Ponta umilește USR după ce Drulă a luat locul patru la alegeri: Ei conduc toată România pentru că ceilalți 90% sunt fricoși
Gândul, 7 decembrie 2025 22:50
Fostul premier Victor Ponta a intervenit în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, unde a făcut o radiografie dură a alegerilor pentru Primăria București. Acesta a remarcat eșecul lamentabil al candidatului USR, Cătălin Drulă, reiterând că România nu poate și condusă de un partid ce a primit numai 10% din voturi. „Domnul Nicușor Dan […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
23:20
Filipe Coelho, pas greșit ACASĂ! Universitatea Craiova nu poate trece de trupa lui Daniel Pancu în Superliga # Gândul
Universitatea Craiova a remizat duminică seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu CFR Cluj, în etapa a 19-a din Superligă. Oltenii puteau reveni pe podium în cazul unei victorii. În același timp, însă, formația gazdă este cu gândul și la meciul de joi, pe teren propriu, cu Sparta Praga, în etapa 5 din Conference League. […]
23:20
Ciprian Ciucu, exclusiv pentru Gândul: Voi fi un primar consensual și colaborativ/ Voi încerca să replic coaliția de guvernare și în plan local, cu PSD și USR/ Bolojan e bucuros că am oferit cea mai bună ofertă electoratului și că am arătat respect bucureștenilor # Gândul
Noul primar ales al Bucureștiului a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că abia așteaptă să-și intre în mandat. Va avea o abordare „colaborativă și consensuală”. Ciucu a mai declarat: „voi veni cu proiecte atât de bine pregătite încât vor fi imposibil de respins. Voi încerca să replic coaliția de guvernare cu PSD și USR. Îi […]
Acum 30 minute
23:10
În cadrul unei ediții live a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Marius Tucă și Victor Ponta au vorbit despre situația politică actuală, despre rolul pe care îl joacă USR în Guvern și ce ar putea să facă Partidul Social Democrat pentru a controla criza din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Victor […]
23:00
Elena Lasconi, primarul din Câmpulung și fost prezidențiabil la alegerile din 2024, a postat pe pagina de facebook un mesaj în care salută victoria lui Ciprian Ciucu, noul edil al Primăriei Capitalei. „O zi bună pentru democrație”, a scris Lasconi. Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului, conform exit-poll-ului CURS-Avangarde publicat la ora 21:00, valabil […]
Acum o oră
22:50
Ponta umilește USR după ce Drulă a luat locul patru la alegeri: Ei conduc toată România pentru că ceilalți 90% sunt fricoși # Gândul
Fostul premier Victor Ponta a intervenit în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, unde a făcut o radiografie dură a alegerilor pentru Primăria București. Acesta a remarcat eșecul lamentabil al candidatului USR, Cătălin Drulă, reiterând că România nu poate și condusă de un partid ce a primit numai 10% din voturi. „Domnul Nicușor Dan […]
22:40
Marius Tucă analizează campania electorală pentru Primăria Capitalei: „Nu cred să fi văzut atâta apatie de când mă uit eu la alegeri” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Marius Tucă, jurnalist și realizator de emisiuni, a făcut o analiză a campaniei electorale pentru Primăria Generală a Capitalei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Marius Tucă: „Știi când zice du-te acolo, că o să fie bine. Și lui […]
22:40
Ciprian Ciucu, primul mesaj pentru bucureșteni, după ce a devenit Primarul Capitalei: „Va fi proiectul vieții mele” # Gândul
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 – și actualul primar al Capitalei – a avut o primă reacție, după ce a câștigat mandatul pentru Primăria Generală. Oficialul le-a mulțumit bucureștenilor, cărora le-a promis că va fi un primar al tuturor și că va îndeplini această misiune grea, dar onorantă. Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului, […]
22:40
Marcel Ciolacu anunță că se mută înapoi la Buzău, după câștigarea Consiliului Județean „Categoric mă mut înapoi. Sunt chiriile mai ieftine” # Gândul
Marcel Ciolacu, care, în momentul redactării acestei știri, are 52% din votul pentru președinția Consiliului Județean Buzău, a spus, într-un după primele reacții după alegeri, că intenționează să se mute înapoi la Buzău. Fostul premier a motivat această alegere prin faptul că sunt chiriile mai ieftine. „Mi-a plăcut întotdeauna administrația locală și cred că vom […]
22:40
Mirel Palada: Băluță a pierdut alegerile pentru că Anca Alexandrescu a luat mai multe voturi de la el decât a luat Drulă de la Ciucu # Gândul
