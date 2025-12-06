Republica Moldova a cerut sprijin României după ce ce sudul Ucrainei a rămas fără energie electrică
Bursa, 6 decembrie 2025 21:20
Moldelectrica, operatorul sistemului de transport al energiei electrice din Republica Moldova, a anunţat, sâmbătă, că în urma atacurilor ruseşti asupra infrastructurii electrice din regiunea Odesa, o parte a sudului Ucrainei a rămas fără curent, iar avariile produse au afectat şi fluxurile energetice din regiune
Acum 30 minute
21:30
CCA a anunţat astăzi arbitrii meciurilor de duminică, din Superligă
21:30
Daniel David: and #8221;Guvernul a aprobat deblocarea a peste 300 de posturi pentru creşe and #8221; # Bursa
Guvernul a aprobat deblocarea a peste 300 de posturi pentru creşe, ministrul Educaţiei, Daniel David, afirmând că această decizie este una care îl bucură şi că educaţia trebuie să intre în faza de stabilizare şi dezvoltare, odată trecută prin furtuna fiscal-bugetară
Acum o oră
21:20
Echipa FC Bihor a învins sâmbătă, în deplasare, scor 3-2, formaţia ACSM Reşiţa, în etapa a 16-a din Liga 2. Echipa victorioasă a urcat, momentan, pe locul al treilea în clasament
21:20
Viktor Orban: and #8221;Alegerile parlamentare ungare din 2026, ultimele înaintea războiului care se apropie and #8221; # Bursa
Alegerile parlamentare din Ungaria din 2026 vor fi and #39; and #39;ultimele alegeri înaintea războiului care se apropie de noi and #39; and #39;, a declarat sâmbătă premierul ungar Viktor Orban, în timpul unui miting desfăşurat la Kecskemet (centru)
21:20
Echipa italiană Inter Milano a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-0, gruparea Como, în etapa a 14-a din Serie A
21:20
21:20
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a anunţat că anul 2026 va fi ultimul pentru ea în circuitul profesionist (WTA), într-o postare făcută sâmbătă pe pagina contul său de Instagram
21:20
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) acuză Biroul Electoral Judeţean (BEJ) Buzău că and #8222;acoperă campania ilegală and #8221; din and #8222;Ziua Tăcerii and #8221;, după ce a respins toate sesizările partidului privind continuarea and #8222;propagandei pe site-uri şi reţele sociale and #8221; în data de 6 decembrie, deşi legea interzice orice formă de campanie electorală cu 24 de ore înaintea începerii procesului electoral
21:10
Zelenski spune că a avut o discuţie and #8222;substanţială and #8221; la telefon cu trimisul special al SUA, Witkoff # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că a avut o discuţie telefonică lungă şi and #8222;substanţială and #8221; cu trimisul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, şi cu ginerele lui Trump, Jared Kushner
21:10
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că numărul de alegători înscrişi în Registrul electoral, valabil pentru alegerile locale parţiale din 7 decembrie 2025, este de 2.193.680 de cetăţeni care figurează în listele electorale permanente şi 24.988 de cetăţeni ai Uniunii Europene cu drept de vot înscrişi pe listele electorale complementare
21:10
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat că se va deplasa luni la Londra pentru a se întâlni cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, precum şi cu liderii din Germania şi Marea Britanie, pentru a discuta situaţia din Ucraina şi negocierile în curs, mediate de Statele Unite
21:10
Echipa FC Argeş a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, formaţia Csikszereda, în etapa a 19-a din Superligă
21:10
Echipa germană Bayern Munchen a învins sâmbătă, în deplasare, scor 5-0, gruparea VfB Stuttgart, în etapa a 13-a din Bundesliga
21:10
Bulgaria denunţă remorcarea în apele sale teritoriale a unui petrolier vizat de drone în noiembrie # Bursa
Bulgaria a denunţat, sâmbătă, remorcarea uneia dintre cele două nave care transportau gaz rusesc, afectate de explozii în largul coastelor turceşti la sfârşitul lunii noiembrie, în apele sale din Marea Neagră
21:10
Aeroportul din capitala Lituaniei, Vilnius, a anunţat sâmbătă că a suspendat din nou operaţiunile din cauza apariţiei unor baloane suspecte în spaţiul aerian lituanian, acesta fiind cel mai recent astfel de incident din ultimele luni
21:10
Elon Musk afirmă că Uniunea Europeană ar trebui să fie and #39; and #39;eradicată and #39; and #39; # Bursa
Miliardarul american Elon Musk, patronul platformei X, a reacţionat dur sâmbătă la adresa Uniunii Europene, după ce în ajun Comisia Europeană a impus o amendă de 120 de milioane de euro reţelei de social media
21:10
Baschet: Antrenorul echipei feminine and #8221;U and #8221; Cluj, noul secund al campioanei la masculin U BT Cluj # Bursa
Campioana U BT Cluj a anunţat, sâmbătă, cooptarea în staff ca antrenor secund a grecului Giannis Koukos, care a fost principal la formaţia feminină Universitatea Cluj
Acum 4 ore
18:10
Acum 6 ore
17:00
Pacea între Ucraina şi Rusia se apropie and #8222;mai mult ca oricând and #8221;, însă nu va fi obţinută cu orice preţ, a declarat sâmbătă ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, în cadrul Forumului de la Doha, relatează EFE, de la care relatăm cele ce urmează.
