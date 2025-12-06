AUR acuză BEJ Buzău „acoperă campania ilegală” din „Ziua Tăcerii”, după ce a respins toate sesizările partidului privind continuarea campaniei electorale în preziua votului
News.ro, 6 decembrie 2025 21:20
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) acuză Biroul Electoral Judeţean (BEJ) Buzău că „acoperă campania ilegală” din „Ziua Tăcerii”, după ce a respins toate sesizările partidului privind continuarea „propagandei pe site-uri şi reţele sociale” în data de 6 decembrie, deşi legea interzice orice formă de campanie electorală cu 24 de ore înaintea începerii procesului electoral.
Acum 10 minute
21:50
Echipa campioană a Angliei, FC Liverpool a terminat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-3, cu gruparea Leeds United, în etapa a 15-a din Premier League. Liverpool a condus cu 2-0 şi 3-2.
21:50
Echipa spaniolă FC Barcelona a dispus sâmbătă seara, în deplasare, scor 5-3, de gruparea Betis Sevilla, în etapa a 15-a din La Liga.
Acum 30 minute
21:40
Echipa germană RB Leipzig a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 6-0, gruparea Eintracht Frankfurt, în etapa a 13-a din Bundesliga.
21:30
Prim-ministrul naţionalist maghiar Viktor Orbán a anunţat sâmbătă, în cadrul unei reuniuni organizate cu câteva luni înaintea alegerilor parlamentare din ţara sa, că va trimite în Rusia, în zilele următoare, o delegaţie de oameni de afaceri pentru a pregăti perioada postbelică din Ucraina, relatează AFP.
Acum o oră
21:20
21:10
Echipa italiană Inter Milano a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-0, gruparea Como, în etapa a 14-a din Serie A.
21:00
Atletism: Organizatorii unui maraton în Iran, arestaţi după participarea la concurs a unor alergătoare fără văl - VIDEO # News.ro
Două persoane au fost arestate în Iran după ce alergătoare fără văl au participat la un maraton, ceea ce a stârnit controverse, a anunţat sâmbătă justiţia iraniană.
Acum 2 ore
20:40
FIFA a anunţat, sâmbătă, programul meciurilor de la Cupa Mondială din 2026, competiţie la care ar putea participa şi România.
20:40
Precizările AEP privind numărul de alegători înscrişi în Registrul electoral, valabil pentru alegerile locale parţiale din 7 decembrie 2025 # News.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că numărul de alegători înscrişi în Registrul electoral, valabil pentru alegerile locale parţiale din 7 decembrie 2025, este de 2.193.680 de cetăţeni care figurează în listele electorale permanente şi 24.988 de cetăţeni ai Uniunii Europene cu drept de vot înscrişi pe listele electorale complementare.
20:30
Zelenski spune că a avut o discuţie „substanţială” la telefon cu trimisul special al SUA, Witkoff # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că a avut o discuţie telefonică lungă şi „substanţială” cu trimisul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, şi cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, relatează Reuters.
Acum 4 ore
19:50
Echipa olandeză PSV Eindhoven a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia Heerenveen, în etapa a 15-a din Eredivisie.
19:30
Bradul de Crăciun din Betleem, aprins pentru prima dată de la începutul războiului din Gaza # News.ro
Timp de doi ani, în perioada războiului din Gaza, toate festivităţile publice de Crăciun au fost anulate în Betleem, în Cisiordania ocupată – locul în care creştinii consideră că s-a născut Iisus. Dar, după recentul armistiţiu, oraşul sfânt a decis că anul acesta festivităţile vor reveni, simbolizate de aprinderea tradiţionalului brad de Crăciun gigant din faţa bisericii istorice a Naşterii Domnului, relatează BBC.
19:20
Intervenţie a pompierilor militari pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cabană din judeţul Satu Mare # News.ro
Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Someş” al judeţului Satu Mare intervin, în aceste momente, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o cabană situată în zona forestieră a localităţii Crucişor, în apropierea lacului, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.
