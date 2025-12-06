Departamentul pentru Situații de Urgență spune că: Intervențiile de sprijin continuă pentru comunitățile din Prahova și Dâmbovița
Gândul, 6 decembrie 2025 20:50
Departamentul pentru Situații de Urgență continuă să sprijine comunitățile din Prahova și Dâmbovița, afectate de criza apei. Potrivit comunicatului DSU, voluntarii ISU Prahova și ISU Dâmbovița au desfășurat mai multe misiuni în care au fost distribuiși 240.000 de litri de apă potabilă și menajeră. Intervențiile de sprijin pentru cei peste 100.000 de oameni rămași fără […]
• • •
Acum 5 minute
21:20
Premierul Bolojan se ceartă cu românii supărați care i-au ieșit în cale, la Târgul de Carte: “Ce faceți? Aveți bani de cărți, că noi nu mai avem bani de nimic!” Bolojan: “Puteți să aveți bun-simț?” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a fost surprins în public camuflat, după huiduielile de Ziua Națională. Șeful Executivului a apărut sâmbătă la Târgul de carte Gaudeamus la doar câteva zile după episodul de la Alba Iulia, unde a fost huiduit în timpul intonării Imnului Național. Nici la târg nu scăpat însă de românii supărați, care l-au luat […]
Acum 30 minute
21:00
Bunica Veruța a ajuns virală pe rețelele sociale. Poveștile sale savuroase i-au adus popularitate # Gândul
Într-o lume în care stresul domină, bunica Veruța, cunoscută în mediul online pentru poveștile sale, a explicat de ce oamenii erau pe vremuri mai fericiți, în ciuda neajunsurilor de după război. Tanti Veruța reprezintă un simbol al bucuriei de viață. Deși are 86 de ani, ea emană o vitalitate remarcabilă, a cărei amprentă i se […]
Acum o oră
20:50
Departamentul pentru Situații de Urgență spune că: Intervențiile de sprijin continuă pentru comunitățile din Prahova și Dâmbovița # Gândul
20:40
Relația dintre proprietar și chiriaș nu este doar despre plata chiriei, ci și despre asumarea unor responsabilități clare. În momentul în care apar daune, conflictele sunt aproape inevitabile. Legea stabilește clar cine răspunde și în ce situații. Cine plătește daunele: proprietarul sau chiriașul Contractul de închiriere este documentul-cheie care guvernează întreaga relație dintre proprietar și […]
20:30
Acum 2 ore
20:00
Când te poți spovedi de Crăciun. Cum te pregătești pentru această taină și ce reguli este bine să respecți # Gândul
Prin taina spovedaniei are loc iertarea păcatelor prin harul lui Dumnezeu. Înainte de asta, credincioșii trebuie să se pregătească atent, iar preotul Nicolae Dima oferă recomandări esențiale pentru o mărturisire care să ducă la dobândirea liniștii sufletești. În această perioadă, credincioșii se pregătesc spiritual pentru Nașterea Domnului prin post, rugăciune și spovedanie. În timp ce […]
19:40
Un bacșiș de 200 de dolari de la patru turiști a înfuriat o chelneriță: „Din cauza asta îmi urăsc jobul” # Gândul
Patru turiști francezi au lăsat 200 de euro bacșiș într-un restaurant din New York, ceea ce a provocat isterie pe rețelele sociale. Nemulțumită de suma pe care a primit-o pentru o notă de plată de aproape 3.000 de dolari, chelnerița și-a exprimat frustrarea în mediul online și a declanșat o discuție amplă despre cultura bacșișurilor […]
Acum 4 ore
19:20
Melania Trump le-a citit povești unor copii de la un spital din Washington. Ce mesaj le-a transmis din partea președintelui Donald Trump # Gândul
Prima Doamnă a Statelor Unite a continuat tradiția anuală de a vizita Spitalul Național de Copii în perioada Crăciunului. Melania Trump a petrecut timp cu micii pacienți aflați sub tratament medical, le-a citit povești și le-a oferit sprijin și încurajare. Doamna Trump și-a început vizita în atriul spitalului și a continuat la Unitatea de Hematologie […]
