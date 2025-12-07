Am putea avea o prezenţă dezastruoasă la vot - avertisment lansat de un important sociolog
Ziarul Financiar, 7 decembrie 2025 11:30
Am putea avea o prezenţă dezastruoasă la vot - avertisment lansat de un important sociolog
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 30 minute
11:30
Acum o oră
11:15
Condiţii precare de depozitare, preţuri neafişate şi produse fără etichetare la târgurile de Crăciun # Ziarul Financiar
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a descoperit numeroase nereguli în târgurile de Crăciun din întreaga ţară.
11:15
11:15
11:00
Acum 2 ore
10:15
10:15
10:00
10:00
10:00
Acum 4 ore
09:45
Ciprian Ciucu a votat, duminică, în jurul orei 9, pentru primarul general. „Nu mai plouă, veniţi la vot”, este îndemnul lui Ciucu.
09:45
09:45
09:30
09:15
Acum 24 ore
22:30
Cum poţi câştiga 23.000 de euro în 100 de zile: ESA caută participanţi pentru studiul Solis100 # Ziarul Financiar
Agenţia Spaţială Europeană a deschis selecţia pentru studiul Solis100, un program de 100 de zile care simulează viaţa într-un modul de staţie spaţială şi pentru care participanţii primesc 23.000 de euro.
20:45
AEP: Peste 2.2 milioane de alegători înscrişi pentru alegerile locale parţiale de duminică # Ziarul Financiar
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunţat numărul total al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral pentru alegerile locale parţiale este de peste 2.2 milioane de cetăţeni, dintre care este de 2.193.680 sunt pe listele permanente, iar 24.988 pe listele complementare.
19:45
Preşedintele Zelenski susţine că a avut un dialog substanţial cu Steve Witkoff şi Jared Kushner # Ziarul Financiar
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că a avut o convorbire lungă şi „substanţială” cu emisarul speciali al Statelor Unite ale Americii, Steve Witkoff, şi cu Jared Kushner, ginerele preşedintelui Trump, notează Reuters.
19:15
18:45
Keir Starmer, premierul Regatului Unit, îl va găzdui luni pe preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru o întâlnire la care vor particpa şi cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Macron, notează The Independent.
17:30
17:15
17:15
Moldelectrica, operatorul sistemului de transport al energiei electrice din Republica Moldova, a anunţat sâmbătă că a solicitat României ajutor de avarie pentru câteva ore.
17:15
17:00
Dragoş Damian, Terapia: Uitaţi pentru câteva clipe de alegerile de duminică din Bucureşti. Fiţi atenţi aici, voi aţi auzit de Andrei Ioniţă, Voicu Oprean, Dragoş Bîlteanu, Natalia Iacob, Ovidiu Opriţă, Alin Răţoi, Marius Pandel, Alexandru Stânean, Liana Constantin, Sebastian Ghiţă şi Victor Gânsac? # Ziarul Financiar
14:15
VIDEO. Ce-i lipseşte fotbalului românesc ca să fie performant? „Ne lipseşte infrastructura şi ne lipseşte metodologia. Sunt două chestiuni care par seci şi banale, dar sunt foarte, foarte importante pentru dezvoltarea sportului românesc”, explică preşedintele Dinamo, Andrei Nicolescu # Ziarul Financiar
13:30
Google va fi obligată să renegocieze anual orice contract pentru poziţia de motor de căutare implicit - cum este cel semnat cu Apple. Decizia deschide uşa concurenţilor din AI generativ, de la OpenAI la Perplexity, pentru o poziţie mai bună pe piaţă # Ziarul Financiar
Google, parte a Alphabet Inc., va fi obligată să renegocieze anual orice contract care face motorul său de căutare sau aplicaţia de inteligenţă artificială opţiunea implicită pe smartphone-uri şi alte dispozitive, a decis vineri un judecător federal american, potrivit Bloomberg, CNBC şi Business Insider.
13:30
13:15
13:15
13:00
12:45
Cea mai disputată tranzacţie din 2025, care va avea un impact global, conţine şi o clauză fără precedent: Dacă nu va reuşi să obţină aprobările pentru achiziţia studiourilor Warner Bros. şi a HBO, Netflix trebuie să plătească un comision de penalizare de 5,8 miliarde dolari, cel mai mare din istoria tranzacţiilor # Ziarul Financiar
12:45
12:30
12:30
România are o şansă extraordinară de a fi în prim-planul lumii, cum a fost acum 30 de ani: Dacă se va califica la Campionatul Mondial de Fotbal, va juca primul meci cu Australia la Vancouver (Canada) unde este o bună comunitate de români, iar ultimul meci din grupă îl va juca în faţa unei audienţe imense la Los Angeles cu SUA # Ziarul Financiar
12:15
12:00
12:00
Vârful salariilor, subţire: doar 1,5% dintre angajaţi depăşesc venituri de 30.000 de lei brut pe lună. Circa 40% dintre angajaţi au venituri brute între 5.000 şi 10.000 lei. La un venit brut de 30.000 de lei, un angajat ar rămâne „în mână“ cu circa 17.500 de lei pe lună dacă s-ar aplica impozitarea salarială pentru toată suma # Ziarul Financiar
Câştigurile mari rămân în număr mic pe piaţa muncii din România. Deşi aproape 4,6 milioane de salariaţi lucrează în economia privată şi în sectorul bugetar nonadministrativ, mai puţin de 70.000 dintre ei, adică doar 1,5%, au obţinut în octombrie 2024 venituri brute de peste 30.000 de lei, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS) şi calculele ZF. Pentru un astfel de venit, suma rămasă „în mână“ nu trece de 17.500 de lei pe lună dacă impozitarea se aplică integral, precum se aplică salariilor.
Ieri
11:45
11:30
Norvegia cumpără submarine şi rachete în faţa „intensificării activităţii forţelor ruse” în regiune # Ziarul Financiar
Norvegia intenţionează să-şi consolideze capacităţile de supraveghere şi descurajare într-o zonă strategică prin achiziţionarea a două noi submarine germane.
11:30
11:15
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.