19:10
Cum devin celulele canceroase „nemuritoare”? Cercetătorii au identificat un mecanism celular care ar putea creşte eficienţa chimioterapiei şi reduce efectele adverse # News.ro
O descoperire care arată cum reuşesc celulele canceroase să îşi menţină structura intactă şi să devină practic „nemuritoare” ar putea spori eficienţa chimioterapiei şi ar putea deschide drumul către noi opţiuni de tratamenti.
19:10
Premier League: Manchester City a dispus cu 3-0 de Sunderland şi s-a apropiat la două puncte de lider, Arsenal # News.ro
Echipa engleză Manchester City a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia Sunderland, în etapa a 15-a din Premier League.
19:00
Echipa FC Argeş a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, formaţia Csikszereda, în etapa a 19-a din Superligă.
18:50
R. Moldova a cerut ajutor de avarie din România după ce sudul Ucrainei a rămas fără curent după atacurile ruseşti # News.ro
Moldelectrica, operatorul sistemului de transport al energiei electrice din Republica Moldova, a anunţat, sâmbătă, că în urma atacurilor ruseşti asupra infrastructurii electrice din regiunea Odesa, o parte a sudului Ucrainei a rămas fără curent, iar avariile produse au afectat şi fluxurile energetice din regiune. În urma acestor lovituri, un grup energetic important din Ucraina a fost deconectat, iar liniile de interconexiune au ajuns aproape de limita maximă. Pentru a preveni suprasarcini în sistemul naţional, Moldelectrica a solicitat preventiv energie de avarie din România.
18:50
Echipa germană Bayern Munchen a învins sâmbătă, în deplasare, scor 5-0, gruparea VfB Stuttgart, în etapa a 13-a din Bundesliga.
18:30
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat că se va deplasa luni la Londra pentru a se întâlni cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, precum şi cu liderii din Germania şi Marea Britanie, pentru a discuta situaţia din Ucraina şi negocierile în curs, mediate de Statele Unite, relatează Reuters.
18:20
Botoşani: Bărbat dispărut cu o zi în urmă, găsit de poliţişti pe un câmp, în şoc hipotermic, la trei kilometri de locuinţa sa - FOTO # News.ro
Un bărbat de 53 de ani, din judeţul Botoşani, dispărut de acasă cu o zi în urmă, a fost găsit de către poliţişti, duminică, în jurul orei 17.00, pe un câmp, în şoc hipotermic, la trei kilometri de locuinţa sa, informează Inspectoratul Judeţean de poliţie Botoşani.
Acum 6 ore
17:40
Max Verstappen va porni din pole position în Marele Premiu de la Abu Dhabi, care va decide titlul în acest an în Formula 1, pilotul Red Bull reuşind un tur uimitor în Q3, care i-a permis să-i devanseze pe Lando Norris şi Oscar Piastri de la McLaren.
17:30
Echipa FC Bihor a învins sâmbătă, în deplasare, scor 3-2, formaţia ACSM Reşiţa, în etapa a 16-a din Liga 2. Echipa victorioasă a urcat, momentan, pe locul al treilea în clasament.
17:20
Echipa engleză Aston Villa a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia londoneză Arsenal, în etapa a 15-a din Premier League.
17:10
Fundaşul Inigo Martínez nu va reveni de la Al-Nassr la FC Barcelona, în ciuda zvonurilor care au circulat în ultimele zile.
17:10
Accident bizar pe o stradă din sectorul 5 al Capitalei: Un şofer care intrase cu maşina într-un copac a accelerat şi a lovit ambulanţele venite la faţa locului pentru a-i acorda primul ajutor # News.ro
Şoferul unei maşini care circula pe o stradă din sectorul 5 al Capitalei a pierdut controlul volanului şi a lovit un copac de pe marginea celuilalt sens de deplasare. Echipajele de prim ajutor de pe ambulanţele sosite la locul accidentului au spart un geam al autovehicului întrucât conducătorul auto nu comunica cu acestea. Din motive deocamdată necunoscute, bărbatul a accelerat, avariind autosanitarele. În urma testării, poliţiştii au stabilit că acesta nu consumase nici alcool, şi nici substanţe psihoactive.
