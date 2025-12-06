AEP: Peste 2.2 milioane de alegători înscrişi pentru alegerile locale parţiale de duminică

Ziarul Financiar, 6 decembrie 2025 20:45

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunţat numărul total al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral pentru alegerile locale parţiale este de peste 2.2 milioane de cetăţeni, dintre care este de 2.193.680 sunt pe listele permanente, iar 24.988 pe listele complementare.

AEP: Peste 2.2 milioane de alegători înscrişi pentru alegerile locale parţiale de duminică