19:10
Zodiile favorizate de Univers. Acești nativi vor avea parte de noroc și surprize neașteptate de Sărbători # Gândul
Decembrie aduce vești bune pentru aceste zodii. Luna sărbătorilor vine cu noroc, oportunități neașteptate și momente de liniște sufletească. Potrivit astrologilor, Berbecii, Taurii și Scorpionii se numără printre cei mai norocoși nativi, care vor simți efectele pozitive ale energiei universale în perioada sărbătorilor. Decembrie vine cu oportunități, claritate emoțională și câștiguri financiare neașteptate, transformând luna […]
18:40
Frank Gehry a fost arhitect american-canadian renumit, considerat unul dintre părinții arhitecturii contemporane. Gehry a fost o figură cheie a deconstructivismului, in stil caracterizat prin forme non convenționale care sfidează principiile arhitecturii tradiționale. Acesta a decedat vineri, la vârsta de 96 de ani. De-a lungul carierei sale a fost distins premii importante, inclusiv cu cea […]
18:40
Prăjitura Tosca cu nucă de cocos este una dintre cele mai apreciate deserturi, îmbină gustul fin de cocos cu glazura de ciocolată și blatul aerat, de asta merită încercată. Este o prăjitură ușor de făcut, dar spectaculoasă ca aspect, perfectă atât pentru mesele de zi cu zi, cât și pentru ocazii speciale atunci când vrei […]
18:20
Cei 100 de euro pe care mai toți românii se bazează în noaptea dintre ani pot aduce o experiență frumoasă. Deși nu aduc un Revelion de cinci stele, asigură o porție de icre decente, un aperitiv decent și chiar un Bolt până la cea mai apropiată petrecere, cu o intrare accesibilă. Revelionul acasă – cea […]
18:10
Un cățel erou din Germania și-a trezit stăpânul la timp, salvându-i viața din apartamentul în flăcări # Gândul
Un german a fost salvat dintr-un pârjol de câinele său care l-a trezit la timp, a anunţat sâmbătă poliţia. Datorită prietenului său, bărbatul în vârstă de 44 de ani a reuşit să se salveze din apartamentul aflat la etajul superior al unei clădiri din Moormerland, în landul Saxonia Inferioară. El a fost transportat la spital […]
18:10
Gest incredibil al unui șofer implicat într-un accident în sectorul 5. Bărbatul a lovit intenționat ambulanțele venite să-i acorde primul ajutor # Gândul
Un eveniment neobișnuit s-a petrecut pe o stradă din sectorul 5 din București. Șoferul unei mașini care a pierdut controlul volanului, și a lovit un copac de pe marginea sensului opus de circulație, a lovit intenționat ambulanțele venite la fața locului ca să-i acorde primul ajutor. Șoferul mașinii avariate nu a vrut să comunice cu […]
18:00
Tradiții și superstiții de Sfânta Filofteia. Ce este bine să faci și ce să nu faci pe data de 7 decembrie # Gândul
Pe 7 decembrie, creștin-ortodocșii o prăznuiesc pe Sfânta Filofteia. Iată ce tradiții trebuie urmate în ziua respectivă. Weekendul acesta este plin de sărbătoare, asta pentru că imediat după Sfântul Nicolae se cinstește Sfânta Filofteia în Biserica Ortodoxă. Cine a fost Sfânta Filofteia Sfânta Muceniță Filofteia s-a născut la Târnovo, în Bulgaria, într-o familie muncitoare. Aceasta […]
18:00
18:00
Guvernul a deblocat sute de posturi pentru creșe. Ministrul Educației:”Educaţia trebuie să intre în faza de stabilizare” # Gândul
Guvernul a aprobat deblocarea a sute de posturi pentru creșe. Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că decizia este una îmbucurătoare şi că educaţia trebuie să intre în faza de stabilizare şi dezvoltare. În şedinţa de vineri a Guvernului a fost adoptat memorandumul pentru scoaterea la concurs a 303 posturi vacante în cadrul creşelor construite […]
17:40