16:50
Preluarea Warner Bros. de către Netflix stârneşte îngrijorări în Franţa, în timp ce distribuitorii se pregătesc pentru impactul asupra modelului cinematografic # News.ro
Achiziţia uimitoare a Warner Bros. de către Netflix, în valoare de 83 de miliarde de dolari, anunţată vineri, a pus distribuitorii francezi în stare de alertă maximă pe o piaţă în care Warner Bros. - alături de Disney şi Universal - domină box-office-ul local.
16:40
Selecţionerul Braziliei, Carlo Ancelotti, a vorbit, vineri, despre prezenţa lui Neymar la naţionala Braziliei. În timp ce jurnaliştii din întreaga lume voiau să afle dacă jucătorul de la Santos face parte din planurile sale, „Don Carlo” a calmat spiritele explicând că vor exista anumite condiţii prealabile şi că el va fi singurul care va lua decizia finală.
16:30
Patru persoane arestate după ce au vandalizat vitrina din Turnul Londrei care conţine Bijuterii ale Coroanei - VIDEO # News.ro
Patru persoane au fost arestate după ce au aruncat cu cremă şi crumble de mere într-o vitrină care conţine o parte din Bijuteriile Coroanei de la Turnul Londrei, informează BBC.
16:10
Bulgaria denunţă remorcarea în apele sale teritoriale a unui petrolier vizat de drone în noiembrie # News.ro
Bulgaria a denunţat, sâmbătă, remorcarea uneia dintre cele două nave care transportau gaz rusesc, afectate de explozii în largul coastelor turceşti la sfârşitul lunii noiembrie, în apele sale din Marea Neagră, potrivit AFP.
Acum 8 ore
15:50
Statele Unite îşi vor reafirma dominaţia în emisfera vestică, îşi vor consolida puterea militară în Indo-Pacific şi, posibil, îşi vor reevalua relaţia cu Europa, a declarat vineri preşedintele Donald Trump într-un document strategic cuprinzător care urmăreşte să redefiniească rolul ţării în lume, potrivit Reuters.
15:40
Atacuri masive cu drone şi rachete ruseşti asupra unor instalaţii energetice. Zelenski: "Obiectivul Rusiei este de a provoca suferinţe pentru milioane de ucraineni" # News.ro
Noi atacuri ruseşti masive împotriva infrastructurilor ucrainene, în special a instalaţiilor energetice, au lăsat fără încălzire şi apă mii de gospodării, a anunţat sâmbătă Kievul.
15:30
Opozanta venezueleană Maria Corina Machado va fi la Oslo săptămâna viitoare pentru a-şi primi Premiul Nobel pentru Pace # News.ro
Lidera opoziţiei venezuelene, Maria Corina Machado, care trăieşte în clandestinitate în ţara sa, a confirmat că se va deplasa la Oslo pentru a-şi primi premiul Nobel pentru Pace, a anunţat sâmbătă pentru AFP directorul Institutului Nobel.
15:20
CCA a anunţat arbitrii meciurilor de duminică, din Superligă. Cine a fost delegat la partida Universitatea Craiova - CFR Cluj # News.ro
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, duminică, în etapa a 19-a a Superligii:
15:10
Guvernul a aprobat deblocarea a peste 300 de posturi pentru creşe. Daniel David: Odată trecută prin furtuna fiscal-bugetară, educaţia trebuie să intre în faza de stabilizare şi dezvoltare # News.ro
Guvernul a aprobat deblocarea a peste 300 de posturi pentru creşe, ministrul Educaţiei, Daniel David, afirmând că această decizie este una care îl bucură şi că educaţia trebuie să intre în faza de stabilizare şi dezvoltare, odată trecută prin furtuna fiscal-bugetară.
15:00
Ungaria estimează că exporturile sectorului agricol vor ajunge la 16 miliarde de euro până în 2030 # News.ro
Exporturile sectorului agricol al Ungariei vor creşte de la 10 miliarde de euro anual la 16 miliarde de euro până în 2030, a declarat ministrul Agriculturii, István Nagy, scrie Budapest Business Journal.
