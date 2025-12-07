DSP Prahova, anunț cu privire la apa tratată în stația ESZ Voila. Ce au arătat analizele microbiologice și care este situația în localitățile afectate
Gândul, 7 decembrie 2025 15:20
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Prahova a finalizat, duminică, analizele microbiologice la stația de tratare ESZ Voila și transmite că apa tratată în această stație este potabilă. DSP Prahova a făcut teste microbiologice la stația de tratare ESZ Voila, înainte ca apa să fie introdusă în sistemul de distribuție operat de Hidro Prahova. Rezultatele sunt […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
15:40
Gheorghe Nețoiu, declarații după ieșirea de la vot: „Alegerile au fost puse intenționat în mijlocul iernii. Nu respectă legea” # Gândul
Candidatul independent, Gheorghe Nețoiu, a criticat modul în care au fost organizate alegerile pentru Primăria Capitalei și a spus că politicienii „nu au respectat legea” , dar și că Bucureștiul a ajuns „cel mai greu oraș din România”, după decenii de administrație slabă. Nețoiu a lansat un mesaj dur duminică, imediat după ce și-a exprimat […]
15:40
Friedrich Merz, omul care nu acceptă insulte. Cancelarul Germaniei a depus sute de plângeri penale pentru insultele primite online # Gândul
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, pe când era lider al opoziției, a depus sute de plângeri penale pentru presupuse insulte, arată o cercetare realizată de Welt am Sonntag. Merz ar fi folosit serviciile unei firme numite „So Done” care se ocupa cu identificarea sistematic a insultelor online. Judecând după acțiunile sale în justiție, se pare că Merz este […]
Acum 30 minute
15:20
DSP Prahova, anunț cu privire la apa tratată în stația ESZ Voila. Ce au arătat analizele microbiologice și care este situația în localitățile afectate # Gândul
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Prahova a finalizat, duminică, analizele microbiologice la stația de tratare ESZ Voila și transmite că apa tratată în această stație este potabilă. DSP Prahova a făcut teste microbiologice la stația de tratare ESZ Voila, înainte ca apa să fie introdusă în sistemul de distribuție operat de Hidro Prahova. Rezultatele sunt […]
15:20
Alegeri cu tărăboi la Buzău, unde candidează Marcel Ciolacu. Cum explică AUR că un membru al secției de votare a lovit cu mașina un jurnalist # Gândul
Scandal la alegerile parțiale din județul Buzău, unde fostul premier Marcel Ciolacu candidează la șefia Consiliului Județean Buzău. Procesul electoral este marcat de acuzații de intimidare și presiuni asupra alegătorilor, dar și de acuzația că un membru AUR în secția de votare ar fi lovit un jurnalist. Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, susține că primari […]
Acum o oră
15:10
Visurile unei noi cariere ar putea să-ți ocupe mintea astăzi. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 8 decembrie 2025. Berbec Un nivel crescut de imaginație te-ar putea face să te simți mai creativ și mai artistic. Poate vei dori să canalizezi această energie în scris, pictură sau în decorarea camerei de zi. […]
15:10
George Simion, alături de mama sa, mesaj de unitate pentru București: Dacă nu ieșim azi la vot, nu avem de ce să ieșim la proteste apoi # Gândul
Președintele AUR, George Simion, alături de mama sa, a îndemnat bucureștenii să meargă la vot ca să nu se ajungă la proteste. „Mama m-a rugat să vă transmit: dacă nu ieșim azi la vot nu avem de ce să ieșim la proteste apoi!”, a scris George Simion pe Facebook, duminică. Zece reprezentanți ai unor partide […]
15:00
Prezența la vot începe să crească. 19% din bucureșteni au ales până la această oră. Zeci de incidente la urne # Gândul
Secţiile de vot pentru alegerea noului primar al Capitalei s-au deschis duminică, 7 decembrie, de la ora 07.00. Sunt așteptați la urne aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni. Tot astăzi se desfășoară și procesul electoral pentru alegerea noului președintele al Consiliului Județean în Buzău. De asemenea, cetățenii din alte 12 localități își votează primarul. Gândul îți prezintă, live, toate informațiile despre alegerile locale parțiale. Zeci de incidente la urne au fost raportate.
