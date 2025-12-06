Alegeri locale 2025: Ce greșeli pot duce la anularea votului. Cum arată un buletin completat corect

07:10

România este țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți morți pe șosele, urmată de Bulgaria. În 2024, țara a înregistrat 78 de decese la un milion de locuitori, potrivit Comisiei Europene, iar analistul economic Costin Ciora a atras atenția că pierderile nu înseamnă doar statistici în rapoarte, ci costuri sociale uriașe, evaluate la miliarde de euro anual. „Costul accidentelor rutiere în România depășește 3 miliarde de euro numai din decese și peste 1 miliard de euro din răniții grav”, a explicat acesta pentru Digi24.ro, subliniind că impactul real este „mult mai greu de estimat”.