16:40
Rafinăria Petrobrazi, operată de OMV Petrom şi conectată la sursa de apă Paltinu, unde au apărut probleme de turbiditate, funcţionează în acest moment la capacitate maximă, a transmis vineri Consiliul Judeţean Prahova, potrivit Digi24, de la care relatăm cele ce urmează.
16:40
Cu doar câteva zile înainte de lansarea volumului and #8222;Le journal d and #39;un prisonnier and #8221; (Jurnalul unui prizonier), fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy dezvăluie detalii despre cele trei săptămâni petrecute în detenţie, relatează AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
16:30
Premierul britanic Keir Starmer se va întâlni luni, la Londra, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz, pentru a continua discuţiile privind încheierea războiului din Ucraina, notează DPA, de la care relatăm cele ce urmează.
16:10
Un număr de 21 de sesizări referitoare la fapte nelegale, majoritatea vizând nerespectarea reglementărilor privind afişajul electoral, au fost înregistrate pe parcursul campaniei pentru alegerile locale parţiale de duminică, dintre care 13 s-au confirmat, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog.
Acum 8 ore
15:40
Statele Unite îşi vor reafirma dominaţia în emisfera vestică, vor consolida forţa militară în Indo-Pacific şi ar putea reevalua relaţia cu Europa, a declarat vineri preşedintele Donald Trump într-un document strategic amplu care urmăreşte să redeseneze rolul global al Washingtonului, potrivit Reuters, de unde relatăm cele ce urmează.
15:30
Numeroase echipaje de pompieri, poliţişti şi reprezentanţi ai operatorului de distribuţie a gazelor au intervenit la Şcoala Gimnazială nr. 130 and #8222;Luceafărul and #8221; din Sectorul 5 al Capitalei, unde sunt amenajate secţii de votare, după ce un jandarm aflat în serviciul de pază a sesizat miros de gaze. Verificările au arătat însă că nu există nicio scurgere, iar mirosul provenea din sistemul de canalizare.
15:10
Exporturile sectorului agricol al Ungariei vor creşte de la 10 miliarde de euro anual la 16 miliarde de euro până în 2030, a declarat ministrul Agriculturii, Istvan Nagy, potrivit Budapest Business Journal, de la care relatăm cele ce urmează.
15:00
Noi atacuri ruseşti de amploare au vizat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, infrastructuri critice din Ucraina - în special instalaţii energetice -, lăsând zeci de mii de gospodării fără încălzire şi apă, potrivit autorităţilor de la Kiev, citate de mass-media, de la care relatăm.
14:20
ANPC a aplicat sancţiuni de aproximativ 4,23 milioane de lei, în urma controalelor naţionale # Bursa
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a verificat respectarea prevederilor legale privind protecţia consumatorilor, controlând peste 1.600 de operatori economici din întreaga ţară, potrivit unui comunicat ANPC.
14:10
Anca Alexandrescu a fost plasată pe primul loc în cursa pentru Primăria Capitalei, cu un avans infim de 0,1% faţă de candidatul PSD, Daniel Băluţă, celui mai recent sondaj AtlasIntel, potrivit HotNews, de unde relatăm cele ce urmează.
14:10
Campania electorală pentru alegerile locale parţiale din 7 decembrie s-a încheiat sâmbătă, la ora 07:00, potrivit Autorităţii Electorale Permanente, de la care transmitem cele ce urmează.
14:00
Candidatul PNL Ciprian Ciucu şi candidatul PSD Daniel Băluţă s-au atacat pe tema fondurilor europene, într-o serie de declaraţii făcute în studioul Antena 3, însă în apariţii separate, la mai puţin de o oră distanţă.
Acum 12 ore
13:40
Patru civili şi un soldat au fost ucişi în noaptea de vineri spre sâmbătă în Afganistan, în timpul unui schimb de focuri cu Pakistanul într-o regiune de frontieră, un nou episod al tensiunilor dintre cele două ţări izbucnite în luna octombrie, potrivit AFP, de unde relatăm cele ce urmează.
13:40
Sectorul privat de apărare al Europei a crescut cu aproape 14% în 2024, până la o cifră de afaceri de peste 183 de miliarde de dolari, iar numărul de angajaţi direcţi a ajuns la un maxim istoric de peste 630.000 de persoane, conform ultimului raport al Asociaţiei Industriei Aerospaţiale, de Securitate şi Apărare din Europa (ASD), care reprezintă peste 4.000 de companii de pe continent, potrivit Euronews, de la care transmitem cele ce urmează.
13:30
Foxconn, unul dintre principalii parteneri ai Nvidia în construirea infrastructurii pentru inteligenţă artificială, a înregistrat în noiembrie o creştere de 26% a veniturilor faţă de aceeaşi lună a anului trecut, pe fondul accelerării cererii de servere dedicate sectorului AI, transmite CNBC, de unde relatăm.