15:00
Ce arată primele rezultate la Primăria Capitalei. Cum au votat bucureștenii până la acestă oră # Gândul
Primul sondaj din ziua votului, realizat de ARA Public Opinion la nivelul Municipiului București, arată că 47% dintre alegători au optat pentru „răul cel mai mic”. Aproape 1/3 votanți spune că a decis în cabina de vot pe cine să pună ștampila. În ceea ce privește motivul din spatele votului, bucureștenii au răspuns astfel: Mi-a […]
15:00
Se împodobește bradul la Primăria Capitalei. Câte globuri roșii, aurii, galbene, albastre sau verzi sunt la ultima numărătoare # Gândul
Se împodobeşte bradul la Primăria Capitalei. Bucureştenii au venit cu mai multe globuri colorate în diverse nuanţe pe care încearcă să le agaţe cât mai sus, pe crengi. Deşi au început treaba de la ora 07.00, împodobitul bradului nu s-a bucurat de prea mult entuziasm. Până la ora 12.00, prezenţa colindătorilor care au agăţat globuri […]
15:00
Un membru al unei secții de votare este cercetat pentru fraudă după ce a votat cu reședința expirată. Alte 6 persoane sunt cercetate # Gândul
Poliția Capitalei cercetează un membru al comisiei de votare de la Secția 1065 din cadrul Școlii Gimnaziale „Adrian Păunescu” pentru fraudă la vot, după ce a votat duminică cu reședința expirată. Alte șase persoane sunt cercetate tot pentru fraudă și tentativă de fraudă. „Polițiștii Secției 22 Poliție au fost sesizați pe 7 decembrie că o […]
14:50
Există un loc în apropiere de Los Angeles unde măgarii umblă liber și dau buzna în nunți sau petreceri organizate în aer liber. Animalele sălbăticite au provocat multe bătăi de cap, până când au devenit o cauză în sine. În Reche Canyon, în sudul Californiei, urecheații crează o mulțime de probleme insolite, dar comunitatea refuză […]
14:50
Alegeri parțiale în Bihor. Localnicii din comuna Remetea își aleg viitorul primar după ce fostul edil a ajuns după gratii # Gândul
Alegeri parțiale și în județul Bihor. Un număr de 5 secții de vot s-au deschis, duminică dimineață, în comuna Remetea. Cei peste 2.300 de locuitori sunt așteptați la urne pentru a-și alege viitorul primar, după ce fostul edil PSD, Adrian Ștefănică, a ajuns la închisoare. Potrivit publicației locale ebihoreanul, în luna iunie, Ștefănică a fost […]
14:50
Primul sondaj din ziua votului, realizat de ARA Public Opinion la nivelul Municipiului București, arată că 47% dintre alegători au optat pentru „răul cel mai mic”. Aproape 1/3 votanți spune că a decis în cabina de vot pe cine să pună ștampila. În ceea ce privește motivul din spatele votului, bucureștenii au răspuns astfel: Mi-a […]
Acum 2 ore
14:40
Măgarii sunt regi în California. Deși sunt recunoscuți ca spărgători de nunți în aer liber, comunitatea refuză să-i exileze în Texas # Gândul
Există un loc în apropiere de Los Angeles unde măgarii umblă liber și dau buzna în nunți sau petreceri organizate în aer liber. Animalele sălbăticite au provocat multe bătăi de cap, până când au devenit o cauză în sine. În Reche Canyon, în sudul Californiei, urecheații crează o mulțime de probleme insolite, dar comunitatea refuză […]
14:30
Noua formulă de impozitare a locuințelor începând cu 1 ianuarie 2026. Cine va plăti mai mulți bani # Gândul
Începând cu 1 ianuarie 2026 se schimbă substanțial modul în care este stabilit impozitul pe locuințe. Potrivit noilor prevederi, în unele cazuri reevaluarea valorii impozabile a clădirilor ar putea aduce creșteri chiar și cu 80% a sumelor achitate la stat. Totodată, dispar reducerile acordate până acum locuințelor construite înainte de 1990. Ce se schimbă în […]
14:30
Vlad Voiculescu, consilierul lui Nicușor Dan, susține că sondajele au fost manipulate și îi îndeamnă pe bucureșteni să iasă la vot # Gândul
