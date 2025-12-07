Sepsi OSK câștigă la Tunari; dublă Nacho Heras
Covasna Media, 7 decembrie 2025 13:50
Sepsi OSK câștigă la Tunari; dublă Nacho Heras
Acum 30 minute
13:50
Acum 2 ore
12:30
„Secrete culinare din județul Covasna” se lansează luni la Sfântu Gheorghe
Acum 8 ore
07:00
Lumina pedagogiei Franz Kett a ajuns în județul Covasna prin programul Ora Stelelor
Acum 24 ore
17:00
Primii pași în lumea cailor: programul Ráhangoló pentru preșcolarii din Sfântu Gheorghe
Ieri
07:00
Noi descoperiri arheologice la Cetatea Zânelor şi Dâmbul Cetăţii
06:50
Horoscop de weekend: 6-7 decembrie 2025
5 decembrie 2025
18:20
Noi exerciţii tactice cu tehnică militară în Poligonul de la Sfântu Gheorghe, săptămâna...
17:20
O scenă, o comunitate, o inimă: ActorFest... Acolo unde emoția devine spectacol și spectacolul...
16:10
Viitorii șoferi, instruiți de polițiștii covăsneni despre riscurile alcoolului și drogurilor...
15:00
Jandarmii covăsneni aduc, din nou, lumină în secția de Pediatrie
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
„Împreună hrănim speranța de Crăciun!”: a XIII-a ediție a Colectei Naționale de Alimente,...
12:00
APIA primește cererile inițiale anuale pentru ajutorul de stat în sectorul creșterii animalelor,...
11:30
Revelion fără artificii și petarde la Sfântu Gheorghe
07:00
Neon Haze, tinerii muzicieni din Sfântu Gheorghe care luptă pentru trofeul publicului la „Battle of the Bands”
07:00
Întorsura Buzăului găzduiește o nouă campanie de donare de sânge pe 9 decembrie
07:00
Termenul de finalizare a lucrărilor la Colegiul „Mihai Viteazul”, prelungit până în 2027
06:50
Caritas Covasna dă startul celei de-a treia ediții a campaniei „Cum să devii un spiriduș de Crăciun”
06:40
Horoscop vineri, 5 decembrie 2025
4 decembrie 2025
19:00
Cupa României: Sepsi OSK - U Cluj, sub semnul egalului
17:50
Amenzi de peste 2 milioane lei aplicate anul acesta de Garda de Mediu; 15 societăţi suspendate
15:40
Târg de Moș Nicolae cu… lăbuțe, la Sfântu Gheorghe
12:50
„Romeo şi Julieta” la Covasna
12:30
Atelier gratuit pentru măsurarea corectă a tensiunii arteriale, organizat la Biblioteca...
12:00
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
10:10
IPJ Covasna avertizează: pirotehnicele nu mai sunt „jucării”
07:00
Strada Fermei, eternul drum al promisiunilor. Oamenii se afundă în noroi, autoritățile în documente
06:50
Intervenție contracronometru la Dobolii de Sus. Comunitatea e chemată să repare ce a distrus focul
06:40
Horoscop joi, 4 decembrie 2025
3 decembrie 2025
17:10
Guvernul Ungariei va sprijini construirea unui nou centru cultural și de tineret la Sfântu...
15:50
Tânăr de 17 ani, prins la volan în Târgu Secuiesc cu un permis maghiar nerecunoscut în România
13:10
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
13:00
De la tâmplărie, la Neonatologie – Maricica Jugănaru, asistenta care ocrotește începuturile
13:00
Accident în Brădet, provocat de nepăstrarea distanței; un pasager a fost rănit
12:50
Trei răniți după ce un șofer băut a lovit un gard în Sfântu Gheorghe
07:00
De la tâmplărie, la Neonatologie – Maricica Jugănaru, asistenta care ocrotește începuturile
06:50
Pedibus mobilizează comunitatea într-o acțiune caritabilă de iarnă
06:50
Parada ajutoarelor lui Moş Nicoale, concerte la castel şi târguri de Crăciun, printre...
06:40
Horoscop miercuri, 3 decembrie 2025
06:30
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al...
2 decembrie 2025
17:30
19 polițiști avansați în grad la IPJ Covasna de Ziua Națională
16:40
Victorie pentru Sepsi-SIC Futsal U19: revenire de la 0-5 în fața celor de la CS United Galați
16:20
Avansări în grad la Jandarmeria Covasna, de Ziua Națională a României
15:50
Avocatul Poporului, din nou la Sfântu Gheorghe
15:20
Prezentare dedicată educației copiilor, organizată de Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1...
12:10
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
11:50
UPU–SMURD Sfântu Gheorghe: peste 260 de pacienți în minivacanța de 1 Decembrie
11:20
Selectarea corectă a deşeurilor reciclabile (P)
07:10
După cancer, abuz și ani de nesiguranță, o familie din Zagon încearcă să construiască un „acasă”
06:50
Dulányi-Balogh Szilárd revine în funcția de subprefect al județului Covasna
06:40
Horoscop marți, 2 decembrie 2025