15:00
Denis Popescu s-a calificat, sâmbătă dimineaţă, în semifinalele probei de 50 metri spate la Campionatul European de înot în bazin scurt (25 m) de la Lublin.
14:50
14:40
"Carpatia. Reţele româneşti reinterpretate", lansată de Irina Georgescu la Gaudeamus: "Este o carte de vizită culinară a românilor"/ VIDEO # News.ro
"Carpatia. Reţele româneşti reinterpretate", lansată de Irina Georgescu la Târgul Gaudeamus, este "o carte de ospitalitate, de exerciţiu gastronomic, multietnică, în care se găsesc straturi de istorie a României, zonale, adunate într-o farfurie centrală cu gust românesc", aşa cum a caracterizat-o Ioana Bâldea Constantinescu, coordonator Editura Litera. De la vinete coapte la grătar, bulz şi fasole bătută, până la borş savuros, pilaf aromat, dovlecei umpluţi, plăcinte şi deserturi în stil vienez, acest volum este "o carte de vizită culinară a românilor", aşa cum a descris-o autoarea.
14:40
Un medicament ieftin poate reduce complicaţiile la pacienţii ventilaţi din ATI şi costurile spitaliceşti # News.ro
Pacienţii aflaţi în terapie intensivă şi susţinuţi de aparate pentru respiraţie sunt vulnerabili la complicaţii grave, iar unele tratamente obişnuite ar putea avea beneficii suplimentare faţă de cele cunoscute, atât pentru evoluţia bolii, cât şi pentru utilizarea resurselor spitalului.
14:20
Adolescenti filmaţi în timp ce se bat, într-o autogară din judeţul Alba. Trecătorii privesc, fără a interveni, iar din discuţie reiese că unul dintre tineri are un pumnal asupra sa - VIDEO # News.ro
Doi adolescenţi au fost filmaţi în timp ce se bat, într-un spaţiu public ce pare să fie o autogară, unde sunt autobuze parcate. Deşi prin zonă se vad trecători, nimeni nu intervine. Câţiva dintre martorii la incident, care par să ii cunoască pe cei implicaţi, cer insistent sa nu fie folosit pumnalul pe care unul dintre cei implicaţi pare că l-ar avea asupra sa.
14:20
Organizaţia Germană pentru Turism: Circa 200.000 de turişti români vor vizita târgurile de Crăciun din Germania în acest an, în creştere faţă de anul trecut # News.ro
Între 180.000 şi 200.000 de turişti români vor vizita târgurile de Crăciun din Germania, în creştere faţă de anul trecut, când aproximativ 170.000 de români au participat la aceste evenimente, a declarat pentru News.ro Cristian Sallai, director pentru regiunea Balcani a Organizaţiei Germane pentru Turism. Acesta spune că România rămâne una dintre pieţele dinamice pentru turismul german. În 2024, românii au generat aproximativ 1,4 milioane de înnoptări, iar sezonul de iarnă a fost, de asemenea, puternic, cu aproape 350.000 de înnoptări. Fluxurile cele mai mari de turişti români se concentrează în Berlin, München, Frankfurt, Köln şi Hamburg, dar şi Nürnberg şi Dresda.
14:20
Golf: Rory Mcllroy s-a confruntat cu un obstacol neaşteptat la Crown Australia Open - o coajă de banană - VIDEO # News.ro
Rory Mcllroy, jucătorul de golf nord-irlandez, a avut de-a face cu o coajă de banană aşezată pe mingea sa. La gaura numărul 2 din turul al treilea al Crown Australia Open, el nu a reuşit să execute lovitura aşa cum dorea şi a avansat doar câţiva metri din cauza acestui obstacol neaşteptat, sub privirile şocate ale spectatorilor.
14:10
14:00
Baschet: Antrenorul echipei feminine ”U” Cluj, noul secund al campioanei la masculin U BT Cluj # News.ro
Campioana U BT Cluj a anunţat, sâmbătă, cooptarea în staff ca antrenor secund a grecului Giannis Koukos, care a fost principal la formaţia feminină Universitatea Cluj.