Vlad Voiculescu, consilierul președintelui Nicușor Dan și lider al USR București, a declarat printr-o postare pe pagina sa personală de Facebook că sondajele apărute înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei „au fost manipulate” și i-a îndemnat pe bucureșteni să iasă la vot. „Bucureșteni, haideți la vot! Exit-poll-urile arată deja că sondajele au fost manipulate,” a scris […]
14:20
Ministerul Afacerilor Interne a raportat că au avut loc mai multe incidente în secțiile de votare din București și din alte localități # Gândul
Ministerul de Interne a anunțat că, până la ora 13:00, au apărut 18 sesizări legate de posibile nereguli la secțiile de votare. Dintre acestea, 9 s-au confirmat, 7 sunt încă în verificări, iar 2 s-au dovedit a fi false. În rest, procesul electoral a decurs fără probleme mari, a spus purtătoarea de cuvânt a MAI, […]
14:20
Spania investighează dacă un focar de pestă porcină a apărut în urma unor scurgeri din laborator # Gândul
Guvernul regional din Catalonia a lansat o investigație oficială asupra mai multor laboratoare veterinare, inclusiv asupra Centrului în Sănătatea Animalelor (Cresa), pentru a determina dacă un focar de pestă porcină africană din apropiere de Barcelona a fost cauzat de o scurgere accidentală de la unul din laboratoare. Tulpina virusului, secvențiată la un laborator din Madrid, […]
14:10
Pensia de urmaș, în România. Când se acordă suma maximă și cine poate beneficia de acest drept # Gândul
Pensia de urmaș reprezintă unul dintre cele mai importante mecanisme de protecție socială din România, oferit de stat prin Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Acest drept are rolul de a asigura continuitatea sprijinului financiar pentru copiii sau soțul supraviețuitor după decesul persoanei care a contribuit la sistemul public de pensii, comprimă BZI. Potrivit legislației […]
14:10
Stelian Bujduveanu a votat. Rugămintea primarului interimar al Capitalei pentru viitorul edil # Gândul
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, și-a exercitat duminică opțiunea electorală. Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că a votat pentru „experienţă” şi un parcurs „pro-european” al oraşului, și a avut o doleanță pentru viitorul primar general. Politicianul a amintit că în această săptămână a semnat o finanţare de 400 de milioane […]
14:00
O ofertă de nerefuzat. Salarii de mii de euro în Elveția pentru o calificare la îndemâna oricărui român # Gândul
În Elveția, o companie caută acum persoane care să muncească într-un domeniu în care mulți români au experiență, oferind salarii greu de găsit în România și facilități complete. Jobul propus include un salariu atractiv de până la 3.600 de euro pe lună și cazare gratuită, alături de un program flexibil. Angajatorul subliniază, însă, încă de […]
14:00
Nicuşor Dan s-a rătăcit în cabina de vot. Perdeluţa i-a dat cele mai mari bătăi de cap. Nu mai ştia pe unde sa iasă # Gândul
Nicuşor Dan a reuşit chiar şi în cabina de vot, care este un spaţiu redus ca dimensiune, să aibă dificultăţi să părăsească incinta. Mai ales că n-a mai fost însoţit şi de şefa de la Protocol, Delia Dinu. Preşedintele României a votat duminică, la alegerile parţiale din Capitală, la Şcoala Gimnazială Luceafărul, din Sectorul 5. […]
13:50
Dupa ce s-a implicat activ în alegerile prezidențiale, Andreea Raicu cheamă acum lumea la vot pentru Primăria Generală: „Prezența la vot este mică!” # Gândul