13:00
UE a încercat să ajungă la un acord privind folosirea activelor ruseşti îngheţate pentru sprijinirea Ucrainei # Bursa
Liderii Uniunii Europene îşi propun să finalizeze până la summitul din 18 decembrie un acord privind utilizarea activelor îngheţate ale statului rus pentru sprijinirea financiară a Ucrainei, în urma discuţiilor purtate vineri la Bruxelles între cancelarul german Friedrich Merz, premierul belgian Bart De Wever şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informează dpa, de unde relatăm cele ce urmează.
13:00
Cancelarul german Friedrich Merz va efectua, sâmbătă, primele sale vizite oficiale în Israel şi Iordania de la preluarea mandatului în luna mai, informează dpa, de unde relatăm.
12:40
12:40
Apple a pierdut doi executivi de top, în timp ce funcţia juridică este preluată de un lider de la Meta # Bursa
Apple a anunţat că doi dintre cei mai importanţi executivi ai săi - Kate Adams, consilierul juridic general, şi Lisa Jackson, vicepreşedinte pentru mediu, politici publice şi iniţiative sociale - se retrag din companie, transmite Reuters, de unde relatăm cele ce urmează.
12:20
Citi a considerat că noua ofertă a Ucrainei privind certificatele legate de PIB este and #8222;semnificativ mai atractivă and #8221; # Bursa
Cea mai recentă propunere a Ucrainei de a schimba certificatele legate de PIB cu noi obligaţiuni internaţionale este and #8222;semnificativ mai atractivă and #8221; decât variantele anterioare şi are şanse mari să fie acceptată de o parte importantă a deţinătorilor, apreciază Citi într-o notă transmisă vineri, potrivit informaţiilor publice, de la care relatăm.
12:10
12:00
10:30
Un judecător federal american a ordonat, vineri, ridicarea secretului judiciar asupra procedurii desfăşurate în Florida împotriva lui Jeffrey Epstein, condamnat în 2008 pentru infracţiuni sexuale, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
10:30
Vaccinurile anti-Covid nu au provocat o creştere a mortalităţii în Franţa de la introducerea lor, concluzionează un studiu care contrazice teoriile răspândite în mediile sceptice faţă de vaccinare, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
10:20
Structura metalică în formă de arc care acoperă reactorul avariat al centralei nucleare de la Cernobîl nu mai poate îndeplini funcţia de protecţie, din cauza daunelor provocate de o dronă, a anunţat vineri Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
09:50
Curtea Supremă analizează decretul lui Trump care restrânge dreptul la cetăţenie pentru copiii imigranţilor # Bursa
Curtea Supremă a Statelor Unite a acceptat vineri să examineze constituţionalitatea unui decret emis de preşedintele Donald Trump, care limitează dreptul la cetăţenie pentru copiii imigranţilor aflaţi ilegal pe teritoriul american, unul dintre cele mai contestate acte ale noului său mandat, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
09:40
Kremlinul a afirmat că apreciază and #8222;tonul amical and #8221; al negocierilor Putin-Witkoff # Bursa
Petru discuţiile la nivel înalt privind conflictul din Ucraina, Kremlinul consideră că preşedintele rus Vladimir Putin şi trimisul SUA Steve Witkoff au ajuns la un nivel de înţelegere care face ca dialogul lor să fie and #8222;cu adevărat amical and #8221;, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
09:30
Petrolierul and #8222;Kairos and #8221; a eşuat în largul coastelor bulgare pe fondul atacurilor cu drone din Marea Neagră # Bursa
Petrolierul and #8222;Kairos and #8221;, intrat vineri în apele teritoriale ale Bulgariei, urma să fie preluat într-o operaţiune de salvare coordonată de autorităţile maritime, poliţia de frontieră şi marina bulgară, însă intervenţia a fost suspendată din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
Ieri
21:50
Comisia Europeană va încerca să accelereze construcţia reţelelor electrice transfrontaliere, avertizând că anii de investiţii insuficiente şi planificarea fragmentată cresc facturile la energie, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
21:30
Fostul susţinător al Brexitului, Nigel Farage, a declarat că Trump este and #8222;frustrat and #8221; de abordarea and #8222;iraţională and #8221; a lui Vladimir Putin în negocierile de pace menite să pună capăt conflictului din Ucraina, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
21:20
Autoritatea de sănătate publică SUA va renunţa la recomandarea vaccinării la naştere împotriva hepatitei B # Bursa
Comitetul consultativ al Centrului pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor SUA va renunţa la recomandarea vaccinării la naştere a copiilor împotriva hepatitei B, conform News.ro, de unde urmează să relatăm. Este o victorie importantă pentru secretarul sănătăţii Robert F. Kennedy Jr., un sceptic al vaccinării, şi o decizie care, potrivit experţilor în boli, va inversa decenii de progrese obţinute în domeniul sănătăţii publice.
