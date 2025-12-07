Ponta umilește USR după ce Drulă a luat locul patru la alegeri: Ei conduc toată România pentru că ceilalți 90% sunt fricoși

18:30

Români, vi se mai pregătește ceva! Guvernul Bolojan pregătește două Ordonanțe de Urgență prin care să înghețe salariile pe anul 2026. Surse oficiale au precizat pentru Gândul că acestea urmează să fie adoptate până la sfârșitul acestui an. Sursele citate au mai precizat că săptămâna viitoare – cel mai probabil miercuri, 10 decembrie – va […]