Ce spune Nicolas Sarkozy despre zilele petrecute după gratii în cartea sa: „M-am rugat să am puterea de a purta crucea acestei nedreptăți” # Gândul
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy adezvăluit detalii despre experiența celor trei săptămâni petrecute în spatele gratiilor. Condamnat în cazul finanțării cu bani libieni a campaniei sale prezidențiale, fostul președinte urmează să lanseze cartea „Jurnalul unui deținut”. Postul de radio privat Europe 1 a publicat câteva fragmente din cartea fostului președinte sâmbătă, la fel și cotidianul […]
17:30
Imagini surprinzătoare de la Mamaia. O femeie face baie în mare și stă la plajă, chiar dacă afară sunt 8 grade # Gândul
Imagini surprinzătoare pe litoralul românesc. În stațiunea Mamaia, o femeie a atras toate privirile după ce a decis să facă baie în mare, în ciuda faptului că temperaturile erau extrem de scăzute. Deși termometrele indicau doar 8 grade Celsius în aer, iar apa mării nu depășea 12 grade, femeia, originară din Ucraina, nu doar că […]
Acum 6 ore
17:00
Chiar şi cel mai experimentat şofer va avea mari emoţii să urce pe acest drum unic în lume. Cea mai mică greşeală înseamnă moartea. Sculptat în stâncile abrupte ale Munților Wuling din Chongqing, China, acest drum îngust există dintr-un singur motiv: pentru a oferi acces satelor montane care anterior nu aveau o cale sigură de […]
17:00
Peste 900 de morți și un milion de strămutați: Inundațiile catastrofale din Indonezia sunt amplificate de defrișări și schimbări climatice # Gândul
Inundațiile și alunecările de teren din Indonezia, în special cele de pe insula Sumatra, au provocat un dezastru umanitar major, cu un bilanț al victimelor care a depășit 900 de morți. Peste 400 de persoane sunt încă date dispărute, peste un milion de oameni au fost strămutați, iar mulți supraviețuitori din satele izolate se confruntă […]
16:50
Primăria din Bârlad a instalat un brad extraordinar, iar fotografiile cu acesta au devenit virale și peste granițele județului, întreaga țară fiind invidioasă pe norocul pe care îl au bârlădenii. Ca de fiecare dată, au curs și comentarii de laudă la adresa oficialilor care au făcut posibilă instalarea acestui brad miraculos. Bradul de Crăciun din […]
16:50
În timp ce românii se luptă cu frigul, australienii trăiesc zile de foc. Caniculă extremă și incendii de vegetație devastatoare # Gândul
Primul val de căldură al verii australiene va atinge astăzi apogeul în New South Wales, cel mai populat stat australian, cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius. În România, în schimb, oamenii tremură de frig. Meteorologii au emis alerte de vânt puternic iar maximele nu depășesc 8-9 grade. În timp ce România intră în […]
16:40
Republica Moldova solicită ajutor energetic din România. Moldelectrica face apel la consum rațional # Gândul
Operatorul sistemului de transport al energiei electrice din Republica Moldova, Moldelectrica, a anunțat că a solicitat României ajutor de avarie pentru câteva ore. Moldelectrica a anunțat că, în urma atacurilor asupra sistemului energetic al Ucrainei, un grup energetic important a fost deconectat, iar liniile de interconexiune sunt încărcate aproape de limită. „Urmare a atacurilor asupra […]
16:20
În cadrul Galei Mari Sportivi ProSport, Ancuța Bodnar, argint cu barca 8+1, și-a anunțat decizia privind retragerea din canotaj # Gândul
Ancuța Bodnar a fost întrebată despre momentul în care vrea sa își încheie cariera sportivă. Cunoscuta canotoare a fost prezentă la Gala Mari Sportivi ProSport 2025, acolo unde a fost recompensată, împreună cu colegele ei din barca 8+1 a României, pentru performanțele deosebite de anul acesta. Cu acest prilej, Ancuța Bodnar le-a transmis fanilor ei […]
16:10
Magistratul Cătălin Pițu dezvăluie la Gândul Exclusiv tenebrele Revoluției din ’89 și premisele unor noi revolte. “Românii, în prezent, se urăsc atât de mult încât ar fi în stare să se și împuște unii pe ceilalți” # Gândul
Prezent în platoul Gândul Exclusiv, fostul procuror șef militar al Secției Parchetelor Militare, Cătălin Ranco Pițu, a vorbit despre tenebrele singurei Revoluții transmise în direct, în decembrie 1989, despre cronica unei lovituri de stat și marota “Vin rușii”, interviul fiind realizat în viziunea unui arc peste timp. Multe din răspunsurile fostului șef al Parchetelor Militare […]
16:00
Turnul Londrei a fost închis pentru vizitatori. Patru activiști au fost arestați după ce au aruncat cu mâncare în vitrina Coroanei Imperiale # Gândul
Turnul Londrei a fost închis publicului după ce patru protestatari au aruncat cu mâncare în vitrina care conținea bijuteriile coroanei. Poliția londoneză i-a arestat pe cei patru, puși acum sub suspiciunea de distrugere, iar atracția turistică a fost închisă pentru cercetări. Cei patru activiștii, care se autointitulează Take Back Power, au aruncat cu mâncare în […]
16:00
Acum 8 ore
15:20
În ciuda sancțiunilor internaționale, Coreea de Nord construiește zgârie-nori, stațiuni de lux și plaje de vis. Rușii sunt singurii turiști străini # Gândul
În ciuda sancțiunilor internaționale Coreea de Nord își dezvoltă resorturile de schi și stațiunile litorale, ca o modalitate de a genera valută și de a prezenta o imagine de prosperitate internă. Sancțiunile ONU vizează exporturile majore și bunurile de lux dar, în general, nu interzic turismul. Acest lucru face din turismul de lux o sursă […]
15:20
Miliardarul Seamus Fitzpatrick are undă verde de la Comisia Europeană pentru a cumpăra Stada. Firma are o fabrică de medicamente și în România # Gândul
Miliardarul irlandez Seamus Fitzpatrick a obținut acordul Comisiei Europene pentru a prelua firma de medicamente germană Stada Arzneimittel. Compania farmaceutică are o fabrică construită de la zero în Turda, o investiție de peste 50 de milioane de euro. Acordul, anunțat în luna septembrie este una dintre cele mai mari tranzacții de buyout din Europa din […]
15:10
Încearcă să numeri până la zece înainte de a te confrunta cu cineva. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 7 decembrie 2025. Berbec Bârfele pe care le auzi astăzi te-ar putea enerva. Probabil că vei simți că nu sunt adevărate. Nu lua nimic ca atare astăzi. Verifică faptele înainte de a emite […]
15:10
Cum votezi dacă ai carte de identitate electronică. Ce spune Autoritatea Electorală Permanentă # Gândul
Românii care au apucat să-şi facă buletine electronice trebuie să ştie că, la votul de duminică, nu vor avea nevoie şi de actul care să le ateste domiciliul. „Accesul cetățenilor români cu drept de vot posesori de carte electronică de identitate în secția de votare pentru a vota nu este condiționat de prezentarea unei adeverințe […]
15:00
Vârsta de pensionare în România se calculează pe baza cadrului legal în vigoare și a anului nașterii. Regula de referință pentru pensionarea la limită de vârstă este împlinirea a 65 de ani. Pentru femei, această vârstă este aplicată treptat, existând mici diferențe în funcție de anul și luna nașterii, conform calendarului de creștere etapizată, explică […]
15:00
JD Vance reacționează după zvonurile privind destrămarea căsniciei. Cum a apărut în public soția, Usha # Gândul
Vicepreședintele JD Vance a declarat că el și Usha, soția sa, sunt în mare parte amuzați de discuțiile online care le disecă mariajul. Numeroase zvonuri au apărut după ce presa a publicat fotografii cu Usha Vance fără verighetă. „Cred că ne distrăm, cumva” „Cred că ne distrăm cumva”, a declarat Vance pentru NBC News, într-un […]
