii de servicii cripto să raporteze tranzacțiile utilizatorilor către ANAF. Măsura urmărește combaterea evaziunii fiscale, alinierea României la standardele internaționale de raportare și evitarea sancțiunilor financiare impuse de Comisia Europeană în cazul neimplementării directivei.