După ce Andreea Raicu s-a implicat activ în alegerile prezidențiale, acum, la locale, vedeta cheamă lumea la vot. „Dacă nu votăm noi, altcineva va decide în locul nostru”, spune Andreea Raicu în mesajul Transmis pe Facebook. ”Azi alegem Primăria Capitalei. Prezența la vot este foarte mica. Acum este mai mică decât era chiar și în […]
13:50
O ofertă de nerefuzat. Salarii de mii de euro pentru o calificare la îndemâna oricărui român # Gândul
În Elveția, o companie caută acum persoane care să muncească într-un domeniu în care mulți români au experiență, oferind salarii greu de găsit în România și facilități complete. Jobul propus include un salariu atractiv de până la 3.600 de euro pe lună și cazare gratuită, alături de un program flexibil. Angajatorul subliniază, însă, încă de […]
Acum 4 ore
13:40
Bucureştenii nu se grăbesc să-şi aleagă primarul general. Procentele sunt mult mai mici, în 2025, raportat la aceleaşi ore, în 2024 # Gândul
Alegerile locale parţiale înregistrează unul dintre cele mai slabe rezultate în ceea ce priveşte prezenţa la vot. Comparativ cu anul trecut, numărul alegătorilor este practic la jumătate, raportat la procentul înregistrat în 2024, la aceeaşi oră. Gândul a realizat o statistică, pe baza procentelor cu prezenţa pe ore, publicate pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente. Electoratul […]
13:40
CTP atacă decizia președintelui de a retrimite legea extremismului în Parlament: E ceva „întunecos și rece” în dl Nicușor Dan? # Gândul
Într-un amplu comentariu, cunoscutul jurnalist Cristian Tudor Popescu critică vehement decizia președintelui de a retrimite în Parlament legea pentru combaterea extremismului. În mesajul său, Popescu argumentează de ce Nicușor Dan a comis o eroare decorând Cristian Tudor Popescu observă că e curioasă vehemența cu care șeful statului contestă legea extremismului, pe care nici AUR nu […]
13:40
Un alpinist austriac și-a abandonat iubita în Alpi. Femeia a murit înghețată pe vârful Grossglockner # Gândul
Un alpinist austriac este anchetat pentru omor prin imprudenţă, după ce ar fi abandonat-o pe iubita sa pe cel mai înalt vârf al Austriei, unde a murit înghețată. Momentul a fost surprins de o cameră web. O alpinistă de 33 de ani din Austria a fost găsită fără viață la doar câteva zeci de metri […]
13:40
Europa vrea să-l convingă pe Volodimir Zelenski să nu fie de acord cu retragerea trupelor din Donbas # Gândul
Potrivit publicației Bloomberg, principalul obiectiv al Europei este în acest moment de a evita o situația în care Volodimir Zelenski, sub presiunea Statelor Unite, va fi forțat să retragă trupele din Donbas și să fie de acord cu un acord de ace fără garanții de securitate serioase din partea americanilor. Liderii europeni sunt îngrijorați de […]
13:40
Aproape 500 de deținuți din penitenciarele din București au votat duminică pentru primarul general. La nivelul Penitenciarului București – Rahova sunt custodiate 1.606 persoane private de libertate, dintre care 857 cu drept de vot la alegerile locale parțiale pentru primarul general al municipiului București, potrivit datelor gestionate Administrația Națională a Penitenciarelor La Penitenciarului Spital București […]
13:30
Prezența la vot începe să crească. 14% din bucureșteni au ales până la această oră. Zeci de incidente la urne # Gândul
Secţiile de vot pentru alegerea noului primar al Capitalei s-au deschis duminică, 7 decembrie, de la ora 07.00. Sunt așteptați la urne aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni. Tot astăzi se desfășoară și procesul electoral pentru alegerea noului președintele al Consiliului Județean în Buzău. De asemenea, cetățenii din alte 12 localități își votează primarul. Gândul îți prezintă, live, toate informațiile despre alegerile locale parțiale. Zeci de incidente la urne au fost raportate.