În ediția de duminică a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, sociologul Mirel Palada a declarat că Daniel Băluță a pierdut fotoliul de la Primăria Capitalei din cauza faptului că Anca Alexandrescu a furat mai multe voturi de la acesta decât a furat Cătălin Drulă de la Ciprian Ciucu. Sociologul spune că rezultatul cel mai […]
Acum 2 ore
22:10
Marius Tucă Show începe luni, 8 decembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Ion Cristoiu: Cel mai mare perdant al alegerilor pentru primăria București este PSD-ul, pentru că înaintea lui este un alt partid # Gândul
În ediția de duminică a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a declarat că rezultatul alegerilor pentru primăria București, este un mare eșec pentru PSD, referindu-se la numărul de voturi obținut de candidatul social-democrat, Daniel Băluță. „Cel mai mare perdant este PSD-ul, pentru că înaintea lui este un alt […]
22:10
Ion Cristoiu: În strategia noastră, Nicușor Dan a trecut Rusia dușman. În strategia americană nu mai e # Gândul
În noua strategie de apărare a României, Rusia a devenit dușmanul, spune jurnalistul și analistul Ion Cristoiu, invitat într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Jurnalistul susține că nici măcar în strategia de apărare a Statelor Unite, Rusia nu este trecută ca dușman, în timp ce în strategia țării noastre este. „Războiul […]
22:00
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 – actualul primar al Capitalei, după primele exit-poll-uri – a aruncat bomba serii. Mai exact, extrebat de un reporter dacă consideră că președintele Nicușor Dan l-a votat, acesta a răspuns direct și fără menajamente: „Știu că a votat cu Ana Ciceală.” În 2020, a câștigat Primăria Sectorului 6, cu susținere […]
21:50
Marius Tucă spune că marele câștigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei este Ilie Bolojan # Gândul
În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Marius Tucă, jurnalist și realizator de emisiuni, a făcut o analiză a rezultatelor votului pentru primarul Capitalei și a explicat ce se va întâmpla cu PSD dacă va continua să susțină coaliția actuală de guvernare. Invitat la ediția specială […]
21:50
Sondaj Sociopol: Drulă spulberat la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu rămâne pe primul loc cu 32% # Gândul
Sondajul Sociopol a sociologului Mirel Palada a transmis primele rezultate ale exit-pollurilor de la alegerile pentru funcția de edil la Primăria Capitalei. Potrivit rezultatelor Sociopol candidatul PNL, Ciprian Ciucu, se situează pe primul loc cu 32%, urmat de candidatul PSD, Daniel Băluță, care a obținut 27% din voturile alegătorilor. Candidata independentă, susținută de AUR, Anca […]
21:40
Anca Alexandrescu mesaj dur, după exit-poll: „Prezența scăzută este din cauza celor care au dat lovitura de stat” # Gândul
Jurnalista Anca Alexandrescu, candidată independentă la Primăria Capitalei, a declarat după primele exit-poll-uri că „prezența scăzută la vot” e determinată de lipsa de încredere a oamenilor în procesul democratic. Anca Alexandrescu, candidata alianței „Dreptate pentru București”, a declarat că exit-poll-urile, care-l arată câștigător pe Ciucu, reprezintă doar rezultatele parțiale. „Este un moment complicat pentru țara […]
21:40
Imediat după ora 21:00 a început numărătoarea voturilor. Pe site-ul Autorității Electorale Permanente se pot vedea rezultatele în timp real. Până la acest moment, în București s-au numărat procesele verbale din 24 secții de vot din 1289 (1,86%). 1. Anca Alexandrescu 2. Ciprian Ciuca 3. Daniel Băluță Știre în curs de actualizare
21:30
Pe fondul unei prezențe extrem de scăzute la urne pentru alegerea primarului Capitalei, jurnalistul și analistul politic, Ion Cristoiu, invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache spune că românii nu mai vor să iasă la vot pentru că învingătorul este stabilit de sistem și pentru faptul că nu au mai fost însuflețiți să iasă […]
Acum 4 ore
21:20
Ciprian Ciucu, primele declarații, după exit-poll-ul care îl anunță primar al Bucureștiului: „Vreau să fac din București proiectul vieții mele” # Gândul
Sediul Partidului Național Liberal din Aleea Modrogan a adevenit aproape neîncăpător în așteptarea rezultatelor exit-poll-urilor de la alegerile pentru Primăria Capitalei. Potrivit surselor Gândul, atmosfera este una de bună dispoziție, iar candidatul liberalilor, Ciprian Ciucu, se simte foarte încrezător.