14:50
Economia României ar putea intra în recesiune tehnică. Care sunt prognozele analiștilor pentru 2026 # Gândul
Economia României ar putea intra în recesiune tehnică în contextul în care PIB-ul României a scăzut pentru două trimestre consecutive, conform economedia.ro. Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că Produsul Intern Brut al țării a scăzut în termeni reali în trimestrul III din 2025 cu 0,2% raportat la trimestrul anterior. Construcțiile, agricultura […]
14:50
Vicepremierul Oana Gheorghiu spune că CFR Marfă ar putea fi lichidată. Ce se întâmplă cu TAROM # Gândul
Vicepremierul Oana Gheorghiu spune că CFR Marfă ar putea să fie lichidată. În același timp, Tarom ar putea fi resuscitată. CFR Marfă se confruntă cu pierderi de peste 328 de milioane de lei în 2024, în creștere cu 97 de milioane de lei față de anul precedent. Oana Gheorghiu a precizat că CFR Marfă are […]
14:40
Aglomerație la piscină. Doi urși își dispută o băltoacă din Parcul Național Piatra Craiului # Gândul
Mai multe imagini surprinse de camerele de monitorizare a faunei instalate de specialiștii Romsilva în Parcul Național Piatra Craiului arată o adevărată „aglomerație” la o mică baltă formată în inima pădurii. Mai mulți urși au fost filmați în timp ce se bălăceau. „Aglomerație mare la o «piscină» aflată într-o pădure din Parcul Național Piatra Craiului, […]
14:40
Inedit. Un indian salvează de la moarte un șarpe electrocutat. Nimic neobișnuit, respirație gură la gură și masaj cardiac # Gândul
Un bărbat din India a uimit internetul după ce a readus la viață un șarpe electrocutat, folosind tehnica de resuscitare gură la gură și masaj cardiac, scrie IndiaToday. Incidentul a avut loc într-o zonă rurală din Gujarat, în timp ce mai mulți muncitori lucrau pe câmp. Rutina lor de dimineață a fost întreruptă când au […]
14:40
Marian Drăgulescu are planuri mari pentru următorii câțiva ani! „Vreau să-mi extind academia de gimnastică” # Gândul
După ce s-a retras din gimnastică sportivul Marian Drăgulescu, multiplu campion mondial și european, a luat calea antrenoratului. Iar rețeta de succes este dată astăzi de academia de gimnastică pe care o patronează și care a atras ca un magnet copiii către mișcare. Marian Drăgulescu are planuri mari pentru următorii câțiva ani! „Vreau să-mi extind […]
14:30
Orașele din România unde se fac cele mai multe angajări în acest final de an. Lista joburilor cu cerere ridicată # Gândul
În ultimele patru săptămâni, companiile din România au lansat peste 22.000 de locuri de muncă prin intermediul platformei eJobs.ro, pregătindu-se pentru sezonul aglomerat al sărbătorilor de iarnă. Conform datelor publicate, candidaţii cu puţină experiență sau fără experiență rămân principalii vizați, iar cererea este concentrată în special în marile orașe. La momentul actual, sunt active aproximativ 21.000 […]
14:30
SUA rămân cel mai mare aliat al Europei, spune Kaja Kallas, după ce Washingtonul a avertizat că Europa riscă o „dispariție civilizațională” # Gândul
După ce Statele Unite au publicat noua Strategie Națională de Securitate pentru cel de-al doilea mandat al lui Donald Trump, care a provocat consternare în Europa datorită tonului naționalist și al criticilor aduse aliaților Europeni, șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat sâmbătă că Statele Unite rămân cel mai mare aliat al […]
14:30
Prăznuit în fiecare an în ziua de 6 decembrie, Sfântul Nicolae este unul dintre cei mai respectați sfinți ai creștinătății, cunoscut pentru bunătatea și milostenia sa neclintită. Despre el se spune că îi ocrotește pe copii, marinari, pescari, farmaciști, parfumieri, dogari, școlari, avocați și mai ales pe cei nedreptățiți. El îi protejează și pe cei […]