13:20
Pe fondul prezenței slabe la urne, Nicușor Dan cheamă bucureștenii la vot:”E important ca primarul să fie ales cu un număr cât mai mare de voturi” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a votat duminică dimineața la școala Gimnazială Luceafărul din Sectorul 5 al Capitalei și i-a îndemnat și pe bucureșteni să iasă la vot. Pe fondul prezenței slabe la urne, Nicușor Dan a revenit cu același mesaj, însă pe Facebook. Președintele României precizează că este important ca primarul să fie ales cu un […]
13:10
Bradul și luminile de Crăciun au fost aprinse pentru prima dată din 2022 în Betleem, marcând o revenire simbolică a sărbătorilor într-un oraș profund afectat de războiul din Fâșia Gaza. Sâmbătă, odată cu intrarea în a doua lună a unui armistițiu fragil, autoritățile din Betleem, oraș venerat de creștini ca locul nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, […]
13:10
Economistul PSD, mesaj pentru Ilie Bolojan. “În ultimii 6 ani, PNL a condus politica bugetară a României 66% din timp“ # Gândul
Cristian Socol, considerat specialistul economic al PSD, a lansat un mesaj tranșant către premierul Ilie Bolojan, care ocupă și funcția de președinte al liberalilor. Astfel, trage un semnal de alarmă Socol, deși premierul este adeptul unor măsuri fiscale extrem de dure, a căror povară e suportată de toți românii, prim-ministrul nu poate da vina pe […]
13:10
Odisea lui Choco. Un cățel a ajuns acasă de Sărbători după 5 ani de vagabondaj. Fugarul a fost găsit la 3.200 de kilometri distanță # Gândul
O familie din California și-a recuperat câinele la care renunțase să mai spere. Choco a dispărut în 2021, dar a fost găsit pcinci ani mai târziu, la peste 3.200 de kilometri distanță, în Michigan. Povestea revederii a emoționat o lume întreagă, scrie WBRC FOX6 News. Choco, un metis de teckel din Antelope, Sacramento, a dispărut în […]
13:10
Programul României la CM 2026, dacă tricolorii se califică. Fanii tricolorilor se vor trezi cu noaptea în cap pentru a vedea meciurile # Gândul
România va juca la 5:00 și 7:00 dimineața dacă se va califica la Cupa Mondială din 2026. Echipa națională a României și-a aflat vineri, 5 decembrie, posibilele adversare din grupa de la CM 2026. Până atunci avem meciurile de la baraj și dacă tricolorii ajung la Campionatul Mondial vor juca în grupă cu Statele Unite […]
13:10
Mesajul Ancăi Alexandrescu după ce a votat: „Este experiența vieții mele de până acum și am emoții” # Gândul
Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR pentru Primăria Capitalei, a votat duminică dimineața și a declarat că și-a exprimat opțiunea pentru „un oraș în care să se poată trăi și în care să ne permitem să trăim.” La ieșirea de la urne, Anca Alexandrescu a spus că întreaga campanie a reprezentat „un dar” și […]
13:10
Gândul prezintă Ai aflat! cu Ionuț Cristache – Ediție Specială, duminică, 7 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Alege Cu Gândul la București! # Gândul
Gândul prezintă Ai aflat! cu Ionuț Cristache – Ediție Specială, duminică, 7 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitații zilei sunt: Marius Tucă, Ion Cristoiu, Mirel Palada, Doru Bușcu și Mircea Dinescu. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul.
13:10
Meteorologii Accuweather anunță trei zile de ninsori în Capitală în decembrie 2025. Ziua în care temperaturile vor scădea dramatic # Gândul
Meteorologii Accuweather anunță trei zile de ninsori în Capitală în decembrie 2025. Ziua în care temperaturile vor scădea dramatic. Meteorologii Accuweather anunță trei zile de ninsori în Capitală în decembrie 2025 Zi ploioasă de 7 decembrie în București, chiar în ziua alegerilor pentru Primarul General al Capitalei. Mohorâtă va fi și săptămâna viitoare, dar cu […]
13:00
Panică pe aeroportul Heathrow. Poliția britanică a arestat un bărbat care ataca oamenii cu spray lacrimogen # Gândul
Un bărbat a fost arestat pe aeroportul Heathrow sub suspiciunea de agresiune, a anunțat Poliția Metropolitană într-un comunicat de presă. Mai multe persoane au fost stropite cu ceea ce se crede a fi o formă de spray cu piper de către un grup de bărbați, care apoi au părăsit locul faptei, se arată în comunicat. […]
12:40
Bucureştenii nu se grăbesc să-şi aleagă primarul general. Procentele înregistrate de AEP sunt la jumătate, în 2025, raportat la aceleaşi ore, în 2024 # Gândul
