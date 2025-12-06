Cum poţi câştiga 23.000 de euro în 100 de zile: ESA caută participanţi pentru studiul Solis100

12:00

Câştigurile mari rămân în număr mic pe piaţa muncii din România. Deşi aproape 4,6 milioane de salariaţi lucrează în economia privată şi în sectorul bugetar nonadministrativ, mai puţin de 70.000 dintre ei, adică doar 1,5%, au obţinut în octombrie 2024 venituri brute de peste 30.000 de lei, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS) şi calculele ZF. Pentru un astfel de venit, suma rămasă „în mână“ nu trece de 17.500 de lei pe lună dacă impozitarea se aplică integral, precum se aplică salariilor.