14:20
Este monitorizată situaţia alimentării cu apă din Breaza şi Câmpina. Virgiliu Nanu: „Au apărut câteva avarii. Echipele lucrează la remediere” # Gândul
În unele localități apa nu a ajuns încă, iar în altele au fost înregistrate avarii. Cam aşa s-ar prezenta, pe scurt, situaţia de la Prahova. Consiliul judeţean monitorizează evoluţia lucrărilor, spune preşedintele Virgiliu Daniel Nanu. Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu-Daniel Nanu, a fost sâmbătă dimineața în Câmpina și Breaza pentru monitorizarea evoluției situației după repornirea […]
14:00
A găsit un șoarece în punga de cereale. „Se auzea cum mesteca înăuntru”. Reacția incredibilă a magazinului de unde a cumpărat produsul # Gândul
E adolescentă din Londra a avut parte de un adevărat șo când a descoperit un șoarece viu într-o pungă de cereale pe care tocmai o cumpărase. Ea a vrut să mănânce granola – un amestec de fulgi de cereale, nuci, semințe și fructe – așa că și-a luat acest produs pe care îl cunoștea destul […]
13:50
Alertă în Sectorul 5 al Capitalei după ce o școală din zonă a sesizat un miros puternic de gaz # Gândul
Alertă în Sectorul 5 al Capitalei după ce o școală din zonă a sesizat un miros puternic de gaz. Polițiști, pompieri și experți de la Distrigaz sunt la fața locului și au blocat o stradă. Pompierii fac verificări pentru a se asigura că nu există scăpări de gaze. Știre în curs de actualizare…
13:30
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 791. Iran face exerciții cu lansări de rachete balistice și de croazieră spre ținte simulate din Golf # Gândul
Marina Gardienilor Revoluției, din Iran, a lansat rachete balistice și de croazieră asupra unor ținte simulate în Golf, în cadrul unor exerciții militare de două zile având ca obiectiv pregătirea contracarării amenințărilor externe, a relatat presa de stat. Anterior, Iranul a găzduit un exercițiu antiterorist în provincia nord-vestică Azerbaidjanul de Est, la care au luat […]
13:30
Categoria de pensionari care va primi tichete sociale de Sărbători. Care sunt condițiile și sumele # Gândul
Mai multe primării din țară acordă, înaintea sărbătorilor de iarnă din 2025, tichete sociale destinate pensionarilor și altor persoane din categorii vulnerabile. Sumele, criteriile și calendarele sunt stabilite la nivel local, iar pentru a beneficia este necesară depunerea unei cereri însoțite de documente justificative, conform anunțurilor făcute de autoritățile fiecărei localități. Aceste ajutoare au rolul […]
Acum 12 ore
13:20
Andrei Raţiu e Tricolorul Anului 2025. E ales de suporteri în concursul din aplicaţia Tricolorii, anunţă frf.ro. Rațiu a fost integralist în cele opt meciuri oficiale jucate de națională în 2025. El a marcat cel de-al doilea său gol la naționala noastră în victoria 7-1 cu San Marino şi a dat o pasă decisivă în […]
13:10
Sănătatea noastră, dar și confortul casei depind în bună măsură, pe timp de iarnă, de calitatea aerului din interior. Totuși, puțini români știu care este momentul optim pentru a aerisi casa, iar unii chiar fac o greșeală importantă. Aerisirea între orele 8 și 10 dimineața, când afară este frig puternic, nu-i recomandată, spun specialiștii. De […]
13:10
În ediția din 4 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a comentat consecințele anulării alegerilor din 2024, subliniind caracterul fără precedent al deciziei. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Cristoiu a explicat că nu este vorba doar de anularea unui tur de scrutin, ci a ambelor tururi, împreună cu întregul […]