14:00
Miros de gaze la o şcoală din Bucureşti, unde au fost amenajate secţii de votare / Traficul rutier, restricţionat temporar în zonă / Specialiştii susţin că mirosul provine de la canalizare şi nu există pericol pentru populaţie # News.ro
Miros de gaze a fost semnalat, sâmbătă, la o şcoală din Bucureşti, acolo unde au fost amenajate secţii de votare, iar la faţa locului s-au deplasat echipaje de poliţie, pompieri şi reprezentanţi ai operatorului de distribuţie a gazelor. Traficul rutier în zonă a fost restricţionat temporar pentru ca specialiştii să poată interveni. Aceştia susţin că mirosul provine de la canalizare şi nu există niciun pericol pentru populaţie sau pentru desfăşurarea procesului electoral.
Acum 12 ore
13:40
Expunerea la mirosul alimentelor bogate în grăsimi în timpul sarcinii ar putea creşte riscul de obezitate la copii # News.ro
Alimentaţia din timpul sarcinii este cunoscută ca având un rol important asupra sănătăţii copilului. Dincolo de ceea ce mamele consumă efectiv, mediul senzorial asociat cu mâncarea ar putea conta mai mult decât se credea până acum. Un nou studiu arată că simpla prezenţă a mirosurilor de alimente bogate în grăsimi în perioada de dezvoltare timpurie poate influenţa modul în care organismul copilului răspunde ulterior la regimul alimentar.
13:40
Grupul Divertis a lansat, la Gaudeamus, "Dicţionarul de umor". Toni Grecu: "Vor veni timpurile în care cărţile vor fi văzute, nu citite!"/ VIDEO # News.ro
"Puşcaş pârâiaş", "ciumperci", "zvoner", "răspândac", "prototiptil" sunt cuvinte care au pătruns în vocabular şi care se regăsesc în "Dicţionarul de umor Divertis, lansat sâmbătă la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România. "Noi facem umor şi ne adresăm celor care au umor. Greţcu este Iliescu, care Iliescu nu mai e, dar avatarul trăieşte şi nu are vârstă şi nu are moarte. Doru Pârcălabu a preluat ştafeta şi a devenit Nicuşor Dan în forma lui foarte comică, Ghighi Bejan este Ilie Bolojan în spectacol, dar astăzi nu prezintă pachetele de austeritate, şi sunt în carte, Ghighi a făcut ilustraţia acestei cărţi, Doru Antonesei este sinecurist în spectacol şi şeful Sindicatului sinecuriştilor din România, Silviu este peştişorul de aur care trage concluzia tristă că sistemul pe care dă vina toată lumea e răul acestui popor, nu funcţionează pentru că noi nu funcţionăm, Valentin Gora este un veteran al personajelor triste şi vesele în acelaţi timp care ne spune cele mai mari trăznăi de pe faţa Pământului", a fost prezentarea lui Toni Grecu la evenimentul de lansare.
13:30
Bayern a câştigat: Suspendarea lui Luis Diaz, redusă la două meciuri după cartonaşul roşu primit împotriva PSG în Liga Campionilor # News.ro
Bayern München a anunţat, vineri, că sancţiunea aplicată lui Luis Diaz - după faultul violent asupra lui Achraf Hakimi în meciul împotriva PSG (2-1, pe 4 noiembrie) din Liga Campionilor - a fost redusă de la trei la două meciuri de suspendare de către UEFA.
13:10
Botoşani: Un şofer a accidentat mortal un biciclist şi a fugit de la locul faptei / El a ascuns maşina într-o curte şi a acoperit-o cu o prelată şi resturi vegetale / Bărbatul avea o concentraţie de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat # News.ro
Un şofer a accidentat mortal un biciclist într-o comună din Botoşani, iar apoi a fugit de la locul faptei. Poliţiştii au stabilit că el a ascuns maşina într-o curte şi a acoperit-o cu o prelată şi cu resturi vegetale. Bărbatul se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, în urma testării rezultând o concentraţie de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat.
13:10
Rezultate din Liga 2: Înfrângeri pentru Steaua şi CS Dinamo / Gloria Bistriţa a învins Câmpulung Muscel, scor 6-0 # News.ro
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a XVI-a a Ligii a II-a:
