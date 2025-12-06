Serie A: Interul lui Chivu a învins pe Como, scor 4-0

13:40

Sectorul privat de apărare al Europei a crescut cu aproape 14% în 2024, până la o cifră de afaceri de peste 183 de miliarde de dolari, iar numărul de angajaţi direcţi a ajuns la un maxim istoric de peste 630.000 de persoane, conform ultimului raport al Asociaţiei Industriei Aerospaţiale, de Securitate şi Apărare din Europa (ASD), care reprezintă peste 4.000 de companii de pe continent, potrivit Euronews, de la care transmitem cele ce urmează.