Alegerile locale parţiale înregistrează unul dintre cele mai slabe rezultate în ceea ce priveşte prezenţa la vot. Comparativ cu anul trecut, numărul alegătorilor este practic la jumătate, raportat la procentul înregistrat în 2024, la aceeaşi oră. Gândul a realizat o statistică, pe baza procentelor cu prezenţa pe ore, publicate pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente. Electoratul […]
12:30
FCSB – Dinamo 0-0, în etapa a 19-a din Superliga, și echipa roș-albastră e pe opt, 25 de puncte, la două de ultimul loc de play-off. Dinamo, echipa lui Zeljko Kopic, are 35 de puncte și e pe locul trei în clasament. Gnahore a avut cea mai mare ocazie a meciului FCSB – Dinamo, când […]
12:30
Daniel Băluță, după ce a ieșit de la urne: „E timpul ca rezultatele să conteze. Bucureștiul trebuie scos din ceartă și haos” # Gândul
Daniel Băluță, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, a declarat după ce a ieșit din secția de votare că ziua alegerilor reprezintă un moment decisiv pentru direcția orașului. „De mâine, să ne apucăm să construim un oraș așa cum ne dorim. Cetățenii din Sectorul 4 să se prezinte în număr cât mai mare la vot. Sunt […]
12:30
Un nou mod de calcul al vechimii în muncă va fi aplicat începând din 2026, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Măsura este instituționalizată prin Ordinul nr. 342/2025, care abrogă vechiul ordin 59/2014 și stabilește reguli clare pentru transformarea zilelor lucrătoare în zile calendaristice. Scopul declarat al schimbării este asigurarea unei „metodologii unificate, transparente […]
12:30
Alegerile locale parţiale înregistrează unul dintre cele mai slabe rezultate în ceea ce priveşte prezenţa la vot. Comparativ cu anul trecut, numărul alegătorilor este practic pe jumătate, raportat la procentul înregistrat anul trecut la aceeaşi oră. Gândul a realizat o statistică, pe baza procentelor cu prezenţa pe ore, publicate pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente. Electoratul […]
12:20
Ce l-a scos din sărite pe un român care lucrează într-o cafenea. El nu a mai răbdat și a povestit tot: „Am început să nu îi mai suport” # Gândul
Pentru unii clienți, cafeneaua a devenit biroul ideal – găsesc acolo priză și curent electric, au Wi-Fi pentru conexiunea la Internet, iar un cappuccino sorbit cu economie, ore în șir, este tot ce consumă. Problema este că, pentru angajații localului, acest timp de comportament începe să devină destul de frustrant. Un român care lucrează într-o […]
12:10
Marele rival al lui Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău, Mihai Răzvan Moraru: „Am votat pentru speranțele buzoienilor” # Gândul
Fostul premier Marcel Ciolacu are mari emoții duminică, rezultatul votului pentru șefia CJ Buzău putând decide viitorul său pe prima scenă politică. Principalul său contracandidat este Mihai Răzvan Moraru, susținut de PNL și USR. Candidatul susținut de PNL și USR pentru preşedinţia Consiliul Județean Buzău, Mihai Răzvan Moraru, a declarat la ieșirea de la urne […]
12:00
Cum justifică hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov prețurile astronomice la pachetele de Anul Nou. Lista invitaților la petrecerea din noaptea de Revelion # Gândul
Hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a anunțat lista invitaților de Revelion, după discuțiile aprinse din mediul online cauzate de prețurile considerate exagerate de mulți români. De notat că, deși un pachet de 4 nopți la hotelul premium al campioanei se apropie de 3.000 de euro camera, acestea se vând ca pâinea caldă. După ce […]
12:00
Duminică, 7 decembrie 2025, este ziua votului pentru noul primar al Bucureștiului. Urnele s-au deschis încă de la ora 7:00, iar aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni sunt aștepțați să–și exprime preferințele pentru alegerea celui care va conduce Capitala. ANM a anunțat că vremea va fi destul de rece și închisă. De asemenea, specialiștii în meteorologie […]
12:00
O fotografie generată de AI cu un pod prăbușit a oprit circulația trenurilor în Marea Britanie # Gândul
Trenurile au fost oprite în Marea Britanie, după ce, pe rețelele sociale, a apărut o fotografie care arăta avarii majore la un pod, în urma unui cutremur. S-a constatat, apoi, că aceasta a fost generată de inteligența artificială (AI). Acest incident a pornit după un cutremur resimțit miercuri seară în Lancashire și în sudul zonei […]
11:50
Florin Tănase, unul dintre liderii de la FCSB, a spus că derby-ul a fost urât ca joc, dar rezultatul e echitabil, 0-0. Dinamo e pe locul trei, 35 de puncte, și FCSB e pe locul opt, 25 de puncte. Ambele echipe sunt neînvinse de șase etape și un rezultat de 0-0 în meciul direct nu […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.