21:20
George Simion reacționează după ce primul exit-poll anunță victoria lui Ciucu: „Scopul unora este de a anula democrația” # Gândul
George Simion a transmis un mesaj, după rezultatul primelor exit-poll-uri care-l anunță pe Ciprian Ciucu, drept câștigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei. „Alegem să ne comportăm democratic și să participăm la competițiile electorale, în speranța că România va deveni o democrație funcțională, așa cum nu mai este de la 6 decembrie încoace. Dacă scopul unora […]
21:10
Cătălin Drulă, candidatul președintelui Nicușor Dan, marele învins în alegerile din București. Are și un „record”: în nici 2 ani, a pierdut 3 ture de alegeri # Gândul
Cătălin Drulă este unul dintre marii perdanți ai acestor alegeri. N-a reușit să ajungă Primar al Capitalei, ba chiar și-a doborât propriul „record” la înfrângeri. În mai puțin de 2 ani, Cătălin Drulă a pierdut alegerile locale, a pierdut alegerile europarlamentare, a pierdut președinția USR ca acum să mai piardă, încă o dată, alegerile din […]
21:10
Un angajat cu 40 de ani vechime s-a întors din concediu ca să afle că a fost dat afară și că are 50.000 de euro în cont # Gândul
Un bărbat angajat de 40 de ani la aceeași firmă, a plecat în concediu, iar când s-a întors a aflat că nu mai are loc de mună. La scurt timp, el a descoperit că i-a intrat pe card duma de 50.000 de euro. Muncitorul din Stiria, Austria, a fost concediat în mod abuziv în timp […]
21:10
Doru Bușcu: Sunt deja 15 ani de când România nu mai ia în calcul soluțiile și ia în calcul o formă sinecurizată de leadership politic # Gândul
România nu mai ia în calcul soluțiile și ia în calcul o formă sinecurizată de leadership politic, apreciază jurnalistul Doru Bușcu, invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, referindu-se la alegerile pentru Primăria Capitalei. În viziunea jurnalistului Cațavencii, odată ajunși în funcții, oamenii profită cât pot de tare în plan personal de aceste poziții. […]
21:10
Daniel Băluță, după ce a pierdut alegerile pentru Primăria Capitalei:”Rezultatul acesta este neconcludent” # Gândul
Daniel Băluță a făcut declarații la sediul partidului după ce a pierdut alegerile la Primăria Capitalei. Acesta a obținut 26,3% din voturile bucureștenilor, conform primelor date. „Vreau să mulțumesc colegilor mei, echipelor de voluntari. În ceea ce privește rezultatul, acesta este neconcludent și îi rog pe toți colegii mei să fie atenți să supravegheze numărătoarea […]
21:00
EXIT POLL 21.00: Ciprian Ciucu – 32,7% Daniel Băluță – 26,3%, Anca Alexandrescu – 20,2%, Cătălin Drulă – 12,8%, Ana Ciceală – 6% # Gândul
Exit poll-ul CURS Avangarde, pe datele centralizate la ora 19.30, arată următoarea ierarhie la vot în competiția pentru Primăria Capitalei: Ciprian Ciucu (PNL): 32,7% Daniel Băluță (PSD): 26,3% Anca Alexandrescu (independent/ AUR): 20,2% Cătălin Drulă (USR): 12,8% Ana Maria Ciceală (Sens): 6% La ora 21.00, participarea la vot în București a fost de 590.000 (32,6%) , în […]
21:00
Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului, conform exit-poll-ului CURS-Avangarde publicat la ora 21:00, valabil pentru ora 19:30. Acesta a obținut aproape 33% din voturile bucureștenilor, conform primelor date. Ciucu, liberalul care a promis „Bucureștiul pus la punct”, ajunge în scaunul de primar general după un parcurs lung prin administrație, ONG-uri și politică. Născut pe […]
21:00
Doru Bușcu explică necesitatea alegerilor pentru Primăria Capitalei: Sunt niște alegeri fără importanță # Gândul
În ediția specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul Doru Bușcu a explicat că alegerile pentru Primăria București nu au niciun fel de importanță și crede că acestea nu pot să determine desfacerea coaliției, ci maxim ar putea să nască speranțe sau dezamăgiri în interiorul unor partide politice. „Sunt niște alegeri […]
20:50
Președintele USR, Dominic Fritz, în așteptarea rezultatelor alegerilor locale parțiale în București:”O să fie bine” # Gândul
Președintele USR, Dominic Fritz, a precizat la intrarea în sediul USR că așteaptă rezultatele votului pentru alegerile locale parțiale în București și apoi o să dea declarații. Acesta a spus că „o să fie bine”. Știre în curs de actualizare… RECOMANDAREA AUTORULUI: Bolojan numără orele până la închiderea urnelor: „Haideți la vot, fiindcă țara se […]
20:50
Aglomerație mare la sediul PNL, înaintea rezultatelor la alegeri. Liberalii s-au reunit la vila din Aleea Modrogan # Gândul
Sediul Partidului Național Liberal din Aleea Modrogan a adevenit aproape neîncăpător în așteptarea rezultatelor exit-poll-urilor de la alegerile pentru Primăria Capitalei. Potrivit surselor Gândul, atmosfera este una de bună-dispoziție, iar candidatul liberalilor, Ciprian Ciucu, se simte foarte încrezător. Membrii PNL s-au reunit la sediul partidului în anticiparea rezultatelor pentru Primăria Capitalei. Competiția s-a vehiculat a […]
20:50
Fiul lui Donald Trump spune că SUA ar putea renunța să mai ajute Ucriana. Scandalul de corupție din jurul lui Zelenski poate afecta viitorul Ucrainei # Gândul
Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui Statelor Unite, a criticat corupția din Ucraina și a declarat că tatăl său ar putea renunța să mai ajute țara dacă guvernul de la Kiev nu face pace cu Rusia. Declarația a fost făcută duminică la Forumul de la Doha, o reuniune importantă a oficialilor guvernamentali și […]
20:50
În cadrul unei ediții live a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a comentat schimbarea neașteptată din discursul public: dispariția temei „rușilor” din campania electorală. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Ion Cristoiu: „Domnul Nicușor ne spune în fiecare zi că suntem ținta unui război hibrid” Cristoiu a ironizat ideea potrivit căreia rușii […]
20:40
Ion Cristoiu spune despre Nicușor Dan că nu are viziune: Eu spun că nu există ca președinte # Gândul
Invitat într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, transmisă live din studioul Gândul, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu spune că președintele Nicușor Dan nu este format inetelectual, nu are viziune și nu există ca președinte pentru România. „Eu spun că nu există ca președinte. Nu știu cum să zic, nu se […]
20:40
Palada, date de ultimă oră: primul clasat, peste 30%, cel de pe doi, imediat sub 30%. Candidatul de pe locul trei, candidatul antisistem, obține un loc neașteptat de bun # Gândul
Invitat la emisiunea Ai aflat! Cu Ionuț Cristache, sociologul Mirel Palada a venit cu date de ultimă oră despre alegerile pentru Primăria Capitalei: primul clasat, peste 30%, cel de pe doi, imediat sub 30%. Candidatul de pe locul trei, candidatul antisistem, obține un loc neașteptat de bun, spune Mirela Palada. Știre în curs de actualizare […]
20:30
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 8 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
20:30
Ion Cristoiu explică prezența dezastruoasă la vot: Dacă ar fi fost vot politic, ar fi ieșit mai multă lume # Gândul
În ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a explicat prezența slabă la vot în alegerile pentru primăria București. În viziunea cunoscutului gazetar, în aceste alegeri „nu a mai fost vot politic”. „Dacă ar fi fost vot politic, adică vot de simpatie, de mânie probabil că […]
20:20
Ciprian Ciucu vrea o alianță cu toate partidele din Consiliul General, inclusiv cu USR, dacă ajunge primar, afirmă surse Gândul # Gândul
Ciprian Ciucu, candidatul liberal la Primăria Capitalei, intenționează să facă o alianță cu toate partidele prezente în Consiliul General, inclusiv cu USR, au declarat surse politice pentru Gândul. Actualul edil al sectorului 6, Ciprian Ciucu, a menționat însă că nu își poate explica motivul pentru care Cătălin Drulă și Vlad Voiculescu au dus „o campaniei […]
20:20
Indiferent de cine ajunge Primar al Bucureștiului, problemele rămân: Apa caldă se oprește 3 zile pe timp de iarnă # Gândul
Bucureștenii au ieșit astăzi la vot pentru Primăria Capitalei, însă, numirea unui nou primar nu le dă asigurări că problemele vor dispărea. În Sectoarele 2 și 3, compania Municipală Termoenergetica București a anunțat că trei zile, locuitorii din 86 de imobile rămân fără apă caldă. În plină iarnă, bucureștenii din sectoarele 2, 3 și 6 […]
20:20
Amalia Lică, premiată la Gala Mari Sportivi ProSport pentru argintul mondial din 2025: „A fost un an foarte greu” # Gândul
Amalia Lică (16 ani) a scris istorie pentru România la Campionatele Mondiale de Gimnastică Ritmică din Brazilia, după ce a câștigat medalia de argint în proba de măciuci. Tânăra a avut o prestație senzațională, iar acum a participat la Gala Mari Sportivi ProSport 2025, unde a fost recompensată pentru performanțele pe care le-a avut anul […]
20:00
Slănina care a stat ascunsă în ultima iarnă a regimului comunist, păstrată 35 de ani într-un turn din Sibiu # Gândul
Dacă v-ați gândit vreodată dacă o slănină poate rezista peste 30 de ani, aveți răspunsul. La o biserică evanghelică din Sibiu s-a întâmplat. O bucată de grăsime de porc este păstrată în turnul bisericii de 35 de ani, iar povestea ei este cu totul specială. În turnul bisericii fortifcate din Dealul Frumos există trei bucăţi […]
19:50
Ceaiul Rooibos, o băutură fără cofeină făcută din frunzele unui arbust originar din Africa de Sud, face parte din patrimoniul țării. Planta rooibos crește în regiunea muntoasă Cederberg din provincia Western Cape a Africii de Sud și a fost tradițional recoltată și consumată drept ceai medicinal de către poporul Khoisan. Acest ceai are efecte dovedite […]
19:50
George Simion acuză rivalii politicii de „sondaje false”: „O parte a sistemului vrea să ne dea un câștigător” # Gândul
George Simion, președintele AUR, a transmis un mesaj, pe ultima sută de metri, înainte de închiderea urnelor de vot. Acesta i-a îndemnat pe români să nu se lase influențați de casele de sondaje și să meargă la vot. Formațiunea AUR o susține în cursa pentru Primăria Capitalei pe jurnalista Anca Alexandrescu. „Tot ce se vehiculează […]
19:50
Slănina care a stat ascunsă în ultima iarnă a regimului communist, păstrată 35 de ani într-un turn din Sibiu # Gândul
Dacă v-ați gândit vreodată dacă o slănină poate rezista peste 30 de ani, aveți răspunsul. La o biserică evanghelică din Sibiu s-a întâmplat. O bucată de grăsime de porc este păstrată în turnul bisericii de 35 de ani, iar povestea ei este cu totul specială. În turnul bisericii fortifcate din Dealul Frumos există trei bucăţi […]
Acum 6 ore
19:20
O zi normală de cumpărături a deveni memorabilă pentru o româncă stabilită în Germania. Ea a fost surprinsă de reacția pe care a avut-o o bătrână când a aflat că tânăra cumpărase semințe pentru consumul propriu. Lorena și soțul ei au mers într-o zi obișnuită la cumpărături într-un cartier care oferă produse diverse, inclusiv semințe […]
19:10
Anunț de ultimă oră privind concedierile din administrație: „Dacă sunt în plus, trebuie să plece. Înseamnă bani mai mulți pentru pasaje” # Gândul
Anunțul concedierilor din administrație nu mai reprezintă o surpriză în mandatul Guvernului Bolojan, premierul vorbind de mai multe ori despre „subțierea” aparatului bugetar. Surse guvernamentale au precizat însă pentru Gândul, în contextul unei discuții pee această temă „că nu trebuie să dăm oameni afară din administrație, dar dacă sunt în plus, trebuie să plece. Asta […]
19:10
Ce-i frumos nu ține mult. O grupare paramilitară a preluat conducerea în Benin, dar garda prezidențială reluat controlul după câteva ore # Gândul
În Benin, o grupare înarmată a intrat în direct la televiziunea publică și a anunțat preluarea puterii și destituirea președintelui Patrice Talon. Cu toate acestea, mai târziu, au început să apară rapoarte conform cărora puciul a eșuat. Garda prezidențială a reușit să respingă atacul asupra reședinței președintelui, arată BBC. Benin este un stat mic din […]
19:00
MAI: 61 de sesizări și 46 de fapte penale, în contextul alegerilor, înregistrate până la ora 18.00; nu s-au semnalat situații deosebite # Gândul
De la deschiderea secțiilor de vot și până la ora 18.00, au fost înregistrate 61 de sesizări privind posibile incidente electorale și se fac cercetări cu privire la 46 de fapte penale, a declarat purtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog. Dajbog a informat, duminică, într-o declarație de presă susținută la sediul MAI, că au […]
18:50
De Sfântul Andrei a fost deschis Târgul de Crăciun din Timișoara, după ce deschiderea a fost amânat-o săptămână din cauza măsurilor de reducere a cheltuielilor impuse de Guvern. Evenimentul se desfășoară în zona centrală a orașului și va fi deschis până pe 7 ianuarie. Ca în fiecare an, atmosfera este animată de lumini festive, colinde […]
18:50
MAI: 61 de sesizări și 46 de fapte penale, în contextul alegerilor; nu s-au semnalat situații deosebite # Gândul
De la deschiderea secțiilor de vot și până la ora 18.00, au fost înregistrate 61 de sesizări privind posibile incidente electorale și se fac cercetări cu privire la 46 de fapte penale, a declarat purtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog. Dajbog a informat, duminică, într-o declarație de presă susținută la sediul MAI, că au […]
18:40
Președintele ceh a recunoscut că NATO ar putea fi nevoit să doboare drone deasupra Europei: „Dacă aceste acțiuni continuă, vom lua măsuri mai stricte” # Gândul
Președintele ceh Petr Pavel a sugerat că NATO ar putea lua măsuri mai dure împotriva Rusiei, ca răspuns la tentativele de încălcare a spațiului aerian. Oficialul a precizat că alianța ar putea începe să doboare aeronave și drone rusești care invadează spațiul european. Liderul ceh a declarat, interviu pentru publicația The Sunday Times, NATO ar […]
18:30
Români, vi se mai pregătește ceva! Guvernul Bolojan pregătește două Ordonanțe de Urgență prin care să înghețe salariile pe anul 2026. Surse oficiale au precizat pentru Gândul că acestea urmează să fie adoptate până la sfârșitul acestui an. Sursele citate au mai precizat că săptămâna viitoare – cel mai probabil miercuri, 10 decembrie – va […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.